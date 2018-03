CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

6h30 Saúde Brasil - Casa Segura

7h00 Brasil Eleitor

7h30 Via Legal

8h00 Quintal Da Cultura (Umizoomi,

Matemática, Timmy E Seus

Amigos, Pocoyo, Backyardigans, As Aventuras De Piggley Winks, Os Anjinhos, Viva Pitágoras, Sid, O Cientista, Charlie & Lola,

Shaun, O Carneiro, O Show

Secreto)

12h15 Pronto Atendimento (av)

12h45 Educação Financeira -

Diagnóstico Do Padrão De Vida

(Inédito)

13h00 Cultura 360º

13h30 Pé Na Rua

14h00 Inglês Com Música - (I've Had)

The Time Of My Life - Filme

Dirty Dancing

15h00 Deu Paula Na Tv

15h30 O Milagre De Santa Luzia

(2ª Exb.)

16h00 Clássicos- Renée Fleming

Canta Strauss - Philharmonia

Orchestra Christoph

Eschenbach (Inédito)

17h30 Cultura Documentários -

Numero 17 (2ª Exibição)

18h30 Manos E Minas

19h30 Vitrine

20h00 Viola, Minha Viola - As Galvão/

Peão Brasil E Parentinho/

Roberto Viola E João Carvalho/

João Ormond

21h15 Jornal Da Cultura (av)

21h45 Clube Do Filme - Roma Um

Nome de Mulher

23h30 Cine Brasil - Jogo Subterrâneo

1h15 Especial Musical

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil

19h20 Sbt São Paulo

19h45 Sbt Brasil

20h30 Cassetadas Engraçadas &

Desastradas

21h15 Cine Família - Escola De Rock

23h00 Cine Belas Artes - Maria

Madalena

0h45 Dois Homens E Meio / Two

And A Half Men

2h00 Ataque De Risos I Série: Elas

E Eu

3h00 Ataque De Risos II Série:

Alfinetadas / Eve

4h00 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 TV Globinho

9h15 Sítio do Picapau Amarelo

9h25 A Turma da Mônica

9h55 Vôlei Masculino - Superliga -

Minas x Cruzeiro

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h05 Caldeirão do Huck

18h15 Amor Eterno Amor

19h05 SPTV - 2ª Edição

19h25 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

21h10 Avenida Brasil

22h15 Zorra Total

23h15 Supercine -Jean Charles

0h57 Boletim TUF - Em busca

de campeões

1h02 Altas Horas

3h05 Os Simpsons

3h30 Corujão I

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

15h15 Cine Aventura - Um Cão do

Outro Mundo

17h30 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

22h45 Legendários

0h45 Casais Perfeitos - Série

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

7h00 Melhores Momentos Do Futebol Internacional

7h45 Tempo De Avivamento

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória Em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória Em Cristo

12h00 Assembleia De Deus Do Brás

12h30 Voz Da Verdade

13h00 América Sub

13h30 Campeonato Italiano Milan x

Fiorentina (VT)

15h30 RedeTV Esporte Especial

15h45 Campeonato Italiano - Lazio x

Napoli - (av)

17h45 Comando X

18h45 Programa Da Gente

19h30 Amaury Jr. Show

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Good News

23h00 Mega Senha

0h30 Companhia de Viagem

1h15 Bola De Neve

1h45 Assossiação Beneficiente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Gazeta Shopping

0h00 Polishop

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

7h00 Infomercial - Local

8h30 De Cara Com A Maturidade

9h30 Infomercial - Local

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Magazine Da Liga Uefa

13h30 As Aventuras De Jeff Corwin

"Nariz de Elefante"

14h15 Power Rangers / Samurai

"O Portão Tengen /

Encaixotado"

15h00 Claquete

16h15 Sessão Livre

"Desta Vez te Agarro"

18h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Acredite Se Quiser!

22h15 Sessão Especial

"Todo Mundo em Pânico 3"

23h50 Cqc - Custe O Que Custar -

Reap.

