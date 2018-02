CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

6h30 Brasil Eleitor

7h00 Via Legal

7h30 Cultura 360º

8h00 Quintal Da Cultura

13h00 Horário Eleitoral

13h30 Brasil No Prato

14h00 Educação Financeira - Falando

Sobre Dinheiro

14h15 Pronto Atendimento (Ao Vivo)

14h30 Cultura Documentários - O

Carrasco (2ª Exibição)

15h30 Pé Na Rua

16h00 Reis Da Rua - Dayane (2ª Exb.)

16h30 Manos E Minas - Ba Kimbuta

17h30 Cultura Livre

18h00 O Milagre De Santa Luzia

(2ª Exibição)

18h30 Sr. Brasil

19h30 Viola, Minha Viola (2ª Exibição)

20h30 Horário Eleitoral Gratuito

21h00 Jornal Da Cultura (av)

21h30 Clássicos - Orquestra Da

Staatskapelle Dresden

(Regente: Christian Thielemann)

23h00 Cine Brasil - De Passagem

0h30 Doctv - O Rio Das Mulheres

Pelo Olhar De Ivaneide

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h30 As Visões Da Raven

13h00 Propaganda Eleitoral Gratuita

13h30 Eu, A Patroa E As Crianças

14h15 Programa Raul Gil

18h00 Aventura Selvagem

18h45 Chaves

19h10 Sbt Brasil

19h45 Esquadrão Da Moda

20h30 Propaganda Eleitoral Gratuita

21h00 Supernanny

22h00 O Maior Brasileiro De Todos Os

Tempos - Reap.

23h00 Cine Belas Artes - Assédio

Sexual

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h30 Ataque De Risos I Série:

Elas E Eu

3h15 Ataque De Risos II Série:

Alfinetadas / Eve

4h15 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h10 Globo Educação

6h30 Globo Ciência

6h55 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 Sítio do Picapau Amarelo

8h15 Turma da Mônica

8h35 TV Globinho

8h55 Treino do GP da Bélgica de

Fórmula 1

10h05 TV Globinho

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h35 Globo Esporte

13h00 Horário Político

13h30 Jornal Hoje

13h55 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h00 Caldeirão do Huck

17h50 Amor Eterno Amor

18h45 SPTV - 2ª Edição

19h00 Cheias de Charme

20h00 Jornal Nacional

20h30 Horário Político

21h00 Avenida Brasil

22h15 Zorra Total

23h20 Supercine: Eu te Amo, Beth

Cooper

1h10 Altas Horas

3h10 Boletim Jogos Paraolímpicos

3h16 Os Simpsons

3h40 Corujão

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School (Livre)

13h00 Horário Político

13h30 Record Kids

14h00 Cine Aventura - Beethoven 3 -

Uma Família em Apuros/

Beethoven 4

17h30 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 Horário Político

21h00 O Melhor Do Brasil

23h00 Legendários

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória Em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória Em Cristo

12h00 Assembleia De Deus Do Brás

13h00 Propaganda Eleitoral Gratuita

13h30 RedeTVEsporte

14h00 Sábado Total

17h00 O Encantador de Cães

17h45 Parceria

18h15 Polishop

18h45 Companhia de Viagem

19h30 Amaury Jr. Show

20h10 RedeTVNews (1ª Parte)

20h30 Propaganda Eleitoral Gratuita

21h00 RedeTVNews (2ª Parte)

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Good News

23h00 Mega Senha

0h30 Saturday Night Live

2h00 Bola De Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Motors

13h00 Horário Eleitoral Gratuito

13h30 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

20h30 Horário Eleitoral Gratuito

21h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h30 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

7h00 Infomerciais

8h30 Seicho-No-Ie

9h00 De Cara Com A Maturidade

10h00 Band Eleições 2012 - Debate

11h45 Infomercial

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Horário Eleitoral - Local

13h30 Acontece

14h40 Deu Olé

15h40 Futebol 2012 - Campeonato

Brasileiro - Série B/ Paraná x

Goiás - direto do Durival de

Britto/Curitiba-PR

17h50 Terceiro Tempo

18h50 Terceiro Tempo Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h30 Horário Eleitoral - Local

21h00 Show Da Fé

21h55 Mr. Bean

22h15 Top Cine

Anaconda: Rastro de Sangue

23h55 Show Business

0h45 Cinema Na Madrugada

Desejos E Traições

2h20 Cqc - Custe O Que Custar -

Reap.

