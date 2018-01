CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

6h30 Saúde Brasil - Hipercolesterole-

mia Familiar

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

7h00 Brasil Eleitor

7h30 Via Legal

8h00 Anima Tv - A Princesa Do

Coração Gelado

8h15 Anima Tv - Bolota & Chumbre-

ga

8h25 Caco E Dado - Preguiça

8h30 Superfofos

8h45 Pocoyo

9h00 Backyardigans

9h30 Princesas Do Mar

10h00 Cocoricó Na Cidade

10h15 As Aventuras De Piggley Winks

10h45 Os Anjinhos

11h15 Sid, O Cientista

11h45 Charlie E Lola

12h15 Shaun, O Carneiro

12h30 Pronto Atendimento (av)

12h45 Educação Financeira - Como

Vencer O Endividamento

Excessivo

13h00 Cultura 360

13h30 Nossa Língua

14h30 Inglês Com Música - That Thing You Do (The Wonders)

14h50 Minúsculos - A Vida Privada Dos Insetos

15h00 Deu Paula Na Tv

15h30 Cultura Retrô (2ª Exibição)

16h00 Clássicos

17h30 Vitrine (2ª Exibição)

18h00 Manos E Minas - Leandro

Lehart

19h00 Cultura Documentários Nacio-

nal - Câmara Cascudo, O

Provinciano Incurável

20h00 Viola, Minha Viola - João Neto E Frederico/ Miltinho Edilberto/

Catireiros Do Parque

21h15 Jornal Da Cultura (av)

21h45 Sangue Latino - Antonio Skár-

meta

22h15 Cine Brasil - Brasileirinho

23h45 Radiola (2ª Exibição)

0h15 Figuras da Dança - Angel

Vianna

0h45 Especial Musical - Repertório

Popular - Filarmônica e

Grupo Acaru

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Eu, A Patroa E As Crianças

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil

19h00 Chaves

19h45 Sbt Brasil

20h30 Cassetadas Engraçadas &

Desastradas

21h15 Cine Família: O Exterminador

Do Futuro

23h15 Cine Belas Artes : Tristão &

Isolda

1h15 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Ataque De Risos I Série: Elas E

Eu

3h00 Ataque De Risos II Série: Alfine

tadas / Eve

4h00 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h10 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 Tv Globinho

10h40 Sítio Do Picapau Amarelo

10h50 A Turma Da Mônica

11h10 Victorious

11h35 Hannah Montana

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 Tv Xuxa

16h10 Caldeirão Do Huck

18h25 A Vida Da Gente

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h25 Aquele Beijo

20h30 Jornal Nacional

21h10 Fina Estampa

22h15 Big Brother Brasil 12

22h45 Zorra Toral

23h45 Supercine -O Vizinho

1h50 Altas Horas

3h50 Flash Big Brother Brasil 12

3h55 Os Simpsons

4h20 Corujão I

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

9h45 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

15h30 Cine Aventura - As Férias do

Mr Bean

17h30 O Melhor Do Brasil

18h45 Jornal Da Record

19h15 O Melhor Do Brasil

22h45 Tela Máxima - O Guru do Sexo

0h45 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

7h00 Melhores Momentos Inglês e

Italiano

7h45 Tempo De Avivamento

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória Em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória Em Cristo

12h00 Assembléia De Deus Do Brás

12h30 Voz Da Verdade

13h00 America Sub

13h15 Embratel - Parceria

13h30 America Sub

14h00 Programa Paulo Costa

14h30 America Sub

15h15 Melhores Momentos Do Futebol Internacional

15h25 Campeonato Inglês - Bolton x

Liverpool

17h30 Campeonato Italiano -

Atalanta x Juventus

19h40 Amaury Jr. Show

21h00 Redetvnews

21h45 Good News

22h00 Operação De Risco

23h00 Mega Senha

0h30 Jornada Nas Estrelas - A Série

1h30 Super Papo

2h00 Bola De Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal Do Reino De

Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal Da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Igreja Universal Do Reino De

Deus

22h00 Gazeta Shopping

0h00 Polishop

2h00 Jornal Da Gazeta - Reap.

2h30 Edição Extra - Reap.

3h00 Hoje Tem - Reap.

3h30 Todo Seu - Reap.

5h15 Você Bonita - Reap.

