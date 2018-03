CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

6h30 Saúde Brasil - Água E Saúde

7h00 Brasil Eleitor

7h30 Via Legal L

8h00 Quintal Da Cultura

8h05 Umizoomi

8h30 Matemática

8h45 Timmy E Seus Amigos

9h05 Pocoyo

9h20 Quintal Da Cultura

9h30 Backyardigans

9h50 As Aventuras De Piggley Winks

10h15 Quintal Da Cultura

10h25 Os Anjinhos

10h50 Viva Pitágoras

11h00 Sid, O Cientista

11h25 Quintal Da Cultura

11h35 Charlie & Lola

12h00 Shaun, O Carneiro

12h05 Quintal Da Cultura

12h10 O Show Secreto

12h15 Pronto Atendimento (av)

12h45 Educação Financeira -

Planejamento Familiar

13h00 Cultura 360º

13h30 Pé Na Rua

14h00 Inglês Com Música - Somebody

To Love (Queen)

15h00 Deu Paula Na Tv

15h30 O Milagre De Santa Luzia

(2ª Exibição)

16h00 Clássicos- Osesp - Marin Alsop

17h30 Cultura Documentários -

William Burroughs: Um

Retrato Íntimo

18h30 Manos E Minas- Xará

19h30 Cultura Documentários

20h00 Viola, Minha Viola - Fábio

Fernandes/ Arnaldo Freitas/

José Mauro E Polyana/ Leyde

E Laura

21h15 Jornal Da Cultura (av)

21h45 Clube Do Filme - No Calor

Do Verão (Inédito)

23h00 Cine Brasil - Latitude Zero

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil

19h20 Sbt São Paulo

19h45 Sbt Brasil

20h30 Cassetadas Engraçadas &

Desastradas

21h15 Cine Família - A Lente Do

Amor

23h00 Cine Belas Artes - Despertar

De Um Pesadelo

1h15 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Ataque De Risos I Série: Elas

E Eu

3h00 Ataque De Risos II Série:

Alfinetadas / Eve

4h00 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 Tv Globinho

9h25 Sítio Do Picapau Amarelo

9h35 A Turma Da Mônica

9h55 Vôlei Feminino - Superliga

12h00 Sptv - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 Tv Xuxa

16h10 Caldeirão Do Huck

18h25 Amor Eterno Amor

19h10 Sptv - 2ª Edição

19h25 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

21h10 Fina Estampa

22h30 Big Brother Brasil 12

23h00 Zorra Toral

0h05 Supercine - Vicky Cristina

Barcelona

1h50 Altas Horas

3h55 Flash Big Brother Brasil 12

4h00 Os Simpsons

4h25 Uma Família Da Pesada

4h45 Fórmula 1 - Gp Da Malásia

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School(

13h00 Record Kids

15h15 Cine Aventura - O Senhor dos

Ladrões

17h30 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

22h45 Legendários

0h45 Casais Perfeitos - Série

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

7h00 Melhores Momentos Do

Futebol Internacional

7h45 Tempo De Avivamento

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória Em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória Em Cristo

12h00 Assembleia De Deus Do Brás

12h30 Voz Da Verdade

13h00 América Sub

14h25 Campeonato Inglês - Stoke x

Manchester City

16h30 Campeonato Italiano Milan

x Roma

18h40 Programa Da Gente

19h40 Amaury Jr. Show

20h40 Redetvnews

21h15 Good News

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 O Encantador De Cães

23h30 Mega Senha

1h00 Companhia De Viagem

1h45 Super Papo

2h00 Bola De Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal Do Reino De

Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal Da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal Do Reino De Deus

22h00 Gazeta Shopping

0h00 Polishop

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial

7h00 Infomercial - Local

8h30 De Cara Com A Maturidade

9h30 Infomercial - Local

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Magazine Da Liga Uefa

13h25 As Aventuras De Jeff Corwin

"A Política dos Chimpanzés"

14h10 Fórmula Indy - bol.

14h15 Power Rangers / Samurai

"Visita Inesperada / Vaga Para

Mais Um"

15h00 Fórmula Indy - bol.

15h05 Claquete

15h55 Fórmula Indy - bol.

16h00 Amistoso Da Seleção Feminina

Brasil x Canadá - Direto de

Boston/EUA

17h55 Fórmula Indy - bol.

18h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Polícia 24h

22h15 Sessão Especial - 44 Minutos

De Tensão

0h00 Cqc - Custe O Que Custar -

Reap.

