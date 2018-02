Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Backyardigans

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A Av.

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid,Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura (Backyardi

gans, Dora, A Aventureira,

Toot & Puddle, Brincadeiras

Musicais - Palavra Cantada,

Cocoricó No Campo, Charlie E

Lola, Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

17h25 Matinê Cultura - Reineke, A

Raposa (Inédito)

18h45 As Aventuras De Tintin -

Tintin Na América

19h15 Cartãozinho Verde

19h30 Pé Na Rua

19h40 Deu Paula Na Tv

19h50 Inglês Com Música - I Won't

Give Up (Jason Mraz)

- (4ª Parte)

20h05 Woohoo News

20h15 Doctor Who

20h30 Horário Pol.

20h40 Doctor Who (2ª Parte)

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Sr. Brasil - Mª Alcina

23h00 Metrópolis

23h30 Cultura Documentários -

Esboços De Frank Ghery

1h00 Roda Viva (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Pequena Travessa

15h30 Marisol

16h30 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Horário Politico

20h40 Carrossel

21h30 Programa Do Ratinho

22h45 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

0h45 Jornal Do Sbt - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Tele Seriados I Série: Chuck

3h00 Tele Seriados II Série: As Novas

Aventuras De Christine

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h00 Sessão da Tarde - Minha Noiva

de Mentira

17h45 Globo Notícia

17h48 Malhação

18h20 Amor Eterno Amor

19h10 Praça TV - 2ª Edição

19h30 Cheias de Charme

20h30 Programa Político

20h40 Jornal Nacional

21h20 Avenida Brasil

22h30 A Grande Família

23h15 As Brasileiras

23h55 Globo Mar

0h20 Jornal da Globo

0h53 Boletim TUF - Em Busca de

Campeões

0h58 Programa do Jô

2h25 Glee

3h15 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h35 Tudo A Ver

16h30 Cidade Alerta

18h30 Todo Mundo Odeia O Chris

20h00 Rebelde

20h30 Horário Político

20h35 Rebelde - Continuação

20h45 Jornal Da Record

21h15 Csi Investigação Criminal

22h15 A Fazenda

23h15 Máscaras

0h15 Dr. House

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Ass. Beneficente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h45 Estação Teen

19h30 TV Fama

20h30 Propaganda Partidária

20h35 - TV Fama - Continuação

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Good News

23h10 Tema Quente

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

20h30 Horário Político

22h05 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Hoje Tem

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids SP - Ei Arnold! /

Angelo / Gambá Kung Fu

10h00 Band Kids - Gambá Kung Fu /

Fanboy & Chum Chum / Drake

& Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Eurocopa - (av) - Itália x

Croácia

15h15 Eurocopa - (av) - Espanha x

Irlanda

17h45 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h30 Horário Político

20h40 Show Da Fé

21h30 Eurocopa - melhores

momentos

21h40 Vídeonews

21h50 Quem Fica Em Pé?

22h40 Polícia 24h

0h00 Agora É Tarde COM Danilo

Gentili

1h00 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

2h45 L.O.L. - Loucos Ou Loucuras

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Batalha de Clipes

14h45 Perua mtv

15h15 MTV Hits

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 MTV

19h00 Trolalá

19h15 Mtv Hits

20h15 Perua Mtv

20h45 Luv Mtv

21h45 Trolalá

22h00 Furo Mtv

22h30 Comédia (av)

23h15 Infortúnio

23h30 Pc Na Tv

0h00 Furo Mtv

0h30 Comédia (av)

REDE VIDA (34)

7h00 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

7h50 O Santo do Dia

8h00 Onde Deus Chora

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Horário Político

20h40 Infomercial Polimport

21h00 Quem Ama Educa

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente (av)

POA /RS

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

9h00 Barney e seus Amigos

9h30 Inami

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Os Pézinhos Mágicos de Franny

11h30 A Turma do Pererê

12h00 * Repórter Rio+20

12h30 Catalendas

12h45 Thomas de seus Amigos

13h00 Poko

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 + Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karkú

19h00 Como e Por quê?

