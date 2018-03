Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito

8h00 Pronto Atendimento

8h30 Bem Simples

9h00 Quintal Da Cultura

9h05 Timmy E Seus Amigos

9h10 Dora, A Aventureira

9h30 Quintal Da Cultura

9h35 Escola Pra Cachorro

9h45 Mecanimais

10h00 Quintal Da Cultura

10h15 Sid, O Cientista

10h55 Quintal Da Cultura

11h00 Bob, O Construtor

11h30 Arthur

11h45 Cocoricó

12h00 Os Camundongos Aventureiros

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

14h32 Backyardigans

15h00 Quintal Da Cultura

15h05 Dora, A Aventureira

15h30 Quintal Da Cultura

15h35 Toot & Puddle

15h45 Brincadeiras Musicais - Palavra

Cantada

15h50 Quintal Da Cultura

16h00 Cocoricó No Campo

16h15 Charlie E Lola

16h30 Quintal Da Cultura

16h40 Escola Pra Cachorro

16h50 Mecanimais

17h00 Quintal Da Cultura

17h05 Sid, O Cientista

17h20 Quintal Da Cultura

17h25 Matinê Da Cultura - As

Aventuras De Miss Spider/ Juro Que Vi: Iara/ Juro Que Vi:

O Boto

18h45 O Mundo De Beakman

19h15 Pé Na Rua

19h25 Deu Paula Na Tv

19h30 Inglês Com Música -Staying

Alive - Bee Gees - (4ª Parte)

19h45 Woohoo News

19h55 Deu Paula Na Tv

20h00 Pé Na Rua

20h10 Metrópolis

20h30 Horário Pol. PMN

20h40 Cultura Retrô

21h10 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Sr. Brasil

23h00 Cultura Documentários -

Cocaína Com Penas: Na Trilha

De Osama Bin Laden - Inédito

0h00 Roda Viva (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel AnimadoCom Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Pícara Sonhadora

15h10 Marisol

16h15 Maria Do Bairro

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h15 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Horário Pol. - PMN

20h40 Corações Feridos

21h30 Programa Do Ratinho

22h30 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

0h45 Jornal Do Sbt - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two

And A Half Men

2h00 Tele Seriados I Série: Chuck

3h00 Tele Seriados II Série: Semana

Infernal / Worst Week

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 TV Globinho

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo -

Mulheres de Areia

15h45 Sessão da Tarde - À Procura da

Felicidade

17h41 Globo Notícia

17h44 Malhação

18h15 Amor Eterno Amor

19h05 SPTV - 2ª Edição

19h20 Aquele Beijo

20h30 Programa Político - PMN

20h40 Jornal Nacional

21h15 Fina Estampa

22h30 Big Brother Brasil 12

23h15 As Brasileiras

23h55 Jornal da Globo

0h27 Programete Fórmula 1

0h29 Glee

1h20 Corujão I

3h15 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h30 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje Em Dia

12h00 Record Notícias

14h30 Tudo A Ver

16h45 Xena - A Princesa Guerreira - 17h30 Todo Mundo Odeia O Chris

19h30 Rebelde

20h35 Jornal Da Record

21h15 Csi Investigação Criminal - 22h15 Vidas Em Jogo

23h15 Rei Davi - Minissérie

0h20 Dr. House - Série

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Leitura Dinâmica -1ª Edição

9h00 Manhã Maior

11h00 Nestlé Com Você

12h00 Igreja Mundial

14h00 Concessionário

14h45 UEFA Europa League Sporting

x Manchester.City

17h00 UEFA Europa League -

Manchester United x Athletic

19h00 Igreja Da Graça, Nosso

Programa

20h00 TV Fama

20h30 Propaganda Partidária - PMN

20h40 RedeTVNews

21h30 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Aconteceu

23h00 Dexter

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal Do Reino De

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

10h00 Você Bonita

10h45 Delícias Do Chef

11h00 Manhã Gazeta

13h30 Tv Culinária

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal Da Gazeta

20h00 Igreja Universal Do Reino

De Deus

20h30 Horário Político - PMN

20h35 Igreja Universal Do Reino De

Deus

22h05 Super Esporte

22h20 Todo Seu

23h35 Hoje Tem

0h05 Gazeta Imóveis

0h50 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Band Kids

Angelo / Invasor Zim / Ei

Arnold!