0h45 Show Business

1h30 Cinema Na Madrugada

"Soldier Boyz"

3h30 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Lista Mtv 1

REDE VIDA (34)

8h00 Fazendo Esperança

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (Ao Vivo)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h45 Campeonato Paulista Sub 17 -

Paulista x Palmeiras (av)

12h30 Infomercial Polimport

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 Simpi

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Infomercial CRV

15h00 Jesus Segundo Lucas

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Ofício Divino-Vésperas e

Adoração ao Mistério da

Santa Cruz (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 -

Noroeste x São Bernardo (av)

21h00 Missa Especial de Sábado de

Aleluia com D. Fernando Pe.

Marcelo (av) SP

22h30 Lauro Trevisan

22h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

8h30 A Princesa Sherazade

9h00 Mobilização

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Histórias Assim

11h15 CEDRIC

11h30 A Turma do Pererê

12h00 INAMI

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Cocoricó

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil - Receita de

Família

15h00 Programa Especial

15h30 Saúde Brasil

16h00 Expedições

16h30 Alto-Falante

17h30 Segue o Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Arte com Sérgio Britto

20h30 Revista do Cinema Brasileiro

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa de Cinema -

Proibido Proibir

0h15 Curta TV

0h45 Caminhos da Reportagem

1h45 Segue o Som

2h45 Curta os curtas - Meninos

da Zona Sul

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Pesca E Prosa

9h30 Oriente-Se

11h30 Sócios Na Fé

12h00 Caminhos Da Fé

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Benção Do Santíssimo

13h30 Diário De Oração

13h40 Daí-Nos A Benção

13h45 Ead Século 21

14h45 Meu Senhor E Meu Deus

15h00 Vida E Saúde

16h30 Interesse Público

17h00 Desenhos

17h30 Disk Shop

17h45 Novena

18h00 Semeando Vida

18h30 Evangeliza Show

19h30 Meu Desejo É A Vida Do

Meu Povo

20h00 Arena Do Som

21h30 Mulher.Com

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bençãos

2h00 Caminhos Da Fé

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango: Vida

Nova

12h30 O Clã do Orangotango:

O Intruso

13h00 Urso Polar: Um Espião no Gelo

14h00 Animais em Risco: Filadélfia

12ª Temp.

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos

15h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: É Menina!

16h00 No Reino dos Suricatos: Uma

Grande Aventura

16h30 No Reino dos Suricatos: A

Calma antes da Tempestade

17h00 Cãobeleireiros: Bom pra

Cachorro

18h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos

18h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: É Menina!

19h00 Problemas Caninos

20h00 Pesca Muito Louca

21h00 Animal

AXN

12h00 Breaking Bad 4ª Temp.

13h00 A Lenda do Zorro

15h30 AXN FLIX

16h00 Combat Hospital 1ª Temp.

17h00 In Plain Sight 4ª Temp.

18h00 The Protector

19h00 The Protector 1ª Temp. 3

20h00 Body Of Proof 1ª Temp.

21h00 Unforgettable 1ª Temp.

22h00 Criminal Minds 7ª Temp. 3

CANAL BRASIL

12h00 Sangue Latino

12h30 Espelho: Com Lázaro Ramos

13h00 Zoombido

13h30 O Som do Vinil

14h00 Coisas pelas Quais Vale a

Pena Viver

14h30 Maratona Curta na Tela

16h35 Mateus, O Balconista

17h00 Deus é Brasileiro

19h00 Em Todo Canto

20h00 Palco e Plateia

21h00 É Tudo Verdade

22h10 Rua dos Bobos

DISCOVERY

12h00 Desafio Em Dose Dupla

13h00 Planeta Humano

14h00 Fúria dos Elementos

15h00 Casal Selvagem: Alasca

16h00 Ciência Impossível

17h00 Por Dentro do Titanic

19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mitos Evoluídos

6ª Temp.

20h00 Curiosidade: Há um Universo

Paralelo?

21h00 Curiosidade: Por Que o Sexo

É Divertido?

22h00 Curiosidade: Como Será o

Fim do Mundo?