19h30 Animais Extraordinários

20h30 Programa Partidário PR

20h40 O Público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h00 A Grande Música

0h00 Sinfonia Fina 5 - Ópera do Índio

e Malandro (Chico Buarque e

Carlos Gomes)

0h30 Doc TV IV - Paragem no Tempo

TV SÉCULO 21

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa De Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa De Você

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena

18h00 Caminhos Da Fé

18h45 Meu Senhor E Meu Deus

19h00 Sócios Na Fé

20h00 Novo Caminho

21h00 Vida E Saúde

22h30 Independente

22h45 Disk Shop

23h00 Anunciamos Jesus

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Macacos-japoneses

13h00 Corrida na Savana

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Uma Voz para a Vítima

15h00 As Travessias de Jeff Corwin:

Politicagem

16h00 Estilista Canino

16h30 Estilista Canino

17h00 ABC Canino: Bull Terrier

miniatura, English Setter

18h00 O Encantador de Cães: Miles,

Maxie e Booker

19h00 60 Encontros Mortais: Noruega

19h30 60 Encontros Mortais: Reino

Unido

20h00 Meu Cão Ideal: Bermúdez

Guillén

20h30 Meu Cão Ideal

21h00 O Encantador de Cães

22h00 Com Água Até o Pescoço

AXN

12h00 NCIS

13h00 Unforgettable

14h00 The Firm

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 C.S.I. NY

22h00 Unforgettable

23h00 Horas de Desespero

CANAL BRASIL

12h50 Uma Certa Lucrécia

14h15 A Grande Ideia Brasil -

Semana 6

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela

16h00 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver: Simplesmente Fernanda

16h30 Todas as Mulheres do Mundo

18h05 A Madona de Cedro

19h50 Making Of - São João Carioca

20h15 Mateus, O Balconista -

Conselheiro

20h30 Curta na Tela

21h00 Evidente

21h30 Zoombido: Moreno Veloso

22h00 Leila Diniz

DISCOVERY

12h00 Megaconstruções: Cidade

Flutuante

13h00 Monstros do Rio: Raia de Água

Doce

14h00 Escândalos Reais: Grace Kelly

15h00 Trabalho Sujo

16h00 O Mundo do Futuro: Lares

17h00 Pesca Mortal

18h00 Desafio em Dose Dupla 2:

Planícies Congeladas

19h00 Monstros do Rio

20h00 Ciência Impossível

21h00 Como Funciona o Universo:

Planetas

22h00 Roma Antiga Revelada:

Engenharia

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Copa Do Brasil Semifinal - Vt-

Grêmio x Palmeiras

16h15 Jornal Do Tênis

16h30 Aventuras Com Renata Falzoni

16h45 X-Treme Tv

17h00 Temporada Multipranchas:

Pretty Good

18h00 O Brasil Da Copa Do Brasil

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h30 Abre O Jogo: Copa Do Brasil -

Semifinal - (av)

21h00 Copa Do Brasil: Semifinal - São

Paulo x Coritiba - (av)

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Pokerstars: European Poker

Tour 8 Barcelona

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Os Simpsons

13h00 The Listener

14h00 À Prova de Fogo

16h00 Guru do Amor

17h30 A Agenda Secreta do Meu

Namorado

19h00 New Girl

19h30 Modern Family

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Bones

GNT

12h30 Pirei com Betty Lago: Óculos

12h45 Mulheres

13h00 Boas Vindas (Nascimento) -

Momento Mágico

13h30 Viver com Fé

14h00 Saia Justa

15h00 Sessão GNT

16h45 Minha Casa Verde

16h50 Minha Casa Verde

17h00 The Ellen Degeneres Show

18h00 Decora

18h30 Santa Ajuda

18h45 Cozinha Prática

19h00 Diário do Olivier

19h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Eduardo Batalha

20h00 A Cozinha de Nigella: Inspiração Por Toda Parte

20h30 Refeições de Jamie Oliver em

30 Minutos

21h00 Receitas Criativas

21h15 Cozinha Prática

21h30 Diário do Olivier

22h00 Que Marravilha!