0h45 Show Business

1h30 Cinema Na Madrugada

"Má Educação"

3h30 Igreja Mundial

MTV (32)

7h00 Lista Mtv 1

REDE VIDA (34)

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Campeonato Paulista A3 -

Taboão da Serra x

Independente de Limeira (av)

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 Infomercial Polimport

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 SIMPI

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Infomercial CRV

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 -

Penapolense x C.A. Atlético

Sorocaba (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Ponto de Encontro Cultural

22h00 Especial Sílvio Brito

22h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

11h00 Histórias Assim

11h15 Cedric

11h30 A Turma do Pererê

12h00 INAMI

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Cocoricó

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil - Receita de

Família

15h00 Saúde Brasil

16h00 Expedições

16h30 Alto-Falante

17h30 Segue o Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Arte com Sérgio Britto

20h30 Revista do Cinema Brasileiro

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa de Cinema - Amélia

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Pesca E Prosa

9h30 Oriente-Se

11h30 Sócios Na Fé

12h00 Caminhos Da Fé

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Benção Do Santíssimo

13h30 Diário De Oração

13h40 Daí-Nos A Benção

13h45 Ead Século 21

14h45 Meu Senhor E Meu Deus

15h00 Vida E Saúde

16h30 Interesse Público

17h00 Desenhos

17h30 Disk Shop

17h45 Novena

18h00 Semeando Vida

18h30 Evangeliza Show

19h30 Meu Desejo É A Vida Do

Meu Povo

20h00 Arena Do Som

21h30 Mulher.Com

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bençãos

2h00 Caminhos Da Fé

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Jeff Corwin Em Ação: A Vida

Secreta De Jeff Corwin

13h00 Jóqueis: Tudo Ou Nada

14h00 No Reino Dos Suricatos: Os

Pássaros

14h30 No Reino Dos Suricatos: A Volta Dos Exploradores

15h00 Cãobeleireiros: Recapitulação

16h00 Animais Em Risco - Miami

17h00 Distrito Animal

18h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos

19h00 Problemas Caninos

20h00 Pesca Muito Louca

21h00 África Dos Meus Sonhos

AXN

12h00 Breaking Bad

13h00 A Lenda Do Zorro

15h00 Covert Affairs

16h00 Combat Hospital

17h00 In Plain Sight

18h00 The Protector

19h00 The Protector

20h00 Body Of Proof

21h00 Unforgettable

22h00 Criminal Minds

CANAL BRASIL

12h00 Sangue Latino - Mario Bellatin

13h00 Zoombido: Nei Lisboa

14h00 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver: Zé Padilha - Parte 1

14h30 Maratona Curta na Tela

16h25 Loki - Arnaldo Baptista

18h30 Meu Nome é Dindi

20h00 Palco e Plateia - Gabriel Villela

20h30 HDTV - Cinejornal

21h00 Solidão e Fé

22h35 Projeto Sumir - Pop Funk

Lesbian Trash

DISCOVERY

12h00 Tudo Por Ouro

13h00 Máquinas Fenomenais

14h00 Fanáticos por Armas

15h00 Planeta Feroz: Raio

16h00 Assombrações: O Apartamento

17h00 Catástrofes Aéreas: Terrorismo

18h00 O Apocalipse Maia: Um Mito da

Nossa Época

19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Catástrofe na Cozinha

20h00 À Prova de Tudo: Arizona

21h00 À Prova de Tudo: Floresta de

Bornéu

22h00 À Prova de Tudo: Arquipélago

Malaio

ESPN BRASIL

8h30 Futebol No Mundo

9h30 Campeonato Inglês: Chelsea x

Tottenham Hotspur - (av)

11h45 Abre O Jogo: Campeonato

Inglês - (av)

11h55 Campeonato Inglês: Arsenal x

Aston Villa - (av)

14h00 Abre O Jogo: Campeonato

Inglês - (av)

14h25 Campeonato Inglês: Stoke City

x Manchester City - (av)

16h30 Campeonato Inglês - Segunda

Divisão: Reading x Blackpool

18h10 Campeonato Argentino -

Segunda Divisão: Gimnasia x

River Plate - (av)

20h30 Sportscenter - (av)

21h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h00 Campeonato Italiano: Milan x

