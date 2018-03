CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

6h30 Saúde Brasil - Gestação E Parto

7h00 Brasil Eleitor

7h30 Via Legal

8h00 Quintal Da Cultura

8h05 Umizoomi

8h30 Caco E Dado - Tartaruga

8h30 Timmy E Seus Amigos

8h45 Pocoyo

9h00 Backyardigans

9h30 Princesas Do Mar

10h00 Cocoricó Na Cidade

10h15 As Aventuras De Piggley Winks

10h45 Os Anjinhos

11h15 Sid, O Cientista

11h45 Charlie E Lola

12h15 Shaun, O Carneiro

12h30 Pronto Atendimento (av)

12h45 Educação Financeira - Crédito:

Aliado Ou Inimigo?

13h00 Cultura 360

13h30 Pé Na Rua

14h00 Inglês Com Música - Staying

Alive - Bee Gees

15h00 Deu Paula Na Tv

15h30 Cultura Retrô (2ª Exibição)

16h00 Clássicos- Eroica

17h30 Vitrine (2ª Exibição)

18h00 Manos E Minas

19h00 Cultura Documentários - Photo

& Copyright By G.P. Fieret

- Segunda Exibição

20h00 Viola, Minha Viola - Ataíde E

Alexandre/ Lucylla E Lucyana/

Jair Rodrigues

21h15 Jornal Da Cultura (av)

21h45 Clube Do Filme - Lirious D'água

23h15 Cine Brasil - Celeste E Estrela

0h45 Figuras Da Dança - Ana

Botafogo

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil - Mara

Maravilha

19h00 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Cassetadas Engraçadas &

Desastradas

21h15 Cine Família - Mulher-Gato

23h00 Cine Belas Artes - O Preço De

Um Resgate

1h15 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Ataque De Risos I Série: Elas E

Eu

3h00 Ataque De Risos II Série:

Alfinetadas / Eve

4h00 Ataque De Risos III Série:

Um Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV+ Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 TV Globinho

9h25 Sítio do Picapau Amarelo

9h35 A Turma da Mônica

9h55 Basquete Masculino - Jogo das

Estrelas

11h40 Hannah Montana

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h55 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h05 Caldeirão do Huck

18h15 Amor Eterno Amor

19h05 SPTV - 2ª Edição

19h20 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

21h10 Fina Estampa

22h15 Big Brother Brasil 12

22h45 Zorra Toral

23h50 Supercine - Um Crime Nada

Perfeito

1h25 Altas Horas

3h31 Flash Big Brother Brasil 12

3h37 Os Simpsons

4h00 Corujão

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

15h15 Cine Aventura

17h30 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

22h45 Legendários

0h45 Casais Perfeitos - Série

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

7h00 Melhores Momentos Do Futebol Internacional

7h45 Tempo De Avivamento

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória Em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória Em Cristo

12h00 Assembleia De Deus Do Brás

12h30 Voz Da Verdade

13h00 América Sub

14h00 Programa Paulo Costa

14h30 Campeonato Inglês - Everton x

Tottenham

16h30 Campeonato Italiano - Palermo

x Roma

18h40 Programa Da Gente

19h40 Amaury Jr. Show

20h40 RedeTVNews

21h15 Good News

21h30 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

22h30 O Encantador De Cães

23h30 Mega Senha

1h00 Jornada Nas Estrelas

2h00 Bola De Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Gazeta Shopping

0h00 Polishop

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial

7h00 Infomercial - Local

8h30 De Cara Com A Maturidade

9h30 Infomercial - Local

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Magazine Da Liga Uefa

13h30 Power Rangers - Samurai

"Lá Vêm as Noivas / Feitiço

Azul"

14h20 As Aventuras De Jeff Corwin

"Dieta"

15h15 Claquete

16h15 Sessão Livre - "Um Lobo

Chamado Silver"

18h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Futurama

"Os Parasitas Perdidos"

21h50 Polícia 24h

22h40 Mulheres Ricas - Reap.

