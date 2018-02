CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito -

8h00 Pronto Atendimento -

8h30 Backyardigans

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A Av.,

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid,Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

(Backyardigans, Dora, A Av.

Toot & Puddle, Brincadeiras

Musicais - Palavra Cantada,

Cocoricó No Campo, Charlie E

Lola, Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

17h25 Matinê Cultura -Paddington Vai À Escola / Paddington Vai

Ao Cinema / O Aniversário

18h45 Sessão Da Hora

19h15 Cartãozinho Verde

19h30 Pé Na Rua

19h40 Deu Paula Na Tv

19h50 Inglês Com Música - I Won't

Give Up (Jason Mraz) - (5ª Parte) 20h05 Woohoo News

20h15 Doctor Who

21h10 Jornal Da Cultura

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura - Hanami,

Cerejeiras Em Flor (Versão

Dublada)

23h30 Metrópolis

0h00 Doc Tv - Brasil Imaginário - O

Canto Da Araponga

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Pequena Travessa

15h30 Marisol

16h30 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Tela De Sucessos

Spot: Um Cão Da Pesada

0h30 Jornal Do Sbt - Noite

1h15 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Tele Seriados I

Série: Sobrenatural /

Supernatural

3h15 Tele Seriados II

Série: Fronteiras / Fringe

4h30 Tele Seriados III

Série: V - Visitantes

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h05 Sessão da Tarde - Space

Buddies - Uma Aventura

no Espaço

17h42 Globo Notícia

17h46 Malhação

18h15 Amor Eterno Amor

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Cheias de Charme

20h30 Jornal Nacional

21h10 Avenida Brasil

22h25 Globo Repórter

23h25 Casseta & Planeta Vai Fundo

0h05 Jornal da Globo

0h40 Programa do Jô

2h10 Corujão do Esporte

2h50 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h35 Tudo A Ver

16h30 Cidade Alerta

18h15 Todo Mundo Odeia O Chris

20h00 Rebelde

20h45 Jornal Da Record

21h15 Csi Investigação Criminal

22h15 A Fazenda

23h00 Máscaras

0h00 Câmera Record

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Ass. Beneficente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h45 Estação Teen

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Cine Total - Street Fighter -

a Lenda de Chun Li

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 I. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta -

Edição das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h30 Gazeta Motors

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids Sp

Ei Arnold! / Angelo / Gambá

Kung Fu

10h00 Band Kids

Gambá Kung Fu / Fanboy &

Chum Chum / Drake & Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Eurocopa - Ao Vivo

Suécia x Inglaterra

15h15 Eurocopa - Ao Vivo

Ucrânia x França

17h45 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Eurocopa - Melhores Momentos

21h30 Pânico Na Band - Reap.

23h00 Perdidos Na Tribo

0h00 Agora É Tarde Com

Danilo Gentili

1h00 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

2h45 L.O.L. - Loucos Ou Loucuras

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Mtv Clássica

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Batalha de Clipes

14h45 Comédia Ao Vivo

15h30 Pc Na Tv

16h00 Perua Mtv

16h30 It Mtv

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Provão Mtv

20h15 Pc Na TV

20h45 Infortúnio

21h00 Comédia Ao Vivo

21h45 Trolalá

22h00 Furo mtv

22h30 Rocka Rolla

23h00 Mtv Sem Vergonha

23h45 Mtv Esp. Band of Horses

0h00 Furo mtv

0h30 Beavis and ButtHead

REDE VIDA (34)

8h00 Páginas Difíceis da Bíblia

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida ( av)

12h30 Vida Melhor

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa do Santuário da Vida

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Ponto de encontro Cultural

21h00 Frente a Frente Dom Antônio

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente - RJ

23h15 Frente a Frente

23h45 Terço Bizantino

TV BRASIL (62)

8h45 S.O.S Sônia

9h00 Barney e seus Amigos

9h30 Inami

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Os Pézinhos Mágicos de Franny

11h30 A Turma do Pererê

12h30 Catalendas

12h45 Thomas de seus Amigos

13h00 Poko

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Diverso

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karkú

19h00 Flatmania

19h30 Animais Extraordinários

20h30 De Lá pra Cá

21h00 Repórter Brasil

22h00 Nova África

22h30 Programa de Cinema:

Amazônia Heranças de uma

Utopia

0h15 Cine Ibermédia - Satanás

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa De Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa De Você

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena

18h00 Caminhos Da Fé

18h45 Meu Senhor E Meu Deus

19h00 Disk Shop

19h30 Missas Especiais

21h00 Deus Abênçoe

21h30 Igreja No Brasil

22h00 Sobriedade Sim

22h30 Cidadania No Ar

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Rei Gorila

13h00 Corrida na Savana

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Coleira de Terror

15h00 As Travessias de Jeff Corwin: A

Estratégia das Sardinhas

16h00 Estilista Canino

16h30 Estilista Canino

17h00 ABC Canino

18h00 O Encantador de Cães: Maxwell, Brooklyn e Tipper

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Bichos Vergonhosos

21h00 O Encantador de Cães

22h00 Depois do Ataque:

Leão-marinho e Canguru

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. NY

14h00 Unforgettable

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 O Silêncio dos Inocentes

23h00 O Homem Sem Sombra

CANAL BRASIL

11h55 O Grande Médium Espírita

13h25 Projeto Sumir - Naima

13h45 Mateus, O Balconista -

Conselheiro

13h52 Making Of - São João Carioca

14h10 Estúdio 66: Altay Velloso

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela: Ismar

15h43 Curta na Tela: Uninverso

16h00 Zoombido: Moreno Veloso

16h30 Central do Brasil

18h30 5+5+

19h35 Na Trilha do Francis

20h30 Curta na Tela: Ímpar Par

20h48 Curta na Tela: A História

Secreta do Telemarketing

21h00 Fumando Espero - A Série:

Fumantes Passivos

21h30 O Som do Vinil: O Nordeste na

Voz de Luiz Gonzaga - Luiz

Gonzaga

22h00 Sessão Interativa: Apresentação Simone Zuccolotto

DISCOVERY

12h00 Feras da Engenharia: Cidade

Nova em Las Vegas

13h00 Monstros do Rio

14h00 Grandes Mistérios do Universo

c/ Morgan Freeman

15h00 Como Funciona o Universo:

Planetas

16h00 Roma Antiga Revelada:

Engenharia

17h00 Pesca Mortal

18h00 No Pior dos Casos: Agressão

Física / Falha no Freio

18h30 No Pior dos Casos: Preso no

Frio Extremo

19h00 Monstros do Rio

20h00 Fanáticos por Armas

21h00 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - O Marido

Delirante

22h00 As Mais Estranhas Formas de

Morrer: Na Água

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Copa Do Brasil Semifinal -Vt-

São Paulo x Coritiba

16h00 Prévia Do Campeonato Inglês

16h30 Review Do Campeonato Inglês:

Melhores Gols Da Temporada

2011/2012

17h00 Aventuras Com Renata Falzoni

17h15 Conexao Surf

17h30 Planeta Água

18h00 Prévia Do Campeonato Inglês

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h00 Futebol No Mundo

21h00 Social Clube

21h15 Game Up

21h30 Vamos Correr!

22h00 Futebol No Mundo

23h00 Sportscenter - (av)

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Os Simpsons

13h00 Kdabra

14h00 Ghost Town - Um Espírito

Atrás de Mim

16h00 Cônicos e Cômicos

17h30 HDTV - Robôs

19h00 Futurama

19h30 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Alvin e os Esquilos 2

GNT

12h00 Receitas De Chuck

12h30 Santa Ajuda

12h45 Mulheres

13h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

13h05 Receitas Criativas

13h15 Cozinha Prática

13h30 Diário Do Olivier

14h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

14h05 Que Marravilha!

14h30 Decora

15h00 O Melhor Do Dia - Spfw

15h45 Ateliê Fontana

16h45 Mulheres

17h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

17h05 Ellen Degeneres Show, The

18h00 De Perto Com...

