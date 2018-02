Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Backyardigans

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A

Aventureira, Escola

Pra Cachorro, Mecanimais, Sid,

O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

(Backyardigans, Dora, A

Aventureira, Toot & Puddle,

Brincadeiras Musicais - Palavra

Cantada, Cocoricó No Campo,

Charlie E Lola, Escola Pra

Cachorro, Mecanimais, Sid,

O Cientista)

17h25 Matinê Cultura - A Profecia

Dos Sapos

18h45 As Aventuras De Tintim - As

Joias De Castafiore I

19h15 Cartãozinho Verde

19h30 Pé Na Rua

19h40 Deu Paula Na Tv

19h45 Inglês Com Música - Circle

Of Life (Elton John)- (3ª Parte)

20h00 Woohoo News

20h10 Deu Paula Na Tv

20h20 Doctor Who - Estreia Da

5ª Temporada

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura - Os EUA

John Lennon (Legendado) (In.)

23h30 Metrópolis

0h00 Manos E Minas (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Pequena Travessa

15h30 Marisol

16h30 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cante Se Puder

0h00 Aventura Selvagem

0h35 De Frente Com Gabi

1h35 Jornal Do Sbt - Noite

2h20 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

3h00 Tele Seriados I Série: Grey's

Anatomy

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h05 Sessão da Tarde - Garota

Veneno

17h03 Globo Notícia

17h54 Malhação

18h25 Amor Eterno Amor

19h15 Praça TV - 2ª Edição

19h30 Cheias de Charme

20h30 Jornal Nacional

21h00 Avenida Brasil

21h45 Futebol 2012 - Camp. Brasileiro

- Ponte Preta x Flamengo

(Rede)

23h50 Jornal da Globo

0h20 Programa do Jô

1h55 Mentes Criminosas

2h45 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h35 Tudo A Ver

16h00 Todo Mundo Odeia O Chris

16h30 Cidade Alerta

18h30 Todo Mundo Odeia O Chris

20h00 Rebelde

20h45 Jornal Da Record

21h15 Csi Investigação Criminal -

Estreia

22h00 A Fazenda

23h00 Máscaras

0h00 Super Tela - Rambo 4 -

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Associação Beneficente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h45 Estação Teen

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 SuperPop

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Transição

2h00 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição

das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids

Ei Arnold! / Angelo / Gambá

Kung Fu / Fanboy & Chum

Chum / Drake & Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

"Trunx Se Veste De Noiva"

14h35 Power Rangers / Zeo

"Todo Cão Tem Seu Dia"

15h00 Drake & Josh

"A Aposta"

15h25 Kenan & Kel

"Kel Trabalhador"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Pré-Jogo

21h30 Futebol 2012 - (av)

23h45 Agora É Tarde Com Danilo

Gentili

0h45 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h30 L.O.L. - Loucos Ou Loucuras

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Batalhas de Clipes

14h45 It MTV

15h15 Mtv Hits

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Mtv Hits

19h45 Bastidores - Tributo à Legião

Urbana

20h15 Rock Rolla

20h45 Provão MTV

21h45 Trolalá

22h00 Furo Mtv

22h30 Luv Mtv

23h30 Perua Mtv

0h00 Furo Mtv

0h30 Luv Mtv

REDE VIDA (34)

7h00 Missa na Fazenda da Esperança (av)

7h50 O Santo do Dia

8h00 A Igreja pelo Mundo

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 TV Cidadania - OAB / SP

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av)

SJRP/SP

23h15 Frente a Frente

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

9h00 Barney e seus Amigos

9h30 Inami

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Os Pézinhos Mágicos de Franny

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Cultura Ponto a Ponto -

Repórter Rio

12h30 Catalendas

12h45 Thomas de seus Amigos

13h00 Poko

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Alto-Falante

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karkú

19h00 Um par quase perfeito

19h30 Comentário Geral

20h00 Paratodos

20h30 Ser Saudável

21h00 Repórter Brasil

22h00 3 a 1

23h00 Força da Vida - Japão

0h00 A TV que se faz no Mundo -

Chile

0h30 América Latina Tal como

Somos - A casa está aberta/

Alma de boêmio/E de noite

se chama Jimmy Coffles

TV SÉCULO 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 Pintando o Set

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Disk Shop

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Disk Shop

13h05 EAD Diário

13h20 Palavras Que Não Passam

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Disk Shop

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 Pintando o Set

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Disk Shop

19h30 Anunciamos Jesus

20h00 Oriente-se

21h55 Disk Shop

22h05 Diário de Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Vida de Primatas

