Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Backyardigans

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A

Aventureira, Escola Pra

Cachorro, Mecanimais, Sid,

O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

(Backyardigans, Dora, A

Aventureira, Toot & Puddle,

Brincadeiras Musicais - Palavra

Cantada, Cocoricó No

Campo, Charlie E Lola,

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

17h25 Matinê Cultura - A Rainha Da

Neve / O Presente De Natal

18h45 As Aventuras De Tintin -

Explorando A Lua I

19h15 Cartãozinho Verde

19h30 Pé Na Rua

19h40 Deu Paula Na Tv

19h50 Inglês Com Música - I Won't

Give Up (Jason Mraz) - (2ª Parte)

20h05 Woohoo News

20h15 Doctor Who

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Cartão Verde (av)

23h00 Provocações - Ronaldo

Ésper - (Inédito)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários -

Prokofiev: O Diário Inacabado

1h00 Ensaio (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Pequena Travessa

15h30 Marisol

16h30 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cine Espetacular - Idas e

Vindas Do Amor - Inédito

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Tele Seriados I Série: Rubicon:

Caminho Sem Volta

3h15 Tele Seriados II Série: As

Besteiras Que Meu Pai Diz/

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h05 Sessão da Tarde - Cupido - A

Magia do Amor

17h49 Globo Notícia

17h53 Malhação

18h20 Amor Eterno Amor

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Cheias de Charme

20h30 Jornal Nacional

21h05 Avenida Brasil

22h15 Tapas & Beijos

22h55 Louco Por Elas

23h40 Profissão Repórter

0h05 Jornal da Globo

0h40 Programa do Jô

2h10 Hawaii Five.0

2h55 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h35 Tudo A Ver

16h00 Todo Mundo Odeia O

Chris

16h30 Cidade Alerta

18h30 Todo Mundo Odeia O Chris

20h00 Rebelde

20h30 Horário Político

20h35 Rebelde - Continuação

20h45 Jornal Da Record

21h15 Csi Investigação Criminal

22h00 Vidas Opostas

22h15 A Fazenda

23h00 Máscaras

0h00 Csi Miami - Série

1h00 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Leitura Dinâmica -

Primeira Edição

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Associação Beneficente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça,

Nosso Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h45 Estação Teen

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Hebe

h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta -

Edição das 10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhãav

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids Sp

Ei Arnold! / Angelo / Gambá

Kung Fu

10h00 Band Kids

Gambá Kung Fu / Fanboy &

Chum Chum / Drake & Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Eurocopa - (av

Grécia x República Tcheca

15h15 Eurocopa - (av)

Polônia x Rússia

17h45 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Eurocopa - Melhores momentos

21h30 Vídeonews

21h50 Quem Fica Em Pé?

22h40 A Liga

0h00 Agora É Tarde comDanilo

Gentili

1h00 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

2h45 L.O.L. - Loucos Ou Loucuras

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Goo

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Batalha de Clipes

14h45 Mtv Hits

16h00 Provão MTV

17h00 Acesso MTV

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Mtv hits

21h15 It mtv

21h45 Trolalá

22h00 Furo Mtv

22h30 Infortúnio

22h45 Rocka Rolla

23h15 Fudêncio

23h30 Beavis And Butthead

REDE VIDA (34)

6h45 A Palavra doArcebispo - Dom

Paulo Mendes Peixoto

7h00 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av)

Trindade - GO

7h50 O Santo do Dia

8h00 Relaxe e Viva Feliz

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Direito em Debate

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av)

DF

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa ((av))

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Os Pézinhos Mágicos de Franny

11h30 A Turma do Pererê

12h30 Catalendas

12h45 Thomas de seus Amigos

13h00 Poko

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karkú

19h00 Ciência Nua e Crua

19h30 Expedições

20h00 Oncotô?