18h30 Viva Voz Com Sarah

19h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

19h05 Homens Possíveis

19h30 Chegadas E Partidas

20h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

20h05 Marília Gabriela Entrevista

21h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

21h05 Confissões Do Apocalipse

21h30 Viva Voz Com Sarah

22h00 Flashes São Paulo Fashion

Week

HBO

12h03 Segundas Intenções

13h45 HDTV - Pom Wonderful

Apresenta: O Maior Filme

Jamais Vendido

15h20 Substitutos

17h00 Garotos Perdidos 3

18h30 Destino Esporte

19h30 The Hollywood News Report

20h05 Passe Livre

22h00 HDTV - O Besouro Verde

MAX

11h35 Cadillac Cor-de-Rosa

13h40 Chelsea On The Rocks

15h20 Grande Demais para Quebrar

17h05 Crimes de Amor em Kabul

18h25 Tous Les Soleils

20h20 Sem Deixar Vestígios

22h00 Periferia

MAX PRIME

11h50 Godzilla (1998)

14h15 Gente Grande

16h00 Máquina Mortífera 4

18h15 Terapia Casual

19h55 Contato de Risco

22h00 A Trilha

MGM

11h35 The Bachelor - O Noivo Perfeito 13h35 Prenda-me se for Capaz

16h10 The Bachelor - O Noivo Perfeito 18h10 Violação de Privacidade

20h00 The Bachelor - O Noivo Perfeito 22h00 The Bachelor: Os Segredos

Revelados - Parte 1

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do

dia no Multishow.com. br/tvz

12h30 Sem Destino

13h00 Embarcados

13h30 220 Volts

14h00 Adorável Psicose

14h30 Conexões Urbanas

15h00 Reclame

15h30 Lendas do UFC

16h30 Morando Sozinho

17h00 Experimente 2012

17h30 Sensacionalista

18h00 Skol Sensation

18h30 6 Em Ponto

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h30 Embarcados

22h00 Até Que Faz Sentido

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Cientistas Nazistas

13h00 Profecias: Mensageiros do

Espaço

14h00 Múmias Incas: Segredos de um

Império Perdido

15h00 Enigmas da História: Xibalba

16h00 Enigmas da História:

Decifrando os Incas

17h00 Predadores Pré-Históricos:

Entelodonte

18h00 Arquivos Confidenciais: Marco

Polo

18h30 Arquivos Confidenciais: Zorro

19h00 Verdade ou Mito: Sonâmbulos

Assassinos

19h30 Salva-Vidas

19h55 Salva-Vidas

20h15 Profecias: Catástrofes

Anunciadas

21h00 Brigada Animal: Rinha de Cães

21h45 Enigmas da História:

Decifrando os Incas

22h30 Enigmas da História: A

Crucificação de Cristo

SONY

12h00 Top Chef

13h00 C.S.I

14h00 Once Upon A Time

15h00 Pan Am

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef

20h00 C.S.I

21h00 Pan Am

22h00 Quero Ficar com Polly

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

12h30 Pré-Jogo (av)

13h00 Eurocopa 2012 - Ucrânia x

França (av)

15h00 Pós + Pré-Jogo (av)

15h45 Eurocopa 2012 - Suécia

x Inglaterra (av)

17h45 Seleção Sportv (av)

19h30 Sportv Tá Na Área (av)

20h20 Grand Prix De Vôlei - Brasil x

Alemanha (av)

22h30 Sportv News (av)

0h30 Linha De Chegada (Inédito)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Vendaval de Paixões

16h10 Fugindo do Inferno

19h00 Os Pioneiros

20h00 Bonanza

21h00 Os Três Patetas

22h00 Cemitério Maldito

TELECINE ACTION

11h50 O Sacrifício

13h40 Na Trilha do Assassino

15h30 Caso 39

17h30 Homem de Ferro

19h50 Território Restrito

22h00 O Defensor - Protegendo o

Inimigo

TELECINE CULT

11h45 A Vida Íntima de Sherlock

Holmes

13h55 Por Uns Dólares a Mais

16h15 Winchester 73

18h00 O Guerreiro Genghis Kahn

20h15 Trapaceiros

22h00 Sexta-Feira Muito Louca

TELECINE PIPOCA

11h10 Escola para Garotas Bonitas e

Piradas 2

13h00 Uma Noiva para Harry

14h40 E Se O Amor Acontece?