9h15 Power Rangers / RPM

"Prisioneiros / No Interior da

Fera"

10h00 Dia Dia

11h15 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Power Rangers / RPM

"Prisioneiros / No Interior da

Fera"

15h00 Kenan & Kel

"Kel, O Paranormal"

15h25 Big Time Rush

"Ficar ou Voltar"

15h55 Muito+

17h00 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h27 Momento Da Sorte

20h30 Horário Político - PMN

20h40 Show Da Fé

21h30 24 Horas -"Hora 7"

22h15 Polícia 24h

23h45 Agora É Tarde com Danilo

Gentili

0h30 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h45 Igreja Mundial

MTV (32)

8h00 Na Brasa

9h00 Big Audio

10h00 Playlist

11h00 Clipes Acesso

12h00 Top 10

13h00 Acesso Mtv

14h00 Furo Mtv

14h30 Mtv Hits

18h00 Top 10 MTV

19h00 Acesso Mtv

20h00 Mtv Hits

22h00 Furo Mtv

22h30 Luau Mtv

23h30 Pc Na Tv

0h00 Furo Mtv

REDE VIDA (34)

8h00 Onde Deus Chora

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Horário Político - PMN

20h40 Infomercial Polimport

21h00 Quem Ama Educa

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente (av) POA

/RS

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

8h00 Repórter Brasil

8h45 Cocoricó

9h00 Thomas e seus amigos

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 S.O.S Sônia

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Repórter Rio

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Tromba Trem

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Meu Amigãozão

15h15 Cocoricó na Cidade

15h30 S.O.S Sônia

15h45 Curta Criança

16h00 Sem Censura

17h30 + Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 SNOBS

19h00 Como e Por quê?

20h00 Animania

20h30 Programa Partidário PMN

20h35 O público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h00 A Grande Música

0h00 Noel Rosa, Poeta da Vila e do

Povo 1 - O Nascimento do Poeta

0h30 Doc TV IV - Saudades da

Minha terra

TV SÉCULO 21

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h35 A Associação Precisa De Você

11h45 Disk Shop

12h00 Século News

12h30 Disk Shop

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Século 21 Esporte

14h00 Disk Shop

14h15 Mulher.Com

16h30 A Associação Precisa De Você

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena

18h00 Caminhos Da Fé

18h45 Meu Senhor E Meu Deus

19h00 Sócios Na Fé

20h00 Novo Caminho

21h00 Vida E Saúde

22h30 Independente

22h45 Disk Shop

23h00 Anunciamos Jesus

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bênçãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 África Incomparável: Delta do

Okavango

13h00 Criaturas Esquisitas

14h00 Whale Wars - Defensores

de Baleias

15h00 Gorila da Montanha

16h00 Urso em Ação

17h00 Animais em Risco: Phoenix

18h00 Planeta Mutante: Nova

Zelândia

19h00 60 Encontros Mortais: Tailândia 19h30 60 Encontros Mortais: Filipinas

20h00 Loucos por Animais: SeaWorld

21h00 O Encantador de Cães: Rocco

e Vito

22h00 Missão Suicida: Veneno do

Deserto

AXN

12h00 Lost 1ª Temp.

13h00 The Protector 1ª Temp.

14h00 The Protector 1ª Temp.

15h00 Criminal Minds 4ª Temp.

16h00 Las Vegas 3ª Temp.

17h00 Law & Order: Criminal Intent

9ª Temp.

18h00 Lost 1ª Temp.

19h00 C.S.I. NY 7ª Temp.

20h00 Criminal Minds 4ª Temp.

21h00 C.S.I. NY 8ª Temp.

22h00 Unforgettable 1ª Temp.

CANAL BRASIL

12h05 Villa Lobos - Uma Vida de

Paixão

14h30 Clipe Brasil

15h30 Curta na Tela

16h00 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver: Simplesmente Fernanda!