ESPN BRASIL

9h00 Futebol No Mundo Reprise

9h55 Campeonato Italiano: Milan x

Fiorentina - (av)

12h00 Brasileiro De Rally Cross

Country: Etapa De Barretos -

Inédito

12h30 Social Clube - Reprise

13h00 Planeta Água - Reprise

13h25 Campeonato Italiano: Palermo

x Juventus - (av)

15h30 Campeonato Italiano: Lazio x

Napoli - (av)

15h55 Campeonato Italiano: Lazio x

Napoli - (av)

18h00 Motorcycle Racing: Temporada

De Motocross - Brad Lackey 18h30 Freestyle Motocross: Mundial

De Freestyle Motocross - Itália 19h00 Vamos Correr! Reprise

19h30 Historias Do Esporte: Londres

2012 Reprise

20h30 Sportscenter - (av)

21h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h00 A Caminho De Londres Inédito

23h00 Histórias Do Esporte Especial -

Paquetá: Futebol, Guerrilha e

Traição - Inédito

0h00 Campeonato Inglês Chelsea x

Wigan - Inédito

FOX

12h00 Glee 3ª Temp.

13h00 New Girl 1ª Temp.

13h30 Modern Family 3ª Temp.

14h00 O Fantástico Sr. Raposo

15h30 O Bicho Vai Pegar 2

17h00 Tudo em Família

19h00 Glee 3ª Temp.

20h00 X-Men 3: O Confronto Final

22h00 Stardust - O Mistério da Estrela

GNT

12h00 Lar Doce Lar

12h15 Decora: Uma Portaria para

o Passado

12h30 Receitas de Chuck 1ª Temp.

13h00 Mãe é Mãe Ep. 2

13h30 Boas Vindas

14h00 Alternativa Saúde: Bruxismo 14h30 Perdas e Ganhos

15h00 Undercover Boss - O Chefe

Espião 2ª Temp. 3

16h00 A Protegida

17h45 Decora: Uma Portaria para o

Passado

18h00 Que Marravilha!: Mariana

Kaufman

18h30 Diário do Olivier: Açorda em

Évora

19h00 Chegadas e Partidas: Longa

Espera

19h30 Por um Fio: Desfile 2

20h00 De Perto Com: Drew Barrymore 20h30 Absolutely Fabulous 1ª Temp.

21h00 A História de Ingrid Betancourt

22h00 Mark Zuckerberg: Por Dentro do Facebook

HBO

12h00 Fest. de Cine de Sundance 2012

12h30 The Hollywood News Report

13h03 The Big C 2ª Temp. 1

13h45 Desconhecidos: Cinco Histórias

da Internet

14h55 Game of Thrones 2ª Temp.

16h00 A Lista

17h45 Anjos e Demônios

20h18 Substitutos

22h00 Hanna

MAX

11h50 Visão

13h40 O Homem Que Não Vendeu

Sua Alma

15h45 Valsa com Bashir

17h20 O Último Voo

19h05 Dumas

21h00 Crematorio

22h00 Cirkus Columbia

MAX PRIME

13h05 Segurança Nacional

14h45 O Golpe

16h25 Quase Irmãos

18h15 Quebrando Regras 2

20h10 Ninja Assassino

22h00 30 Dias de Noite 2 -

Dias Sombrios

MGM

13h25 Obsessão Fatal

15h35 No Tempo das Borboletas

17h25 A Rainha

19h25 Apollo 13 - Do Desastre ao

Triunfo

22h00 Encurralados

MULTISHOW

12h30 Experimente 2011

13h00 Multishow Especial

13h30 Nalu Pelo Mundo 4ª Temp.

14h00 Mais X Favela

14h30 Verão Que Vem

15h00 TVZ Experimente

16h00 Sem Destino 2ª Temp.

16h30 Lugar Incomum - Berlim

17h00 The Best Years

18h00 Planeta Atlântida RS: Ivete

Sangalo

19h00 Top TVZ

21h45 De Cara Limpa 3ª Temp.

