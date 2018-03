CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Tec - Revisão Da

Semana

6h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

7h30 Saúde Brasil - Puberdade

8h00 Brasil Eleitor

8h30 Via Legal

9h00 Nossa Língua (2ª Exibição)

9h30 Educação Financeira -

Gerenciando O Orçamento

Nos Períodos De Mudança

'9h45 Cultura 360

10h15 Backyardigans

10h45 Anima Tv

11h10 Caco E Dado

11h15 Cocoricó Na Cidade

11h30 Princesas Do Mar

11h50 Minúsculos - A Vida Privada

Dos Insetos

12h00 Qual É Bicho?

12h30 As Aventuras De Piggley Winks

13h00 Charlie Lola

13h15 Shaun, O Carneiro

13h30 Nossa Língua - Aqui E Lá

14h00 Inglês Com Música - Talking To

The Moom(Bruno Mars)

14h50 Minúsculos - A Vida Privada

Dos Insetos

15h00 Escola 2.0 (2ª Exibição)

15h30 Cultura Retrô (2ª Exibição)

16h00 Clássicos - Orquestra Jovem Da Grã-Bretanha E Simon Rattle

17h30 Vitrine (2ª Exibição)

18h00 Manos E Minas -Opalas

19h00 Cultura Documentários - Por

Que Heloisa?

20h00 Viola, Minha Viola (2ª Exibição)

21h10 Jornal Da Cultura

21h45 Ponto De Virada - Tata Amaral

22h15 Cine Brasil - Espelho D'água -

São Francisco, Um Rio

Cheio De Histórias

23h45 Radiola (2ª Exibição)

1h15 Guitaríssimo - Armin Egger

1h45 Especial Musical - Repertório

Popular - Gilberto Gil

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 Cory Na Casa Branca

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h15 Programa Raul Gil

19h00 Chaves Ii

19h45 Sbt Brasil

20h15 Chaves Iii

21h00 Cine - Família - Piratas Da

Informática

22h45 Cine Belas Artes - Ao Mestre

com Carinho 2

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Ataque De Risos I Série: Elas E

Eu

3h15 Ataque De Risos II Série:

Alfinetadas / Eve

4h15 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h15 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 TV Globinho

10h25 Turma da Mônica

10h45 Hannah Montana

11h15 Glee

12h05 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h35 TV Xuxa

15h55 Caldeirão do Huck

18h10 A Vida da Gente

19h00 SPTV - 2ª Edição

19h15 Morde e Assopra

20h30 Jornal Nacional

21h10 Fina Estampa

22h20 Zorra Total

23h20 Supercine - Sexo Com Amor ?

0h00 Início do Horário de Verão

2h07 Boletim Hipertensão

2h13 Altas Horas

3h35 Fórmula 1 - GP da Coréia

RECORD (7)

8h00 Fala Brasil Especial

9h45 Esporte Fantástico

12h00 Guadalajara 2011 - Natação /

Taekwondo / Handebol (Brasil x Estados Unidos) - (av)

17h00 O Melhor Do Brasil

21h00 Guadalajara 2011 - Jornal Da

Record - Ginástica Rítmica /

Natação (Final) - (av)

22h00 Guadalajara 2011 - Natação

(Finais) / Vôlei Feminino (Brasil

x Rep. Dominicana) - (av)

0h00 Legendários (12 Anos)

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Super Papo

7h45 Tempo de Avivamento

8h15 Igreja Presbiteriana

8h45 Vitória em Cristo

10h30 Casa Publicadora

11h00 Vitória em Cristo

12h00 Assembléia de Deus do Brás

12h30 Ultrafarma

13h30 Campeonato Inglês - Liverpool

x Man United

15h30 Campeonato Italiano Milan x

Palermo

17h45 Embratel

18h00 Polishop

18h30 O Último Passageiro - Reprise

19h30 Amaury Jr. Show

21h00 RedeTVNews

21h45 Good News

22h00 UFC-Sem Limites

23h00 Mega Senha

23h25 Operação de Risco

0h15 Super Papo

2h00 Bola de Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Gazeta Shopping

23h00 Polishop

2h00 Jornal da Gazeta - reap.

