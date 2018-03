CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito - (av)

8h00 Pronto Atendimento - (av)

8h30 Lar Express

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A Aventurei

ra, Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura (Backyardi

gans, Dora, A Aventureira,

Toot & Puddle, Brincadeiras

Musicais Palavra Cantada,

Cocoricó No Campo,

Charlie E Lola,

Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid,

O Cientista)

17h25 Matinê Da Cultura - Elementos

18h45 Eu E Os Monstros (Inédito)

19h15 Pé Na Rua

19h25 Deu Paula Na Tv

19h30 Inglês Com Música - (I've Had)

The Time Of My Life - Filme

Dirty Dancing - (4ª Pte) (Inédito)

19h45 Woohoo News

19h55 Deu Paula Na Tv

20h00 Pé Na Rua

20h10 Doctor Who (Inédito)

20h30 Horário Eleitoral Gratuito

20h40 Doctor Who (2ª Parte)

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Sr. Brasil

23h00 Cultura Documentários - Meu

Retrato Quando Morto

(Inédito)

0h15 Metrópolis

0h45 Roda Viva (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Pícara Sonhadora

15h10 Marisol

16h15 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h15 Chaves

19h20 Sbt São Paulo

19h45 Sbt Brasil

20h30 Horário Pol. PSC

20h40 Corações Feridos

21h30 Programa Do Ratinho

22h30 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

0h45 Jornal Do Sbt - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Tele Seriados I Série: Chuck

3h00 Tele Seriados Ii Série: Semana

Infernal / Worst Week

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SP TV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h10 Sessão da Tarde - O Espanta

Tubarões

17h50 Globo Notícia

17h54 Malhação

18h25 Amor Eterno Amor

19h15 SPTV - 2ª Edição

19h30 Aquele Beijo

20h30 Programa Político - PSC

20h40 Jornal Nacional

21h15 Avenida Brasil

22h30 A Grande Família

23h15 As Brasileiras

23h55 Globo Mar

0h15 Jornal da Globo

0h48 Boletim UFC - Em Busca de

Campeões

0h54 Programa do Jô

2h25 Glee

3h15 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h30 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h30 Tudo A Ver

16h45 Todo Mundo Odeia O Chris

19h30 Rebelde

20h30 Horário Político

20h40 Jornal Da Record

21h30 Vidas Opostas

22h30 Vidas Em Jogo

23h30 Rei Davi

0h20 Dr. House

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Assossiação Beneficiente da Fé

Renovada em Jesus Cristo

15h00 A Tarde É Sua

15h50 UEFA Europa League Ath.

Bilbao x Schalke 04

18h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

19h00 TV Kids - Pokémon

19h30 TV Fama

20h30 Propaganda Partidária - PSC

20h40 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Aconteceu

23h00 Dexter

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h30 Delícias do Chef

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

20h30 Horário Político - PSC

20h40 Ig. Universal do Reino de Deus

22h10 Jornal da Gazeta -

22h30 Todo Seu

23h40 Hoje Tem

0h10 Gazeta Imóveis

0h50 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Futebol 2012 - (av)

Amistoso Da Seleção Feminina

Brasil x Japão - Direto De

Kobe/Japão

9h45 Band Kids

Ei Arnold! / Gambá Kung Fu /

Fanboy & Chum Chum / Drake

& Josh

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Power Rangers / Mighty

Morphin "Clube De Reciclagem

/ Péssima Imagem"

15h00 Kenan & Kel

"O Aniversário Do Marc"

15h25 Julie E Os Fantasmas

"O Primeiro Clipe"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h27 Momento Da Sorte

20h30 Horário Político - Psc

20h40 Show Da Fé

21h30 24 Horas "Hora 23 / Hora 24"

23h00 Polícia 24H

0h00 Agora É Tarde Com Danilo

Gentili

0h45 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Big Audio

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Furo Mtv

14h30 Perua Mtv

15h00 Rocka Rolla

15h30 Mtv Hits

18h00 Top 10 MTV

19h00 Acesso Mtv

20h00 Mtv Hits

21h45 Mtv Sports

22h00 Furo Mtv

22h30 Comédia (av)

