CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Prof. -

Revisão Da Semana

6h30 Saúde Brasil- Osteoartrite

7h00 Brasil Eleitor

7h30 Via Legal

8h00 Quintal Da Cultura (Umizoomi,

Matemática, Timmy E

Seus Amigos, Pocoyo,

Backyardigans, As Aventuras

De Piggley Winks, Os Anjinhos,

Viva Pitágoras, Sid, O

Cientista, Charlie & Lola,

Shaun, O Carneiro, O Show

Secreto)

12h15 Pronto Atendimento (av)

12h45 Educação Financeira -

Negociação (In.)

13h00 Cultura 360º

13h30 Pé Na Rua

14h00 Inglês Com Música - Someone

Like You (Adele)

15h00 Deu Paula Na Tv

15h30 O Milagre De Santa Luzia

16h00 Clássicos- Osesp: Isaac

Karabtchevsky Rege Villa-

Lobos (Inédito)

17h30 Cultura Documentários - Alfred Stevens

18h30 Manos E Minas

19h30 Vitrine

20h00 Viola, Minha Viola- Especial

Centenário Mazzaropi

(2ª Exibição)

21h15 Jornal Da Cultura (av)

21h45 Cine Brasil - As Tranças

De Maria

23h15 Clube Do Filme - Da Cama

Para A Fama

1h00 Especial Musical

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil

19h20 Sbt São Paulo

19h45 Sbt Brasil

20h30 Cassetadas Engraçadas &

Desastradas

21h15 Cine Família Amor De Aluguel

23h00 Cine Belas Artes - Um Crime

Perfeito

1h00 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Ataque De Risos I Série: Elas E

Eu

3h00 Ataque De Risos II Série:

Alfinetadas / Eve

4h00 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 TV Globinho

9h20 Sítio do Picapau Amarelo

9h30 A Turma da Mônica

9h50 Vôlei Feminino - Superliga -

Rio de Janeiro x Osasco

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h35 TV Xuxa

16h00 Caldeirão do Huck

18h10 Amor Eterno Amor

19h00 SPTV - 2ª Edição

19h15 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

21h10 Avenida Brasil

22h20 Zorra Total

23h20 Supercine - Ameaça Terrorista

1h04 Boletim TUF - Em busca de

campeões

1h10 Altas Horas

3h15 Os Simpsons

3h40 Fórmula 1 - GP da China

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

15h15 Cine Aventura - De Volta Para

o Futuro 3

17h30 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

22h45 Legendários

0h45 Casais Perfeitos - Série

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

7h00 Melhores Momentos Do Futebol Internacional

7h45 Tempo De Avivamento

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória Em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória Em Cristo

12h00 Assembleia De Deus Do Brás

12h30 Voz Da Verdade

13h00 América Sub

13h25 Campeonato Inglês

15h30 RedeTV Esporte Especial

15h45 Campeonato Italiano - Milan x

Genoa (VT)

17h45 Comando X

18h45 Programa Da Gente

19h45 Amaury Jr. Show

20h50 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Good News

23h00 Mega Senha

0h30 Companhia de Viagem

1h15 Bola De Neve

1h45 Assossiação Beneficiente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Gazeta Shopping

0h00 Polishop

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

7h00 Infomercial - Local

10h00 De Cara Com A Maturidade

11h00 Infomercial - Local

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Magazine Da Liga Uefa

13h30 Claquete

As Aventuras De Jeff Corwin "A Cauda Da Baleia Azul"

14h45 Sessão Livre - Paulo, o Apóstolo

18h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Acredite Se Quiser!

22h15 Top Cine - "Todo Mundo Em

Pânico 3"

23h50 Cqc - Custe O Que Custar -

Reap.

