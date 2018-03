Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito -(av)

8h00 Pronto Atendimento -(av)

8h30 Lar Express

9h00 Quintal Da Cultura (Timmy E

Seus Amigos, Dora, A

Aventureira, Escola Pra

Cachorro, Mecanimais,

Sid, O Cientista)

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Av.

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura (Backyardi

gans, Dora, A Aventureira,

Toot & Puddle, Brincadeiras

Musicais - Palavra Cantada,

Cocoricó No Campo, Charlie E

Lola, Escola Pra Cachorro,

Mecanimais, Sid, O Cientista)

17h25 Matinê Da Cultura - Garoto

Cósmico

18h45 Sessão Da Hora - Eu E

Os Monstros (Inédito)

19h15 Pé Na Rua

19h25 Deu Paula Na Tv

19h30 Inglês Com Música -

Cruisin' - Filme Duets - (2ª Pte)

19h45 Woohoo News

19h55 Deu Paula Na Tv

20h00 Pé Na Rua

20h20 Doctor Who (Inédito)

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Cartão Verde

23h00 Provocações -Flávio Gikovate

(Inédito)

23h30 Cultura Documentários - Os

Modelos De Pickpocket (Inédito)

0h30 Metrópolis

1h00 Ensaio

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Pícara Sonhadora

15h10 Marisol

16h15 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h15 Chaves

19h20 Sbt São Paulo

19h45 Sbt Brasil

20h30 Corações Feridos

21h15 Programa Do Ratinho

22h30 Cine Espetacular - O Vingador

0h30 Jornal Do Sbt - Noite

1h15 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Tele Seriados I Série: Eastwick:

A Cidade Da Magia

3h00 Tele Seriados II Série:

Entourage: Fama E Amizade

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

11h40 Escolinha do Professor

Raimundo

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Chocolate Com Pimenta

16h00 Sessão da Tarde - Como se

Fosse a Primeira Vez

17h49 Globo Notícia

17h53 Malhação

18h25 Amor Eterno Amor

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

21h05 Avenida Brasil

22h15 Big Brother Brasil 12

23h25 Louco Por Elas

0h10 Jornal da Globo

0h45 Programa do Jô

2h15 Hawaii Five.0

3h00 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h30 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h30 Tudo A Ver

16h45 Todo Mundo Odeia O Chris

19h30 Rebelde

20h30 Jornal Da Record

21h00 Rei Davi - Compacto Especial

22h30 Vidas Em Jogo

23h15 Rei Davi

0h20 Csi Miami - Série

1h00 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Leitura Dinâmica - 1ª ed.

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Concessionário

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h00 RedeTVEsporte

18h30 Tema Quente

19h00 TV Kids - Pokémon

19h30 TV Fama

20h45 RedeTVNews

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Hebe

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

10h00 Você Bonita

10h45 Delícias do Chef

11h00 Manhã Gazeta

13h30 TV Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Super Esporte

22h15 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 DIA DIA

9h15 Band Kids

Ei Arnold! / Fanboy & Chum

hum / Drake & Josh

10h30 Power Rangers / Mighty

Morphin "A Aranha

Pequenininha / A Flor Do Mal"

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Power Rangers / Mighty

Morphin "A Aranha

Pequenininha / A Flor Do

Mal"

15h00 Kenan & Kel

"Adeus Kenan - Parte 1"

15h25 Julie E Os Fantasmas

"Mochila"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Vídeonews

22h15 A Liga

23h45 Agora É Tarde Com Danilo

Gentili

0h30 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h45 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Goo

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Furo Mtv

14h30 Mtv Hits

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Acesso Mtv

20h00 Mtv Hits

21h45 Mtv Sports

22h00 Furo Mtv

22h30 Infortúnio

22h45 Fudêncio

23h00 Fudêncio

23h15 Fudêncio

23h30 Mtv Games

0h00 Furo Mtv

0h30 Infortúnio

0h45 Mtv Hits

1h00 Fudêncio

1h15 Fudêncio

REDE VIDA (34)

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Direito em Debate

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av) DF

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa ((av))

TV BRASIL (62)