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Lista Mtv1

21h00 Show Na Brasa - Criolo e

Emicida

22h00 Lista MTV1

0h30 Show Na Brasa - Criolo e

Emicida

1h30 Lista MTV1

REDE VIDA (34)

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Campeonato Paulista Sub 17 -

Paulista F.C. x São Paulo F.C.

(av)

12h30 Infomercial Polimport

13h30 Simpi

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Energia Solar na TV

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

16h30 Infomercial Polimport

17h00 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

18h30 Copa Paulista - América F.C. x

Noroeste de Bauru (av)

20h30 Propaganda Eleitoral Gratuita

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Lauro Trevisan

22h00 Grandes Momentos Ed Costa

22h55 Medalhão Persa (av)

RBTV (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Petrucio Melo Show

11h00 In Touch

11h30 Sintonia

12h00 O Gordo e o Magro

13h00 Horário Político

13h30 Charles Chaplin

14h00 Guia Brasil

14h30 O Elo Perdido

15h00 Zorro

16h00 A Tarde é Show

17h55 Semana da Presidenta

18h00 Online

19h00 Os Monkees

19h30 Controle Remoto

20h30 Horário Político

21h00 Chips

22h00 Cine Rede Brasil: "O Nome

da Rosa"

0h00 Petrucio Melo Show

1h15 Super Máquina (estreia)

2h15 Sessão Faroeste: "Os Filhos de

Katie Helder"

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Esquadrão Sobre Rodas

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Mama Mirabelle

12h30 Catalendas

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Horário Político

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil Receita de

Família

15h00 Programa Especial

15h30 Conhecendo Museus

16h00 Expedições

16h30 Alto-Falante

17h30 Segue o Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Revista do Cinema Brasileiro

20h30 Horário Político

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa de Cinema - Fala Tu

0h00 Curta TV

0h30 Caminhos da Reportagem

1h30 Segue o Som

2h30 DOC Especial - A Pequena

Bahia de Dorival Caymmi

TV SÉCULO 21

8h50 Disk Shop

9h00 Oriente-se

11h00 Pintando o Set

11h30 Receitas Bom Sabor

12h00 Pesca e Prosa

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h00 Vida e Saúde

14h00 Mulher.Com

16h30 Anunciamos Jesus

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Terço dos Homens

18h45 O Mundo para o Salvador

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Disk Shop

19h30 Evangeliza Show

20h30 Arena do Som

22h00 Novo Caminho

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Palavras Que não Passam

Musical

0h15 Você Pode ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Kandula: Nascido em Cativeiro

14h00 Animais em Risco: Houston

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos: Acco Passa Frio

15h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: É Menina!

16h00 Criaturas Como Nós:

Maternidade

16h30 Estilista Canino: Novo

Artista na Cidade

17h00 A Bela e as Feras

17h30 Problemas Caninos

18h00 O Encantador de Cães: Pekaso,

Yogi e Smokey

19h00 Defensores de Baleias: Ilhas

Faroé - No Meio do Fogo

20h00 Criaturas Repulsivas

21h00 Animal

23h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

AXN

12h00 NCIS

13h00 Unforgettable

14h00 The Protector

15h00 The Firm

16h00 Body Of Proof

17h00 Missing

18h00 Missing

19h00 Missing

20h00 Missing

21h00 Jurassic Park 2: O Mundo

Perdido

23h30 AXN Flix

CANAL BRASIL

12h00 Espelho: Carlos Alberto Caó

12h30 Zoombido: Altay Veloso

13h00 Maratona Curta na Tela

15h00 Cildo

16h30 Curta na Tela

17h05 Malditos Cartunistas

17h25 Casseta & Planeta: A Taça do

Mundo é Nossa!