0h45 Cinema Na Madrugada - As

Predadoras

2h45 Las Vegas

"Chefe Interino"

3h35 Igreja Mundial

MTV (32)

8h00 Mtv 1 Apresenta - Novos

Clipes

9h00 Mtv 1 Apresenta - Bon Jovi/

Guns

11h00 Luau Mtv

12h00 Mtv 1 Apresenta - Fotos

13h00 Mtv 1 Apresenta -

Madonna

16h00 Mtv 1 Apresenta - Whitney

Houston

17h00 Mtv 1 Apresenta - Novos

Clipes

17h30 Mtv 1 Apresenta - Morrisey

19h00 Mtv 1 Apresenta - Bon

Jovi/Guns

21h00 Mtv 1 Apresenta - Fotos

22h00 Luau Mtv

23h00 Mtv 1 Apresenta - Madonna

2h00 Mtv 1 Apresenta - Whitney

Houston

REDE VIDA (34)

8h00 Fazendo Esperança

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Campeonato Paulista A2 -

Sto André x Grêmio Barueri (av)

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 Infomercial Polimport

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Infomercial CRV

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 - São

Carlos x Santacruzense (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Ponto de Encontro Cultural

22h00 Especial Vera Lúcia

22h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

8h30 A Princesa Sherazade

9h00 Mobilização

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Histórias Assim

11h15 CEDRIC

11h30 A Turma do Pererê

12h00 INAMI

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Cocoricó

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil - Receita de

Família

15h00 Programa Especial

15h30 Saúde Brasil

16h00 Expedições

16h30 Alto-Falante

17h30 Segue o Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Arte com Sérgio Britto

20h30 Revista do Cinema Brasileiro

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa de Cinema - Cinco

Frações de Uma quase História

0h15 Curta TV

0h45 Caminhos da Reportagem

1h45 Segue o Som

2h45 DOC Especial - Uma

Assembléia Ticuna

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora da Consagração

9h05 Pesca e Prosa

9h30 Oriente-se

11h30 Sócios na Fé

12h00 Caminhos da Fé

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Benção do Santíssimo

13h30 Diário de Oração

13h40 Daí-nos a Benção

13h45 EAD Século 21

14h45 Meu Senhor e Meu Deus

15h00 Vida e Saúde

16h30 Interesse Público

17h00 Desenhos

17h30 Disk Shop

17h45 Novena

18h00 Semeando Vida

18h30 Evangeliza Show

19h30 Meu Desejo é a Vida do Meu

Povo

20h00 Arena do Som

21h30 Mulher.Com

23h30 Novena

23h45 Madrugada de Bençãos

2h00 Caminhos da Fé

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Jeff Corwin em Ação: A

Fauna do Sul da Louisiana

13h00 Jóqueis: Rivais

14h00 No Reino dos Suricatos: Reino

de Amor

14h30 No Reino dos Suricatos: Estrela

em Ascensão

15h00 Cãobeleireiros

16h00 Animais em Risco: Houston

17h00 Distrito Animal

18h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos

19h00 Problemas Caninos

20h00 Pesca Muito Louca

21h00 Mar Aberto

23h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

AXN

12h00 Breaking Bad

13h00 S.W.A.T. - Comando Especial

15h00 Covert Affairs

16h00 Combat Hospital

17h00 In Plain Sight

18h00 The Protector

19h00 The Protector

20h00 Body Of Proof

21h00 Unforgettable

22h00 Criminal Minds

CANAL BRASIL

12h00 Sangue Latino

12h30 Espelho: Com Lázaro Ramos

13h00 Zoombido

13h30 O Som do Vinil

14h00 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver: Simplesmente Fernanda!

14h30 Maratona Curta na Tela

16h05 Como Nascem os Anjos

17h45 Zé Ramalho - O Herdeiro de

Avôhai

20h00 Palco e Plateia

20h30 Cinejornal

21h00 O Destino do Coronel Fawcett

21h30 A Destruição do Índio - Caminho para Extinção

22h00 Cultos do Sertão - Romeiros

DISCOVERY

12h00 Pesca Mortal

13h00 Máquinas Fenomenais

14h00 Fanáticos por Armas: M16

Dupla

14h30 Fanáticos por Armas

15h00 Desaparecidos: Noite Terrível

16h00 Assombrações: O Despertar

17h00 Catástrofes Aéreas: Erro

Humano

18h00 O Apocalipse Maia: 2012

19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Os 101 Usos para a Fita

Adesiva

20h00 Ameaças Cósmicas: Terra

21h00 Como Funciona o Universo:

Estrelas

22h00 Universo Implacável: Asteroides Mortais

ESPN BRASIL

8h00 Temporada De Surfe: Taj

Burrow

8h30 Temporada De Surfe: Manoa

Drollet

9h00 Planeta Água

9h30 Game Up

9h45 Futebol No Mundo

10h45 Prévia Do Campeonato Inglês

11h15 Abre O Jogo: Campeonato

Alemão - (av)

11h25 Campeonato Alemão: Bayern

De Munique x Hoffenheim - (av)

13h30 Aventuras Com Renata Falzoni

13h45 Conexao Surf

14h00 Planeta Água

14h25 Campeonato Inglês: Everton x

Tottenham Hotspur - (av)

16h30 Abre O Jogo: Campeonato

Italiano - (av)

16h40 Campeonato Italiano: Palermo

x Roma - (av)

18h45 Rugby 6 Nations: Irlanda x

Escócia

20h30 Sportscenter - (av)

21h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h00 Campeonato Inglês: Chelsea x

Stoke City

FOX

12h00 White Collar

13h00 Glee

14h00 Dando um Tempo

15h30 Loucuras na Idade Média

17h00 Para Sempre Cinderela

19h00 Glee

20h00 Uma Noite no Museu 2

22h00 HDTV - Minha Super

Ex-Namorada

GNT

12h00 Lar Doce Lar Ep. 12

12h15 Decora: A Boa Filha à Casa

Torna... 1ª Temp. Ep. 23

12h30 Receitas de Chuck 2ª Temp.

13h00 Mãe & Cia

13h30 Boas Vindas Ep. 1

14h00 Alternativa Saúde: Ansiedade 14h30 Faixa de Areia (Série) - Belém

do Pará

15h00 Undercover Boss - O Chefe

Espião 2ª Temp. Ep. 10

16h00 Rede do Desejo

17h45 Decora: A Boa Filha à Casa

Torna... 1ª Temp. Ep. 23

18h00 Que Marravilha!: Robson

Barreto

18h30 Diário do Olivier: Itália - Milão 19h00 Chegadas e Partidas Ep. 23

19h30 Por um Fio: Divas Ep. 9

20h00 De Perto Com: Tom Cruise

20h30 A História de Ingrid Betancourt

21h30 Absolutely Fabulous 1ª Temp. 22h00 Lady Gaga por Gaultier

HBO

13h00 The Big C

13h35 Luck

14h37 Garotos Perdidos 3

16h05 Peixe Grande e suas Histórias

Maravilhosas

18h22 A Mentira

20h05 Gente Grande

22h00 Zé Colmeia - O Filme

MAX

11h30 Motos Explosivas

13h40 Onde Vivem os Monstros

15h30 Bróder

17h10 A História de Jimi Hendrix

19h00 O Invencível - Largo Winch

21h00 Crematorio

22h05 Brilho de uma Paixão

MAX PRIME

12h20 Sem Remorso

14h25 Segundo em Comando

16h00 Tiras em Apuros

17h55 Santos Justiceiros 2 -

O Retorno

20h00 O Fim da Escuridão

22h00 Sin City - A Cidade do Pecado

MGM

11h20 Feitiço do Coração

13h30 Surpresas da Vida

15h25 HDTV - Um Homem de Família

17h45 Do que as Mulheres Gostam

20h05 Edison - Poder e Corrupção

22h00 Fatal

MULTISHOW

12h30 Experimente 2011

13h00 Desafio da Paz

13h30 Nalu Pelo Mundo 4ª Temp.

14h00 Mais X Favela

14h30 Verão Que Vem

15h00 TVZ Experimente

16h00 Sem Destino 2ª Temp.

