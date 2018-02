Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Backyardigans

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A Av.,

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

(Backyardigans, Dora, A

Aventureira, Toot & Puddle,

Brincadeiras Musicais - Palavra

Cantada, Cocoricó No Campo,

Charlie E Lola, Escola Pra

Cachorro, Mecanimais, Sid,

O Cientista)

17h25 Matinê Cultura - Circolina E A

Grande Ratinha

18h45 As Aventuras De Tintim - O

Templo Do Sol I

19h15 Cartãozinho Verde

19h30 Pé Na Rua

19h40 Deu Paula Na Tv

19h45 Inglês Com Música - Circle Of

Life (Elton John) - (1ª Parte)

20h00 Doctor Who - Especial - 4ª

Temporada - O Planeta Dos

Mortos

21h10 Jornal Da Cultura ((av))

22h00 Roda Viva (av)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários - Leila

Khaled, Sequestradora

1h00 Invenção Do Contemporâneo -

A Mitigação De Gases No Brasil

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Pequena Travessa

15h30 Marisol

16h30 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Astros: Nova Geração

23h45 Sbt Repórter

0h30 Jornal Do Sbt - Noite

1h15 Dois Homens E Meio / Two

And A Half Men

2h00 Tele Seriados I Série: A Garota

Do Blog / Gossip Girl

3h00 Tele Seriados II Série: Lances

Da Vida / One Tree Hill

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h00 Sessão da Tarde - O Diabo

Veste Prada

17h03 Globo Notícia

17h54 Malhação

18h25 Amor Eterno Amor

19h15 SPTV - 2ª Edição

19h30 Cheias de Charme

20h30 Jornal Nacional

21h10 Avenida Brasil

22h20 Tela Quente - A Montanha

Enfeitiçada

0h15 Jornal da Globo

0h50 Programa do Jô

2h20 Sessão Brasil -O dia da Caça

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h35 Tudo A Ver

17h00 Todo Mundo Odeia O Chris

19h30 Rebelde

20h20 Jornal Da Record

21h15 Vidas Opostas

22h15 A Fazenda

23h15 Máscaras

0h00 Roberto Justus +

1h00 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Leitura Dinâmica -

Primeira Edição

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Associação Beneficente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça, Nosso

Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h45 Estação Teen

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 SuperPop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 É Notícia

1h30 Vinho A Mesa

2h00 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids

Ei Arnold! / Angelo / Gambá

Kung Fu / Fanboy & Chum

Chum / Drake & Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

"O Poderoso Rejick"

14h35 Power Rangers / Zeo

"Um Choro Muito Alto"

15h00 Drake & Josh

"A Primeira Paquera"

15h25 Kenan & Kel

"O Concurso"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Vídeonews

21h30 Quem Fica Em Pé?

22h30 Cqc - Custe O Que Custar

0h15 Band Eleições 2012

0h45 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h30 L.O.L. - Loucos Ou Loucuras

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Batalha de Clipes

14h45 Mtv Hits

16h30 Bastidores - Tributo À Legião

Urbana

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Mtv Hits

20h00 Provão Mtv

21h00 Comédia (av)

21h45 Trolalá

22h00 Furo Mtv

22h30 Mtv Sem Vergonha

23h15 MTV Sports

23h30 IT MTV

0h00 Furo MTV

0h30 Mtv Sem Vergonha

REDE VIDA (34)

6h45 Palavra do Cardeal

7h00 Missa na Basílica Santuário de

Nazaré (av)

7h50 O Santo do Dia

8h00 Amor Exigente

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Gozoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV ((av))

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Ponto de encontro Cultural

21h00 Caminhos do Esporte

21h30 Jornal da Vida ((av))

22h15 Tribuna Independente (av)SP

23h15 Frente a Frente

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa ((av))

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

TV BRASIL (62)

9h30 Inami

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Os Pézinhos Mágicos de Franny

