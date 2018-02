Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h20 Shaun, O Carneiro

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Horário Eleitoral Gratuito

13h30 Os Sete Monstrinhos

14h00 Cyberchase

14h30 Doug

15h00 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Arthur E Seu

Melhor Amigo

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé Na Rua - Crescer É Bom

19h35 Doctor Who - O Último Senhor

Do Tempo

20h30 Horário Eleitoral Gratuito

21h00 Jornal Da Cultura ((av))

22h00 Roda Viva - Rubem César

Fernandes, Diretor-Executivo E

Fundador Da Ong Viva Rio (av)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários -

Apagando David

1h00 Invenção Do Contemporâneo -

A Vida Pode Ser Fora Das

Normas?

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h30 As Visões Da Raven

13h00 Propaganda Eleitoral Gratuita

13h30 Arnold

14h15 Pequena Travessa

15h15 Canavial De Paixões

16h15 Maria Mercedes

16h55 Tenha Estilo

17h00 Casos De Família

18h00 Chaves

19h10 Sbt Brasil

19h50 Carrossel

20h30 Propaganda Eleitoral Gratuita

21h00 Programa Do Ratinho

22h50 Astros

23h55 Sbt Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Tele Seriados I Série: A Garota

Do Blog / Gossip Girl

3h00 Tele Seriados II Série: Dias De

Glória / Glory Daze

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h09 Telecurso Profissionalizante

5h23 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h35 Encontro com Fátima

Bernardes

11h55 SPTV - 1ª Edição

12h35 Globo Esporte

13h00 Horário Político

13h30 Jornal Hoje

13h55 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

15h40 Sessão da Tarde - Garfield -

O Filme

17h15 Globo Notícia

17h18 Malhação

17h50 Lado a Lado

18h45 SPTV - 2ª Edição

19h00 Cheias de Charme

20h00 Jornal Nacional

20h30 Horário Político

21h00 Avenida Brasil

21h45 Futebol 2012 - Brasil x China

0h05 Jornal da Globo

0h30 Programa do Jô

2h05 Sessão Brasil Orquestra dos

Meninos

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h45 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

13h00 Horário Político

13h30 Balanço Geral - Continuação

14h30 Programa Da Tarde - Estreia

17h00 Cidade Alerta

19h45 Jornal Da Record

20h30 Horário Político

21h00 Rebelde

21h45 Tudo A Ver

22h15 Câmera Em Ação

23h15 Máscaras

0h15 Roberto Justus +

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

8h30 Leitura Dinâmica - Primeira

Edição

9h00 Manhã Maior

10h30 Estação Tenn

11h05 TV Kids - Johnny Test/ Gormiti

12h00 Igreja Mundial (1ª Parte)

13h00 Propaganda Eleitoral Gratuita

13h30 Igreja Mundial (2ª Parte)

14h30 Parceria

15h05 A Tarde É Sua

17h05 Ig. da Graça, Nosso Programa

18h05 RedeTVEsporte

18h45 TV Fama

20h00 RedeTVNews (1ª Parte)

20h30 Propaganda Eleitoral Gratuita

21h00 RedeTVNews (2ª Parte)

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 SuperPop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 É Notícia

1h30 Vinho A Mesa

2h00 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

10h15 Ateliê na TV

10h30 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h15 Você Bonita

13h00 Horário Eleitoral Gratuito

13h30 Você Bonita (continuação)

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

20h30 Horário Eleitoral Gratuito

21h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h30 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h40 Todo Seu

23h40 Hora do Voto

0h10 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial -

Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids I

9h35 Band Kids II

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Horário Eleitoral -

Local

13h30 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Z Kai

14h40 Power Rangers /

Samurai

15h00 True Jackson Vp

15h25 Kenan & Kel

15h50 Muito+

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h30 Horário Eleitoral -

21h00 Show Da Fé

21h40 Vídeonews

21h50 Quem Fica Em Pé?