Roma

FOX

12h00 White Collar

13h00 Touch

14h00 Glee

15h00 A Casa Monstro

16h30 O Fada do Dente

18h00 Futurama

18h30 Futurama

19h00 Futurama

19h30 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h30 Os Simpsons

21h00 Os Simpsons

21h30 Os Simpsons

22h00 Stealth - Ameaça Invisível

GNT

12h00 Lar Doce Lar

12h15 Decora: Hudson, Mãos de

Tesoura

12h30 Receitas de Chuck

13h00 Mãe é Mãe

13h30 Boas Vindas

14h00 Alternativa - Saúde

14h30 Perdas e Ganhos

15h00 Undercover Boss - O Chefe

Espião

16h00 A Esposa Perfeita

17h45 Decora: Hudson, Mãos de

Tesoura

18h00 Que Marravilha!: Mônica

Meirelles

18h30 Diário do Olivier: Pastel de

Tentugal

19h00 Chegadas e Partidas (Reality) -

Regresso

19h30 Por um Fio: Desenho Animado

20h00 De Perto Com: Tom Hanks

20h30 Absolutely Fabulous

21h00 A História de Ingrid Betancourt

22h00 A Revolução de Steve Jobs

HBO

12h30 The Hollywood News Report

13h00 The Big C

13h35 Luck

14h37 Pelas Garotas e Pela Glória

16h15 Ano Um

17h59 Trama Internacional

20h05 Fúria de Titãs

22h00 72 Horas

MAX

13h15 Sonhos

15h20 A História de Jimi Hendrix

17h10 A Saga de um Guerreiro

19h10 Crime de Amor

21h00 Crematorio

22h05 Os Últimos Dias de Emma

Blank

MAX PRIME

13h20 O Homem de Lugar Nenhum

15h30 Segundas Intenções

17h15 Segurando as Pontas

19h15 64th Frankfurt Motor Show:

Passion on Wheels

19h50 Vivendo no Limite

22h00 O Guia do Mochileiro das

Galáxias

MGM

12h55 O Sacrifício

14h50 Pânico

16h35 Desconstruindo Harry

18h20 Final Feliz

20h05 Encontros e Desencontros

22h00 Quarta-feira de Cinzas

MULTISHOW

12h30 Experimente 2011

13h00 Multishow Especial

13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 Mais X Favela

14h30 Verão Que Vem

15h00 TVZ Experimente

16h00 Sem Destino

16h30 Lugar Incomum - Berlim

17h00 The Best Years

18h00 Planeta Atlântida

18h30 Big Brother Brasil 12 - Horário

Alternativo

19h00 Top TVZ

21h45 De Cara Limpa

22h15 Mais X Favela

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Animais em Risco de Extinção

13h00 Loucos por Relíquia

14h00 Inventos Modernos

14h30 Cientistas Malucos: Giroplano

15h00 Em Busca de Tesouros Ocultos: Esconderijo Secreto

16h00 O DNA das Coisas

16h35 O DNA das Coisas

17h05 Destino Aventura: Sri Lanka

18h10 O Universo: Diamantes em

Netuno

19h10 Os Cavaleiros de Mayhem:

Ameaça ao Trono

20h10 A Ciência das Artes Marciais:

Artes Marciais Misturadas

21h05 Bastidores: Luta Livre

22h00 O Gene da Violência

SONY

12h00 Parks And Recreation

12h30 Community

13h00 Top Chef

14h00 C.S.I

15h00 Pan Am

16h00 Happy Endings

16h30 Rules of Engagement

17h00 American Idol

19h00 American Idol

21h00 America's Next Top

Model

22h00 Top Chef

SPORTV

9h30 Paulista De Showbol - São

Paulo x Guarani (av)

10h30 Paulista De Showbol

Palmeiras x Portuguesa (av)

12h00 Superliga Masculina De Vôlei

- Rio De Janeiro x Sesi (av)

14h00 Zona De Impacto (Inédito)

15h00 Sportv Tá Na Área(av)

16h00 Campeonato Mineiro

De Futebol - x Democrata (av)

18h00 Pré Jogo (av)

18h30 Campeonato Paulista De

Futebol - Ponte Preta

x Guarani (av)

20h30 Troca De Passes(av)

21h30 Superliga Masculina De Vôlei

- Campinas x Volei Futuro (av)

23h30 Sportv News(av)

0h00 Sensei Sportv (Inédito)

TCM

12h00 Combate no Vietnã

13h00 A Lenda do Macaco Dourado

14h00 Lassie, a Força do Coração

15h35 Ivanhoé, o Vingador do Rei

17h30 Cleópatra

22h00 Quem Tem Medo de Virginia

Woolf?

TELECINE ACTION

12h25 Número 9

14h15 Linha do Tempo

16h20 Entre a Vida e a Morte

18h15 King Of Fighters: A Batalha

Final

20h00 Caso 39

22h00 O Lobisomem

TELECINE CULT

12h00 Copacabana

13h45 Descalços no Parque

15h40 Fantasia

17h50 Predador

19h50 Os Pássaros

22h00 Incêndios

TELECINE PIPOCA

12h15 Caminho da Liberdade

14h40 Garfield - Um Super-Herói

Animal

16h10 A Chamada

18h10 Nanny McPhee e as Lições

Mágicas

20h15 High School Musical: O Desafio

22h00 Rio

TELECINE PREMIUM

12h20 Amor por Contrato

14h05 Encontro Explosivo

16h15 Meu Malvado Favorito

18h00 Bravura Indômita

20h00 Red - Aposentados e Perigosos

22h00 Velozes e Furiosos 5 -

Operação Rio

TELECINE TOUCH

12h40 Resistindo às Tentações

14h50 Sobrou Pra Você

16h45 Armadilhas do Amor

18h25 Novidades no Amor

20h10 Casa Comigo?