0h45 Show Business

1h30 Cinema Na Madrugada - Horas

De Desespero

3h30 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Lista Mtv 1

REDE VIDA (34)

9h00 O Rio Celebra ((av))

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Campeonato Paulista Sub 17 -

São José x Corinthinas (av)

12h30 Infomercial Polimport

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 SIMPI

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Kerigma

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 -

Ferroviária x União Barbarense

(av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Lauro Trevisan

22h00 Especial Vera Lúcia

22h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

8h30 A Princesa Sherazade

9h00 Mobilização

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Histórias Assim

11h15 Cedric

11h30 A Turma do Pererê

12h00 INAMI

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Cocoricó

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil - Receita de

Família

15h00 Programa Especial

15h30 Saúde Brasil

16h00 Expedições

16h30 Alto-Falante

17h30 Segue o Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Arte com Sérgio Britto

20h30 Revista do Cinema Brasileiro

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa de Cinema - O

Homem que Virou Suco

0h15 Curta TV

0h45 Caminhos da Reportagem

1h45 Segue o Som

2h45 Curta os curtas - Joyce

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Pesca E Prosa

9h30 Oriente-Se

11h30 Sócios Na Fé

12h00 Caminhos Da Fé

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Benção Do Santíssimo

13h30 Diário De Oração

13h40 Daí-Nos A Benção

13h45 Ead Século 21

14h45 Meu Senhor E Meu Deus

15h00 Vida E Saúde

16h30 Interesse Público

17h00 Desenhos

17h30 Disk Shop

17h45 Novena

18h00 Semeando Vida

18h30 Evangeliza Show

19h30 Meu Desejo É A Vida Do Meu

Povo

20h00 Arena Do Som

21h30 Mulher.Com

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bençãos

2h00 Caminhos Da Fé

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Gibões da Tailândia

13h00 Veneno de Emergência

14h00 Animais em Risco: Filadélfia -

Justiça para os Inocentes

15h00 O Caçador de Crocodilos: Os

Últimos Primatas de

Madagascar

16h00 No Reino dos Suricatos: Uma

Família em Guerra

16h30 No Reino dos Suricatos: Ter ou não Ter

17h00 ABC Canino

18h00 O Caçador de Crocodilos

19h00 Problemas Caninos

19h30 Problemas Caninos

20h00 Pesca Muito Louca

21h00 Fobias Extremas

AXN

12h00 Breaking Bad 4ª Temp.

13h00 O Segredo

15h00 Covert Affairs 1ª Temp.

16h00 Combat Hospital 1ª Temp.

17h00 In Plain Sight 4ª Temp.

18h00 The Firm 1ª Temp.

20h00 Body Of Proof 1ª Temp.

21h00 Unforgettable 1ª Temp.

22h00 Criminal Minds 7ª Temp.

CANAL BRASIL

12h00 Sangue Latino

13h00 Zoombido

13h30 O Som do Vinil

14h00 Coisas pelas Quais Vale a

Pena Viver

14h30 Maratona Curta na Tela

16h35 Zuzu Angel

18h30 Sentidos à Flor da Pele

20h00 Palco e Plateia

20h30 Cinejornal

21h00 É Tudo Verdade

22h35 Curta na Tela

DISCOVERY

12h00 Desafio Em Dose Dupla

13h00 Planeta Humano

14h00 A Fúria dos Elementos

15h00 Quem Foi Jesus?

16h00 Ciência Impossível

17h00 Quem Foi Jesus

18h00 Casal Selvagem: México

19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mitos Evoluídos 6ª Temp. 20h00 O Apocalipse Maia

21h00 O Apocalipse Maia

22h00 O Apocalipse Maia

ESPN BRASIL

8h25 Copa Da Inglaterra: Semifinal -

Liverpool x Everton - (av)

10h25 Campeonato Alemão: Schalke

x Borussia Dortmund - (av)

12h30 Mountain Bike World Cup:

Copa Do Mundo De Mountain

Bike Xco - África Do Sul

13h00 Mountain Bike World Cup: Copa Do Mundo De Mountain

Bike Dhi - África Do Sul

13h25 Campeonato Alemão: Bayern

De Munique x Mainz - (av)

15h30 Abre O Jogo : Campeonato

Italiano - (av)

15h40 Campeonato Italiano: Udinese

x Inter - (av)

17h45 Abre O Jogo : Campeonato

Argentino - (av)

18h10 Campeonato Argentino -

Segunda Divisão: River Plate

x Huracan - (av)

20h15 Pós-Jogo : Camp. Argentino -

(av)

20h30 Sportscenter - (av)

21h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h00 Loucos Por Futebol: Centenário Do Santos

23h30 Especial : Santos, 100 Anos De

Futebol Arte

1h00 Rugby: Aviva - Premiership:

Northampton Saints x Leicester Tigers

FOX

12h00 Glee 3ª Temp.