13h00 Expedição Tigre

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Tragédia no Trailer

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos

16h00 Animal e Radical!: Astros

do Esporte

16h30 Animal e Radical!: Duros

na Queda

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 O Encantador de Cães

19h00 Fuga Animal

19h30 Fuga Animal

20h00 O Encantador de Cães:

Revolução Canina

21h00 O Encantador de Cães: Bear,

Angel e Lorelei

22h00 Acumuladores de Animais:

Meus Gatos ou Minha Filha ?

AXN

12h00 NCIS

13h00 The Firm

14h00 Body Of Proof

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Unforgettable

22h00 The Firm

CANAL BRASIL

12h40 Marcelo Zona Sul

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela: Pioneiros

16h00 Larica Total - Atura o Parabéns 16h30 Faixa Musical: Ney Matogrosso - Beijo Bandido

17h55 Estúdio 66: Zé Canuto

18h10 O Beijo da Mulher-Aranha

20h15 A Grande Ideia Brasil -

Semana 5

20h30 Curta na Tela: Parque de

Diversões

20h40 Curta Na Tela: Elke

21h00 O Papel da Vida - Denise Fraga

21h30 Coisas pelas Quais Vale a

Pena Viver: Zé Bechara

22h00 5 Frações de uma Quase

História

DISCOVERY

12h00 S.O.S. Construção

13h00 Monstros do Rio

14h00 Febre do Ouro

15h00 Disque Resgate Animal

16h00 À Prova de Tudo: Pacífico

Ocidental

17h00 Pesca Mortal: Homem ao Mar

18h00 Guia de Sobrevivência:

Perdido no Mar

19h00 Monstros do Rio: Terror do

Japão

20h00 Escândalos Reais: Realeza

Ameaçada

21h00 Histórias Incríveis: A

Menina mais Forte do Mundo

22h00 Anomalias Médicas:

Lágrimas de Sangue

ESPN BRASIL

10h00 Pontape inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Ed. - (av)

14h30 Brasileiro De Rally Cross

Country : Etapa em Avaré

15h00 Campeonato Brasileiro De

Superbike: 7ª Etapa em SP

16h00 Espn Filmes: A Liga

Confidencial 3 - Cristiano

Ronaldo

16h30 Vamos Correr!

17h00 Historias Do Esporte : Olímpico

18h00 A Caminho De Londres

18h30 Bate-Bola: 2ª Ed. - (av)

20h00 O Brasil Da Copa Do Brasil

20h30 Jornal Do Tênis

20h45 Copa Pacato De Enduro

21h15 Temporada Multipranchas:

