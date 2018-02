Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Backyardigans

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A Av.

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

(Backyardigans, Dora, A

Aventureira, Toot & Puddle,

Brincadeiras Musicais -

Palavra Cantada, Cocoricó

No Campo, Charlie E Lola,

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

17h25 Matinê Cultura - A Melhor

Invenção

18h45 As Aventuras De Tintim - As

Sete Bolas De Cristal II

19h15 Cartãozinho Verde

19h30 Pé Na Rua

19h40 Deu Paula Na Tv

19h45 Inglês Com Música - My Girl

(The Temptations) - (5ª Parte)

20h00 Woohoo News

20h10 Deu Paula Na Tv

20h20 Doctor Who

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Mostra Int. De Cinema Na

Cultura - O Sol

0h00 Metrópolis

0h30 Doc Tv

5h30 Tecendo O Saber

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Pequena Travessa

15h30 Marisol

16h30 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Tela De Sucessos - Outro Conto Da Nova Cinderela

0h30 Jornal Do Sbt - Noite

1h15 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Tele Seriados I Série:

Sobrenatural / Supernatural

3h15 Tele Seriados II Série:

Fronteiras / Fringe

4h30 Tele Seriados III Série: V -

Visitantes

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

15h50 Sessão da Tarde - Coração de

Cavaleiro

17h03 Globo Notícia

17h54 Malhação

18h25 Amor Eterno Amor

19h15 SPTV - 2ª Edição

19h30 Cheias de Charme

20h30 Jornal Nacional

21h10 Avenida Brasil

22h20 Globo Repórter

23h25 Casseta & Planeta Vai Fundo

0h10 Jornal da Globo

0h45 Programa do Jô

2h05 Corujão do Esporte

2h45 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h35 Tudo A Ver

17h00 Todo Mundo Odeia O Chris

19h30 Rebelde

20h20 jornal Da Record

21h15 Vidas Opostas

22h15 A Fazenda

23h00 Máscaras

0h00 Câmera Record

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Associação Beneficente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h45 Estação Teen

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Cine Total - Hackers - Ladrões

de Vidas

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h30 Gazeta Motors

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Infomercial

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids

Ei Arnold! / Angelo / Gambá

Kung Fu / Fanboy & Chum

Chum / Drake & Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Quiz Tv

14h15 Infomerciais

15h00 Drake & Josh - Dois Idiotas E

Um Bebê

15h25 Kenan & Kel

"A Limousine"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Pânico Na Band - Rap.

23h00 Perdidos Na Tribo

0h00 Agora É Tarde COM Danilo

Gentili

1h00 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

2h45 L.O.L. - Loucos Ou Loucuras

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Mtv Clássica

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Batalha de Clipes

14h45 MTV Hits

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Provão Mtv

20h15 Pc Na TV

20h45 Infortúnio

21h00 Comédia (av)

21h45 Trolalá

22h00 Furo Mtv

22h30 Making Of - Tributo À Legião

Urbana

23h00 MTV (av) - Tributo À Legião

Urbana

0h45 MTV Sem Vergonha

REDE VIDA (34)

7h00 Missa de São Francisco das

Chagas (av)Canindé - CE

8h00 O Santo do Dia

8h05 Páginas Difíceis da Bíblia

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor(av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCT V(av)

19h00 Missa do Sagrado Coração

de Jesus (av)SP

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Ponto de encontro Cultural

21h00 Frente a Frente Dom Antônio

21h30 Jornal da Vida(av)

22h15 Tribuna Independente - RJ

23h15 Frente a Frente

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa(av)

TV BRASIL (62)

8h45 Cocoricó

9h00 Pingu

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 O Pequeno Vampiro

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Cultura Ponto a Ponto -

*Repórter Rio

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Carrapatos e Catapultas

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Escola pra Cachorro

15h15 Cocoricó na Cidade

15h30 Thomas e seus amigos

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Diverso

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Karku

19h00 Flatmania

19h30 Programa Especial

20h00 Almanaque

20h30 De Lá pra Cá

21h00 Repórter Brasil

22h00 Nova África

22h30 Programa de Cinema:

Do Luto a Luta

23h45 Cine Ibermédia - Eles não usam Black Tie

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa De Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa De Você