22h15 Mais X Favela

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Drogas S/A: Crack

14h00 Mega Máquinas: Segredos da

Coca-Cola

15h00 Inventos Modernos

15h30 Cientistas Malucos: Basket Bot

16h30 O DNA das Coisas

17h00 Obsessões: Anorexia e Bulimia

18h00 Tabu: Corpos Modificados

19h00 De Leste a Oeste: Tráfico de

Fósseis

19h25 De Leste a Oeste: Serras

Secretas

19h50 Verdade ou Mito: As Chagas

de Cristo

20h15 Os Cavaleiros de Mayhem: O

Retorno do Cavaleiro Negro

21h00 Santos Populares

21h45 Os Mistérios de Jesus Cristo

22h30 O Melhor do NatGeo: Falsos

Profetas?

SONY

12h00 Parks And Recreation 3ª Temp.

12h30 Community 2ª Temp. 0

13h00 Top Chef

14h00 The Defenders 1ª Temp. 7

15h00 Pan Am 1ª Temp.

16h00 Happy Endings 1ª Temp.

16h30 Rules of Engagement 5ª

17h00 American Idol

19h00 Happy Endings 1ª Temp.

19h30 Rules of Engagement 5ª Temp.

20h00 C.S.I 12ª Temp.

21h00 America's Next Top Model

22h00 Top Chef

SPORTV

10h00 Copa Do Mundo De Ginástica

Artística Zibo - China (In.)

12h00 Mundial De Motovelocidade -

Catar Treino Oficial - Moto 2

12h55 Mundial De Motovelocidade -

Catar

Treino Oficial - Moto 3 (av)

13h55 Mundial De Motovelocidade -

Catarv Treino Oficial - Moto

Gp (av)

15h00 Sportv Tá Na Área (av)

15h45 Campeonato Carioca De

Futebol Madureira x

Fluminense (av)

17h45 Pré Jogo (av)

18h30 Campeonato Paulista De

Futebol São Paulo x

Mogi Mirim (av)

20h30 Troca De Passes (av)

22h00 Sportv Repórter (Inédito)

23h00 Sportv News (av)

23h30 Sensei Sportv (Inédito)

0h00 Sportv Combate (Inédito)

6h00 Mundial De Ciclismo - Pista

Melbourne 2012

TCM

12h00 Arquivo X

13h00 A Lenda do Macaco Dourado

14h00 O Rei dos Reis

16h45 Gandhi

20h05 A História de um Soldado

22h05 Norma Rae

TELECINE ACTION

13h00 O Grande Mestre 2

15h00 O Mestre das Armas

17h00 Robin Hood

19h30 Ilha do Medo

22h00 O Crime Perfeito

TELECINE CULT

12h20 A Ameaça Que Veio do Espaço

13h55 A Cidadela dos Robinson

16h10 O Tigre e a Neve

18h15 O Visitante

20h10 Surfe no Havaí

22h00 Em Nome do Pai

TELECINE PIPOCA

12h40 O Vigarista

14h15 Enrolados

16h00 VIPS

17h45 Uma Jantar Para Idiotas

19h55 O Dilema

22h00 Entrando Numa Fria Maior

Ainda Com a Família

TELECINE PREMIUM

12h05 A Suprema Felicidade

14h15 O Poder e a Lei

16h20 Uma Patricinha Em Outro

Mundo

17h55 Caminho da Liberdade

20h15 Muita Calma Nesta Hora

22h00 Os Agentes do Destino

TELECINE TOUCH

13h40 Coração Louco

15h45 Mandela: Luta Pela Liberdade

17h55 O Último Rei da Escócia

20h10 Casa Comigo?

22h00 Contra Tudo e Contra Todos

TNT

12h20 Greta

14h20 A Lenda de Beowulf

16h45 A Máquina do Tempo

18h55 Flyboys

22h00 Speed Racer

UNIVERSAL CHANNEL

13h30 Intrigas de Estado

16h00 Law & Order

18h00 Grimm 1ª Temp. 3

21h00 House 8ª Temp. 1

22h00 Entrando numa Fria

WARNER

12h00 Two And a Half Men 9ª Temp. 8 12h30 Are You There, Chelsea?

13h00 Two and a Half Men 2ª Temp.

14h00 Friends 6ª Temp. 4

14h30 The Big Bang Theory 2ª Temp.

