CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Lar Express

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A Aventurei

ra, Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

(Backyardigans, Dora,

A Aventureira, Toot & Puddle,

Brincadeiras Musicais -

Palavra Cantada, Cocoricó

No Campo, Charlie E

Lola, Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

17h25 Matinê Da Cultura

18h45 Eu E Os Monstros

19h15 Pé Na Rua

19h25 Deu Paula Na Tv

19h30 Inglês Com Música - Someone

Like You (Adele) - (3ª Pte)

(Inédito)

19h45 Woohoo News

19h55 Deu Paula Na Tv

20h00 Pé Na Rua

20h20 Doctor Who (Inédito)

21h10 Jornal Da Cultura ((av))

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura

- Sobre A Rua, Sob A Água

(Inédito)

23h30 Cultura Doc. Nacional -

Teimosia Da Imaginação

- Manoel Galdino: Tudo É

Folclore / Francisco Graciano:

Eu Olho E Vejo (Inédito)

0h30 Metrópolis

1h00 Manos E Minas (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Pícara Sonhadora

15h15 Marisol

16h15 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h15 Chaves

19h20 Sbt São Paulo

19h45 Sbt Brasil

20h30 Corações Feridos

21h15 Programa Do Ratinho

22h30 Cante Se Puder

23h45 Aventura Selvagem

0h30 De Frente Com Gabi

1h30 Jornal Do Sbt - Noite

2h15 Dois Homens E Meio /

Two And A Half Men

3h00 Tele Seriados I Série: Grey's

Anatomy

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h10 Sessão da Tarde - Um

dia Especial

17h52 Globo Notícia

17h55 Malhação

18h25 Amor Eterno Amor

19h15 SPTV - 2ª Edição

19h35 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

20h55 Avenida Brasil

21h40 Futebol 2012 - Taça

Libertadores - Fluminense

x Boca Juniors (Rede)/Nacional

(Paraguai) x Corinthians (SP)

0h05 Jornal da Globo

0h30 Programa do Jô

2h00 Mentes Criminosas

2h50 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h30 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h30 Tudo A Ver

16h45 Todo Mundo Odeia O Chris

19h30 Rebelde

20h30 Jornal Da Record

21h30 Vidas Opostas

22h30 Máscaras

23h30 Super Tela - Gladiador

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Assossiação Beneficiente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

15h40 Campeonato Italiano -

Juventus x Lazio

17h40 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h40 RedeTVEsporte

19h00 TV Kids - Pokémon

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 SuperPop

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Transição

2h00 Assossiação Beneficiente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

2h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta -

Edição das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h15 Band Kids

Angelo / Ei Arnold! / Gambá

Kung Fu / Fanboy & Chum

Chum / Drake & Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Power Rangers / Mighty

Morphin "O Caso da Pulga /

O Reino DA Água Viva"

15h00 Julie E Os Fantasmas

"A Melhor Aluna DA Classe"

15h25 Kenan & Kel

"Seu Rato Imundo"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

1h20 Pré-Jogo

21h30 Futebol 2012 - (av)

Campeonato Paulista

23h45 Agora É Tarde com Danilo

Gentili

0h30 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h45 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Na Brasa

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Furo Mtv

14h30 Mtv Hits

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Acesso Mtv

20h00 Mtv Hits

22h00 Furo Mtv

22h30 Luv Mtv

23h30 Perua Mtv

0h00 Furo Mtv

REDE VIDA (34)

9h00 Missa de Aparecida ((av))

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida ((av))

12h30 Vida Melhor ((av))

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa ((av))

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV ((av))

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 TV Cidadania - OAB / SP

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av)

SJRP/SP

23h15 Frente a Frente

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

8h00 Repórter Brasil

8h45 Cocoricó

9h00 Os Pequenos Robôs

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Os Pézinhos Mágicos de Franny

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Repórter Rio

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Carrapatos e Catapultas

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Escola pra Cachorro

15h15 Cocoricó na Cidade

15h30 Cedric

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Alto-Falante

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Aborrecentes

19h00 O Mundo Perdido

19h30 Comentário Geral

20h00 Paratodos

20h30 Ser Saudável

21h00 Repórter Brasil

22h00 3 a 1

23h00 Isolados - Uma história de

Sobrevivência

0h00 A TV que se faz no Mundo -

Quebec

0h30 América Latina Tal como

Somos - Proibido pisar

nas flores

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa De Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa De Você

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena

18h00 Caminhos Da Fé

18h45 Meu Senhor E Meu Deus

19h00 Sócios Na Fé

20h00 Palavras Que Não Passam

21h00 Brasil Cristão

22h00 Arena Do Som

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango 2ª Temp. 13h00 Mambas Negras

14h00 Animais em Risco: Filadélfia 12ª Temp.