13h00 New Girl 1ª Temp.

13h30 Modern Family 3ª Temp.

14h00 Madagascar 2: A Grande

Escapada

15h30 Ghost Town - Um Espírito Atrás de Mim

17h00 Uma Noite no Museu 2

19h00 Glee 3ª Temp. Ep. 5

20h00 Refém

22h00 X-Men Origens: Wolverine

GNT

12h00 Cozinha Prática

12h15 Santa Ajuda (Organização

do Lar) - Closet de Casal

12h30 Receitas de Chuck

13h00 Mãe é Mãe

13h30 Boas Vindas

14h00 Alternativa - Saúde

14h30 Perdas e Ganhos

15h00 Undercover Boss - O Chefe

Espião

16h00 Em Busca da Justiça

17h45 Santa Ajuda (Organização

do Lar) - Closet de Casal

18h00 Que Marravilha! (Reality De

Culinária) - Katia

18h30 Diário do Olivier: Estrada Real -

MG

19h00 Chegadas e Partidas (Reality) -

Casal de Namoradas

19h30 Homens Possíveis

20h00 De Perto Com: Richard Gere

20h30 Absolutely Fabulous: Birthday

21h00 Os Heróis do Titanic

22h00 Casada Com A Torre Eiffel

HBO

12h30 The Hollywood News Report

13h00 The Big C 2ª Temp.

13h35 Wishful Drinking

15h00 Game of Thrones 2ª Temp.

16h03 Jonah Hex - O Caçador de

Recompensas

17h33 Rastros de Justiça

19h12 Sherlock Holmes

21h30 Festival de Cine de Berlin 2012

22h03 Desconhecido

MAX

12h40 Encontro com Jack

14h30 O Último Voo

16h10 Ninguém Conhece os Gatos

Persas

18h00 When You"re Strange: Um

Filme Sobre o The Doors

19h30 Mamma Gógó

21h00 Crematorio

22h00 Liberté

MAX PRIME

12h35 Férias Frustradas de Verão

14h30 Bater ou Correr

16h30 Sete Vidas

18h40 Luta Pela Liberdade

20h20 Anjos da Noite - A Rebelião

22h00 Encurralada

MGM

12h55 The Bachelor - O Noivo Perfeito 13ª Temp.

14h55 À Procura da Vingança

17h00 Marie e Bruce

18h45 Simply Red - Home in Sicily

20h00 The Bachelor - O Noivo Perfeito 13ª Temp.

22h00 Gladiador

MULTISHOW

12h30 Experimente 2011

13h00 Multishow Especial

13h30 Nalu Pelo Mundo 4ª Temp.

14h00 Olívias Na TV

14h30 Verão Que Vem

15h00 TVZ Experimente

16h00 Sem Destino

16h30 Vida de Mallandro

17h00 The Best Years

18h00 Planeta Atlântida RS: Ivete

Sangalo

19h00 Top TVZ

21h30 Bastidores

22h00 Morando Sozinho

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Falsos Profetas?

13h00 Pregadores Mirins

14h00 Mega Máquinas: Frito Lay

15h00 Inventos Modernos

16h00 O DNA das Coisas

17h00 Obsessões: Cirurgia Plástica

18h00 Tabu: Tatuagem

19h00 De Leste a Oeste: Terra de

Ninguém

19h50 Verdade ou Mito: O Pé Grande

20h15 Arquitetura Secular: Machu

Picchu

21h00 Cem Anos de Titanic por James Cameron

22h30 Titanic: O Legado

SONY

12h00 Parks And Recreation 3ª Temp.