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena

18h00 Caminhos Da Fé

18h45 Meu Senhor E Meu Deus

19h00 Disk Shop

19h30 Missas Especiais

21h00 Deus Abênçoe

21h30 Igreja No Brasil

22h00 Sobriedade Sim

22h30 Cidadania No Ar

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 De Volta a Gombe

13h00 Veneno de Emergência

14h00 Animais em Risco: Filadélfia -

Justiça para os Inocentes

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - O Vale das Cobras

16h00 Cães de Raça

16h30 Cães de Raça

17h00 ABC Felino: Filhotes

18h00 O Encantador de Cães:

Argonaut

19h00 Vídeos Divertidos do

Animal Planet

19h30 Vídeos Divertidos do

Animal Planet

20h00 Bichos Vergonhosos

21h00 O Encantador de Cães: Pekaso,

Yogi e Smokey

22h00 Depois do Ataque: Puma e Alce

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. NY

14h00 Unforgettable

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Rocky 4

23h00 Rocky Balboa

CANAL BRASIL

12h00 O Caçador de Esmeraldas

13h50 A Grande Ideia Brasil -

Semana 4

14h10 Estúdio 66: Marcelo Martins

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela

16h00 Zoombido: Seu Jorge

16h45 Adágio ao Sol

18h30 As Batidas do Samba

20h00 Curta na Tela

20h30 Curta na Tela

21h00 Fumando Espero - A Série:

Parar de Fumar

21h30 O Som do Vinil: Feminina -

Joyce

22h00 Sessão Interativa: Apresentação Simone Zuccolotto

DISCOVERY

12h00 Feras da Engenharia: Hard Rock Park

13h00 Monstros do Rio: Perca-do-nilo

14h00 Grandes Mistérios do Universo

com Morgan Freeman: O

Enigma dos Buracos

15h00 Como Funciona o Universo:

Galáxias

16h00 Roma Antiga Revelada:

Pompeia

17h00 Pesca Mortal: É Preciso Sorte

18h00 No Pior dos Casos: Carro

em Chamas / Acidente

de Barco

18h30 No Pior dos Casos: Queda de

Fio de Alta Tensão

19h00 Monstros do Rio: O Estripador

20h00 Fanáticos por Armas

21h00 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Poucos

Minutos de Vida

22h00 As Mais Estranhas Formas de

Morrer: Em Casa

ESPN BRASIL

9h30 X-Treme Tv

9h45 Game Up

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

13h55 Eliminatórias Africanas - Copa

Do Mundo 2014: Gana x

Lesoto - (av)

16h00 Review Do Campeonato Italia

no: Temporada 2011/2012

16h30 Tênis Internacional: Torneio De

Roland Garros - O Melhor

Do Dia

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h00 Futebol No Mundo

21h00 Social Clube

21h15 Game Up

21h30 Vamos Correr!

22h00 Futebol No Mundo

23h00 Sportscenter - (av)

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Os Simpsons

13h00 Kdabra

14h00 Ninguém Segura este Bebê

15h30 Blue Chips

17h30 Pequenos Invasores

19h00 Futurama

19h30 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Percy Jackson e o Ladrão de

Raios

GNT

12h00 Receitas de Chuck

12h29 Pílulas Spfw

12h30 Santa Ajuda (Organização

do Lar) - Mudança

12h45 Minha Casa Verde

12h50 Minha Casa Verde

13h00 Flashes Fashion Rio

13h05 Receitas Criativas

13h15 Cozinha Prática

13h30 Diário do Olivier

14h00 Flashes Fashion Rio

14h05 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Pedro Calazans

14h30 Decora

15h00 O Melhor do Dia - Fashion Rio

15h45 Coco Chanel

16h44 Pílulas Spfw

16h45 Mulheres

17h00 Flashes Fashion Rio

17h05 The Ellen Degeneres Show

18h00 De Perto Com: Gwyneth

Paltrow

18h29 Pílulas Spfw

18h30 Viva Voz (Entrevista) -

Bruno Mazzeo

19h00 Flashes Fashion Rio

19h05 Homens Possíveis (Humor) -

Rodrigo Santoro

19h30 Chegadas e Partidas (Reality) -

Espera Pelos Filhos

20h00 Flashes Fashion Rio

20h05 Marília Gabriela Entrevista:

Rodrigo Lombardi

21h00 Flashes Fashion Rio

21h05 Confissões do Apocalipse

21h29 Pílulas Spfw

21h30 Viva Voz com Sarah

22h00 Flashes Fashion Rio

HBO

12h35 Assalto ao Carro Blindado

14h15 30 Dias de Noite 2 - Dias

Sombrios

16h00 In Their Sleep

17h30 Distrito 9

19h30 The Hollywood News Report

20h05 Amizade Colorida

22h00 Santuário

MAX

12h50 Berlim 36

14h35 Viva São João!