19h00 Faixa Musical: Leo Gandelman - Vip Vop

20h30 Curta na Tela

21h00 Cinejornal

21h30 MPBambas - Francis Hime

22h00 Deus é Brasileiro

DISCOVERY

12h00 Da Vinci Decodificado

13h00 Bizarrices: Esqueleto

13h30 Bizarrices: Raridades

14h00 Armas USA: M1-Grand

15h00 Desafio em Dose Dupla:

Pânico na Selva

16h00 Feras da Engenharia

17h00 O Mundo do Futuro: Veículos

Radicais

18h00 Casal Selvagem: Tasmânia

19h00 Monstros do Rio: Bagre do

Congo

20h00 Criaturas das Trevas

21h00 Ciência ou Ficção?: O

Triângulo das Bermudas

22h00 De Volta ao Triângulo das

Bermudas

ESPN BRASIL

8h00 Tênis Internacional: Us Open

10h25 Campeonato Alemão

Nuremberg x Borussia

Dortmund - (av)

12h30 Game Up

12h55 Liga Futsal - Quartas de final -

Orlândia x Suzano - (av)

Planeta Expn

14h45 Temporada Aventura Perfecto

16h15 Campeonato Francës Lyon x

Vallenciennes

18h00 Capitais do Futebol Bracelona

18h25 Campeonato Paulista de

Basquete Masculino- Paulistano x Palmeiras - ao vivo

20h30 Sportscenter Noticias - (av)

20h45 Social Clube

21h00 Campeonato Inglês :

Manchester City x Queens

Park Rangers

23h00 Sportscenter - (av)

FOX

12h00 Modern Family

12h30 Nunca Mais

14h30 Uma Equipe Muito Especial

16h15 Alvin e os Esquilos 2

18h15 Lisbela e o Prisioneiro

20h00 2 Filhos de Francisco

22h00 Shrek Terceiro

GNT

12h30 Receitas de Chuck

13h00 Mãe é Mãe (Maternidade) -

Escolhas

13h30 Boas Vindas (Nascimento) -

Momento Especial

14h00 Alternativa Saúde (Bem-Estar) - Água

14h30 Perdas e Ganhos (Saúde) -

Carolina Lages

15h00 Desafio da Beleza

16h00 Prazo Final

17h45 Santa Ajuda (Organização

do Lar) - Mudança

18h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Aline Onofre

18h30 Diário do Olivier

19h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Mala Pronta

19h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Sig Bergamin

20h00 Em Busca do Pai (Série

Documental) - André

Gornsztejn e Thiago ¿

20h30 Desafio da Beleza

21h30 Prisoners Wives

HBO

11h02 Harry Potter e a Câmara

Secreta

13h50 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 1

16h26 Harry Potter e a Câmara

Secreta

19h07 Warner Bros Studio Tour: The

Making of Harry Potter

19h23 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 1

22h00 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 2

MAX

12h20 Você Vai Conhecer o

Homem dos Seus Sonhos

14h10 Segredos de um Funeral

16h05 In The Loop

18h00 O Caso Farewell

20h00 Borgia

21h00 Adoração

22h55 Filhos do Carnaval - Gato, o

Bicho das 7 Vidas

23h50 O Exorcista

MAX PRIME

12h40 Eu Sei o que Vocês Fizeram no

Verão Passado

14h25 Luta Pela Liberdade

16h00 Marca da Vingança

18h00 Filhos do Carnaval - Gato, o

Bicho das 7 Vidas

19h00 64th Frankfurt Motor Show:

Passion on Wheels

19h35 Mar em Fúria

21h50 Garotas Max Prime: Maritza

Cienfuegos

22h00 Hanna

MGM

12h10 Romance Proibido

14h15 The Bachelor

16h15 Desconstruindo Harry

18h00 Risco Duplo

20h00 The Bachelor

22h00 A.I. - Inteligência Artificial

MULTISHOW

12h30 Experimente 2012

13h00 Viagem Sem Fim

13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 Beaver Falls

15h00 TVZ Experimente

16h00 Sem Destino

16h30 Vida De Mallandro

17h00 Até Que Faz Sentido

17h30 Viajandona

18h00 Reclame

18h30 Prêmio MULTISHOW

19h00 Top TVZ

21h30 Bastidores

22h00 Tira Onda

NAT. GEOGRAPHIC

12h00 Ciência em Casa

13h00 Experimentos Inusitados: O

Foguete Caseiro

14h00 Mega Máquinas: Porsche

Panamera

15h00 Paranormal: OVNIs

16h00 O DNA das Coisas

16h30 O DNA das Coisas

17h00 Drogas S/A: Negócio Verde -

Apuração dos Votos

17h45 Arquivos Confidenciais:

Ricardo III

18h15 Missão Pet

19h00 Verdade ou Mito: Poderes

Mediúnicos

19h30 Titanic: O Legado

20h15 O Melhor Amigo do Cão

21h00 Monstros Pré-históricos:

Terror no Himalaia

21h45 Em Busca do Peixe-serra

22h30 Monstros Pré-históricos: O

Bacalhau de Murray

SONY

12h00 Castle

13h00 Happy Endings

13h30 Rules Of Engagement

14h00 Royal Pains

15h00 Once Upon A Time

16h00 Happy Endings

16h30 Rules Of Engagement

17h00 Franklin & Bash

18h00 Castle

19h00 America's Next Top

Model

20h00 C.S.I

21h00 Covert Affairs

22h00 Top Chef Masters

23h00 Uma Noite de Amor e Música

SPORTV

10h30 Gp2 - Gp Da Bélgica (av)

11h50 Treino Oficial Da Fórmula 1

- Gp Da Bélgica (In.)

13h00 Liga Futsal - Quartas De Final -

Orlândia x Suzano (av)

15h00 Sportv Tá Na Área (av)

16h00 Campeonato Brasileiro - Série C - Macaé x Caxias (av)

18h00 Futebol Campeão (av)

18h30 Campeonato Brasileiro De

Futebol - Figueirense x

Fluminense (Menos Sc, Que

Exibe Vt São Paulo x Botafogo)

(av)

20h30 Troca De Passes (av)

22h00 Sportv Repórter (In.)

23h00 Sportv News (av)

1h30 Sensei Sportv (Inédito)

3h00 Circuito Mundial De Vôlei De

Praia - Finlândia - Semifinal

Feminina (In.)

4h00 Circuito Mundial De Vôlei De

Praia - Finlândia - Semifinal

Feminina (In.)

5h30 Gp2 - Gp Da Bélgica (av)

TCM

12h00 Arquivo X

13h00 Kung Fu

14h00 Rastros de Ódio

16h05 Beleza Negra

17h35 O Amanhecer Violento

19h35 A Águia Pousou

22h00 Apollo 13 - Do Desastre

ao Triunfo

TELECINE ACTION

12h00 Cidade do Silêncio

14h00 Kung Pow - O Mestre da Kung-

Fu-São

15h30 O Grande Mestre 2

17h30 O Sacrifício

19h25 Piratas do Caribe - A

Maldição do Pérola Negra

22h00 Scott Pilgrim Contra o Mundo

TELECINE CULT

11h30 Balada Sangrenta

13h35 O Estranho (1946)

15h20 Convite a um Pistoleiro

17h05 Milagre em Sta. Anna

20h00 Adeus, Meninos

22h00 Caché

TELECINE PIPOCA

11h35 Piratas do Caribe: Navegando

em Águas Misteriosas

14h05 O Poderoso Cachorrão

15h50 Deixe-Me Entrar

17h55 Minhas Mães e Meu Pai

19h55 Amor e Outras Drogas

22h00 Transformers: O Lado

Oculto da Lua

TELECINE PREMIUM

13h45 Água para Elefantes

16h00 Justin Bieber: Never Say Never

18h05 Rango

20h10 Não Sei Como Ela Consegue

22h00 Super 8

TELECINE TOUCH

12h00 Uma Família Bem Diferente

13h45 Loucos de Paixão

15h40 O Vigarista do Ano

17h45 Dr. T e as Mulheres

20h00 HDTV - Um Lugar para

Recomeçar

22h00 Homens de Honra

TNT

13h45 Hollywood One on One

14h15 HDTV - Piratas do Caribe -

No Fim do Mundo

17h30 A Lenda de Beowulf

19h45 Quem Quer Ser um Milionário?

22h00 Um Amor de Tesouro

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 A Gifted Man

13h00 Coração de Dragão

15h00 Grimm

16h00 Common Law

17h00 Flashpoint

18h00 Flashpoint

19h00 Law & Order SVU

20h00 Law & Order SVU

21h00 Law & Order SVU

22h00 Velozes e Furiosos 4

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 A Corrente do Bem

16h30 Suburgatory

17h30 The Big Bang Theory

18h00 Friends

18h30 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h30 The Big Bang Theory