12h30 Community 2ª Temp.

13h00 Top Chef

14h00 C.S.I 12ª Temp.

15h00 Pan Am 1ª Temp.

16h00 Happy Endings 1ª Temp.

16h30 Rules of Engagement 5ª Temp. 17h00 American Idol

19h00 Happy Endings 1ª Temp. Ep. 10

19h30 Rules of Engagement 5ª Temp. 20h00 C.S.I 12ª Temp. Ep. 14

21h00 America's Next Top Model

22h00 Top Chef

SPORTV

9h00 Sem Bloqueio (In.)

9h25 Pré Jogo (av)

10h00 Superliga Feminina De Vôlei

Rio De Janeiro x Osasco (av)

13h00 Treino Oficial Da Fórmula 1

GP Da China (Inédito)

15h00 Sportv Tá Na Área (av)

16h05 Copa Da Liga Francesa

Lyon x Olympique De

Marselha (av)

18h05 Pré Jogo (av)

18h30 Campeonato Gaúcho De

Futebol Internacional x

Ceramica (av)

20h30 Troca De Passes (av)

21h30 Sportv Repórter (Inédito)

22h30 Sportv News (av)

23h20 Sensei Sportv (Inédito)

0h00 Boxe Internacional - Brandon

Rios x Richard Abril (av)

3h30 Maratona De Paris (av)

TCM

12h00 Arquivo X

13h00 A Lenda do Macaco Dourado 1ª

Temp. Ep. 11

14h00 As Aventuras de Robin Hood

15h50 Os Guerreiros Pilantras

18h15 Nico - Acima da Lei

20h00 Um Tira da Pesada

22h00 Rain Man

TELECINE ACTION

13h25 O Último

15h15 Ação Imediata

16h50 Flashes de Uma Psicose

18h30 Atividade Paranormal

20h10 Vingança Implacável

22h00 A Marca

TELECINE CULT

13h30 As Grandes Aventuras do

Capitão Grant

15h20 Quando Explode a Vingança

18h10 Não Somos Anjos

20h10 Godard Truffaut e a Nouvelle

Vague

22h00 Encontro às Cegas

TELECINE PIPOCA

12h50 A Queima Roupas

14h25 Crônicas de Nárnia: A Viagem

do Peregrino da Alvorada

16h30 O Garoto de Liverpool

18h05 Predadores

20h05 Corrida Mortal 2

22h00 As Viagens de Gulliver

TELECINE PREMIUM

12h40 O Vencedor

14h45 Skateland - Juventude Perdida

16h30 Marte Precisa de Mães

18h10 Jogos Mortais - O Final

19h50 Água Para Elefantes

22h00 Thor

TELECINE TOUCH

12h05 Leis da Atração

14h15 Amor Louco

16h05 Charlotte Gray - Uma Paixão

Sem Fronteiras

18h20 Notas Sobre Um Escândalo

20h05 A Viagem

22h00 Coração Louco

TNT

13h45 O Gato

15h30 Maratona do Amor

17h40 Malditas Aranhas!

19h55 Viagem ao Centro da Terra - O

filme

22h00 A Bússola de Ouro

NIVERSAL CHANNEL

13h30 O Exorcismo de Emily Rose

16h00 Law & Order

17h00 Law & Order

18h00 Grimm 1ª Temp.

19h00 House 3ª Temp.

20h00 House 3ª Temp.

21h00 House 8ª Temp.

22h00 O Solista

WARNER

12h00 Two and a Half Men 9ª Temp. 12h30 Are You There, Chelsea? 1ª

Temp. Ep. 10

13h00 Two and a Half Men 2ª Temp. 13h30 Two and a Half Men 2ª Temp. 14h00 Friends 7ª Temp. Ep. 3

14h30 The Big Bang Theory 2ª Temp. 15h00 O Segredo de Berlim

17h25 Ike: O Dia D

19h15 h O Jardineiro Fiel

22h00 Gangues de Nova York

INFANTOJUVENIL

CARTOON

12h00 Pokemon 14ª Temp.