16h00 Roda Viva 1950

18h30 O Pequeno Maratonista

20h10 Estrada de Rei

22h00 À Procura de Eric

MAX PRIME

13h25 Gigolô por Acidente

15h00 Garotos Perdidos 3

16h30 2012

19h15 Salão do Automóvel de

Genebra 2012

19h50 Trama Internacional

22h00 Anjos da Noite - A Rebelião

MGM

11h30 The Bachelor - O Noivo Perfeito 13h30 HDTV - Surpresas do Coração

15h10 The Bachelor - O Noivo Perfeito 17h50 Efeito Borboleta

20h00 The Bachelor - O Noivo Perfeito 22h00 The Bachelor - O Noivo Perfeito

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

12h30 Sem Destino

13h00 Embarcados

13h30 220 Volts

14h00 Adorável Psicose

14h30 Conexões Urbanas

15h00 Reclame

15h30 Lendas do UFC

16h30 Morando Sozinho

17h00 Experimente 2012

17h30 Sensacionalista

18h00 6 Em Ponto - Radiohead: Kings

Of Limbs

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h30 Embarcados

22h00 Até Que Faz Sentido

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Na Velocidade da Lei

13h00 O Continente Gelado com Amyr Klink: Foca Leopardo

13h30 O Continente Gelado com Amyr Klink: Oásis da Antárrtica

14h00 Segredos da Bíblia: Os

Cavaleiros Templários

15h00 Segredos da Bíblia: Os Rivais de Jesus

16h00 Segredos da Bíblia: Apocalipse

17h00 Fish Warrior: Perca do Nilo

18h00 Arquivos Confidenciais: Hitler

18h30 Arquivos Confidenciais: Joana

D'Arc

19h00 Verdade ou Mito: Atlântida

19h30 Salva-Vidas

19h55 Salva-Vidas

20h15 Profecias: 2012 e as Previsões

Maias

21h00 Brigada Animal: Rinhas de Galo 21h45 O Lado Obscuro de

Michelangelo

22h30 O Poder da Maçonaria

SONY

12h00 Top Chef

13h00 C.S.I

14h00 Once Upon A Time

15h00 Pan Am

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 Grey's Anatomy

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Top Chef

20h00 C.S.I

21h00 Pan Am

22h00 HDTV - Hellboy

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

15h00 Liga Mundial De Vôlei - Brasil x

Finlândia (av)

18h00 Sportv Tá Na Área (av)

19h00 Desafio Feminino De Basquete

Brasil x Chile (av)

21h00 Campeonato Brasileiro - Série B Atlético-Pr x Gr. Barueri (av)

23h00 Sportv News (av)

0h30 Linha De Chegada (In.)

1h00 A História Da Uefa Euro (In.)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Sétimo Véu