22h40 Cqc - Custe O Que Custar

1h00 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

2h45 As Aventuras De Jeff Corwin

MTV (32)

10h30 Mtv Hits

11h30 Para Gostar de Música

12h00 Top 10

13h00 Horario Politico

13h30 Acesso Mtv - Final Estúdio

Acesso

14h30 VMA 2012

16h30 Infortúnio

16h45 PC Na TV

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Programa do VMB

19h45 MTV Hits

20h30 Horário Político

21h00 Adnet Viaja

21h30 Pc Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Furo MTV

22h30 Mtv Sem Vergonha

23h15 PC Na TV

23h30 Família MTV

0h00 Furo MTV

0h30 Mtv Sem Vergonha

1h15 PC Na TV

REDE VIDA (34)

7h00 Missa na Basílica Santuário de

Nazaré (av)

7h50 O Santo do Dia

8h00 Amor Exigente

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida ((av))

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Novena do Perpétuo Socorro

13h00 Propaganda Eleitoral Gratuita

13h30 Vida Melhor ((av))

15h00 Medalhão Persa ((av))

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Gozoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV ((av))

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Propaganda Eleitoral Gratuita

21h00 Redevida Visita

21h30 Caminhos do Esporte

22h00 Jornal da Vida (av)

22h30 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

RBTV (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Horário Político

13h30 Jornal das 13h

14h00 Sessão Riso: Os Três Patetas

14h20 Sessão Riso: O Gordo e o Magro

15h00 Terra de Gigantes

16h00 A Tarde é Show

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

20h00 Flashman

20h30 Horário Político

21h00 Os Pioneiros

22h00 Cine Rede Brasil: "Mr. Holland,

Adorável Professor"

TV BRASIL (62)

11h00 Esquadrão Sobre Rodas

11h30 A Turma do Pererê

12h30 Catalendas

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Horário Político

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Rede Jovem de Cidadania

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karkú

19h00 FIC TV 3%

19h30 Animania

20h00 É a vovozinha

20h30 Horário Político

21h00 Repórter Brasil

22h00 Brasilianas.org

23h00 Roda Viva

0h30 Musicograma

TV SÉCULO 21

8h30 Agenda Semanal

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Disk Shop

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 Pintando o Set

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Disk Shop

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Disk Shop

13h05 EAD Diário

13h20 Palavras Que Não Passam

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Disk Shop

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 Pintando o Set

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Disk Shop

19h30 Vida e Saúde

20h55 Disk Shop

21h05 Brasil Cristão

22h05 Disk shop

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango:

O Intruso

12h30 O Clã do Orangotango: Perdidos 13h00 Urso em Ação

14h00 Animais em Risco - Miami

15h00 Criaturas Esquisitas

16h00 No Reino dos Suricatos:

Flor e Aníbal

16h30 No Reino dos Suricatos

17h00 Problemas Caninos

17h30 Problemas Caninos

18h00 O Encantador de Cães

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 ABC Felino

21h00 O Encantador de Cães: Lótus

22h00 Pesca Muito Louca: Uma para o

Capitão

AXN

12h00 NCIS

13h00 Criminal Minds

14h00 C.S.I. NY

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 NCIS

22h00 Criminal Minds

CANAL BRASIL

11h10 Zé Ramalho - O Herdeiro de

Avôhai

13h30 Clipe Brasil

14h30 Chico Fumaça

16h00 Projeto Sumir - O Xamã Saiu de Férias

16h20 Senta a Pua!

18h15 HDTV - Cinejornal

18h45 Estúdio 66

19h00 Lamarca

21h10 Curta na Tela: Célia e Rosita

21h30 Espelho: Com Lázaro Ramos

22h00 Fordlândia

DISCOVERY

12h00 Os Irmãos Howe: A Volta do

Badger

13h00 Catástrofes Aéreas: Colisões

14h00 A Fúria dos Elementos: Ar

15h00 Planeta Feroz: Tempestade

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Pendurado no Carro

17h00 A Supercâmera: Coisas

Corriqueiras

18h00 À Prova de Tudo: Kimberley,

Australia

19h00 Monstros do Rio

20h00 Sem Corte e Sem Censura

22h00 Sobrevivi

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Eliminatórias Para A Copa De

2014: Costa Rica x México

16h00 Aventuras Com Renata Falzoni

16h15 X-Treme Tv

16h30 Vamos Correr!

17h00 Game Up

17h15 Jornal Do Tênis

17h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

17h55 Liga Futsal: Semifinal - (av)

20h00 Linha De Passe: Mesa-Redonda

- (av)

22h00 Eliminatórias para a copa de

2014 -Vt- Alemanha x Ilhas

Faroe

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Apartment 23

12h55 Apartment 23

13h20 White Collar

14h10 Deus é Brasileiro

15h55 Formiguinhaz

17h25 O Grande Dave

19h10 The Listener

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h00 Truques de Oliver

12h30 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Mala Pronta

13h00 Marília Gabriela Entrevista:

Charles Möeller e Claudio

Botelho

14h00 Viva Voz (Variedades) -

Alice Braga

14h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Sig Bergamin

15h00 O Milagreiro

16h45 Base Aliada (Maquiagem) -

Noivas

17h00 The Ellen Degeneres Show

18h00 GNT Fashion (Moda) - Especial

Los Angeles

18h30 Vamos Combinar (Moda) -

Rodinhas

19h00 Superbonita (Beleza) - Olho

Marcado

19h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Hoje Tem Casamento? Tem,

Sim, Senhor!