23h15 Infortúnio

23h30 Pc Na Tv

0h00 Furo Mtv

0h30 Comédia (av)

1h15 Infortúnio

1h30 Pc Na Tv

REDE VIDA (34)

8h00 Onde Deus Chora

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h30 Filhos do Pai Eterno

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa de Lavas Pés no

Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Horário Político PSC

20h40 Infomercial Polimport

21h00 Quem Ama Educa

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente (av)

POA /RS

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa ((av))

TV BRASIL (62)

8h00 Repórter Brasil

8h45 Cocoricó

9h00 Thomas e seus amigos

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 S.O.S Sônia

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Repórter Rio

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Tromba Trem

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Meu Amigãozão

15h15 Cocoricó na Cidade

15h30 S.O.S Sônia

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 + Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Aborrecentes

19h00 Como e Por quê?

19h30 O Trem da Ciência

20h00 Animania

20h30 Programa Partidário PSC

20h40 O público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h00 A Grande Música

0h00 Noel Rosa, Poeta da Vila e do

Povo - A morte e o legado

0h30 Doc TV IV - Álbum de família

TV SÉCULO 21

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa De Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa De Você

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena

18h00 Caminhos Da Fé

18h45 Meu Senhor E Meu Deus

19h00 Sócios Na Fé

20h00 Novo Caminho

21h00 Vida E Saúde

22h30 Independente

22h45 Disk Shop

23h00 Anunciamos Jesus

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Diário dos Orangotangos

12h30 Diário dos Orangotangos

13h00 Pandamônio

14h00 Animais em Risco: Filadélfia

12ª Temp.

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos

16h00 No Reino dos Suricatos: Lealda

de Dividida

16h30 No Reino Dos Suricatos: O Bom, O Mau e o Desespera do

17h00 Cãobeleireiros: Desfile de Moda

18h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos

19h00 60 Encontros Mortais: Especial

- Cenas Inéditas

19h30 60 Encontros Mortais: Especial

- Ameaçados de Extinção

20h00 Um Mundo de Gatos

21h00 O Encantador de Cães: Shadow 22h00 Missão Suicida: Alvo em

Movimento

AXN

12h00 NCIS 1ª Temp.

13h00 Unforgettable 1ª Temp.

14h00 The Protector 1ª Temp.

15h00 Criminal Minds 1ª Temp.

16h00 Las Vegas 4ª Temp.

17h00 Law & Order: Criminal Intent

1ª Temp.

18h00 NCIS 1ª Temp.

19h00 C.S.I. NY 1ª Temp.

20h00 Criminal Minds 1ª Temp.

21h00 C.S.I. NY 8ª Temp.

22h00 Unforgettable 1ª Temp.

CANAL BRASIL

12h30 Roberto Carlos e o Diamante

Cor-de-Rosa

14h15 Curta na Tela

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela

16h00 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver

16h40 Não Se Pode Viver Sem Amor

18h30 Roberto Carlos a 300 Km por

Hora

20h15 Mateus, O Balconista

20h30 Curta na Tela

21h00 Evidente 1ª Temp.

21h30 Zoombido

22h00 Filhas do Vento

DISCOVERY

12h00 Megaconstruções: À Prova de

Seca 5ª Temp.

13h00 Monstros do Rio: Arraia-gigante 14h00 Incrível: Modificações no Corpo

15h00 Assombrações: Almas

Penadas 4ª Temp.

16h00 Exército de Um Homem Só:

Irmãos de Batalha

17h00 Pesca Mortal: Amadores

18h00 Desafio em Dose Dupla:

Pânico na Selva

19h00 Monstros do Rio:

Cabeça-de-cobra-gigante

2ª Temp.