16h30 Diário de Sintra

18h10 Estúdio 66

18h35 Mais uma Vez Amor

20h15 Mateus, O Balconista

20h30 Curta na Tela

21h00 Quarta Parede

21h30 Zoombido

22h00 Achados e Perdidos

DISCOVERY

12h00 Megaconstruções: Estádio

Aquático de Londres

13h00 Monstros do Rio: Bagre do

Congo

14h00 Incrível: Sexo

15h00 Assombrações: O Despertar

16h00 As Verdadeiras Mulheres

Assassinas: Atração Fatal

17h00 Pesca Mortal: Regresso a Salvo

18h00 Desafio em Dose Dupla: Pânico

na Selva

19h00 Monstros do Rio: Perca-do-nilo

20h00 Máquinas Fenomenais

21h00 Universo Implacável: Morre

uma Estrela

22h00 Egito Revelado: A Esfinge

ESPN BRASIL

9h00 Skate Paradise

9h15 Aventuras Com Renata Falzoni

9h30 X-Treme Tv

9h45 Mundo 2 Rodas

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

14h00 Show Da Rodada Do Italiano

14h30 Planeta Água

14h55 Uefa Europa League: Atlético

De Madrid x Besiktas - (av)

17h00 Uefa Europa League: Psv x

Valencia - (av)

19h00 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h30 A Caminho De Londres

21h30 Show Da Rodada Do Italiano

22h00 Jornal Do Tênis

22h15 Previa Do Campeonato Alemao

22h45 Game Up

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Pokerstars: Tutorial

FOX

12h00 One Tree Hill

13h00 Glee

14h00 Futurama

14h20 Os Simpsons

14h40 Doze é Demais

16h25 Uma Casa de Pernas pro Ar

18h10 As Panteras

19h40 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h20 Os Simpsons

20h40 Os Simpsons: 9ª Temporada

21h00 Os Simpsons

21h20 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Bones

GNT

12h30 Viva Voz com Sarah - Fernanda

Young

12h45 Mulheres

13h00 Boas Vindas

13h30 Chegadas e Partidas

14h00 Saia Justa

15h00 Blonde - A História de Marilyn

Monroe

16h00 De Frente com o Inimigo

17h45 Decora: A Cozinha do Laranjão 18h00 Refeições de Jamie Oliver em

30 Minutos: Massa da Jools

18h30 Casa Brasileira: Sérgio

Rodrigues e Regina Casé

1ª Temp.

19h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Luiza e Mariana

Monteiro

19h30 Diário do Olivier: Itália -

Cruzeiro

20h00 The Ellen Degeneres Show

21h00 Refeições de Jamie Oliver em

30 Minutos: Ensopado

Vegetariano

21h30 Casa Brasileira: Campana e

Zeca Camargo 1ª Temp.