HBO

13h52 HDTV - O Retorno

16h00 Padre

17h30 O Ritual

19h30 House of Lies

20h04 HDTV - Quebrando Regras 2

21h49 True Blood 05 - Conjuring Up

Season 04

22h04 True Blood

MAX

11h50 Um Dia de Cão

14h00 Circo

15h20 Roda Viva 1950

17h50 Revolução em Dagenham

19h50 Tetro

22h00 Biutiful

MAX PRIME

12h20 2012

15h00 Gigolô por Acidente

16h35 Trama Internacional

18h40 Era uma Vez no México

20h25 Seremos Reis

22h00 Doze Homens e Outro Segredo

MGM

12h20 Setembro

14h00 Morte Súbita

16h05 Missão Impossível 3

18h25 Prenda-me se for Capaz

21h00 Films and Stars at The Festival: Cannes 2012

22h00 Violação de Privacidade

23h50 Hannibal

MULTISHOW

12h30 Morando Sozinho

13h00 Os Buchas

13h30 Olívias Na Tv

14h00 Him & Her

14h30 Amor e Pegação

15h00 Sensacionalista

15h30 De Cara Limpa

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Adorável Psicose

18h00 6 Em Ponto

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h00 Os 5 clipes mais votados do

dia no Multishow.com. br/tvz

21h30 Sem Destino

22h00 Adorável Psicose

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 As Armas Secretas de Hitler

13h00 Inventos Modernos

13h30 Cientistas Malucos: Carruagens

de Água

14h00 Mega Máquinas: FIFA 12

15h00 A Catedral de Colônia

16h00 Obras Incríveis: O Poder da

Energia Geotérmica

17h00 Predadores Pré-Históricos:

Aves do Terror

18h00 Arquivos Confidenciais:

Lawrence da Arábia

18h30 Arquivos Confidenciais:

Alexandre, o Grande

19h00 Verdade ou Mito: O

Chupacabras

19h30 Gigantes da Engenharia: O

Mega Navio

20h15 Inventos Modernos

20h40 Cientistas Malucos: Hovercrafts 21h00 Pesca Radical: Homem x Peixe

21h45 Mega Máquinas: Mack Truck

22h30 Mega Máquinas: Williams F1

SONY

12h00 Top Chef

13h00 C.S.I

14h00 C.S.I. Miami

15h00 Castle

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef

20h00 C.S.I

21h00 Once Upon A Time

22h00 Wimbledon - O Jogo do Amor

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

12h30 Pré-Jogo (av)

13h00 Eurocopa 2012 - Itália x Croácia

(av)

15h00 Pós + Pré-Jogo (av)

15h45 Eurocopa 2012 - Espanha x

Irlanda (av)

17h45 Seleção Sportv (av)

18h30 Sportv Tá Na Área (av)

19h15 Judô - Despedida João Derly

(av)

20h30 Pré-Jogo (av)

21h00 Copa Do Brasil - São Paulo x

Coritiba Semifinal (av)

23h00 Sportv News (av)

1h00 Expresso Do Esporte (Inédito)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Rei dos Reis

16h45 O Trem

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Jornada nas Estrelas 2: A Ira

de Khan

TELECINE ACTION

12h35 Esquadrão Classe A

14h40 O Traidor

16h40 Área 51

18h15 A Arte de um Crime

19h50 Às Margens de um Crime

22h00 Vício Frenético

TELECINE CULT

12h20 Sherlock Holmes - Melodia

Fatal

13h45 Oceanos

15h40 Flamingo Kid

17h25 O Último Concerto de Rock

19h30 Positivamente Millie

22h00 Os Sonhadores

TELECINE PIPOCA

11h40 Rango

13h35 Transformers: O Lado Oculto da Lua

16h20 O Reino do Golfe

18h00 Os Pinguins do Papai

19h45 Secretariat - Uma História

Impossível

22h00 13 - O Jogador

23h40 Toda Forma de Amor

TELECINE PREMIUM

11h45 Velozes e Furiosos 5 -

Operação Rio

14h10 Tarde Demais

16h05 Justin Bieber: Never Say Never

18h05 O Quebra-Nozes - A

História Real

20h10 Blitz

22h00 Cilada.Com

TELECINE TOUCH

12h20 Casa Comigo?