20h00 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Make Up Anos 60 20h30 Superbonita (Beleza) -

Sobrancelha

21h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Ficou, Casou

21h30 Vamos Combinar (Moda) -

Balada

22h00 Superbonita (Beleza) - Mães de

Primeira Viagem

HBO

11h40 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 2

14h05 Bilhete de Loteria

15h55 A Montanha Enfeitiçada

17h40 Capadócia - Os Segredos

por Trás da Série

18h15 Pulando a Vassoura

20h15 Jamaica Jazz & Blues 2012:

Where The Music Is Alive

20h50 Entourage

21h26 Entourage

22h00 Girls

MAX

12h10 Nenhum a Menos

14h05 O Fiel Camareiro

16h15 Knuckle

18h00 Segredos de um Funeral

19h55 O Silêncio

22h00 Os Diários de Poll

MAX PRIME

11h15 2012

14h00 Contra o Tempo

15h50 Salão do Automóvel de

Genebra 2012

16h25 Eu Sei o que Vocês Fizeram no

Verão Passado

18h10 Filhos do Carnaval - Avestruz o

Bicho que não Quer

19h05 Austin Powers - O Agente

Bond Cama

20h45 Making of Garotas Max

Prime 2012

21h00 Strike Back

21h55 Strike Back

22h50 Lutando Contra o Tempo

MGM

12h30 Surpresas da Vida

14h25 Simply Red - Home in Sicily

15h40 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

17h40 De-Lovely - Vida e Amores de

Cole Porter

20h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

22h00 Um Candidato Aloprado

MULTISHOW

12h30 Até Que Faz Sentido

13h00 De Cara Limpa

13h30 Vai Pra Onde?

14h00 Vida De Mallandro

14h30 Prêmio Multishow

15h00 Altas Horas

17h00 Viajandona

17h30 30 Coisas Para Se Fazer

Antes Dos 30

18h00 As Gostosas e os Geeks

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h30 Lugar Incomum

22h00 No Caminho

NAT.GEOGRAPHIC

12h00 A Indústria Americana de

Acompanhantes

13h00 Vestígios: O Homem Enigmático 14h00 O Gene da Violência

15h00 Xtreme Martial Arts

16h00 Clube da Luta: Muay Thai

Clandestino

17h00 Pesca Radical: Peixes Voadores

18h00 Arquietura Secular: Petra

19h00 Verdade ou Mito: Profecias

19h30 Mayday! Desastres Aéreos: Sem Lugar para Pousar

20h15 Missão Pet

21h00 Gigantes da Natureza: Babuíno

21h45 A Ciência das Artes Marciais:

Silat

22h30 Xtreme Martial Arts

SONY

12h00 Top Chef Masters

13h00 C.S.I

14h00 Castle

15h00 Desperate Housewives

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef Masters

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I

22h00 Royal Pains

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h00 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

17h30 Sportv Tá Na Área (av)

18h00 Liga De Futsal - Semifinal (av)

20h00 Bem, Amigos! (av)

22h00 Amistoso Internacional De

Futebol- Brasil x China (av)

0h00 Sportv News (av)

0h58 Zona De Impacto (Inédito)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Casablanca

15h50 Anáguas a Bordo

17h55 Coisa de Mulher

19h40 Hollywood Top 10: Best Actor

Oscar Winners

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Uma Linda Mulher

TELECINE ACTION

12h00 Império do Crime

14h10 Jogo de Morte

15h55 Nobel Son

17h55 HDTV - Trovão Tropical

20h05 Vida Sobre Rodas

22h00 Vingança Final

TELECINE CULT

12h30 Pollyanna

14h55 100 Filmes e um Funeral

16h30 Flechas de Fogo

18h10 Quando as Águias se

Encontram

20h10 Antro da Perdição

22h00 Viver e Morrer em Los Angeles

TELECINE PIPOCA

12h45 O Palhaço

14h25 Bravura Indômita

16h25 Acampando no Inferno

18h15 Largo Winch II - A Conspiração

Burma

20h20 Boa Sorte, Charlie!: É Natal!