BANDEIRANTES (13)

5h45 Religioso

7h00 Infomercial - Local

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Band Zoo Família Dinossauros / A Vida Moderna De Rocko / Os

Castores Pirados / Gambá Kung Fu

14h45 Claquete

15h45 Copa São Paulo Semifinal

18h00 Caçadora De Relíquias "Fogo No Céu"

18h50 Sp Acontece

19h20 Jornal Da Band

20h25 Sorteio Da Caixa

20h28 Show Da Fé

21h20 Band Folia

21h40 Futurama "Um Faraó Para Ser

Lembrado"

22h10 Irmãos & Detetives "O Caso Do

Assassino Gordo"

23h15 Família Soprano "Negação,

Raiva E Aceitação"

0h15 Show Business

1h00 Festival Cine Privé "Universitá-

rias.com"

3h00 V.I.P. - Segurança Especial

MTV (32)

7h00 Clipes Mtv Clássica

8h00 Clipes Na Brasa

8h30 Clipes Sangue B

9h00 Show Mtv - Jason Derulo

9h30 Show Mtv - Black Eyed Peas

10h00 Playlist

11h00 Luau Mtv

12h00 Acesso Mtv

13h00 Shuffle De Verão

16h00 Clipes Acesso

17h00 Especial Mtv - Aquecimento

Summer Soul Festival

17h30 Mtv Na Laje

18h00 Mtv Games

18h30 Balada Mtv

18h45 Mtv Sports

19h00 Shuffle De Verão

22h00 Luau Mtv

23h00 Luv Mtv

0h00 Mtv Clássica

0h30 Mtv Na Laje

1h00 Erótica Mtv

2h00 Mtv Hits

REDE VIDA (34)

8h00 Fazendo Esperança

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (Ao Vivo)

10h00 Juliano Reis & Jordão

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 Infomercial Polimport

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 SIMPI

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Infomercial Polimport

15h00 Ponto de Encontro Cultural

15h30 Copa São Paulo de Juniores

(av)

18h00 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av)Trindade - GO

19h30 Andrea Bocelli - Sacred Arias

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Patti Labelli Live in New York

22h55 Medalhão Persa (Ao Vivo)

TV BRASIL (62)

5h50 Abz Do Ziraldo

6h20 Ser Saudável

6h45 Telecurso Ensino Fundamental

7h00 Telecurso Ensino Médio

7h15 Telecurso Tecendo O Saber

7h45 Reencontro

8h30 A Princesa Sherazade

9h00 Mobilização

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Histórias Assim

11h15 Cedric

11h30 A Turma Do Pererê

12h00 Inami

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma Do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Cocoricó

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil - Receita De

Família

15h00 Programa Especial

15h45 Saúde Brasil

16h00 Expedições

16h30 Alto Falante

17h30 Segue O Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Arte Com Sérgio Britto

20h30 Revista Do Cinema Brasileiro

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa De Cinema - Osso,

Amor e Papagaio

0h30 Curta Tv

TV SÉCULO 21

6h00 Hora Da Consagração

6h05 O Terço

6h35 Sobriedade Sim

7h05 Meu Senhor E Meu Deus

7h20 A Associação Precisa De Você

7h30 Palavras Que Não Passam

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

8h55 Por Um Brasil Cristão

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Cifras E Safras

9h30 Oriente-Se

11h30 Sócios Na Fé

12h00 Caminhos Da Fé

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena

13h00 Benção Do Santíssimo

13h30 Diário De Oração

13h40 Daí-Nos A Benção

13h45 Ead Século 21

14h45 Meu Senhor E Meu Deus

15h00 Vida E Saúde

16h30 Interesse Público

17h00 Desenhos

17h30 Disk Shop

17h45 Novena

18h00 Semeando Vida

18h30 Evangeliza Show

19h30 Meu Desejo É A Vida Do Meu

Povo

20h00 Arena Do Som

21h30 Mulher.com

23h30 Novena

23h45 Madrugada De Bençãos

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 As Travessias De Jeff Corwin:

Na Pele Do Crocodilo

13h00 Unearthed: Talento E Garra

14h00 No Reino Dos Suricatos: O

Futuro

14h30 No Reino Dos Suricatos

15h00 Cãobeleireiros: Cão Na Capa

16h00 Animais Em Risco: Houston -

Salvo Da Miséria

17h00 Distrito Animal

18h00 Animal Planet Ao Extremo:

Mentalistas

19h00 Loucos Por Animais: Animais

Talentosos

20h00 Dave Salmoni: Entre Leões - A

Rainha Cléo

21h00 Caçadores De Dinossauros

23h00 Vídeos Divertidos Do Animal

Planet

AXN

12h00 Damages

13h00 O Amor Custa Caro

15h00 Covert Affairs

16h00 Damages

17h00 Damages

18h00 Damages

19h00 Combat Hospital

20h00 Law & Order: Criminal Intent

21h00 Criminal Minds

22h00 Criminal Minds: Suspect Beha-

vior

CANAL BRASIL

12h00 Sangue Latino - José Padilha

12h30 Espelho: Marcelo Yuka - Parte 1

13h00 Zoombido: Tetê Espíndola

13h30 O Som Do Vinil: Pirão De Peixe

Com Pimenta - Sá & Guarabira

14h00 Coisas Pelas Quais Vale A Pena

Viver: Casal No Cinema

14h30 Maratona Curta Na Tela

16h30 Simonal - Ninguém Sabe O

Duro Que Dei

18h00 Curta Na Tela

18h30 Os Três Zuretas

20h00 Palco E Plateia - Aderbal

Freire-Filho

20h30 Hdtv - Cinejornal

21h00 A Casa De Sandro

22h20 Curta Na Tela

DISCOVERY

12h00 Desafio Em Dose Dupla: No

Meio Do Pântano

13h00 Vida: Criaturas Das Profundezas 14h00 Planeta Vivo: Verão Ártico

15h00 Ovnis Sobre A Terra

16h00 Crer Ou Não Crer: Eventos

Estranhos

17h00 Curiosidade: O Que Vive Em

Mike Rowe

18h00 Corpo Humano: Testando Os

Limites: Sistema Nervoso

19h00 Mythbusters: Os Caçadores De

Mitos: Seco Sob A Chuva Num

Conversível

20h00 21.12.2012

21h00 Mistérios De Nostradamus

23h00 Portas Para O Além: Espírito No Ar

ESPN BRASIL

8h00 Planeta Expn

8h00 Preview Do Campeonato Inglês

9h30 Futebol No Mundo

10h30 Abre O Jogo: Campeonato

Inglês - Ao Vivo

10h40 Campeonato Inglês : Norwich x

Chelsea - Ao Vivo

12h45 Abre O Jogo: Campeonato

Inglês - Ao Vivo

12h55 Campeonato Inglês : Fulham x

Newcastle - Ao Vivo

15h15 Abre O Jogo : Copa São Paulo

De Futebol Junior - Semifinal -

(av)