22h00 Que Marravilha!: Robson

Barreto

HBO

11h05 Peixe Grande e suas Histórias

Maravilhosas

13h25 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 1

16h04 Colega de Quarto

17h45 Paraíso Perdido 3: Purgatório

19h55 Invasão do Mundo: Batalha de

Los Angeles

22h00 Luck

MAX

13h05 Nacidas Para Sufrir

14h50 Mulheres Heroínas

16h20 O Porco Espinho

18h00 Encontro com o Passado

20h00 A Cabeleireira

22h00 Revolução em Dagenham

MAX PRIME

12h45 O Observador

14h30 Rei Arthur

16h45 Jovens Malditos

18h20 Tratamento de Choque

20h15 Rápida Vingança

22h00 Vivendo no Limite

MGM

12h40 Wake

14h30 Apenas um Rosto Bonito

16h20 Desconstruindo Harry

18h05 O Último Romântico

19h55 Cidade do Silêncio

22h00 O Sacrifício

MULTISHOW

12h00 Os 5 clipes mais votados do dia

no Multishow.com. br/tvz

12h30 Open Bar

13h00 Na Fama e Na Lama

13h30 Lugar Incomum - Berlim

14h00 Planeta Atlântida - NX Zero

15h00 Sensacionalista

15h30 Ed Mort

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Adorável Psicose

18h00 The Xx - Live At The

Eurocknéennes

18h30 Big Brother Brasil 12 -

Horário Alternativo

19h00 TVneja

19h30 TVZ

21h00 Os 5 clipes mais votados do

dia no Multishow.com. br/tvz

21h35 Tira Onda: Eri Johnson

22h05 Verão Que Vem

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Inventos Modernos

12h30 O DNA das Coisas

13h00 Cientistas Malucos Cortador de

Grama Turbinado

13h30 Cientistas Malucosh A Quinta

Roda

14h00 Massacre na Era Viking

15h00 Mega Máquinas: Audi

16h00 Obras Incríveis: Eurotúnel

17h05 Monstros Pré-Históricos: Peixes

Gigantes

18h10 Serviço Secreto: O Subúrbio do

Jihad

19h10 O Porta Aviões USS Nimitz

20h10 Cientistas Malucos: Dragster

20h40 Cientistas Malucos: Basket Bot

21h05 Predadores Pré-Históricos: Aves do Terror

22h00 Mega Máquinas: BMW X3

SONY

12h00 Grey's Anatomy

13h00 C.S.I

14h00 American Idol

16h00 Celebrity Apprentice

17h00 America's Next Top

Model

18h00 Seinfeld

19h00 Grey's Anatomy

20h00 C.S.I

21h00 Triplo X

23h30 Seinfeld

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h15 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

17h00 Copa Gramado De Futsal

- Erechim x Carlos Barbosa (av)

18h30 Sportv Tá Na Área (av)

19h00 Pré Jogo (av)

19h30 Copa Do Brasil Paulista x Goiás

(av)

21h30 Pré Jogo (av)

21h50 Copa Do Brasil - Cuiabá x

Portuguesa (av)

0h00 Sportv News (av)

1h00 Expresso Do Esporte (Inédito)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 A 20 Milhões de Milhas da Terra

15h30 O Corcel Negro

17h35 Conta Comigo

19h00 A Lenda do Macaco Dourado

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Broadway Danny Rose

TELECINE ACTION

12h35 O Enviado

14h30 Jogo entre Ladrões

16h25 Controle Absoluto

18h35 Impacto Mortal

20h20 Caçados

22h00 Isolados

TELECINE CULT

13h35 Califórnia, Terra do Ouro

15h35 Positivamente Millie

18h05 O Arco

19h45 Monsieur Verdoux

22h00 Maratona da Morte

TELECINE PIPOCA

12h10 Olho por Olho

13h55 Vovó? Zona 3: Tal Pai, Tal Filho

15h55 As Mães de Chico Xavier

17h55 Sexo Sem Compromisso

19h55 Red - Aposentados e Perigosos

22h00 Se Enlouquecer não se

Apaixone

TELECINE PREMIUM

12h05 Hop - Rebelde Sem Páscoa

13h50 Deixe-Me Entrar

15h50 Amor e Outras Drogas

17h50 Vício Frenético

20h05 O Dono da Festa 3 - Diversão

Sem Limites

22h00 Secretariat - Uma História

Impossível

TELECINE TOUCH

12h05 Viagem ao Grande Deserto

14h05 Coração Louco

16h10 O Diário de uma Babá

18h10 Enid

19h50 A Outra Face da Raiva

22h00 O Clube das Desquitadas

TNT

12h45 ATL - O Som do Gueto

15h00 Elle: Um Conto de Fadas

Moderno

16h55 Ensinando a Viver

19h15 Elizabeth

22h00 O Jardineiro Fiel

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order SVU

15h00 Medical Detectives

16h00 O Diário de Bridget Jones

18h00 Law & Order

19h00 House

22h00 House

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 Um Lugar Chamado Nothing

Hill

16h00 Procura-se um Amor Que

Goste de Cachorros

18h30 Two and a Half Men

19h00 The Big Bang Theory

19h30 The Middle

20h00 The Middle

20h30 2 Broke Girls

21h00 I Hate My Teenage Daughter

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Are You There, Chelsea?