20h30 Cara e Coroa

21h00 Repórter Brasil

22h00 Observatório da Imprensa

23h00 Samba na Gamboa

0h00 Arte com Sérgio Brito

0h30 Mama África - Mercadores de

Milagres

TV SÉCULO 21

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa de Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa de Você

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena

18h00 Caminhos da Fé

18h45 Meu Senhor e Meu Deus

19h00 Sócios na Fé

20h00 Há Poder de Deus

20h30 Disk Shop

21h00 Point 21

22h30 Conexão Brasil

23h30 Novena

23h45 Madrugada de Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Chimpanzé: A um Passo de Nós

13h00 Tigres Inimigos

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Intenção Criminosa

15h00 As Travessias de Jeff Corwin:

Fome de Urso

16h00 Criaturas Como Nós

16h30 Criaturas Como Nós

17h00 ABC Canino

18h00 O Encantador de Cães: Harley,

Annabelle e Memphis

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 O Encantador de Cães

22h00 Acumuladores de Animais

AXN

12h00 NCIS

13h00 NCIS

14h00 Criminal Minds

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 The Firm

22h00 Body Of Proof

CANAL BRASIL

12h20 Estúdio 66: Altay Velloso

12h40 A Grande Ideia Brasil -

Semana 5

12h55 É Fogo na Roupa

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela

16h00 Espelho: Jards Macalé

16h35 Sombras de Julho

18h20 O Homem que Engarrafava

Nuvens

20h15 Projeto Sumir - Naima

20h30 Curta na Tela

21h00 Em Cuba: Consumo e

Sociedade

21h30 Larica Total - Self-Ceviche

Milenar

22h00 O Vestido

DISCOVERY

12h00 Eco-Tech: Arquitetura Verde

13h00 Monstros do Rio: Traíra Gigante

14h00 Sem Corte e Sem Censura:

Por um Triz

15h00 Risco Aéreo: Terrorista no Voo

253

16h00 Sobrevivi

17h00 Pesca Mortal: A Reta Final

18h00 Casal Selvagem: Louisiana

19h00 Monstros do Rio

20h00 Febre do Ouro

21h00 Disque Resgate Animal

22h00 Monstros do Rio

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola 1ª Edição - (av)

14h00 Eliminatórias Da Concacaf -

Costa Rica x El Salvador

15h45 X-Treme Tv

16h00 Campeonato Argentino -

Segunda Divisão - Vt- River

Plate x Boca Unidos

18h00 Jornal Do Tênis

18h15 Game Up

18h30 Bate-Bola 2ª Edição - (av)

20h00 Loucos Por Futebol

21h00 Prévia Do Campeonato Inglês

21h30 Planeta Água

22h00 Futebol No Mundo

22h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Espn Filmes A Liga

Confidencial 4 - Simeone

0h30 Tênis Internacional Torneio

De Roland Garros - Final

Masculina

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Os Simpsons

13h00 Bones

14h00 Um Dia Especial

16h00 Eu Odeio o Dia dos Namorados

17h30 Como se Fosse a Primeira Vez

19h00 Bones

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 The Walking Dead

GNT

12h30 Base Aliada

13h05 Chuva de Arroz (Casamento) -

Sonho Realizado

13h30 Vamos Combinar (Moda) - Retrô 14h00 Flash Reap

14h05 Superbonita

14h30 GNT Fashion

15h30 Ateliê Fontana

16h45 No Astral! (Astrologia) -

Capricórnio e o Amor

17h00 Flash Reap

17h05 The Ellen Degeneres Show

18h00 Quebra-Cabeça

18h30 Mãe é Mãe

19h00 Flash (av)

19h05 Perdas e Ganhos

19h30 Alternativa - Saúde

20h05 Supernanny: Família Swift

21h00 Flash (av)