16h30 Lugar Incomum

17h00 The Best Years

18h00 Maximo Park

18h30 Big Brother Brasil 12 - Horário

Alternativo

19h00 Top TVZ

21h45 De Cara Limpa

22h15 Mais X Favela

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Evolução: Ursos

13h00 Reconstruindo o Titanic: Itens

de Segurança

14h00 Inventos Modernos

14h30 Cientistas Malucos: Basket Bot

15h00 Em Busca de Tesouros Ocultos: Uma Casa Vitoriana

16h00 O DNA das Coisas

16h35 O DNA das Coisas

17h05 Destino Aventura: Rússia

18h10 O Universo: O Ciclo da Vida

19h10 Os Cavaleiros de Mayhem: Jogo

Duro

20h10 Verdade ou Mito: O Ancestral

de Sumatra

21h05 Redescobrindo a Segunda

Guerra: De Adof Hittler

22h00 Redescobrindo a Segunda

Guerra: Ascensão de Hitler

SONY

12h00 Parks and Recreation

12h30 Community

13h00 Top Chef

14h00 The Defenders 1ª Temp.

15h00 Private Practice

16h00 Happy Endings

16h30 Rules of Engagement

17h00 American Idol

19h00 Happy Endings

19h30 Rules of Engagement

20h00 C.S.I.

21h00 America's Next Top Model

22h00 Top Chef

SPORTV

10h00 Nbb 2011/2012 - Jogo Das

Estrelas (av)

12h00 Mundial Indoor De Atletismo

- Turquia (av)

15h00 Sportv Tá Na Área (av)

16h00 Campeonato Mineiro De

Futebol - Atlético-Mg x

Nacional (av)

18h00 Pré Jogo (av)

18h30 Campeonato Paulista De

Futebol - Corinthians x

Guarani (av)

20h30 Troca De Passes (av)

21h00 Mundial De Futevôlei 4x4 -

Final (av)

22h00 Sportv Repórter (In.)

23h00 Sportv News (av)

23h30 Sensei Sportv (In.)

0h00 Sportv Combate (In.)

TCM

12h00 Combate no Vietnã

13h00 A Lenda do Macaco Dourado 1ª

Temp. Ep. 1

14h00 Flint: Perigo Supremo

16h00 Campo dos Sonhos

17h50 Dirty Harry: Na Lista Negra

19h25 Matrix

22h00 Matrix Reloaded

TELECINE ACTION

11h45 Resgate no Vietnã

13h20 Cidade do Silêncio

15h15 Caçados

16h45 Isolados

18h25 Aterrorizados

20h00 Zona Verde

22h00 HDTV - O Vidente

TELECINE CULT

12h30 O Maior Espetáculo da Terra

15h15 Rapaz Solitário

16h55 Na Época do Ragtime

19h45 Faça a Coisa Certa

22h00 Milagre em Sta. Anna

TELECINE PIPOCA

12h30 Quincas Berro D'água

14h20 O Melhor Amigo do Papai Noel

16h05 Red - Aposentados e Perigosos

18h05 Tropa de Elite 2 - O Inimigo

Agora é Outro

20h10 Enrolados

22h00 Assassino a Preço Fixo

TELECINE PREMIUM

12h40 Meninas Malvadas 2

14h25 Facção Vermelha: Origens

16h05 O Preço da Traição

17h50 Justin Bieber: Never Say Never

19h45 Secretariat - Uma História

Impossível

22h00 O Poder e a Lei

TELECINE TOUCH

12h00 Xeque-Mate

13h50 Um Sonho Distante

16h20 O Clube das Desquitadas

18h15 As Garotas do Calendário

20h15 Incendiário

22h00 Annapolis

TNT

12h25 Onze Homens e um Segredo

14h55 Malditas Aranhas!

17h05 A Onda dos Sonhos

19h25 A Fantástica Fábrica de

Chocolate

22h00 Harry Potter e a Ordem da

Fênix

UNIVERSAL CHANNEL

11h30 Resident Evil 3: A Extinção

13h30 Maria Antonieta

16h00 Law & Order

17h00 Law & Order

18h00 Grimm

19h00 House

21h00 House

22h00 Legalmente Loira 2

WARNER

12h00 Two And a Half Men

12h30 Are You There, Chelsea?