15h00 Happy Feet: O Pinguim

17h30 A Herança de Mr. Deeds

19h40 Pegar e Largar

22h00 Hitch - Conselheiro Amoroso

INFANTOJUVENIL

CARTOON

12h00 Pokemon 14ª Temp.

12h30 Ben 10: Verdade 2ª Temp.

13h00 Ben 10: Força Alienígena:

Paradox

13h30 Ben 10: Supremacia Alienígena

14h00 Ja Ja Ja

15h00 Johnny Test

16h00 Mad TV

16h30 Hora de Aventura

16h45 Apenas um Show: No Cemitério 17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

17h30 Transformers Prime - Stronger,

Faster

18h00 Votatoon

19h55 Cine Cartoon

21h25 The Looney Tunes Show

21h55 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why! 1ª Temp. 0

13h00 Sid, o Cientista 2ª Temp. Ep. 2

13h30 Toot & Puddle: Luzes de Uma

Noite de Verão / Longe de

Casa 1ª ¿

14h00 Franklin e Amigos: Altos e

Baixos de Franklin

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica 1ª Temp. 4

15h00 Octonautas

15h30 Jelly Jamm 6

16h00 Veloz Mente 3

16h30 Dino Dan: O Ovo Misterioso/ Um Osso Especial

17h00 Aventuras com os Kratts: O

Azul e o Cinzento

17h30 Milly e Molly 6

18h00 Gaspard e Lisa: A Carta/Um Dia Especial

18h30 Princesinha: Eu Quero ir Para o

Espaço 3ª Temp.

19h00 WordWorld: Tortas, Tortas,

Tortas/A Casa do Frog

19h30 Peixonauta: O Caso das

Sementes Estranhas

20h00 Mister Maker Ep. 3

20h30 Mecanimais: Ilha dos Mecana

Pombos-Correio

21h00 Dino Dan: Quente ou Frio/Dino

Experiência

21h30 Hi-5 Austrália 6

22h00 Backyardigans: A Corrida de

Golfinhos 3ª Temp. 0

DISNEY CHANNEL

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Sunny Entre Estrelas

14h30 Boa Sorte, Charlie!

15h00 O Diário da Princesa

17h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h00 Sunny Entre Estrelas

18h30 Sem Sentido

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 Ratatouille

22h00 Vida de Inseto

DISNEY XD

12h00 Kid vs. Kat

12h30 Peter Punk

13h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

13h30 Minha Babá é uma Vampira

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Par de Reis

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Phineas e Ferb

17h00 Minha Babá é uma Vampira

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h30 Par de Reis

21h00 Zeke e Luther

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Planeta Sheen

12h30 T.U.F.F. Puppy

13h00 Os Pinguins de Madagascar

13h30 Fanboy e Chum Chum

14h00 Bob Esponja

14h30 Manual de Sobrevivência

Escolar do Ned

15h00 Drake & Josh

15h30 True Jackson

16h00 Zoey 101

16h30 iCarly

17h00 Drake & Josh

17h30 Bob Esponja

18h00 Kung Fu Panda

18h30 Big Time Rush

19h00 Victorious

19h30 iCarly

22h00 True Jackson

TV RÁ TIM BUM

12h30 Baú de Histórias

13h00 Teatro Rá-Tim-Bum

14h10 Lá Vem História

14h15 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

14h30 Simão e Bartolomeu

14h40 Glub Glub

15h15 Física Divertida

15h25 Isso Disso 2ª Temp.

15h30 TREXCI

15h35 Dr. Raio X

15h40 Pequenos Cientistas

15h55 Kiara e os Luminitos

16h00 Rá Tim Bum

16h30 Castelo Rá Tim Bum

17h30 Qual é, Bicho?

18h00 Quintal da Cultura

20h00 Baú de Histórias

20h25 Lá Vem História

20h30 Juro Que Vi: Iara

20h40 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

20h50 Simão e Bartolomeu

21h00 As Velhas Fiandeiras

22h00 Mundo da Lua

Spartacus:

Vengeance

Globosat HD/22 h

Rocka Rolla,

estreia

MTV/13h20

Coração

Vagabundo

Canal Brasil/21 h