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Redakai

12h30 Bakugan

13h00 Ben 10: Luta de Revanche

13h30 Ben 10: Força Alienígena: Good

Copy, Bad Copy

14h00 Sábados Secretos

15h00 As Meninas Superpoderosas: O

Plano do Sonho

16h00 O Show do Garfield

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena:

Andreas

17h30 Mutante Rex

18h00 The Looney Tunes Show

18h30 O Incrível Mundo De Gumball:

Os Bobos

19h00 Hora de Aventura: Os Olhos

19h30 Apenas um Show: O Churrasco

20h00 Tom e Jerry: Velozes e Ferozes

21h30 Chaves - Desenho

22h30 Chapolin

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Ilha do Rugido

Selvagem

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Dedo Verde/O

Patinho Feio Espacial

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans: Robin Hood, o

Limpo

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: O Ovo

Perdido

15h30 Aventuras com os Kratts:

Soltem os Rinocerontes

16h00 Dino Dan: A Máscara do

Dinossauro

16h30 Lazytown: Os Invisíveis

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 Princesas do Mar: Os

Caranguejos-Aranha

18h30 Jelly Jamm: Rainha Rita/

Histórias Assustadoras

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso das

Sementes Estranhas

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais

21h00 Toot & Puddle: O Show

Deve Continuar

21h30 Backyardigans: Os Incríveis

Mergulhinis

22h00 Lazytown: Controle Remoto

DISNEY CHANNEL

12h30 No Ritmo

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Boa Sorte, Charlie!

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Super T

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zapping Zone

18h01 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h30 Zapping Zone

18h40 No Ritmo

19h10 Zapping Zone

19h15 Quando Toca o Sino

19h35 Zapping Zone

19h40 Phineas e Ferb

20h00 Stuart Little 2

22h00 Peter Punk

DISNEY XD

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 A de Arrasou!

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Como Irmãos

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Os Guerreiros Wasabi

18h30 Como Irmãos

19h00 Bichos Quase Vestidos

19h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

20h00 Zeke e Luther

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 Lucky Fred

13h30 Manual de Sobrevivência

Escolar do Ned

14h00 iCarly

14h30 Zoey 101

15h00 Brilhante Victória

15h30 Drake & Josh

16h00 iCarly

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Bob Esponja

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 iCarly

19h00 Big Time Rush

19h30 True Jackson

20h00 iCarly

20h30 Brilhante Victória

21h00 iCarly

21h30 Drake & Josh

22h30 Zoey 101

TV RÁ TIM BUM

12h00 Ilha Rá Tim Bum

12h30 Castelo Rá Tim Bum

13h00 TREXCI

13h10 O Papel Das Histórias

13h20 Kiara e os Luminitos

13h25 Detetives da Ciência

13h40 Glub Glub

14h00 Anabel

14h15 Traçando Arte

14h20 Escola pra Cachorro:

Talento Nato

14h30 Cocoricó

14h45 O Que Vou Ser Quando

Crescer?

14h50 1, 2, 3, Agora é Sua Vez

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Castelo Rá Tim Bum

17h30 Ilha Rá Tim Bum

18h00 Qual é, Bicho?

18h30 Física Divertida

18h40 Nilba e os Desastronautas

18h45 Anabel

19h00 Sidney

19h10 TREXCI

19h15 Escola pra Cachorro: Poodle

de Montão

19h25 Traçando Arte

19h30 Como Cuidar do Seu Melhor

Amigo: Piriquito Australiano

19h40 Tchibum TV

19h50 O Papel Das Histórias

20h00 Cocoricó 2011

20h15 Passeio Animal

20h20 Baú de Histórias

20h40 Glub Glub

21h00 Chapeuzinho Vermelho

22h00 Mundo da Lua

Operação

Policial: estreia

truTV / 21 h

Noel Rosa: série em 5 capítulos

TV Brasil / 0 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Luau MTV com Raimundos

MTV / 22h30