15h55 Copa Sao Paulo De Futebol

Junior: Semifinal - Atlético / Pr

x Corinthians - Ao Vivo

18h00 Aberto Da Austrália

21h00 Adventure : Aventuras COM

Renata Falzoni - Table

Mountain

21h30 Sportscenter - Ao Vivo

22h30 Loucos Por Futebol

23h30 Rugby Heineken Cup: Clermont x Ulster

FOX

12h30 Stealth - Ameaça Invisível

15h00 Terra Nova: Within

16h00 Terra Nova: Occupation

17h00 Terra Nova: Resistance

18h00 Doze É Demais 2

20h00 O Sabor De Uma Paixão

22h00 Watchmen - O Filme

GNT

12h00 Lar Doce Lar

12h15 Decora: Fundo De Quintal

12h30 Receitas De Chuck

13h00 Flashes Fashion Rio

13h05 Mãe & Cia: A Visão Dos Bebês

13h30 Quebra-Cabeça: Esporte E

Competição

14h00 Flashes Fashion Rio

14h05 Alternativa Saúde: Vigorexia

14h30 Faixa De Areia

15h00 Flashes Fashion Rio

15h05 Filler Nacional

15h15 O Melhor Do Dia - Fashion Rio

Outono/Inverno 2012

16h00 Rapto De Sangue

17h45 Minha Casa Verde

18h00 Que Marravilha!: Flávia Alessan

dra

18h30 Diário Do Olivier: Mercado De

Peixes

19h00 Flashes Fashion Rio

19h05 Chegadas E Partidas: Mãe À

Espera De Um Reencontro

19h30 Ateliê Fontana

20h00 Flashes Fashion Rio

20h05 Ateliê Fontana

20h30 Superbonita: Baianas

21h00 Flashes Fashion Rio

21h05 Casa Brasileira: Índio Da Costa

e Ana Carolina

21h30 Faixa De Areia

22h00 Flashes Fashion Rio

HBO

12h30 The Hollywood News Report

13h06 As Crônicas De Nárnia - O

Príncipe Caspian

15h48 Os Queridinhos da América

17h45 O Casamento do Meu Ex

19h30 Comer, Rezar, Amar

22h00 Como Você Sabe

MAX

12h50 Sem Açúcar

15h10 A Cidade das Crianças

16h50 Vincent Quer Ver o Mar

18h30 Rota Alternativa

20h00 A Cabeleireira

22h00 Homens e Deuses

MAX PRIME

12h40 Segurança Nacional

14h15 Rei Arthur

16h25 HDTV - Invasor de Mentes

18h05 Terapia Casual

19h40 The Sunset Limited

21h15 Ninja Assassino

23h00 A Hora do Pesadelo

MGM

12h25 Do Jeito Que Ela É

14h00 O Herói da Família

16h30 Dormindo com o Diabo

18h15 Encontros e Desencontros

20h10 Breakdown - Implacável Perse-

guição

22h00 O Segredo de Charlie

MULTISHOW

12h30 Experimente

13h00 Morando Sozinho

13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 Mais X Favela

14h30 Verão Que Vem

15h00 TVZ Experimente

16h00 Sem Destino

16h30 Lugar Incomum

17h00 The Best Years

18h00 London Live Special: Kate Nash

18h30 Big Brother Brasil 12 - Horário

Alternativo

19h00 Top TVZ

21h45 Ed Mort

22h15 Open Bar

NATONAL GEOGRAPHIC

12h00 O Mestre da Pesca: Pirarucu

13h00 A Península de Kamchatka

14h00 Inventos Modernos

14h30 Você Sabia?

15h00 Em Busca de Respostas: Área

51

16h00 O DNA das Coisas

16h30 O DNA das Coisas

17h00 Destino Aventura: Islândia

18h00 Profecias: Mensageiros do

Espaço

19h00 Indestrutíveis: Alta Tensão

20h00 Entre Picadas e Mordidas

21h00 Entre Picadas e Mordidas

22h00 Entre Picadas e Mordidas

SONY

12h00 Parks And Recreation

12h30 Community

13h00 Top Chef

14h00 The Defenders

15h00 Royal Pains

16h00 Happy Endings

16h30 Rules of Engagement

17h00 Off The Map

18h00 Desperate Housewives

19h00 C.S.I

20h00 Happy Endings

20h30 Rules of Engagement

21h00 American's Next Top Model

22h00 Top Chef

SPORTV

12h00 Superliga Feminina De Vôlei

Pinheiros x Rio De Janeiro (av)

16h00 Copa São Paulo De Futebol

Júnior Semifinal (av)

18h00 Sportv Tá Na Área (av)

19h00 Pré-Jogo (av)

19h30 Campeonato Paulista De

Futebol XV De Piracicaba x

Santos (av)

21h30 Troca De Passes (av)

0h00 Sportv News (av)

0h30 Sensei Sportv (Inédito)

1h00 Ufc 142 (Inédito)

TCM

12h00 MacGyver - Profissão: Perigo

13h00 Combate no Vietnã

14h00 As Aventuras de Huckleberry

Finn

15h55 Hombre

17h55 Rollerball - Os Gladiadores do

Futuro

20h05 Férias Frustradas

22h00 Justiça para Todos

TELECINE ACTION

11h30 Desconhecidos

13h15 Pulse

14h55 Terror em Alcatraz

16h40 Os Cavaleiros do Ar

18h30 Awake - A Vida por um Fio

20h15 Carga Explosiva 2

22h00 Sinais

TELECINE CULT

11h50 Laços Humanos

14h10 A Noiva Era Ele

16h05 Winchester 73

17h50 A Trama

19h45 O Homem que amava as

Mulheres

22h00 Gritos e Sussurros

TELECINE PIPOCA

11h25 Wall Street - O Dinheiro Nunca

Dorme

13h55 Phineas e Ferb: Através da

Segunda Dimensão

15h30 Ataque Triássico

17h15 Homem de Ferro

19h40 Homem de Ferro 2

22h00 Muita Calma Nessa Hora

TELECINE PREMIUM

12h05 A Morte e Vida de Charlie

14h00 Predadores

16h00 Através do Tempo

17h50 Encontro Explosivo

20h05 Megamente

22h00 127 Horas

TELECINE TOUCH

12h25 O Terminal

14h45 Seis Dias, Sete Noites

16h35 O Amor Nunca Morre

18h15 O Sabor de uma Paixão

20h10 Sabor da Paixão

22h00 Garçonete

TNT

11h45 HDTV - Operação Babá

13h40 171

15h25 Operação Valquíria

17h55 A Máquina do Tempo

19h55 O Elo Perdido

22h00 Agente 86

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medical Detectives

12h30 Rookie Blue

13h30 Mergulho Radical

16h00 Law & Order

17h00 Law & Order

18h00 Law & Order

19h00 Grimm

20h00 Across the Universe

23h00 House

WARNER

12h00 Two and a Half Men

12h30 2 Broke Girls

13h00 Two and a Half Men

13h30 Two and a Half Men

14h00 Friends

14h30 Dois Vendedores Numa Fria

16h30 Amor a Toda Prova

19h30 Letra e Música

22h00 Beerfest

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XII

12h30 Ben 10: O Krakken

13h00 Ben 10: Força Alienígena:

Everybody Talks About Th e

Weather

13h30 Ben 10: Supremacia Alienígena

14h00 Redakai

15h00 O Show do Garfield

16h00 O Incrível Mundo de Gumball

16h15 Hora de Aventura: Morte em

Botão

16h45 Apenas um Show

17h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

17h30 Transformers: Prime

18h00 Votatoon

19h55 Harry Potter e a Ordem da

Fênix

22h30 The Looney Tunes Show

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why!

13h00 Sid, o Cientista

13h30 Toot & Puddle: O Visitante da

Austrália / A Festa da Alcacho-

fra

14h00 Franklin e Amigos: O Mistério

da Begônia Azul

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica

15h00 Octonautas

15h30 Jelly Jamm

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: Dinozoológico/Polícia e Dinossauros

17h00 Aventuras com os Kratts:

Macacadas

17h30 Milly e Molly: Elisa /Passeando

pra Cachorro

18h00 Gaspard e Lisa: O Ovo de

Gaspard

18h30 Princesinha: Eu Não Gosto de

Discussões

19h00 WordWorld: Dog Vai Acampar/

As Férias do Duck

19h30 Peixonauta: O Caso Da Garga-

lhada /O Caso Das Garra fas

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais: Ilha do Mecana

Hamster

21h00 Dino Dan: O Ovo Misterioso/ Um Osso Especial

21h30 Hi-5 Austrália: Explorar: Safári

22h00 Backyardigans

DISNEY CHANNEL

12h30 Disney Princesas: Uma Celebra-

ção Real

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Sunny Entre Estrelas

14h30 Quando Toca o Sino

15h00 A Garota Perfeita

17h00 Jessie

17h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h00 Sunny Entre Estrelas

18h30 Sem Sentido

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 Phineas e Ferb: Através da 2ª

Dimensão

22h00 Monstros S.A.

DISNEY XD

12h00 Kid vs. Kat

12h30 Peter Punk

13h00 Os Guerreiros Wasabi

13h30 Minha Babá é uma Vampira

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Par de Reis

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Phineas e Ferb

16h30 Zeke e Luther

17h00 Skyrunners

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Os Guerreiros Wasabi

20h30 Par de Reis

21h00 Zeke e Luther

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Planeta Sheen

12h30 Bob Esponja

13h00 Kung Fu Panda

13h30 Bob Esponja

14h00 Kung Fu Panda

14h30 Manual de Sobrevivência

Escolar do Ned

15h00 Drake & Josh

16h00 Zoey 101

16h30 iCarly

17h00 True Jackson

17h30 Bob Esponja

18h00 Big Time Rush

18h30 Drake & Josh

19h00 iCarly

19h30 Victorious

22h00 True Jackson

TV RÁ TIM BUM

12h00 Chapeuzinho Vermelho

12h50 Cantigas de Roda

13h00 Juro Que Vi

13h10 O Papel Das Histórias

13h20 Os Reciclados

13h30 Sidney

13h40 Detetives da Ciência

13h55 Física Divertida

14h10 TREXCI

14h20 Nilba e os Desastronautas

14h30 A Mansão Maluca do Professor

Ambrósio

14h45 Isso Disso

15h00 Traçando Arte

15h10 Glub Glub

15h40 Qual é, Bicho?

16h10 Escola pra Cachorro

16h30 Dr. Raio X

16h40 Passeio Animal

16h45 Castelo Rá Tim Bum

17h15 Ilha Rá Tim Bum

17h45 Baú de Histórias

18h15 Cocoricó

18h30 Vila Sésamo

19h00 TREXCI

19h10 Nilba e os Desastronautas

19h20 Física Divertida

19h30 O Papel Das Histórias

19h45 Isso Disso

20h00 Sidney

20h05 A Mansão Maluca do Professor

Ambrósio

20h15 Cocoricó Nova Temporada

20h30 Escola pra Cachorro

20h45 Dr. Raio X

20h50 Passeio Animal

21h00 Planeta Sbrufs

22h00 Mundo da Lua

Som Brasil: Elis Regina - tributo

GNT / 23 h

9º Video Game Awards: ao vivo

TNT / 0h15

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432. Esta programação e informações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Carlos Miele fala a Angélica em NY

Globo / 13h50