20h00 Máquinas Fenomenais 2ª Temp. 21h00 Máquinas Fenomenais 2ª Temp. 22h00 Egito Revelado: O Vale dos Reis

ESPN BRASIL

9h30 X-Treme Tv

9h45 Mundo 2 Rodas

10h00 Pontape Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Copa Do Brasil -Vt- Ipatinga x

Grêmio

16h00 Uefa Europa League : Quartas

De Final - Hannover x Atlético

De Madrid - (av)

18h00 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

19h30 Show Da Rodada Do Italiano

20h00 Uefa Europa League: Quartas

De Final - Metalist x Sporting

22h00 Jornal Do Tênis

22h15 Prévia Do Campeonato Alemão

22h45 Game Up

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Pokerstars: Tutorial - Eps. 6

FOX

12h00 Os Simpsons 7ª Temp.

12h30 Os Simpsons 9ª Temp.

13h00 The Listener 2ª Temp.

14h00 Robôs

15h30 As Aventuras de Shark Boy e

Lava Girl em 3-D

17h00 Refém do Silêncio

19h00 Touch 1ª Temp.

20h00 Os Simpsons 17ª Temp.

20h20 Os Simpsons 18ª Temp.

20h40 Os Simpsons 19ª Temp.

21h00 Os Simpsons 22ª Temp.

21h20 Os Simpsons 21ª Temp.

21h40 Os Simpsons 14ª Temp.

22h00 Bones 6ª Temp. Ep. 5

GNT

12h30 Viva Voz com Sarah - Malvino

Salvador

12h45 Mulheres

13h00 Boas Vindas

13h30 Chegadas e Partidas: Longa

Espera

14h00 Saia Justa

15h00 A Vida dos Santos - Final

16h00 Lembranças que Curam

17h45 Decora (Decoração) - Hudson,

Mãos de Tesoura

18h00 Refeições de Jamie Oliver em

30 Minutos: Risoto

18h30 Casa Brasileira: Isay Weinfeld e

Débora Bloch 1ª Temp.

19h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Mônica Meirelles

19h30 Diário do Olivier: Pastel de

Tentugal

20h00 The Ellen Degeneres Show

21h00 Refeições de Jamie Oliver em

30 Minutos: Sanduíche de Carne

21h30 Casa Brasileira: Carlos Motta e

Marisa Orth 1ª Temp.

22h00 Que Marravilha!: Mariana

Kaufman

HBO

12h30 Desconhecidos: Cinco

Histórias da Internet

13h37 Coragem de Viver

15h30 Festival de Cine de Sundance

2012

16h00 O Livro de Eli

18h06 Padre

19h43 Sherlock Holmes

22h00 Game of Thrones 2ª Temp.

MAX

12h55 Chuva

14h45 O Soldado da Birmânia

16h00 Sonhos

18h10 Adrienne Pal

20h30 Pneu

22h00 Últimos Dias

MAX PRIME

13h45 Eu Sempre Vou Saber O Que

Vocês Fizeram no Verão

Passado

15h25 O Fim da Escuridão

17h30 O Retorno

19h30 64th Frankfurt Motor Show:

Passion on Wheels

20h05 O Guia do Mochileiro das

Galáxias

22h00 Bem-Vindo à Selva

MGM

13h20 Be Cool - O Outro Nome do

Jogo

15h35 Segredo em Família

17h40 O Homem que Fazia Chover

20h10 O Guardião 2: Retorno às Minas

do Rei Salomão

22h00 Sociedade Secreta

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

12h30 Não Conta Lá em Casa

13h00 Na Fama e Na Lama

13h30 Lugar Incomum - Berlim

14h00 Especial Planeta Atlântida

15h00 Sensacionalista

15h30 De Cara Limpa 3ª Temp.

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo 4ª Temp.

17h00 Reclame

17h30 Adorável Psicose 2ª Temp.

18h00 Papo De Polícia 2ª Temp.

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

21h30 Tira Onda: Cauã Reymond

22h00 Vida de Mallandro

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Inventos Modernos

12h30 O DNA das Coisas

13h00 Cientistas Malucos: Giroplano

13h30 Cientistas Malucos: Dragster

14h00 Loucos por Relíquia

15h00 Mega Máquinas: Ford F150

16h00 Obras Incríveis: Reciclagem de

Metais Pesados

17h05 O Mestre da Pesca: Pirarucu

1ª Temp.