12h30 Ben 10: Acusado

13h00 Ben 10: Força Alienígena:

Be-knighted

13h30 Ben 10: Supremacia Alienígena

14h00 Ja Ja Ja

15h00 Johnny Test

16h00 Mad TV

16h30 Hora de Aventura

16h45 Apenas um Show: Luta de

Verdade Mesmo

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

17h30 Transformers Prime - One Shall Fall

18h00 Votatoon

19h55 Papai Bate um Bolão

21h55 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why! 1ª Temp.

13h00 Sid, o Cientista 2ª Temp.

13h30 Toot & Puddle: Otto Vence o

Medo do Escuro

14h00 Franklin e Amigos: Franklin e o

Expresso Caracol

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica 1ª Temp.

15h00 Octonautas: O Pepino do Mar /

O Redemoinho Gigante

15h30 Jelly Jamm

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: Capitão Cory/Dino

Corrida

17h00 Aventuras com os Kratts

17h30 Milly e Molly

18h00 Gaspard e Lisa: Show de

Fantoches/Compras

18h30 Princesinha: Eu Quero Ser

Enfermeira 3ª Temp.

19h00 WordWorld: Dog Vai Acampar/

As Férias do Duck

19h30 Peixonauta: O Caso das Flores

Pálidas / O Caso do Chumbo

20h00 Mister Maker Ep. 5

20h30 Mecanimais: Ilha do Ônibus

Búfalo / Ilha dos Mecana

Meteoros

21h00 Dino Dan: Aula de Defesa/O

Ladrão da Merenda

21h30 Hi-5 Austrália Ep. 47

22h00 Backyardigans: Ajudantes do

Espaço 3ª Temp.

DISNEY CHANNEL

12h30 Adolepeixes

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Perdido pra Cachorro

14h30 Boa Sorte, Charlie!

15h00 Perdido pra Cachorro

17h00 Jessie

17h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h00 Sunny Entre Estrelas

18h30 Sem Sentido

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 Hannah Montana - O Filme

22h00 A Montanha Enfeitiçada

DISNEY XD

12h00 Kid vs. Kat

12h30 Peter Punk

13h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

13h30 Minha Babá é uma Vampira

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Par de Reis

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Phineas e Ferb

17h00 Toy Story

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h30 Par de Reis

21h00 Zeke e Luther

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Planeta Sheen

12h30 T.U.F.F. Puppy

13h00 Os Pinguins de Madagascar

13h30 Fanboy e Chum Chum

14h00 Bob Esponja

14h30 Manual de Sobrevivência

Escolar do Ned

15h00 Drake & Josh

15h30 True Jackson

16h00 Zoey 101

16h30 iCarly

17h00 Drake & Josh

17h30 Bob Esponja

18h00 Kung Fu Panda

18h30 Big Time Rush

19h00 Victorious

19h30 iCarly

22h00 True Jackson

TV RÁ TIM BUM

12h30 Baú de Histórias

13h00 Teatro Rá-Tim-Bum

14h00 Juro Que Vi: O Boto

14h10 Lá Vem História

14h15 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

14h30 Simão e Bartolomeu

14h40 Glub Glub

15h00 Detetives da Ciência

15h15 Física Divertida

15h25 Isso Disso 2ª Temp.

15h30 TREXCI

15h35 Dr. Raio X

15h40 Pequenos Cientistas

15h55 Kiara e os Luminitos

16h00 Rá Tim Bum

16h30 Castelo Rá Tim Bum

17h00 Ilha Rá Tim Bum

17h30 Qual é, Bicho?

18h00 Quintal da Cultura

20h00 Baú de Histórias

20h25 Lá Vem História

20h30 Juro Que Vi: Iara

20h40 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

20h50 Simão e Bartolomeu

21h00 As Velhas Fiandeiras

22h00 Mundo da Lua

Esquadrão da Moda

SBT/20h30

Nana Caymmi - Rio Sonata

Canal Brasil/21h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Fórmula 1

GP da China

Globo/3h40