2h30 Edição Extra - reap.

3h00 Vambora - Aventura

3h15 Todo Seu - reapresentação

5h00 Estação Pet - reap.

BANDEIRANTES (13)

5h45 Religioso

7h00 Infomercial - LOCAL

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Família Dinossauros

"Variações Sobre um Parque

com Tema"

13h25 Um Tio Da Pesada

"Um Dia de Calor

13h55 As Aventuras De Jeff Corwin

14h20 A Liga - Reap.

15h30 Magazine Da Liga - Uefa

16h00 Futebol 2011 - (av)

Campeonato Brasileiro - Série B

Guarani x Ponte Preta - direto

de Campinas/SP

18h15 Terceiro Tempo

19h20 Jornal Da Band

20h25 Sp Acontece

20h55 Show Da Fé

21h20 Cqc - Custe O Que Custar - 22h20 Projeto Fashion

23h20 Descolados

23h50 Acredite se Quiser

0h00 Cinema Na Madrugada

"Porky's"

2h00 V.I.P. - Segurança Especial

"Beleza Perigosa"

3h00 Religioso

MTV (32)

8h00 Clipes Sangue B

8h30 Clipes Programa Do Vmb

9h00 Top 10 Mtv

10h00 Playlist

11h00 Mod Mtv

11h15 Mtv Sports

11h30 Sangue B

12h00 Big Audio

12h30 Programa Do Vmb

13h00 Grampo Mtv

13h30 Pc Na Tv

14h00 Grêmio Recreativo

15h00 Rockgol Campeonato

15h45 Mtv Sports

16h00 Acesso Mtv

18h00 Especiais Mtv

18h30 It Mtv

19h00 Luv Mtv

20h00 Quinta Categoria

20h45 Adnet (av)

21h30 Clipes Comédia

22h00 Infortúnio

22h15 Comédia Mtv

23h00 Goo

23h30 Sangue B

0h00 Big Audio

0h30 Pc Na Tv

1h00 Grampo Mtv

1h30 Programa Do Vmb

2h00 Extrato Mtv

2h15 Mod Mtv

2h30 Infortúnio

2h45 Fudêncio

REDE VIDA (34)

8h00 Fazendo Esperança

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (av)

10h30 Campeonato Paulista Feminino - São José x Centro Olímpico

(av)

12h30 Filhos do Pai Eterno

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 SIMPI

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Infomercial Polimport

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Copa Paulista - XV de

Novembro de Piracicaba x

Audax (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Ponto de Encontro Cultural

22h00 André Rieu - Live in

Maastrich III

23h00 Projeto Candelária

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

7h45 Vila Sésamo

8h15 Cocoricó

8h30 A Princesa Sherazade

9h00 Mobilização

9h30 Castelo Rá Tim Bum

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h30 Janela Janelinha

11h00 Histórias Assim

11h30 A Turma do Pererê

12h00 Iname - Estreia

12h30 Um Menino Muito Maluquinho

13h00 A Turma do Pererê

13h30 Catalendas

13h45 Cocoricó

14h00 Dango Balango

14h30 Cozinha Brasil - Série Receita

de Família

15h00 Programa Especial

15h30 Saúde Brasil

16h00 Expedições

16h30 Alto Falante

17h30 Segue o Som

18h30 Aglomerado

19h30 Paratodos

20h00 Arte com Sérgio Britto

20h30 Revista do Cinema Brasileiro

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma

22h00 Sábados Azuis

22h30 Programa de Cinema - Por trás

do Pano

0h15 Curta TV

1h45 Caminhos da Reportagem

2h45 Segue o Som

TV SÉCULO 21

8h35 Novena

8h50 Disk Shop

9h00 Hora da Consagração

9h05 Cifras e Safras

9h30 Oriente-se

11h30 Sócios na Fé

12h00 Caminhos da Fé

12h40 Por Um Brasil Cristão

12h45 Novena

13h00 Benção do Santíssimo

13h30 Diário de Oração

13h40 Daí-nos a Benção

13h45 EAD Século 21

14h45 Meu Senhor e Meu Deus

15h00 Vida e Saúde

16h30 Interesse Público

17h00 Desenhos

17h30 Disk Shop

17h45 Novena

18h00 Semeando Vida

18h30 Evangeliza Show

19h30 Meu Desejo é a Vida do Meu

Povo

20h00 Arena do Som

21h30 Mulher.Com

23h30 Novena

23h45 Madrugada de Bençãos

2h00 Caminhos da Fé

3h00 Sócios da Fé

TV PAGA

ANIMAL PLANET

11h00 Peter Pan

13h00 No Reino dos Suricatos: A

Decisão de Daisy

13h30 No Reino dos Suricatos: O

Poder da Flower

14h00 Cãobeleireiros: Miau!