9h00 Angelina Ballerina

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Connie a Vaquinha

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Repórter Rio

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Tromba Trem

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Meu Amigãozão

15h15 Cocoricó na Cidade

15h30 Anabel

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 Mais Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 SNOBS

19h00 Galera do Surf

19h30 Expedições

20h00 Oncotô

20h30 Cara e Coroa

21h00 Repórter Brasil

22h00 Observatório da Imprensa

23h00 Samba na Gamboa

0h00 Arte com Sérgio Brito

0h30 Mama África - Mercadores de

Milagres

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa de Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa de Você

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena

18h00 Caminhos da Fé

18h45 Meu Senhor e Meu Deus

19h00 Sócios na Fé

20h00 Há Poder de Deus

20h30 Disk Shop

21h00 Point 21

22h30 Conexão Brasil

23h30 Novena

23h45 Madrugada de Bênçãos

2h00 Caminhos da Fé

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Diários dos Orangotangos

13h00 Pandamônio

14h00 Animais Em Risco: Phoenix

15h00 Diário Do Caçador De

Crocodilos

16h00 No Reino Dos Suricatos

17h00 Cãobeleireiros

18h00 Diário Do Caçador De

Crocodilos

19h00 60 Encontros Mortais: Especial

20h00 Problemas Caninos

21h00 O Encantador De Cães

22h00 Pit Boss

AXN

12h00 NCIS

13h00 Friday Night Lights

14h00 Breaking Bad

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law&Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 CSI: NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Criminal Minds

22h00 Criminal Minds

CANAL BRASIL

12h30 Assalto Ao Trem Pagador

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta Na Tela

16h00 Espelho

16h35 Mateus, O Balconista

16h55 Brasileiros Como Eu

18h30 Toda Donzela Tem Um Pai Que

É Uma Fera

20h15 Projeto Sumir

20h30 Curta Na Tela

21h00 Sangue Latino

21h30 Sem Frescura

22h00 Querô

DISCOVERY

12h00 Eco -Tech

13h00 Monstros do Rio

14h00 Sem Corte Sem Censura

15h00 Sobrevivi

16h00 Sobrevivi

17h00 Pesca Mortal

18h00 Casal Selvagem

19h00 Monstros do Rio

20h00 À Prova de Tudo

21h00 Exército de Um Homen Só

22h00 À Prova de Tudo

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Vamos Correr!

14h30 Game Up

14h45 Show Da Rodada Do Ingles

15h15 Abre O Jogo: Uefa Champions

League - (av)

15h30 Uefa Champions League:

Quartas De Fina - Benfica x

Chelsea - (av)

17h45 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

19h30 Copa Da Inglaterra: Quartas De

Final - Tottenham x Bolton

21h30 Show Da Rodada Do Alemão

22:h0 Futebol No Mundo

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Especial Espn Filmes: 1981, O

Ano Rubro Negro

1h00 Uefa Champions League:

Quartas De Final - Apoel

x Real Madrid

FOX

12h00 One Tree Hill

13h00 The Glee Project

14h00 Futurama

14h20 Os Simpsons

14h40 As Aparências Enganam

16h40 Um Natal Diferente

18h10 Kung Fu Panda

19h40 Futurama

20h00 Os Simpson

21h00 Os Simpson

22h00 The Walking Dead

GNT

12h30 Base Aliada

12h45 Viver Bem

13h00 Fashion Television

13h30 Vamos Combinar

14h00 Superbonita

14h30 GNT Fashion

15h00 A Vida Dos Santos

16h00 Poderosas de Hollywood

17h45 No Astral!