22h00 Preciosa - Uma História de

Esperança

TNT

13h45 A Soma de todos os Medos

16h25 Agente 86

18h55 Batman Begins

22h00 HDTV - Carga Explosiva 3

UNIVERSAL CHANNEL

14h00 Anjos da Noite - A Evolução

16h00 Law & Order

18h00 Grimm

19h00 House

20h00 House

22h00 O Pacificador

WARNER

12h00 Two And a Half Men

12h30 Are You There, Chelsea?

13h00 Two and a Half Men

13h30 Two and a Half Men

14h00 Friends

14h30 The Big Bang Theory

15h00 Jumanji

17h30 Acampamento do Papai

19h30 Querem Acabar Comigo

22h00 Ricky Bobby - A Toda

Velocidade

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XIV

12h30 Ben 10

14h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A:

Cuidado com Monstro que

Vem de Baixo

16h00 O Incrível Mundo de Gumball

16h15 Hora de Aventura: Recuo

Mortal

16h45 Apenas um Show: A Gente se

Vê Lá

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

17h30 Transformers Prime - Partners

18h00 Votatoon

20h00 Ben 10: Destruição Alienígena

21h30 Ben 10: Fim de jogo

22h00 Chaves - Desenho

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why!

13h00 Sid, o Cientista

13h30 Toot & Puddle: O

Acampamento na Floresta

14h00 Franklin e Amigos: Franklin

Cumpre a Promessa

14h30 My Little Pony: A Amizade

é Mágica

15h00 Octonautas: A Tempestade

Submarina / A Lula Gigant e

15h30 Jelly Jamm: Operação Salve

Jambo

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: Festa de

Dinossauros/Pronto para Voar

17h00 Aventuras com os Kratts:

Irmãos Basilisco

17h30 Milly e Molly: Belinha

Pimentinha / Meias para que?

18h00 Gaspard e Lisa: A Pipa que

Escapou

18h30 Princesinha: Eu Não Gosto de

Discussões

19h00 WordWorld: O Ó Fujão / Feliz

Aniversário, Dog

19h30 Peixonauta

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Ilha da Mecana

Corrida/ Ilha do Mecana

Canguru

21h00 Dino Dan: O Ovo Misterioso/ Um Osso Especial

21h30 Hi-5 Austrália

22h00 Backyardigans: O Monstro do

Pântano

DISNEY CHANNEL

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Sunny Entre Estrelas

14h30 Boa Sorte, Charlie!

15h00 Boa Sorte, Charlie!: É Natal!

17h00 Jessie

17h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h00 Sunny Entre Estrelas

18h30 Sem Sentido

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 A Princesa e o Sapo

22h00 Programa de Proteção para

Princesas

DISNEY XD

12h00 Kid vs. Kat

12h30 Peter Punk

13h00 Os Guerreiros Wasabi

13h30 Minha Babá é uma Vampira

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Par de Reis

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Phineas e Ferb

17h00 Minha Babá é uma Vampira

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Os Guerreiros Wasabi

20h30 Par de Reis

21h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Planeta Sheen

12h30 T.U.F.F. Puppy

13h00 Os Pinguins de Madagascar

13h30 Fanboy e Chum Chum

14h00 Bob Esponja

14h30 O Clube das Winx

17h30 Bob Esponja

18h00 Kung Fu Panda

18h30 Big Time Rush

19h00 Victorious

19h30 iCarly

22h00 True Jackson

TV RÁ TIM BUM

12h30 Baú de Histórias

13h00 Sopa de Pedra

14h00 Juro Que Vi: O Curupira

14h10 Lá Vem História

14h15 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

14h30 Simão e Bartolomeu

14h40 Glub Glub

15h00 Detetives da Ciência

15h15 Física Divertida

15h25 Isso Disso

15h30 TREXCI

15h35 Dr. Raio X

15h40 Pequenos Cientistas

15h55 Kiara e os Luminitos

16h00 Rá Tim Bum

16h30 Castelo Rá Tim Bum

17h00 Ilha Rá Tim Bum

17h30 Qual é, Bicho?

18h00 Quintal da Cultura

20h00 Baú de Histórias

20h25 Lá Vem História

20h30 Juro Que Vi: O Boto

20h40 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

20h50 Simão e Bartolomeu

21h00 Teatro Rá-Tim-Bum

22h00 Mundo da Lua

Regente Marin Alsop na Osesp

Cultura / 16 h

Rodrigo Santoro, no Altas Horas

Globo / 1h50

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Cinejornal:

Julia Lemmertz

C.Brasil / 20h30