15h00 Nascer e Morrer: Grandes Ursos 16h00 Animais em Risco: Phoenix -

Dieta Mortal

17h00 Distrito Animal

18h00 Animal Planet ao Extremo:

Aviadores da Natureza

19h00 Whale Wars - Defensores de

Baleias

20h00 ABC Felino

21h00 No Mar com os Golfinhos

23h00 Meu Cão Ideal

AXN

12h00 Friday Night Lights 1ª Temp.

13h00 S.W.A.T. - Comando Especial

15h30 AXN FLIX

16h00 Breaking Bad 3ª Temp.

17h00 Detroit 1-8-7 1ª Temp.

18h00 In Plain Sight 4ª Temp.

19h00 NCIS 8ª Temp.

20h00 Law & Order: Criminal Intent

10ª Temp.

21h00 Criminal Minds 6ª Temp.

21h00 Criminal Minds: Suspect

Behavior 1ª Temp. Ep. 7

22h00 C.S.I. NY 7ª Temp. Ep. 21

CANAL BRASIL

12h00 Sangue Latino - Ángeles

Mastretta

12h30 Espelho - Paulo Lins

13h00 Zoombido: Péricles Cavalcanti

13h30 O Som do Vinil: Mutantes e seus Cometas no País dos Baurets

14h00 Coisas pelas Quais Vale a Pena

Viver: Zé Padilha - Parte 1

14h30 Maratona Curta na Tela

16h05 Policarpo Quaresma, Herói

do Brasil

18h20 O Mistério do Samba

20h00 Esquinas: Profissão escada //

Aeromaníacos

20h30 HDTV - Cinejornal

21h00 É Tudo Verdade

22h05 Balas Perdidas

DISCOVERY

12h00 O Mundo do Futuro: Lares

13h00 Água -Viva: Perigo Invisível

14h00 Planeta Humano

15h00 Megaconstruções: A Mais Longa Ponte da Sérvia

16h00 Crer ou não crer

17h00 Cerveja: Uma História Incrível

18h00 Histórias Incríveis:

Homem-Árvore

19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos

20h00 Desastres que Mudaram a

Aviação: Avianca 052

21h00 Desastres que Mudaram a

Aviação: Delta 191

22h00 Viver para Contar

ESPN BRASIL

8h00 Social Clube

8h15 Abre O Jogo: Campeonato

Inglês - (av)

8h30 Campeonato Inglês: Liverpool x

Manchester United - (av)

10h30 Campeonato Alemao: Bayern

De Munique x Hertha Berlin -

(av)

12h30 Planeta Expn

13h25 Campeonato Inglês: Chelsea x

Everton - (av)

15h30 Abre O Jogo: Campeonato

Italiano - (av)

15h40 Campeonato Italiano: Milan x

Palermo - (av)

17h45 Abre O Jogo: Campeonato

Paulista De Futsal - Semifinais - (av)

18h00 Campeonato Paulista De Futsal : Semifinais - Orlândia x Aabb -

(av)

19h45 Game Up

20h00 Sportscenter - (av)

21h00 Loucos Por Futebol

22h00 Copa Do Mundo De Rugby:

Semifinal 1

23h59 Início Do Horário De Verão

FOX

12h00 Uma Turma Divertida: A

Caminho de Casa

14h00 Doze é Demais 2

16h00 Nunca Fui Beijada

18h00 As Branquelas

20h00 Carga Explosiva 2

22h00 HDTV - X-Men 3: O Confronto

Final

GNT

12h00 Superbonita

12h30 GNT Fashion

13h00 Mãe & Cia: Dia das Crianças

13h30 Quebra-Cabeça: Consciência

Ecológica

14h00 Marília Gabriela Entrevista: Dr.