21h30 Mãe é Mãe

HBO

12h02 The Weight Of The Nation

13h15 O Último Samurai

16h00 Os Garotos Perdidos

17h45 Sundance 2012 - A Festa dos

Independentes

18h15 Passe Livre

20h10 A Garota da Capa Vermelha

22h00 The Weight Of The Nation

MAX

12h30 Um Misterioso Assassinato em

Manhattan

14h25 Encarando Ali

16h15 Berlim 36

18h00 Balibo

20h00 A Última Estação

22h00 Tous Les Soleils

MAX PRIME

12h50 Goodnight For Justice: The

Measure of A Man

14h20 Salt

16h10 Contato de Risco

18h20 Resident Evil 4: Recomeço

20h05 O Quarto do Pânico

22h00 Máquina Mortífera 4

MGM

13h05 HDTV - Surpresas do Coração

15h15 The Birdcage - A Gaiola das

Loucas

17h30 O Som do Coração

19h40 Do que as Mulheres Gostam

22h00 40 Dias e 40 Noites

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

12h30 Adorável Psicose

13h00 Multishow Especial

13h30 Experimente 2012

14h30 Multishow Music Live

15h00 Embarcados

15h30 Até Que Faz Sentido

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Os Buchas

17h00 Lendas do UFC

18h00 6 Em Ponto - Luan Santana

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h30 The Ultimate Fighter Brasil

22h30 220 Volts

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Heróis de Guerra: O Dia D

13h00 Zona de Perigo: Desafios

Múltiplos

14h00 Verdade ou Mito: OVNIs

15h00 Mistérios da Ciência: À Procura

de Extraterrestres

16h00 Em Busca de Respostas:

Área 51

17h00 Pesca Radical: Criaturas das

Profundezas

18h00 Arquivos Confidenciais:

Abraham Lincoln

18h30 Arquivos Confidenciais:

Cleópatra

19h00 Verdade ou Mito: Navios

Fantasmas

19h30 Férias na Prisão: Arábia Saudita 20h15 Zona de Perigo: Perseguição

Claustrofóbica

21h00 Em busca do Jaguar

21h45 Verdade ou Mito: Alienígenas

22h30 Invasão Alienígena

SONY

12h00 Top Chef

13h00 C.S.I

14h00 C.S.I

15h00 Grey's Anatomy

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef

20h00 C.S.I

21h00 Revenge

22h00 GCB

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

12h30 Pré-Jogo (av)

13h00 Eurocopa 2012 - Grécia x Rep.

Tchca (av)

15h00 Pós + Pré-Jogo (av)

15h45 Eurocopa 2012 - Polônia x

Rússia (av)

17h45 Seleção Sportv (av)

19h30 Sportv Tá Na Área (av)

20h50 Pré-Jogo (av)

21h00 Campeonato Brasileiro - Série B - Vitória x Guarani

(Menos Bahia) (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Romeu e Julieta

16h25 O Príncipe das Marés

18h45 Os Três Patetas

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 HDTV - Ghost - Do Outro Lado

da Vida

TELECINE ACTION

11h40 Piratas do Caribe - No Fim do

Mundo

14h35 O Ritual da Pedra

16h20 Império do Crime

18h30 Almas Condenadas

20h15 O Buraco

22h00 Esquadrão Classe A

TELECINE CULT

12h05 Secrets Of Life

13h30 Sherlock Holmes e a Mulher de

Verde

14h50 O Grande Segredo

16h50 Encontro às Cegas

18h20 O Equilibrista

20h05 E Sua Mãe Também

22h00 Polícia, Adjetivo

TELECINE PIPOCA

12h20 Um Jantar para Idiotas

14h25 Minhas Mães e Meu Pai

16h20 Nanny McPhee e as Lições

Mágicas

18h20 Uma Noiva para Harry

20h00 Rango

22h00 E Se O Amor Acontece?

TELECINE PREMIUM

12h20 After Dark: Semente do Mal

14h05 Bravura Indômita

16h00 O Submundo de Chicago

17h45 A Saga Crepúsculo: Eclipse

20h00 Justin Bieber: Never Say Never

22h00 Velozes e Furiosos 5 -

Operação Rio

TELECINE TOUCH

12h15 Tudo por Amor

14h20 O Amor Pede Passagem

16h05 Romeu + Julieta

18h15 Cartas para Julieta

20h10 Casa Comigo?