21h00 Two And a Half Men

22h00 Person Of Interest

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Senhor Young

12h30 Hora de Aventura

12h45 Apenas um Show

13h00 Apenas um Show

13h15 O Incrível Mundo de Gumball

13h30 Drama Total: A Vingança

da Ilha

14h00 Drama Total: A Vingança

da Ilha

15h00 Max Steel

15h15 Hora de Aventura

16h00 Justiça Jovem

16h30 Pokemon Xiv

17h00 Apenas um Show

17h30 Mad TV

18h00 Votatoon

19h30 Votatoon

20h00 Lanterna Verde: Primeiro Voo

21h30 Lanterna Verde

22h00 Cha Cha Mix

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why!: Doze Princesas

Dançarinas

13h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Objetos Rolantes Não

Identificados

13h30 Meu Amigãozão

14h00 Mister Maker

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica: O Convite Extra

15h00 Princesas do Mar: A Coroa

Perdida/As Babás

15h30 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Disfarçados na

Paisagem

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: O Castelo de Areia/

Barulho Silencioso

17h00 Aventuras com os Kratts:

Zigue-zague

17h30 Milly e Molly: Segunda-feira /

Tia Odete

18h00 Gaspard e Lisa: Pato Aqui, Pato

Acolá

18h30 Princesinha: Eu Quero ir à

Praia/Por Favor, Não Vá

19h00 Icônicos: Elvis Quer Ir Embora

19h30 Peixonauta: O Caso dos

Carneirinhos /O Caso do

Sumiço dos Grilos

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: A Ilha do Tigre

Cavaleiro / Ilha do Mecana

Falcão

21h00 Dino Dan: Quente ou Frio/Dino

Experiência

21h30 Hi-5 Austrália: Jardins

22h00 Backyardigans: Ajudantes do

Espaço

DISNEY CHANNEL

11h00 Selvagem

13h00 Peter Punk

13h30 Boa Sorte, Charlie!

14h00 Super T

14h30 Jessie

15h00 Wendy Wu: A Garota Kung Fu

17h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

17h30 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

18h00 Boa Sorte, Charlie!

18h30 Jessie

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 Toy Story

22h00 16 Desejos

DISNEY XD

12h00 Phineas e Ferb

12h30 Phineas e Ferb

13h00 Os Guerreiros Wasabi

13h30 Minha Babá é uma Vampira

14h00 Lab Rats

14h30 Par de Reis

15h00 Ninjago

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

16h00 Phineas e Ferb

16h30 Phineas e Ferb

17h00 Ratatouille

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Os Guerreiros Wasabi

20h30 Lab Rats

21h00 Ninjago

21h30 Bondi Band

22h00 Phineas e Ferb

22h30 Phineas e Ferb

23h00 HDTV - Ratatouille

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 T.U.F.F. Puppy

13h00 Os Pinguins de Madagascar

13h30 Fanboy e Chum Chum

14h00 Bob Esponja

14h30 Zoey 101

15h00 Brilhante Victória

15h30 Zoey 101

16h00 Brilhante Victória

16h30 Zoey 101

17h00 Brilhante Victória

18h00 iCarly

18h30 Julie e Os Fantasmas

19h00 As Aventuras de Bucket e

Skinner

19h30 Big Time Rush

20h00 Fred: o Show

20h30 O Menino que Gritou

Lobisomem

22h30 Avatar

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Portuguesitos

Futebol Clube

12h35 Mistureba: Os Caça Livros

12h40 Mistureba: Anabel

12h50 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Castelo Rá Tim Bum

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: X-Tudo

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: Sidney

15h40 Hora Animada: O Papel

das Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora Animada: Show do Dj Cão

16h10 Hora Animada: TREXCI

16h20 Hora Animada: O Que Vou

Ser Quando Crescer?

16h30 AnimaTV: Bolota e Chumbrega

e Jajá Arara Rara

17h00 Mistureba: Detetives da Ciência

17h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

17h25 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

17h35 Mistureba: Física Divertida

17h45 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

17h50 Mistureba: Kiara e os Luminitos 18h00 Mistureba: Juro que Vi

18h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

18h30 Mistureba: Portuguesitos

Futebol Clube

18h35 Mistureba: Os Caça Livros

18h40 Mistureba: Anabel

18h50 Mistureba: Os Reciclados

18h55 Mistureba: Cantigas de Roda

19h00 Quintal da Cultura

21h00 Chapeuzinho Vermelho

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Hip Hop Mix

traz Emicida

Mix TV / 21 h

Caymmi e a

pequena Bahia

TV Brasil / 2h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

O Encantador de Cães - PitBull

RedeTV! / 17 h