Steph Hickey - Snow

21h45 Conexao Surf

22h00 Skate paradise

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Os Simpsons

13h00 One Tree Hill

14h00 Uma Vida em Sete Dias

15h30 Um Herói de Brinquedo

19h00 Kdabra

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Glee

22h30 New Girl

GNT

12h00 4 Ingredientes: Para Congelar

12h30 No Astral! (Astrologia) -

Escorpião e o Amor

12h45 É Bom Para Você

13h00 Quebra-Cabeça

13h30 Mãe é Mãe

14h00 Perdas e Ganhos

14h30 Alternativa - Saúde

15h00 Reféns do Perigo

16h45 Pirei com Betty Lago: Vermelho 17h00 The Ellen Degeneres Show

18h00 Namoro em Paris: Marion

18h30 De Perto Com: Leonardo

DiCaprio

19h00 Boas Vindas

19h30 Viver com Fé

20h00 A Escola

21h00 Boas Vindas

21h30 Viver com Fé

22h00 Saia Justa

HBO

11h43 A Lenda dos Guardiões

13h28 Substitutos

15h03 HDTV - Destino Esporte

16h05 HDTV - O Caminho do Guerreiro

18h00 Mad Men

19h00 Mad Men

20h00 Santuário

22h00 O Ritual

MAX

12h55 O Estranho Caso de Angélica

14h35 Corra Lola, Corra

16h00 Querido Muro de Berlim

17h50 Periferia

19h25 Biutiful

22h00 Stieg Larssons: Millennium

MAX PRIME

11h10 Sobre Ontem à Noite

13h10 Gigolô por Acidente

14h40 2012

17h25 Salão do Automóvel de

Genebra 2012

17h55 Máquina Mortífera 4

20h10 The Spirit - O Filme

22h00 Striptease

MGM

11h40 Gritos do Além

13h20 Feitiço do Coração

15h30 Fatal

17h35 Anjos da Noite - Underworld

19h50 Daylight

22h00 Prêmio Contigo TV 2012

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

12h30 Life on Mars - Série

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Sem Destino

14h30 De Cara Limpa

15h00 Bastidores

15h30 Morando Sozinho

16h00 Multishow Music Live

16h30 Multishow Especial - Pink -

Funhouse Live In Sydney

17h00 Rock In Rio - Lisboa

18h00 The Ultimate Fighter Brasil

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow .com. br/tvz

21h30 Vai Pra Onde?

22h00 Olívias Na Tv

22h30 Viajandona

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 O Continente Perdido

do Pacífico

13h00 Drogas S/A: Metanfetamina

14h00 Tabu América Latina:

Prostituição

15h00 Tabu América Latina:

Extremo Amor

16h00 Tabu América Latina:

Mutação Sexual

17h00 O Mestre da Pesca: Hucho

Taimen

18h00 Arquivos Confidenciais:

Rasputin

18h30 Arquivos Confidenciais: Joana

D'Arc

19h00 Verdade ou Mito: Jack, O

Estripador

19h30 Mistérios da Ciência:

Profundezas Oceânicas

20h15 Drogas S/A: Cocaína

21h00 Aligátor na Zona de Pesca

21h45 Tabu América Latina: Extremo

Amor

22h30 Tabu América Latina:

Transgressores

SONY

12h00 Top Chef

13h00 C.S.I

14h00 Revenge

15h00 GCB

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I. Miami

22h00 Castle

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h30 Sportv Tá Na Área (av)

19h15 Pré-Jogo (av)

19h30 Campeonato Brasileiro De

Futebol - Sport x Palmeiras

(Menos PE) (av)

21h30 Pré-Jogo (av)

22h00 A História Da Uefa Euro (In.)

23h50 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Os Homens Preferem as Loiras

15h40 Ladrões de Bicicletas

17h10 Os Inocentes

19h00 Os Pioneiros

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Aracnofobia

TELECINE ACTION

11h45 O Lobisomem

13h35 O Sobrevivente

15h50 Haven

17h45 Distúrbio

19h30 Duro de Matar

22h00 Braddock 2 - O Início da Missão

TELECINE CULT

13h00 Na Estrada

14h50 Caçada Sádica

16h50 A Ameaça que Veio do Espaço

18h20 Uma Lição para não Esquecer

20h25 Ela Quer Tudo

22h00 Por um Punhado de Dólares

TELECINE PIPOCA

12h10 Possuída

14h05 Solomon Kane - O Caçador de

Demônios

15h55 Piratas do Caribe: Navegando

em Águas Misteriosas

18h20 Sem Limites

20h15 Amor por Contrato

22h00 Contra o Tempo

TELECINE PREMIUM

12h45 Brasil Animado

14h15 Não Se Preocupe, Nada Vai Dar

Certo!

16h00 Amor e Outras Drogas

18h05 Felizes para Sempre?

20h05 Sua Alteza?