18h00 Quebra - Cabeça

18h30 Mãe É Mãe

19h00 Perdas e Ganhos

19h30 Alternativa Saúde

20h00 The Ellen DeGeneres Show

21h00 Quebra - Cabeça

21h30 Mãe É Mãe

22h00 Perdas e Ganhos

HBO

13h04 O Advogado do Diabo

15h41 Onde O Amor Está

17h52 Dupla Implacável

19h35 72 Horas

22h00 Estão Todos Bem

MAX

12h30 Onde Vivem os Monstros

14h20 O Despertar da Bela

Adormecida

15h50 O Porco Espinho

17h35 O Profeta

20h20 Bróder

22h00 Contracorrente

MAX PRIME

12h20 Punição

14h45 Tropas Estrelares 2

16h25 Lutando Contra o Tempo

18h15 Segundas Intenções

20h05 Quebrando Regras 2

22h00 The Sniper

MGM

12h00 Supernova

13h35 Atrás das Linhas Inimigas

15h40 Inimigas

17h25 O Chacal

19h45 Bobby

22h00 O Cartel

MULTISHOW

12h00 Os 5 Clipes Mais Votados Dia do Multishow. Com.Br/TVZ

12h30 Adorável Psicose

13h00 London Live Special

13h30 Experimente

14h00 Verão Que Vem

14h30 Multishow Music Live

15h00 BBB 12 - A Eliminação

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Mais X Favela

17h00 Séries Teen

17h30 Rock Estrada

18h00 Séries Teen

18h30 BBB 12 - Horário Alternativo

19h00 TVNeja

19h30 TVZ

21h00 Os 5 Clipes Mais Votados Dia do Multishow21h30 Nalu Pelo Mundo

22h00 Lugar Incomum

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Os Grandes Lagos

13h00 Zona de Perigo

14h00 Zonas de Guerra

15h00 Obsessões

16h00 Obsessões

17h05 Monstros Pré - Históricos

18h10 A Casa Branca de Barack

Obama

19h10 Drogas S/A

20h10 Zona de Perigo

21h05 Expedição Shark

22h00 Tabu

SONY

12h00 Grey's Anatomy

13h00 C.S.I

14h00 C.S.I

15h00 Grey's Anatomy

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 America's Next Top Model

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Grey's Anatomy

20h00 C.S.I 7ª Temp.

21h00 Revenge

22h00 American Idol

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

19h30 Sportv Tá Na Área (av)

20h35 Pré Jogo (av)

21h00 Superliga Feminina De Vôlei

Vôlei Futuro x Rio De Janeiro

Semifinal (av)

23h00 Sportv News (av)

0h00 Linha De Chegada (Inédito)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Têmpera de Bravos

15h20 Renegado Impiedoso

17h05 Um Lugar no Coração

19h00 A Lenda do Macaco Dourado

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Agora Seremos Felizes

TELECINE ACTION

12h00 King Of Fighters: A

Batalha Final

13h40 O Traidor

15h45 Impacto Fatal

17h30 Pânico na Ilha

19h30 Robin Hood

22h00 Missão Quase Impossível

TELECINE CULT

12h30 A Condessa Descalça

14h55 O Grande Segredo

16h55 Frankenstein (1931)

18h15 Uma Cilada Para Roger Rabbit

20h10 O Selvagem da Motocicleta

22h00 Aura

TELECINE PIPOCA

12h15 Tropa de Elite 2 - O Inimigo

Agora é Outro

14h25 Scott Pilgrim Contra o Mundo

16h30 Solomon Kane - O Caçador de

Demônios

18h25 Os Vampiros que se Mordam

20h00 Rango

22h00 O Aprendiz de Feiticeiro

TELECINE PREMIUM

12h45 Ela Dança, Eu Danço 3

14h45 Como Treinar o Seu Dragão

16h30 Nosso Lar

18h25 Megamente

20h15 Atividade Paranormal 2

22h00 Cisne Negro

TELECINE TOUCH

12h05 Um Olhar do Paraíso

14h20 Casanova

16h25 Sabor da Paixão

18h05 The Runaways - Garotas

do Rock

20h00 O Diário de uma Babá

22h00 Vidas Cruzadas - A Vida Íntima

de Pippa Lee

TNT

12h50 O Terno de 2 Bilhões de Dólares 14h55 Um Pobretão na Casa Branca

16h55 Quebrando Todas as Regras

19h25 Os Piratas do Rock

22h00 Rebobine, por Favor

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium 1ª Temp.

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order SVU 8ª Temp. 15h00 Medical Detectives

16h00 Ponto de Vista

18h00 Law & Order

19h00 Law & Order Svu 12ª Temp.

20h00 Law & Order Svu 12ª Temp.

21h00 Law & Order Svu 12ª Temp.