22h00 O Amor Acontece

TNT

13h05 A Supremacia Bourne

15h10 P.S. Eu Te Amo

17h30 O Homem Ideal

19h15 Sex and the City - O Filme

22h00 A Jovem Rainha Victoria

UNIVERSAL CHANNEL

12h30 A Carta Anônima

14h30 Legalmente Loira 2

16h30 Orgulho e Preconceito

19h30 Um Lugar Chamado Nothing

Hill

22h00 Law & Order SVU

WARNER

12h00 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Procura-se uma Noiva

16h00 The New Adventures of Old

Christine

16h30 The New Adventures of Old

Christine

17h00 Friends

17h30 Friends

18h00 Two and a Half Men

18h30 Two and a Half Men

19h00 Are You There, Chelsea?

19h30 2 Broke Girls

20h00 2 Broke Girls

20h30 2 Broke Girls

21h00 Two And a Half Men

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Mike & Molly

NFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai: A Pedra do Cataclismo 12h30 Dragon Ball Z Kai

13h00 Ben 10: Aposentadoria

Permanente

13h30 Ben 10: Força Alienígena:

Darkstar Rising

14h00 As Aventuras de Eliot Kid

15h00 Esquilo Intranquilo

16h00 Hora de Aventura: Trem

Misterioso

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Viktor Ressurge

17h30 Star Wars: A Guerra dos Clones

18h00 Apenas um Show: Lá no Topo

18h30 Senhor Young: Sr. Hino da

Escola

19h00 Hora de Aventura: Morte em

Botão

19h15 Mad TV

19h30 O Incrível Mundo de Gumball: O Encontro

20h00 Scooby Doo e a Espada do

Samurai

21h30 Scooby-Doo! Mistério S/A:

Cuidado com Monstro que

Vem de Baixo

22h00 Chaves

22h30 Chapolin

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Arte Pop

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: O Dinossauro

Perdido

14h00 Jelly Jamm: Operação Salve

Jambo

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts:

Cidade dos Falcões

16h00 Dino Dan: Grande Pescaria /

Dino Rastros

16h30 LazyTown

17h00 Hi-5 Austrália: Descobertas

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Chuck no Comando

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso das Bolhas

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Toupeiras / Ilha dos R obôs

21h00 Toot & Puddle: O Clube de Toot e Puddle / Uma Aven tura

no Ártico

21h30 Backyardigans: Salvando o Dia

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Programa de Talentos

12h30 Austin & Ally

13h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

13h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

14h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

14h30 Starstruck: Meu Namorado É

uma Superestrela

16h00 Radio Rebel

18h00 Zapping Zone

18h01 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h30 Zapping Zone

18h40 No Ritmo

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Hannah Montana - O Filme

22h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

DISNEY XD

12h00 Uma Casa de Pernas pro Ar

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Par de Reis

18h00 Par de Reis

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Uma Casa de Pernas pro Ar

23h00 Uma Casa de Pernas pro Ar

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 iCarly

16h00 Bob Esponja

16h30 Planeta Sheen

17h00 Kung Fu Panda

18h00 Julie e Os Fantasmas

18h30 iCarly

19h00 Grachi

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h00 iCarly

TV RÁ TIM BUM

13h00 Aventuras em Série: Trexci

13h10 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

13h20 Aventuras em Série: Kiara e os

Luminitos

13h25 Aventuras em Série: Física

Divertida

13h40 Aventuras em Série: Glub Glub

14h00 Hora Animada: Anabel

14h15 Hora Animada: Traçando Arte

14h45 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

17h30 Aventuras em Série: X-Tudo

18h00 Aventuras em Série: Qual é,

Bicho?

18h30 Aventuras em Série: Física

Divertida

18h40 Aventuras em Série: Nilba e os

Desastronautas

18h45 Aventuras em Série: Anabel

19h00 Aventuras em Série: Sidney

19h10 Aventuras em Série: Trexci

19h15 Aventuras em Série: Escola pra

Cachorro

19h25 Aventuras em Série: Traçando

Arte

19h30 Aventuras em Série: Como

Cuidar do Seu Melhor Amigo

19h40 Aventuras em Série:

Tchibum TV

19h50 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

20h00 Aventuras em Série: Cocoricó

na Cidade

20h15 Aventuras em Série: Baú de

Histórias - Árvore de

Tamoromu

20h40 Aventuras em Série: Glub Glub

21h00 Aventuras em Série: Teatro

Rá-Tim-Bum

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