22h00 Thor

TELECINE TOUCH

12h05 Prova de Fogo - Uma História

de Vida

14h05 Bobby

16h15 O Vigarista do Ano

18h25 Uma Garota Diferente

20h15 Love Chronicles

22h00 Cartas para Julieta

TNT

12h30 Passageiros

14h10 Invasão de Domicílio

16h25 Maratona do Amor

18h15 O Show de Truman: O Show

da Vida

20h15 Zoolander

22h00 Spawn - O Soldado do Inferno

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order SVU

15h00 Medical Detectives

15h30 O Grande Dragão Branco

17h30 Law & Order

18h30 Law & Order SVU

19h30 A Intérprete

22h00 Smash

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Amor à Segunda Vista

16h00 The New Adventures of Old

Christine

16h30 The New Adventures of Old

Christine

17h00 Friends

17h30 Friends

18h00 Two and a Half Men

18h30 Two and a Half Men

19h00 The Big Bang Theory

19h30 Two And a Half Men

20h00 Two And a Half Men

20h30 Are You There, Chelsea?

21h00 The Secret Circle

22h00 Supernatural

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai: Clash of The Kairu

Warriors

12h30 Dragon Ball Z Kai

13h00 Ben 10: Contra os Dez

Negativos - Parte 2

13h30 Ben 10: Força Alienígena:

Paradox

14h00 As Aventuras de Eliot Kid

15h00 Esquilo Intranquilo

16h00 Hora de Aventura

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Poder Absoluto - Parte 1

17h30 Star Wars: A Guerra dos Clones

18h00 Apenas um Show: Primeiro Dia

18h30 Senhor Young: Sr. Impossível

19h00 Apenas um Show: Benson Se

Foi

19h15 O Incrível Mundo de Gumball: O Microondas

19h30 Mad TV

20h00 Kung Fu Magoo

21h30 Dreamkix

22h00 Chaves

22h30 Chapolin

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Visita à Fazenda

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Robô Gigante /

Mãos à Obra

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Mapas

15h30 Aventuras com os Kratts

16h00 Dino Dan: Marcas de

Dinossauro/Brincadeira no

Parque

16h30 LazyTown

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Escavação Profunda

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso da

Bagunça das Marmotas

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais

21h00 Toot & Puddle: O Visitante da

Austrália / A Festa da

Alcachofra

21h30 Backyardigans: Mudanças da

Arábia

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Austin & Ally

18h30 Zapping Zone

18h40 Sem Sentido

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Programa de Proteção para

Princesas

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h00 Os Padrinhos Mágicos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Uma Banda Lá em Casa

18h00 Uma Banda Lá em Casa

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Os Guerreiros Wasabi

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 iCarly

16h00 Bob Esponja

16h30 Planeta Sheen

17h00 Bob Esponja

17h30 Big Time Rush

18h00 Julie e Os Fantasmas

18h30 iCarly

19h00 Grachi

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h00 iCarly

TV RÁ TIM BUM

12h00 Aventuras em Série: X-Tudo

12h30 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

13h00 Aventuras em Série: Trexci

13h10 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

13h20 Aventuras em Série: Kiara e os

Luminitos

13h25 Aventuras em Série: Física

Divertida

13h40 Aventuras em Série: Glub Glub

14h00 Hora Animada: Anabel

14h15 Hora Animada: Traçando Arte

14h20 Hora Animada: Escola pra

Cachorro

14h30 Hora Animada: Cocoricó

14h45 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

17h30 Aventuras em Série: X-Tudo

18h00 Aventuras em Série: Qual é,

Bicho?

18h30 Aventuras em Série: Física

Divertida

18h40 Aventuras em Série: Nilba e os

Desastronautas

18h45 Aventuras em Série: Anabel

19h00 Aventuras em Série: Sidney

19h10 Aventuras em Série: Trexci

19h15 Aventuras em Série: Escola pra

Cachorro

19h25 Aventuras em Série: Traçando

Arte

19h30 Aventuras em Série: Como

Cuidar do Seu Melhor Amigo

19h40 Aventuras em Série:

Tchibum TV

19h50 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

20h00 Aventuras em Série: Cocoricó

na Cidade

20h15 Aventuras em Série: Baú de

Histórias

20h40 Aventuras em Série: Glub Glub

21h00 Aventuras em Série: Teatro

Rá-Tim-Bum

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

CSI Investigação Criminal - série

Record / 21h15

Estreia da

série Heavy

A&E / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Wallande, série

policial - estreia

BBC HD / 19 h