15h00 O Caçador de Crocodilos

16h00 No Reino dos Suricatos: Adeus

à Infância

16h30 No Reino dos Suricatos: Os

Meninos

17h00 ABC Canino

18h00 O Caçador de Crocodilos

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 O Encantador de Cães 2ª Temp. 22h00 Acumuladores de Animais:

Lauren e Jack

AXN

12h00 NCIS

13h00 The Firm

14h30 AXN FLIX

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Unforgettable

22h00 The Firm

CANAL BRASIL

12h30 O Noivo da Girafa

14h10 Curta na Tela

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela

16h00 Larica Total

16h30 Faixa Musical: Ritchie -

Outra Vez (av) no Estúdio

17h55 Estúdio 66

18h15 Rua dos Bobos

19h00 Viva São João!

20h30 Curta na Tela

21h30 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver

22h00 Anjos do Sol

DISCOVERY

12h00 S.O.S. Construção Ep. 2

13h00 Dinheiro Sujo

13h30 Dinheiro Sujo

14h00 Caçadores de Tempestades

15h00 Como Funciona o Universo

16h00 À Prova de Tudo: Geórgia/

Europa Oriental 5ª Temp.

17h00 Pesca Mortal 4ª Temp.

18h00 Guia de Sobrevivência:

Perdido no Mar

19h00 Fanáticos Por Armas

20h00 Monstros do Rio

21h00 Ciência Impossível

22h00 Exército de Um Homem Só:

Irmãos de Batalha

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

4h30 Abre O Jogo: Campeonato

Alemão - (av)

14h55 Campeonato Alemão: Borussia

Dortmund x Bayern De Munique - (av)

17h00 Vamos Correr!

17h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

18h00 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

19h25 Copa Do Brasil: Grêmio x

Ipatinga - (av)

21h30 Abre O Jogo: Copa Do Brasil

- (av)

22h00 Copa Do Brasil: Bahia De Feira

De Santana x São Paulo - (av)

0h00 Sportscenter - (av)

1h30 Campeonato Italiano -Vt-

Chievo x Milan

FOX

12h00 Os Simpsons 7ª Temp.

12h30 Os Simpsons 9ª Temp.

13h00 One Tree Hill 8ª Temp.

14h00 Flicka

15h30 Pequenos Invasores

17h00 As Aventuras de Shark Boy e

Lava Girl em 3-D

18h30 A Definir

20h00 Os Simpsons 17ª Temp.

21h30 Glee 3ª Temp.

22h30 New Girl 1ª Temp.

GNT

12h00 A Cozinha Caseira de Annabel:

Feira 1ª Temp.

12h30 No Astral!

12h45 É Bom Para Você 3ª Temp.

13h00 Quebra - Cabeça

13h30 Mãe é Mãe

14h00 Perdas e Ganhos

14h30 Alternativa Saúde: Bruxismo

15h00 Uma Cinderela Em Roma

16h00 Buscando a Liberdade

17h45 Viva Voz com Sarah - Marisa

Orth

18h00 Namoro em Paris: Heather

18h30 De Perto Com: Drew Barrymore 19h00 Boas -Vindas Ep. 3

19h30 Viver Com Fé

20h00 The Ellen Degeneres Show

21h00 Boas Vindas Ep. 4

21h30 Viver Com Fé

22h00 Saia Justa

HBO

12h15 9 - A Salvação

13h45 O Mundo Imaginário do Dr.