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Cultura Ponto a Ponto - *

Repórter Rio

12h30 Catalendas

12h45 Thomas de seus Amigos

13h00 Poko

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Rede Jovem de Cidadania

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karkú

19h00 Uma Aventura na África

19h30 Animania

20h00 É a Vovózinha

20h30 Diverso

21h00 Repórter Brasil

22h00 Brasilianas.org

23h00 Roda Viva

0h30 Musicograma

TV SÉCULO 21

8h30 Agenda Semanal

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Disk Shop

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 Pintando o Set

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Disk Shop

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Disk Shop

13h05 EAD Diário

13h20 Palavras Que Não Passam

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Disk Shop

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 Pintando o Set

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Disk Shop

19h30 Vida e Saúde

20h55 Disk Shop

21h05 Brasil Cristão

22h05 Disk shop

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 De Volta a Gombe

13h00 Expedição Tigre

14h00 Animais em Risco: Phoenix - O

Cachorro de três patas

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - A Serpente de

Cleópatra

16h00 Cães de Raça: Whippet

16h30 Cães de Raça: FOX Terrier

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 O Encantador de Cães

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 ABC Canino

21h00 O Encantador de Cães:

Cujo e Molly

22h00 Pesca Muito Louca

AXN

12h00 NCIS

13h00 The Protector

14h00 In Plain Sight

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 NCIS

22h00 Criminal Minds

23h00 A Casa de Vidro

CANAL BRASIL

11h55 A Opinião Pública

13h10 Como nos Livrar do Saco

14h35 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela: Muito Além do

Chuveiro

15h48 Curta na Tela: O Profeta de

Feira de Santana

16h00 O Som do Vinil: Feminina -

Joyce

16h30 Faixa Musical: Pádua

18h00 Tirando do Baú: Linha de

Montagem

18h30 Adágio ao Sol

20h15 Estúdio 66: Zé Canuto

20h30 Curta na Tela: Bala

20h44 Curta na Tela: Blackout

21h00 Teatro Sem Fronteiras:

Memória da Cana

21h30 Espelho: Jorge Mautner

22h00 Seleção Brasileira: Malu de

Bicicleta

DISCOVERY

12h00 Os Irmãos Howe: O Mini-Rip

13h00 Catástrofes Aéreas: Erro de

Engenharia

14h00 A Fúria dos Elementos

15h00 Planeta Feroz: Incêndio

16h00 Heróis do Dia D

18h00 À Prova de Tudo

19h00 Monstros do Rio: O Mutilador

20h00 Sem Corte e Sem Censura:

Mordidas de Medo

21h00 Brasil - França: O Mistério do

Voo 447

22h00 Sobrevivi

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Campeonato Brasileiro De

Superbike: 7ª Etapa

Em São Paulo

15h00 Espn Filmes: Renée

16h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

17h00 Review Do Camp. Italiano:

Temporada 2011/2012

17h30 Loucos Por Futebol

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h15 Jornal Do Tênis

20h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

21h00 Linha De Passe: Mesa-Redonda

- (av)

23h00 Sportscenter - (av)

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Os Simpsons

13h00 The Finder

14h00 A Hora da Virada

15h30 A Herança de Mr. Deeds

17h00 As Férias da Minha Vida

19h00 The Finder

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons - Especial Dia das

Mães

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Touch

GNT

12h30 Chegadas e partidas

13h00 Marilia Gabriela Entrevista

14h00 Viva Voz com Sarah

14h30 Homens Possíveis

15h00 Vizinhança Suspeita

16h45 Base Aliada

18h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Hoje Tem Casamento?

Tem, Sim, Senhor!