18h10 George W. Bush: A Entrevista

sobre 11 de Setembro

19h10 Gigantes da Engenharia: A

Duplicação do Canal do

P anamá

20h10 Cientistas Malucos:

Carruagens de Água

20h40 Cientistas Malucos: Moon

Jumper

21h05 Lobo 1ª Temp.

22h00 Mega Máquinas: Bacardi

SONY

12h00 Grey's Anatomy 4ª Temp. 13h00 C.S.I 7ª Temp.

14h00 C.S.I. Miami 10ª Temp.

15h00 American Idol

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 America's Next Top Model

18h00 Seinfeld 7ª Temp.

18h30 Seinfeld 7ª Temp.

19h00 Grey's Anatomy 4ª Temp.

20h00 C.S.I 7ª Temp.

21h00 O Diário de Bridget Jones

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News(av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 Sportv Tá Na Área (av)

19h30 Copa Do Brasil

- Criciúma x Atlético-Pr (av)

21h30 Pré Jogo (av)

21h50 Copa Do Brasil

Atlético-Go x Ponte Preta (av)

0h00 Sportv News (av)

1h00 Expresso Do Esporte (Inédito)

6h00 Mundial De Ciclismo - Pista

Melbourne 2012 (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 A Maior História de Todos os

Tempos

17h20 Como Agarrar um Milionário

19h00 A Lenda do Macaco Dourado 1ª

Temp. Ep. 10

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 O Quarto Protocolo

TELECINE ACTION

12h15 Caso 39

14h15 A Mão Que Balança o Berço

16h20 Wing Commander - A Batalha

Final

18h10 O Crime (2009)

19h55 O Grande Mestre 2

22h00 O Mestre das Armas

TELECINE CULT

12h40 A Última Diligência

14h40 O Mar É Nosso Tumulo

16h20 Irmão Sol, Irmã Lua

18h30 Brilho Eterno de Uma Mente

Sem Lembranças

20h30 A Ameaça Que Veio do Espaço

22h00 Capitalismo: Uma História de

Amor

TELECINE PIPOCA

12h40 O Melhor Momento da Vida

14h10 Água Para Elefante

16h20 Jogada Certa

18h10 Pânico 4

20h10 Enrolados

22h00 Blitz

TELECINE PREMIUM

12h25 Amor E Outras Drogas

14h25 Virando Papai Noel

16h05 A Onda dos Sonhos

18h10 Homem de Ferro 2

20h25 Uma Patricinha de Outro

Mundo

22h00 O Poder e a Lei

TELECINE TOUCH

12h55 Onde Esta Ally?

14h25 Meus Tios Heróis

16h15 Um Olhar do Paraíso

18h35 Armadilhas do Coração

20h30 Peter Vandy

22h00 Todos Dizem Eu Te Amo

TNT

12h15 O Exterminador do Futuro 3:

Rebelião das Máquinas

14h35 Onze Homens e um Segredo

17h05 Um Plano Brilhante

19h30 Quebra de Confiança

22h00 Frost/Nixon

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium 1ª Temp.

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order SVU 8ª Temp.

15h00 Medical Detectives

15h30 The Good Wife: Special - A New

Beginning

16h00 Sem Vestígios

18h00 Law & Order

19h00 House 7ª Temp. Ep. 13

20h00 House 7ª Temp. Ep. 14

21h00 House 7ª Temp. Ep. 15

22h00 House 8ª Temp. Ep. 11

WARNER

12h00 Friends 3ª Temp.

12h30 Friends 3ª Temp.

13h00 Rock Star

15h30 The New Adventures of Old

Christine 1ª Temp.

16h00 Smallville 6ª Temp.

17h00 Friends 6ª Temp.

17h30 Friends 6ª Temp.

18h00 Two and a Half Men 1ª Temp.

18h30 Two and a Half Men 1ª Temp.

19h00 The Big Bang Theory 2ª Temp.

19h30 Friends 5ª Temp.

20h00 Friends 5ª Temp.

20h30 Friends 5ª Temp.