15h35 Um Certo Capitão Lockhart

17h20 Lutador de Rua

19h00 Os Pioneiros

20h00 Bonanza

21h00 Os Três Patetas

22h00 Christine - O Carro Assassino

TELECINE ACTION

11h30 Medo em Cherry Falls

13h10 Visões 2 - A Vingança dos

Fantasmas

14h45 16 Quadras

16h35 Rede de Intrigas

18h20 O 5º Comando

20h00 Por um Triz

22h00 Homem de Ferro 2

TELECINE CULT

11h35 Pollyanna

14h00 Sociedade dos Poetas Mortos

16h15 Um Homem Bom

18h00 Confidências à Meia-Noite

19h50 O Grande Ditador

22h00 A Mosca

TELECINE PIPOCA

12h20 Megamente

14h05 Não Me Abandone Jamais

17h50 Jogada Certa

19h40 O Escritor Fantasma

22h00 Velozes e Furiosos 5 -

Operação Rio

TELECINE PREMIUM

11h30 Faces da Verdade

13h25 Uma Patricinha de Outro

Mundo

15h00 Mistério da Rua 7

16h40 O Último Exorcismo

18h20 Os Agentes do Destino

20h05 5+

20h15 Atividade Paranormal 2

22h00 Amor, Felicidade ou Casamento

TELECINE TOUCH

11h40 Um Golpe do Destino

13h55 O Despertar de uma Paixão

16h15 Sabores da Vida

18h10 Preciosa - Uma História de

Esperança

20h10 Redes do Crime

22h00 Barry Munday

TNT

11h30 Premonição 3

13h35 Morte Súbita

15h35 Hellboy 2: O Exército Dourado

18h00 Promessa é Dívida

19h45 Escola de Idiotas

22h00 Faça o que Eu Digo, não

Faça o que Eu Faço

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order SVU

15h00 Medical Detectives

15h30 Medical Detectives

16h00 À Prova de Balas

18h00 Law & Order

19h00 House

20h00 Eurotrip - Passaporte

para a Confusão

22h00 Não é Mais um Besteirol

Americano

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Agente 86 - Bruce e Lloyd

Fora de Controle

15h30 Two and a Half Men

16h00 The New Adventures of Old

Christine

16h30 The New Adventures of Old

Christine

17h00 Friends

17h30 Friends

18h00 Two and a Half Men

18h30 Two and a Half Men

19h00 The Big Bang Theory

19h30 Mike & Molly

20h00 Suburgatory

20h30 I Hate My Teenage Daughter

21h00 The Secret Circle

22h00 Agente 86

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai: A Cobiça da Infinita

Verde

12h30 Dragon Ball Z Kai

13h00 Ben 10: Ken Dez

13h30 Ben 10: Força Alienígena: Pier

Pressure

14h00 As Aventuras de Eliot Kid

15h00 Chaves - Desenho

16h00 Senhor Young: Sr. Bailarina

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

O Centro da Criação

17h30 Thundercats

18h00 The Looney Tunes Show

18h30 Senhor Young: Sr. Impossível

19h00 Apenas um Show: Pete Festeiro 19h15 O Incrível Mundo de Gumball: A Maldiçao

19h30 The Looney Tunes Show

20h00 Menores Desacompanhados

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Górgona de Ouro

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Pânico no

Piquenique

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts: O Voo dos Polinizadores

16h00 Dino Dan: Quente ou Frio/Dino

Experiência

16h30 LazyTown

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Corrida para a Corrida

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta

20h00 O Pequeno Príncipe: O

Planeta de Gehom

20h30 O Pequeno Príncipe

21h00 Toot & Puddle: A Hera

Venenosa / O Labirinto

21h30 Backyardigans: O Monstro do

Pântano

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h30 Zapping Zone

18h40 Programa de Talentos

19h10 Zapping Zone

19h15 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Sky High - Super Escola de

Heróis

22h00 Vira-Lata

DISNEY XD

12h00 Esquadrão de Heróis

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Zathura - Uma Aventura

Espacial

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Minha Babá é uma Vampira

18h00 Minha Babá é uma Vampira

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Os Guerreiros Wasabi

22h00 Zathura - Uma Aventura

Espacial

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 iCarly

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Bob Esponja

17h30 Big Time Rush

18h00 Julie e Os Fantasmas

18h30 iCarly

19h00 Grachi

20h00 iCarly

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h00 iCarly

TV RÁ TIM BUM

12h00 Aventuras em Série: X-Tudo

12h30 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

13h00 Aventuras em Série: TREXCI

13h10 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

13h20 Aventuras em Série: Kiara e os

Luminitos

13h25 Aventuras em Série: Física

Divertida

13h40 Aventuras em Série: Glub Glub

14h00 Hora Animada: Anabel

14h15 Hora Animada: Traçando Arte

14h20 Hora Animada: Escola pra

Cachorro

14h30 Hora Animada: Cocoricó

14h45 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Aventuras em Série: Castelo Rá Tim Bum

18h00 Aventuras em Série: Qual é,

Bicho?

18h30 Aventuras em Série: Física

Divertida

18h40 Aventuras em Série: Nilba e os

Desastronautas

18h45 Aventuras em Série: Anabel

19h00 Aventuras em Série: Sidney

19h10 Aventuras em Série: TREXCI

19h15 Aventuras em Série: Escola pra

Cachorro

19h25 Aventuras em Série: Traçando

Arte

19h30 Aventuras em Série: Como

Cuidar do Seu Melhor Amigo

19h40 Aventuras em Série: Tchibum

TV

19h50 Aventuras em Série: O Papel

das Histórias

20h00 Aventuras em Série: Cocoricó

na Cidade

20h15 Aventuras em Série: Baú de

Histórias

20h40 Aventuras em Série: Glub Glub

21h00 Aventuras em Série: Teatro

Rá-Tim-Bum

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Top Gear em

nova temporada

BBC HD / 22 h

Show da banda Snow Patrol

Boomerang / 15 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

The Royals traz a rainha Elizabeth CNN / 12 h