18h30 Vamos Combinar

19h00 Superbonita

20h00 Perfume: O Toque Francês

21h00 Chuva de Arroz

21h30 Vamos Combinar

22h00 Superbonita

HBO

11h55 O Ritual

14h00 Amizade Colorida

16h00 HDTV - Os Outros Caras

17h55 HDTV - In Their Sleep

19h25 HDTV - Assalto ao Carro

Blindado

21h00 Mad Men

22h00 House of Lies

MAX

11h50 Grande Demais para Quebrar

13h35 Um Dia de Cão

15h50 Berlim 36

17h35 Sobre Meninos e Lobos

20h00 Balibo

22h00 Tetro

MAX PRIME

11h55 Risco Máximo

13h45 Os Grandes Guerreiros

15h45 Fúria em Duas Rodas

17h20 O Quarto do Pânico

19h20 Anjos da Noite - A Rebelião

21h00 Caos

21h50 The Spirit - O Filme

23h40 Terapia Casual

MGM

12h00 Beatrice e o Monstro

13h55 A Fortuna de Cookie

16h10 The Bachelor - O Noivo Perfeito 18h10 Violação de Privacidade

20h00 The Bachelor - O Noivo Perfeito 22h00 O Olho do Mal

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

12h30 Até Que Faz Sentido

13h00 De Cara Limpa

13h30 Vai Pra Onde?

14h00 Vida De Mallandro

14h30 Nalu Pelo Mundo

15h00 Altas Horas

17h00 Rock In Rio - Lisboa

18h00 6 Em Ponto - Beyoncé: I Am ?

World Tour

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

21h30 Nalu Pelo Mundo

23h00 Michael Jackson: A trajetória

de Michael Jackson

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Drogas S/A: Heroína

13h00 Rock Stars: Obstáculos

14h00 Mayday! Desastres Aéreos:

Explosão nos Ares

15h00 Laboratório Forense: DNA

16h00 Ossos da História: O Esqueleto

Cruzado

17h00 O Mestre da Pesca: Esturjão-

Branco

18h00 Arquivos Confidenciais: Papisa

Joana

18h30 Arquivos Confidenciais:

Robin Hood

19h00 Verdade ou Mito: Alienígenas

19h30 Indestrutíveis: Alta Tensão

20h15 Rock Stars: Um Dia de Sucesso

21h00 Insectomania: Insetos

Arquitetos

21h45 Mayday! Desastres Aéreos:

Colisão em San Diego

22h30 Laboratório Forense:

Toxicologia

23h15

SONY

12h00 Top Chef

13h00 C.S.I

14h00 Desperate Housewives

15h00 Desperate Housewives

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I

22h00 Grey's Anatomy

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 A Magia Da Uefa Euro (Inédito)

18h30 Sportv Tá Na Área(av)

19h15 Liga Futsal - Botafogo x

São Paulo (av)

21h00 Bem, Amigos! (av)

23h00 SportvNews (av)

0h00 Zona De Impacto (Inédito)

1h00 Campeonato Argentino De

Futebol (Inédito)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Desencanto

15h30 Céu à Mão Armada

17h15 Mudança de Hábito

19h00 Os Pioneiros

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 O Turista Acidental

TELECINE ACTION

12h30 Quarteto Fantástico e o

Surfista Prateado

14h15 Lado a Lado com um Assassino

16h15 À Beira do Abismo

17h50 Sob o Domínio dos Aliens

19h50 Controle Absoluto

22h00 O Lobisomem

TELECINE CULT

11h45 Adorável Pecadora

13h55 O Sol Brilha na Imensidão

15h45 Terremoto

18h00 Abutres

20h00 Caçada Sádica

22h00 Cinzas do Passado Redux

TELECINE PIPOCA

12h45 Milagre em Nova York

14h25 The Runaways - Garotas do

Rock

16h20 Deixe-Me Entrar

18h20 Blitz

20h05 O Céu Não Pode Esperar

22h00 Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas

TELECINE PREMIUM

12h40 Caminho da Liberdade

15h00 Rancho do Amor

17h05 Demônio

18h30 Ameaça Terrorista

20h15 Contra o Tempo

22h00 Não Se Preocupe, Nada

Vai Dar Certo!