16h25 As Mães de Chico Xavier

18h25 Utopia - O Caminho Para a

Vitória

20h15 Meninas Malvadas

22h00 Meninas Malvadas 2

TELECINE PREMIUM

12h35 A Inquilina

14h10 Procura-se um Papai Noel

Desesperadamente

16h00 Estamos Juntos

17h45 Uma Manhã Gloriosa

19h30 5+

19h45 Tron - O Legado

22h00 Anti-Heróis

TELECINE TOUCH

11h50 Um Amor de Verão

13h40 Na Trilha da Fama

15h40 A Garota Ideal

17h40 Cidade dos Homens

19h40 Homens de Honra

22h00 As Garotas do Calendário

TNT

13h00 Passageiros

14h40 Conduta de Risco

16h55 Hulk

19h40 A Fantástica Fábrica de

Chocolate

22h00 A Lenda de Beowulf

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order : SVU

15h00 Medical Detectives

15h30 Triplo X

18h00 Law & Order

19h00 House

20h00 Náufrago

23h00 Beleza Americana

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 A Senha: Swordfish

16h00 The New Adventures of Old

Christine

16h30 The New Adventures of Old

Christine

17h00 Friends

17h30 Friends

18h00 Two and a Half Men

18h30 Two and a Half Men

19h00 The Big Bang Theory

19h30 Mike & Molly

20h00 Suburgatory

20h30 I Hate My Teenage Daughter

21h00 The Secret Circle

22h00 Número 23

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai: O Diário Kairu

12h30 Dragon Ball Z Kai

13h00 Ben 10: Kevin Onze

13h30 Ben 10: Força Alienígena:

Save the Last Dance

14h00 As Aventuras de Eliot Kid

15h00 Esquilo Intranquilo

16h00 Hora de Aventura: Cidade das

Aberrações

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

A Vingança do Enxame

17h30 Star Wars: A Guerra dos Clones

18h00 Apenas um Show: A Gente

se Vê Lá

18h30 Senhor Young: Sr. Hino da

Escola

19h00 Apenas um Show: Esta é Minha

Música

19h15 O Incrível Mundo de Gumball:

The Third

19h30 The Looney Tunes Show

20h00 Polícia Desmontada

21h30 Dreamkix

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Ilha do Rugido

Selvagem

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Aventura

15h30 Aventuras com os Kratts: A

Cidade dos Aardvarks

16h00 Dino Dan: Dinozoológico/Polícia e Dinossauros

16h30 LazyTown

17h00 Hi-5 Austrália: Descobertas

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Chuck Sonâmbulo

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta

20h00 O Pequeno Príncipe

20h30 O Pequeno Príncipe

21h00 Toot & Puddle: A Lenda de

Pocket Hollow / O Mistér io

21h30 Backyardigans: Peguem Aquela Borboleta

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h30 Zapping Zone

18h40 Programa de Talentos

19h10 Zapping Zone

19h15 Programa de Talentos

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Toy Story

22h00 16 Desejos

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 iCarly

14h30 Victorious

15h00 Drake & Josh

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Bob Esponja

18h00 Julie e Os Fantasmas

18h30 iCarly

19h00 Grachi

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

22h30 Drake & Josh

TV RÁ TIM BUM

12h00 Aventuras em Série: X-Tudo

12h30 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

13h00 Aventuras em Série: Trexci

13h10 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

13h20 Aventuras em Série: Kiara e os

Luminitos

13h25 Aventuras em Série: Física

Divertida

13h40 Aventuras em Série: Glub Glub

14h00 Hora de História: Anabel

14h15 Hora de História: Traçando Arte 14h20 Hora de História: Escola pra

Cachorro

14h30 Hora de História: Cocoricó

14h45 Hora de História: O Que Vou Ser Quando Crescer?

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

17h30 Aventuras em Série: X-Tudo

18h00 Aventuras em Série: Qual é,

Bicho?

18h30 Aventuras em Série: Física

Divertida

18h40 Aventuras em Série: Nilba e os

Desastronautas

18h45 Aventuras em Série: Anabel

19h00 Aventuras em Série: Sidney

19h15 Aventuras em Série: Escola pra

Cachorro

19h25 Aventuras em Série: Traçando

Arte

19h30 Aventuras em Série: Como

Cuidar do Seu Melhor Amigo

19h40 Aventuras em Série: Tchibum

TV

19h50 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

20h00 Aventuras em Série: Cocoricó

na Cidade

20h15 Aventuras em Série: Baú de

Histórias - O Sonho de Pedro ¿

20h40 Aventuras em Série: Glub Glub

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Estreia de Clãs

das Montanhas

Eurochan. / 21h30

Perdidos na

Tribo - final

Band / 23 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Diverso recebe

Marcelo Camelo

TV Brasil / 17h30