14h05 O Amor Acontece

16h00 Casanova

18h00 As Bruxas de Salém

20h15 Camille: Um Amor do Outro

Mundo

22h00 Meu Pai Herói

23h45 O Julgamento de Paris

TNT

11h35 Garota Fantástica

13h30 Bolas em Pânico

15h10 Coach Carter - Treino Para a

Vida

17h45 Perigo em Bangkok

19h35 Conduta de Risco

22h00 The Borgias

23h05 Passageiros

UNIVERSAL CHANNEL

13h00 Medium

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order: Los Angeles

16h00 Law & Order SVU

17h00 Náufrago

20h00 House

21h00 House

22h00 House

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Prontos para Detonar

16h00 The New Adventures of Old

Christine

16h30 The New Adventures of Old

Christine

17h00 Friends

17h30 Friends

18h00 Two and a Half Men

18h30 Two and a Half Men

19h00 The Big Bang Theory

19h30 The Middle

20h00 The Middle

20h30 2 Broke Girls

21h00 2 Broke Girls

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Are You There, Chelsea?

22h30 Two And a Half Men

23h00 Agente 86

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai: A Máscara do Fogo

12h30 Dragon Ball Z Kai

13h00 Ben 10: O Pega-turista

13h30 Ben 10: Força Alienígena: Good

Copy, Bad Copy

14h00 As Aventuras de Eliot Kid

15h00 Esquilo Intranquilo

16h00 Hora de Aventura: O que Vocês

Fizeram?

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Garota Problema

17h30 Star Wars: A Guerra dos Clones

18h00 Apenas um Show: Me Faça um

Favor

18h30 Senhor Young: Sr. Dia da

Fotografia

19h00 Hora de Aventura: Susan Forte

19h15 Apenas um Show: Luta de

Verdade Mesmo

19h30 Apenas um Show: Fedo Rento

20h00 Cine Cartoon

21h30 Hora de Aventura: O Enquirídio

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Vamos Empinar Pipa

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts:

Batalha no Fundo do Mar

16h00 Dino Dan: Festa de

Dinossauros/Pronto para Voar

16h30 LazyTown

17h00 Hi-5 Austrália: Descobertas

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Entrega Especial

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Dia do Mecana

Coala / Ilha do Papagaio Pintor

21h00 Toot & Puddle: O Velho e o

Novo / Aventuras nas Ilhas

Galápagos

21h30 Backyardigans: Últimas

Notícias

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h30 Zapping Zone

18h40 No Ritmo

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 HDTV - Operação Babá

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h00 Os Vingadores

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Peter Punk

18h00 Peter Punk

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto de Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Os Guerreiros Wasabi

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 iCarly

14h30 Victorious

15h00 Drake & Josh

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Winx Club: O Segredo do Reino

Perdido

18h00 Julie e Os Fantasmas

18h30 Life With Boys

19h00 Grachi

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

22h30 Drake & Josh

TV RÁ TIM BUM

12h00 Aventuras em Série: X-Tudo

12h30 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

13h00 Aventuras em Série: Trexci

13h10 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

13h20 Aventuras em Série: Kiara e os

Luminitos

13h25 Aventuras em Série: Física

Divertida

13h40 Aventuras em Série: Glub Glub

14h00 Hora Animada: Anabel

14h15 Hora Animada: Traçando Arte

14h20 Hora Animada: Escola pra

Cachorro

14h30 Hora Animada: Cocoricó

14h45 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

17h30 Aventuras em Série: X-Tudo

18h00 Aventuras em Série: Qual é,

Bicho?

18h30 Aventuras em Série: Física

Divertida

18h40 Aventuras em Série: Nilba e os

Desastronautas

18h45 Aventuras em Série: Anabel

19h00 Aventuras em Série: Sidney

19h10 Aventuras em Série: Trexci

19h15 Aventuras em Série: Escola pra

Cachorro

19h25 Aventuras em Série: Traçando

Arte

19h40 Aventuras em Série: Tchibum

TV

20h00 Aventuras em Série:

Cocoricó na Cidade

20h15 Aventuras em Série: Baú de

Histórias - Cavalo Mágico

20h40 Aventuras em Série: Glub Glub

21h00 Aventuras em Série: Teatro

Rá-Tim-Bum

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Série Nova York

Contra o Crime

Viva / 21h30

Maria Alcina

em Sr. Brasil

Cultura / 22 h

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Paralamas no

Álbuns Clássicos MIX TV / 21h30