22h00 Não Sei Como Ela Consegue

TELECINE PREMIUM

12h20 Judy Moody em Férias Incríveis

14h00 Ganhar ou Ganhar - A Vida é

um Jogo

15h55 A Inquilina

17h40 Dominados pelo Ódio

19h45 Cowboys & Aliens

22h00 Apenas Uma Noite

TELECINE TOUCH

13h05 O Amor Pede Passagem

14h45 Todos Dizem Eu Te Amo

16h30 Por Trás Daquele Beijo

18h25 Quando Me Apaixono

20h15 Armadilhas do Coração

22h00 As Bruxas de Salém

TNT

13h40 HDTV - A Lenda do Tesouro

Perdido - Livro dos Segredos

16h00 A Bússola de Ouro

18h10 O Julgamento do Diabo

20h15 Surpresas do Amor

22h00 Votação

UNIVERSAL CHANNEL

12h30 Medical Detectives

13h00 Medium

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order: Los Angeles

16h00 Law & Order SVU

17h00 Medical Detectives

17h30 HDTV - Quebrando a Banca

20h00 HDTV - O Exterminador do

Futuro 3: Rebelião das

Máquinas

22h00 Common Law

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Amor à Segunda Vista

16h00 Mike & Molly

16h30 Are You There, Chelsea?

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

22h00 Dallas

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Hora de Aventura

12h30 Redakai

13h00 Justiça Jovem

13h30 Senhor Young

14h00 Chapolin

15h00 O Show do Garfield

16h00 Hora de Aventura

17h00 Justiça Jovem

17h30 Transformers: Prime

18h00 Programação Cartoon

18h30 Senhor Young

19h00 Apenas um Show: Queijo

Quente de Luxo

19h15 Hora de Aventura: Bruxo

19h30 Programação Cartoon

19h45 Hora de Aventura: Bruxo

20h00 O Show do Garfield

20h30 Hora de Aventura

20h45 Apenas um Show

21h00 Mad TV

21h30 Senhor Young

22h00 Mad TV

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Coroa da Cleópatra / A Ilha de¿

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Cavaleiro Por Um

Dia/ O Robô Invisível

14h00 Jelly Jamm: O Aprendiz/

Pulseiras Trapaceiras

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: As Cores do

Arco-Íris

15h30 Aventuras com os Kratts: A

Cidade dos Aardvarks

16h00 Dino Dan: Capitão Cory/Dino

Corrida

16h30 Lazytown: O Gênio Preguiçoso

17h00 Hi-5 Austrália: Bichos de

Estimação

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Objetos Rolantes Não

Identificados

18h30 Jelly Jamm: Mama Mina/

Promessas, Promessas

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Da

Gargalhada /O Caso Das

Garrafas Plásticas

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais

21h00 Toot & Puddle: A Lenda de

Pocket Hollow / O Mistér io

21h30 Backyardigans

22h00 LazyTown: Agente Zero

DISNEY CHANNEL

12h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

12h30 No Ritmo

13h00 No Ritmo

13h30 Boa Sorte, Charlie!

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Phineas & Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas & Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Austin & Ally

18h30 Austin & Ally

19h00 Vistazo: Violetta

20h00 Hannah Montana - O Filme

22h00 Jessie

DISNEY XD

12h00 Pok & Mok

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Os Vingadores: Os Super-Heróis

Mais Poderosos da Terra

18h00 Os Vingadores: Os Super-Heróis

Mais Poderosos da Terra

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Zeke e Luther

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 Winx Club: O Segredo do Reino

Perdido

13h30 Julie e Os Fantasmas

14h00 Grachi

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h30 Bob Esponja

20h30 I-Carly

21h00 Grachi

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Zuzubalândia

12h35 Mistureba: Anabel

12h40 Mistureba: Cantigas de Roda

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Detetives da Ciência

19h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

20h00 Mistureba: Juro que Vi

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: Zuzubalândia

20h40 Mistureba: Anabel

20h50 Mistureba: Os Reciclados

21h00 Quintal da Cultura

23h00 João e o Pé de Feijão

Programa da Tarde - estreia

Record / 14h30

A trajetória de

Kate Middleton BIO / 21 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Mundo Fashion - moda cinema

TCM / 14 h