Parnassus

16h00 A Vila

18h00 Sherlock Holmes

20h21 Padre

22h00 Professora Sem Classe

MAX

12h50 Morte em Veneza

15h10 A Cantora de Tango

17h00 Je L'Aimais

19h00 Nostalgia da Luz

20h40 Politécnica

22h00 Crematório

MAX PRIME

12h15 A Lágrima do Diabo

13h55 Os Vingadores

15h30 Lenda do Punho: O Retorno de

Chen Zhen

17h25 O Invencível - Largo Winch

19h20 Bater ou Correr

21h20 64th Frankfurt Motor Show:

Passion on Wheels

22h00 Jogos Mortais 5

MGM

12h15 O Décimo Homem

14h10 Jogo de Sedução

15h55 Fatwa - Guerra Declarada

17h40 Van Helsing - O Caçador de

Monstros

20h05 O Amor Custa Caro

22h00 Novidades no Amor

MULTISHOW

12h30 Life on Mars - Série

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Sem Destino

14h30 De Cara Limpa

15h00 Bastidores

15h30 Verão Que Vem

16h00 Multishow Music Live

16h30 Multishow Especial

17h00 Embarcados

17h30 220 Volts

18h00 Multishow Especial

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h30 Vai Pra Onde?

22h00 Olívias Na TV

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Mistérios do Cristianismo: Maria Madalena

13h00 Não Tá no Guia: Somália

14h00 Tabu América Latina: Devoção

Extrema

15h00 Tabu: Rituais de Fé

16h00 A Bíblia do Diabo

17h00 Monstros Pré - Históricos

18h00 Arquivo Confidencial

19h00 Verdade ou Mito: Atlântida

19h30 O DNA das Coisas

19h55 O DNA das Coisas

20h15 Não Tá no Guia: Rússia

21h00 Homens do Pântano:

Crocodilos do Nilo

21h45 Tabu: Forasteiros

22h30 Tabu: Marginalizados

SONY

12h00 Grey's Anatomy 5ª Temp.

13h00 C.S.I 7ª Temp.

14h00 Revenge 1ª Temp.

15h00 American Idol

17h00 America's Next Top Model

18h00 Seinfeld 7ª Temp.

19h00 Grey's Anatomy 5ª Temp.

20h00 C.S.I 7ª Temp.

21h00 C.S.I. Miami 10ª Temp.

22h00 American Idol

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

15h45 Campeonato Italiano

De Futebol - Juventus x Lazio

(av)

17h45 Sportv Tá Na Área (av)

19h15 Pré-Jogo (av)

19h30 Copa Do Brasil - Grêmio x

Ipatinga (av)

21h30 Pré Jogo (av)

21h50 Copa Do Brasil - Bahia De Feira

x São Paulo (av)

0h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 A Lenda do Macaco Dourado

1ª Temp.

14h00 O Gavião do Mar

16h15 Os Russos estão Chegando, os

Russos estão Chegando

18h30 Os Três Patetas

19h00 Os Pioneiros

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Justiça para Todos

TELECINE ACTION

12h15 O Álamo

14h35 HDTV - Adrenalina

16h15 Rastros do Passado

18h00 Trem Fantasma

19h40 Sol Nascente

22h00 O Grande Mestre

TELECINE CULT

12h15 A Joia do Nilo

14h10 Gerônimo

16h00 Palavras ao Vento

19h45 Sob Suspeita

22h00 Às Cinco da Tarde

TELECINE PIPOCA

12h40 Os Garotos Estão de Volta

14h30 A Morte e Vida de Charlie

16h15 Sexo Sem Compromisso

18h10 As Mães de Chico Xavier

20h10 Incontrolável

22h00 Os Agentes do Destino

TELECINE PREMIUM

12h30 Sem Limites

14h25 O Dono da Festa 3 - Diversão

Sem Limites

16h20 O Mafioso

18h15 Coração de Guerreiro

19h55 O Vencedor

22h00 Vovó? Zona 3: Tal Pai, Tal Filho

TELECINE TOUCH

12h20 O Enigma

14h30 Quero Voltar Para Casa

16h20 A Menina Errada

18h05 Tesouro Perdido

20h00 As Garotas do Calendário

22h00 Por Amor

TNT

13h05 Eu, Meu Irmão e Nossa

Namorada

15h10 Eu os Declaro Marido e... Larry

17h45 Doa - Vivo Ou Morto

19h40 Por um Triz

22h00 RocknRolla - A Grande Roubada

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium 2ª Temp.

13h00 Law & Order 10ª Temp.

14h00 Law & Order SVU 8ª Temp.