22h00 Law & Order SVU

WARNER

12h00 Friends 3ª Temp. Ep. 10

13h00 O Segredo de Berlim

15h30 The New Adventures of Old

Christine 5ª Temp. Ep. 10

16h00 Smallville 10ª Temp. Ep. 3

17h00 Friends 10ª Temp. Ep. 9

17h30 Friends 10ª Temp. Ep. 10

18h00 Two and a Half Men 8ª Temp. 18h30 Two and a Half Men 8ª Temp. 19h00 The Big Bang Theory 1ª Temp. 19h30 The Big Bang Theory 5ª Temp. 20h00 The Big Bang Theory 5ª Temp. 20h30 2 Broke Girls 1ª Temp.

21h00 Person of Interest 1ª Temp.

22h00 Fringe 4ª Temp.

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai

12h30 Bakugan

13h00 Ben 10

14h00 Sábados Secretos

15h00 As Meninas Superpoderosas:

Oeste Em Pedaços Parte 1

16h00 O Show do Garfield

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Poder Absoluto - Parte 2

17h30 Mutante Rex

18h00 The Looney Tunes Show

18h30 O Incrível Mundo de Gumball

19h00 Hora de Aventura: Morte em

Botão 2ª Temp. Ep. 17

19h30 Apenas um Show: Tá Na Hora

2ª Temp. Ep. 1

20h00 A Noiva Cadáver

21h30 Chaves - Desenho

22h30 Chapolin

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Vamos Empinar Pipa

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: O Dinossauro

Perdido

14h00 Jelly Jamm: O Aprendiz/

Pulseiras Trapaceiras

14h30 Backyardigans: O Meteoro

4ª Temp.

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts: O Voo dos Polinizadores

16h00 Dino Dan: Festa de

Dinossauros/Pronto para Voar

16h30 Lazytown: Quem É Sportacus?

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why! 1ª Temp.

18h00 Princesas do Mar: A Mordida / A Coceira dos Pulsos 2ª Temp.

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Tulipas/Ilha do Mecana Skate

21h00 Toot & Puddle: O

Acampamento na Floresta

21h30 Backyardigans: Um Problema

Gigante 2ª Temp.

22h00 Lazytown: Livro da Energia

2ª Temp.

DISNEY CHANNEL

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Super T

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h30 Zapping Zone

18h40 No Ritmo

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

16h30 Kick Buttowskih Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Uma Banda Lá em Casa

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowskih Um Projeto de

Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Victorious

14h00 iCarly

14h30 Drake & Josh

15h00 Big Time Rush

15h30 iCarly

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Big Time Rush

18h30 Julie e Os Fantasmas

20h00 Big Time Rush

20h30 Victorious

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h30 Zoey 101

TV RÁ TIM BUM

12h00 Ilha Rá Tim Bum

12h30 Castelo Rá Tim Bum

13h00 Trexci

13h10 O Papel Das Histórias 2ª Temp.

13h20 Kiara e os Luminitos

13h25 Detetives da Ciência

13h40 Glub Glub

14h00 Anabel 2ª Temp.

14h15 Traçando Arte

14h20 Escola pra Cachorro: Meu

Amigo Peixe

14h30 Cocoricó

14h45 O Que Vou Ser Quando

Crescer?

14h50 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Castelo Rá Tim Bum

17h30 Ilha Rá Tim Bum

18h00 Qual é, Bicho?

18h30 Física Divertida

18h40 Nilba e os Desastronautas

18h45 Anabel 2ª Temp.

19h00 Sidney

19h10 Trexci

19h15 Escola pra Cachorro: Cão que

Canta, Seus Males Espanta

19h25 Traçando Arte

19h30 Como Cuidar do Seu Melhor

Amigo

19h40 Tchibum TV

19h50 O Papel Das Histórias 2ª Temp.

20h00 Cocoricó 2011

20h15 Passeio Animal

20h20 Baú de Histórias

20h40 Glub Glub

21h00 A Borboleta sem Asas

22h00 Mundo da Lua

Vampeta no

Infortúnio

MTV / 22h30

O ator Nick Jonas em Last Man..., Liv / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Mãe É Mãe, com Diana Bouth

GNT / 21h30