13h00 Two and a Half Men

13h30 Erin Brockovich - Uma

Mulher de Talento

16h30 28 Dias

19h00 Reine sobre Mim

22h00 Prova de Vida

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokemon Xiii

12h30 Ben 10: Sorteada 3ª Temp. Ep. 1

13h00 Ben 10

13h30 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Aggregor Supremo

14h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Viktor Ressurge

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A: Uma

Assobração em Baia Cristal ¿

16h00 O Incrível Mundo de Gumball

16h15 Hora de Aventura: Assinatura

de Calor 2ª Temp.

16h45 Apenas um Show: Trabalhador

Temporário

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

17h30 Transformers Prime - Metal

Attraction 1ª Temp.

18h00 Votatoon

20h00 Ben 10 - A Corrida Contra o

Tempo

21h30 Ben 10: Supremacia Alienígena

22h00 Chaves - Desenho

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why! 1ª Temp.

13h00 Sid, o Cientista 2ª Temp.

13h30 Toot & Puddle: Como

Fazer uma Horta

14h00 Franklin e Amigos: O Carrinho

do Franklin e da Harriet

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica 1ª Temp.

15h00 Octonautas: Iguanas-Marinhos / O Pequeno Tubarão

15h30 Jelly Jamm

16h00 Veloz Mente Ep. 4

16h30 Dino Dan: O Novo Dinossauro /

Rastro de Dinossauro

17h00 Aventuras com os Kratts:

Vaga-lumes

17h30 Milly e Molly: Casa na Árvore /

Beta

18h00 Gaspard e Lisa: Aula de Judô

18h30 Princesinha: Eu Quero Ser

Veterinária 3ª Temp.

19h00 WordWorld

19h30 Peixonauta: O Caso do Sumiço

do Zico

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais

21h00 Dino Dan: Festa de

Dinossauros/Pronto para Voar

21h30 Hi-5 Austrália

22h00 Backyardigans: Marte, Aqui

Vamos Nós 2ª Temp.

DISNEY CHANNEL

12h30 Adolepeixes

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Sunny Entre Estrelas

14h30 Boa Sorte, Charlie!

15h00 A Fabulosa Aventura de

Sharpay

17h00 Jessie

17h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h00 Sunny Entre Estrelas

18h30 Sem Sentido

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 Perdido pra Cachorro

22h00 Herbie: Meu Fusca Turbinado

DISNEY XD

12h00 Kid vs. Kat

12h30 Peter Punk

13h00 Os Guerreiros Wasabi

13h30 Minha Babá é uma Vampira

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Par de Reis

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Phineas e Ferb

17h00 Jumanji

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Os Guerreiros Wasabi

20h30 Par de Reis

21h00 Zeke e Luther

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Planeta Sheen

12h30 iCarly

13h00 T.U.F.F. Puppy

13h30 iCarly

14h00 T.U.F.F. Puppy

14h30 Manual de Sobrevivência

Escolar do Ned

15h00 Drake & Josh

16h00 Zoey 101

16h30 iCarly

17h00 True Jackson

17h30 Bob Esponja

18h00 Big Time Rush

18h30 Drake & Josh

19h00 iCarly

19h30 Victorious

20h00 Drake & Josh

22h00 True Jackson

TV RÁ TIM BUM

12h30 Baú de Histórias

13h00 Com o Rei na Barriga

14h00 Juro Que Vi: Iara

14h10 Lá Vem História

14h15 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

14h30 Simão e Bartolomeu

14h40 Glub Glub

15h00 Detetives da Ciência

15h15 Física Divertida

15h25 Isso Disso

15h30 TREXCI

15h35 Dr. Raio X

15h40 Pequenos Cientistas

15h55 Kiara e os Luminitos

16h00 Rá Tim Bum

16h30 Castelo Rá Tim Bum

17h00 Ilha Rá Tim Bum

17h30 Qual é, Bicho?

18h00 Quintal da Cultura

20h00 Baú de Histórias

20h25 Lá Vem História

20h30 Juro Que Vi: O Boto

20h40 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

20h50 Simão e Bartolomeu

21h00 Espoleta

22h00 Mundo da Lua

Estrelas:Jandira Martini/M.Caruso Globo / 13h50

MMA: Flávio

Canto no Sensei SporTV/ 23h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Mara Maravilha no Raul Gil

SBT / 14h15