15h00 Medical Detectives

15h30 Desafio do Além

18h00 Law & Order 10ª Temp.

19h00 Law & Order SVU 13ª Temp.

20h00 Queime Depois de Ler

22h00 Smash 1ª Temp. Ep. 2

WARNER

12h00 Friends 4ª Temp. Ep. 7

12h30 Friends 4ª Temp. Ep. 8

13h00 28 Dias

15h30 The New Adventures of Old

Christine 2ª Temp.

16h00 Smallville 6ª Temp. Ep. 14

17h00 Friends 6ª Temp. Ep. 21

17h30 Friends 6ª Temp. Ep. 22

18h00 Two and a Half Men 2ª Temp.

19h00 The Big Bang Theory 2ª Temp.

19h30 Two And a Half Men 9ª Temp.

20h30 Are You There, Chelsea? 1ª

Temp.

21h00 The Secret Circle 1ª Temp.

22h00 Supernatural 7ª Temp.

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai

12h30 Bakugan

13h00 Ben 10: Fim de jogo 3ª Temp.

13h30 Ben 10: Força Alienígena:

Save the Last Dance

14h00 Johnny Test

15h00 Oscar's Oasis

16h00 Mês do Riso

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

17h30 Drama Total: A Vingança

da Ilha - Nunca se Desperdiça

uma Mina

18h00 The Looney Tunes Show

18h30 O Incrível Mundo de Gumball:

O Robot

19h00 Hora de Aventura: Você de

Verdade 2ª Temp. Ep. 15

19h30 Apenas um Show: Trabalhador

Temporário

20h00 A Grande Aventura de Piu-Piu

21h30 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Cálice

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Missão Queijo!/Dia

da Imaginação

14h00 Jelly Jamm Ep. 4

14h30 Backyardigans: Mudanças da

Arábia 2ª Temp.

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts: Em

Busca de Mel

16h00 Dino Dan: Mini Dino/Três

Pequenos Paleontólogos

16h30 Lazytown: O Extraterrestre

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why! 1ª Temp.

18h00 Princesas do Mar: O Tesouro /

As Estrelas-do-Mar Gigantes

2ª Temp.

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso dos

Carneirinhos /O Caso do

Sum iço

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Dia do Mecana

Coala / Ilha do Papagaio Pintor

21h00 Toot & Puddle: O Velho e o

Novo / Aventuras nas Ilhas

Galápagos

21h30 Backyardigans: Os Dois

Mosqueteiros 3ª Temp. Ep. 18

22h00 Lazytown: Os Sucessos de

LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Super T

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Austin & Ally

18h30 Zapping Zone

18h40 Sem Sentido

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Camp Rock 2

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 Julie e Os Fantasmas

16h00 N-View

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Os Pinguins de Madagascar

17h30 Supah Ninjas

18h00 Big Time Rush

18h30 iCarly

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h30 Zoey 101

TV RÁ TIM BUM

12h00 Ilha Rá Tim Bum

12h30 Castelo Rá Tim Bum

13h00 TREXCI

13h10 O Papel Das Histórias 2ª Temp.

13h20 Kiara e os Luminitos

13h25 Detetives da Ciência

13h40 Glub Glub

14h00 Anabel 2ª Temp.

14h15 Traçando Arte

14h20 Escola pra Cachorro: Uma

Tartaruga na Escola

14h30 Cocoricó

14h45 O Que Vou Ser Quando

Crescer?

14h50 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Castelo Rá Tim Bum

17h30 Ilha Rá Tim Bum

18h00 Qual é, Bicho?

18h30 Física Divertida

18h40 Nilba e os Desastronautas

18h45 Anabel 2ª Temp.

19h00 Sidney

19h10 TREXCI

19h15 Escola pra Cachorro: Meu

Primeiro Dia

19h25 Traçando Arte

19h30 Como Cuidar do Seu Melhor

Amigo

19h40 Tchibum TV

19h50 O Papel Das Histórias 2ª Temp.

20h00 Cocoricó 2011

20h15 Passeio Animal

20h20 Baú de Histórias

20h40 Glub Glub

21h00 A Centopéia Judite

22h00 Mundo da Lua

Miss Plus Size

Carla Manso

SBT/0h15

Taça Libertadores da América

Globo/21h40

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Kelly Osbourne sem censura

E!/23h