21h00 Friends 6ª Temp.

21h30 Friends 6ª Temp.

22h00 Friends 7ª Temp.

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai

12h30 Bakugan

13h00 Ben 10: Loucura Noturna

13h30 Ben 10: Força Alienígena: X

Equals Ben Plus 2

14h00 Mês do Riso

17h00 Hora de Aventura

17h30 Drama Total: A Vingança da

Ilha - De Susto em Susto

18h00 The Looney Tunes Show

18h30 O Incrível Mundo de Gumball: O

Mais Preguiçoso 1ª Temp. Ep. 6

19h00 Hora de Aventura: Incansável

19h30 Apenas um Show: Lavagem

Cerebral

20h00 Cine Cartoon

22h00 Chaves

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Disfarçados na

Paisagem

12h30 Meu Amigãozão Ep. 22

13h00 Veloz Mente Ep. 6

13h30 Rob, o Robô: Dedo Verde/O

Patinho Feio Espacial

14h00 Jelly Jamm Ep. 18

14h30 Backyardigans: A Lenda das

Irmãs Vulcão 2ª Temp.

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts:

Omelete de Ornitorrinco

16h00 Dino Dan: Dinomordida /

Apetite Gigante

16h30 Lazytown: Controle Remoto

17h00 Hi-5 Austrália Ep. 89

17h30 Super Why! 1ª Temp. Ep. 8

18h00 Princesas do Mar: A Fenda da

Perdição / O Curandeiro

2ª Temp.

18h30 Jelly Jamm: O Aprendiz/

Pulseiras Trapaceiras

19h00 Veloz Mente Ep. 7

19h30 Peixonauta: O Caso do Coelho

Desanimado

20h00 Mister Maker Ep. 8

20h30 Mecanimais: Ilha dos Mecana

Macacos / Ilha do Meca na

21h00 Toot & Puddle: O Importante é

Competir / Dilema na Itália

21h30 Backyardigans: Ajudantes do

Espaço 3ª Temp.

22h00 Lazytown: Quem É Sportacus?

DISNEY CHANNEL

12h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

14h00 Programa de Talentos

15h00 Jessie

16h00 No Ritmo

17h00 Austin & Ally

18h00 Zapping Zone

18h01 Austin & Ally

18h30 Zapping Zone

18h40 Austin & Ally

19h10 Zapping Zone

19h15 Programação Disney Channel

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Hannah Montana - O Filme

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Um Cão do Outro Mundo

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Uma Banda Lá em Casa

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Confusão pra Cachorro

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 iCarly

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h30 iCarly

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h30 Zoey 101

TV RÁ TIM BUM

12h00 Ilha Rá Tim Bum

12h30 Castelo Rá Tim Bum

13h00 Trexci

13h10 O Papel Das Histórias 2ª Temp.

13h20 Kiara e os Luminitos

13h25 Detetives da Ciência

13h40 Glub Glub

14h00 Anabel 2ª Temp.

14h15 Traçando Arte

14h20 Escola pra Cachorro: Cão que

Canta, Seus Males Espanta

14h30 Cocoricó

14h45 O Que Vou Ser Quando

Crescer?

14h50 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Castelo Rá Tim Bum

17h30 Ilha Rá Tim Bum

18h00 Qual é, Bicho?

18h30 Física Divertida

18h40 Nilba e os Desastronautas

18h45 Anabel 2ª Temp.

19h00 Sidney

19h10 Trexci

19h15 Escola pra Cachorro: Regras

do Jogo

19h25 Traçando Arte

19h30 Como Cuidar do Seu Melhor

Amigo: Coelho

19h40 Tchibum TV

19h50 O Papel Das Histórias 2ª Temp.

20h00 Cocoricó 2011

20h15 Passeio Animal

20h20 Baú de Histórias

20h40 Glub Glub

21h00 A Odisséia de Arlequino

22h00 Mundo da Lua

Vida de

Mallandro

Multishow / 22 h

Cozinha Prática com Rita Lobo GNT / 21h15

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Santa Ajuda

estreia da temp.

GNT / 23 h