TELECINE TOUCH

12h45 Lição de Amor

14h45 Nossa Vida Sem Grace

16h15 Barry Munday

17h55 Bobby

20h05 Homeland

22h00 Tiros em Ruanda

TNT

11h50 Meu Novo Amor

13h50 Licença para Casar

15h40 Caçados

17h25 Morte Súbita

19h30 A Lenda de Beowulf

22h00 Votação TNT

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order SVU

15h00 Medical Detectives

15h30 Medical Detectives

16h00 Gritos Mortais

18h00 Law & Order

19h00 Grimm

20h00 Velozes e Furiosos 4

22h00 Grimm

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Uma Lição de Amor

16h30 The New Adventures of Old

Christine

17h00 Friends

17h30 Friends

18h00 Two and a Half Men

18h30 Two and a Half Men

19h00 The Big Bang Theory

19h30 Mike & Molly

20h00 Mike & Molly

20h30 Suburgatory

21h00 The Mentalist

22h00 Alcatraz

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai: Dream Team E-teens

12h30 Dragon Ball Z Kai

13h00 Ben 10: Adeus e Já Vai Tarde

13h30 Ben 10: Força Alienígena: What

Are Little Girls Ma de Of?

14h00 As Aventuras de Eliot Kid

15h00 Esquilo Intranquilo: Situação

Pegajosa

16h00 Hora de Aventura

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena: 17h30 Star Wars: A Guerra dos Clones

18h00 Apenas um Show: Fedo Rento

18h30 Senhor Young: Sr. Maravilha

19h00 The Looney Tunes Show

20h00 Senhor Young: Sr. Cão

0h30 Hora de Aventura

21h00 Mad TV

21h30 Senhor Young: Sr. Cão

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Cálice

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Os Quebra-

Cabeças

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: A Corrida

do Pinguim

15h30 Aventuras com os Kratts:

Bandidos Mascarados

16h00 Dino Dan: O Resgate do

Peteinossauro

16h30 LazyTown

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Forte Chuck

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do

Aniversário Surpresa

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Ilha do Mecana

Jukebox /Ilha do Mecana Circo

21h00 Toot & Puddle: O Ano do

Porco / Uma Ilha Tropical

21h30 Backyardigans: Entrega

Especial

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Jessie

18h30 Zapping Zone

18h40 Hannah Montana

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Hannah Montana - O Filme

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Os Guerreiros Wasabi

18h00 Os Guerreiros Wasabi

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Os Guerreiros Wasabi

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 iCarly

16h00 Bob Esponja

16h30 Planeta Sheen

17h00 Bob Esponja

17h30 Big Time Rush

18h00 Julie e Os Fantasmas

18h30 iCarly

19h00 Grachi

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h00 iCarly

TV RÁ TIM BUM

12h00 Aventuras em Série: X-Tudo

13h00 Aventuras em Série: TREXCI

13h10 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

13h20 Aventuras em Série: Kiara e os

Luminitos

13h25 Aventuras em Série: Física

Divertida

13h40 Aventuras em Série: Glub Glub

14h00 Hora Animada: Anabel

14h15 Hora Animada: Traçando Arte

14h20 Hora Animada: Escola pra

Cachorro

14h30 Hora Animada: Cocoricó

14h45 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

17h30 Aventuras em Série: X-Tudo

18h00 Aventuras em Série: Qual é,

Bicho?

18h30 Aventuras em Série: Física

Divertida

18h40 Aventuras em Série: Nilba e os

Desastronautas

18h45 Aventuras em Série: Anabel

19h00 Aventuras em Série: Sidney

19h10 Aventuras em Série: TREXCI

19h15 Aventuras em Série: Escola pra

Cachorro

19h25 Aventuras em Série: Traçando

Arte

19h30 Aventuras em Série: Como

Cuidar do Seu Melhor Amigo

19h40 Aventuras em Série: Tchibum

TV

19h50 Aventuras em Série: O

Papel das Histórias

20h00 Aventuras em Série:

Cocoricó na Cidade

20h15 Aventuras em Série: Baú de

Histórias - O Macaco

e a Banana

20h40 Aventuras em Série: Glub Glub

21h00 Aventuras em Série: Teatro

Rá-Tim-Bum

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Os bastidores de Scouted: estreia

E! / 22 h

Superbonita

Angélica - inédito

GNT / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Drª Brinquedo estreia da série

Disney Jr. / 9 h