Morton Scheinberg

15h00 Detox do Amor: Comunicação e

Diálogo

15h30 Dilemas De Irene: São

Longuinho, São Longuinho!

16h00 Coração de Papel

17h45 Decora: Grande Família,

Sala nem Tanto?

18h00 Que Marravilha!: Iraman Carlier

18h30 Diário do Olivier

19h00 Chegadas e Partidas: Primeiro Amor a Gente Nunca Esquece

19h30 Detox do Amor: Comunicação e

Diálogo

20h00 Vamos Combinar

20h30 Viva Voz com Sarah - José

Simão

20h45 Conversa de Salão: Olha que

situação

21h00 Pirei com Betty Lago: Vermelho 21h15 Base Aliada

21h30 Perdas e Ganhos: Alessandra

Diniz

22h00 Alternativa Saúde: Problema no Joelho

HBO

12h55 Destino Esporte

14h00 Segura a Onda 8ª Temp. Ep. 10

14h35 As Coisas Impossíveis do Amor

16h24 Tudo Por Você

18h20 Bom Apetite

20h00 Caçador de Recompensas

21h00 Amor à Distância

22h45 Comer, Rezar, Amar

MAX

12h15 Tootsie

14h20 O Pequeno Indi

16h00 Cessar Fogo

17h50 Direito de Amar

19h40 Os Invencíveis

22h00 Micmacs - Um Plano

Complicado

MAX PRIME

11h25 Projeto Solo

13h05 Máfia!

14h35 A Máquina do Tempo

16h15 Showtime

18h00 Dia de Treinamento

20h10 Resident Evil: O Hóspede

Maldito

22h00 Terror na Antártida

23h50 A Morte Convida para Dançar

MGM

12h00 Destino Inesperado

13h45 Ruby Jean e Joe

15h40 Platoon

17h50 Poder do Destino

19h40 The Role that Changed My Life

20h10 Rede de Intrigas

22h00 Romance e Cigarros

MULTISHOW

12h30 Bastidores

13h00 Morando Sozinho: Especial

Rock In Rio

13h30 Nalu Pelo Mundo 4ª Temp.

14h00 Mais X Favela

14h30 Até Que Faz Sentido

15h00 TVZ Experimente

16h00 Rock In Rio

16h30 Lugar Incomum

17h00 Se Joga!

19h00 Top TVZ

21h30 De Cara Limpa

22h00 Olívias na TV

NATIONAL GEOGRAPHIC

12h00 Desafios Mortais

13h00 Mistérios das 10 Pragas

14h00 Quanto Vale? - A Torre Eiffel

15h00 Vampiros em Veneza

16h00 O DNA das Coisas Ep. 4

16h30 O DNA das Coisas Ep. 5

17h00 Destino Aventura: Líbia 2ª

Temp. Ep. 8

18h00 Profecias: 2012 e as Previsões

Maias 1ª Temp. Ep. 1

19h00 Meu Cachorro Comeu o Quê? 1ª

Temp. Ep. 2

20h00 Desafios Mortais

21h00 Tragédia no Japão

22h00 Debaixo dos Escombros

SONY

12h00 Parks and Recreation

12h30 Community

13h00 Top Chef Just Desserts

14h00 The Defenders

15h00 Royal Pains

16h00 Cougar Town

16h30 Rules of Engagement

17h00 The X Factor

19h00 C.S.I

20h00 Happy Endings

20h30 Rules of Engagement

21h00 America's Next Top

Model

22h00 Top Chef Just Desserts

SPORTV

9h00 Treino Oficial Da Fórmula 1 - GP Da Coreia (Inédito)

14h00 Zona De Impacto (Inédito)

15h00 Sportv Tá Na Área (av)

17h45 Futebol Campeão (av)

18h00 Campeonato Brasileiro De

Futebol - Ceará x Flamengo

(Menos Ce) (av)

20h00 Troca De Passes (av)

21h00 Amistoso Internacional De Vôlei - Brasil x Canadá (av)

22h30 Sportv News (av)

23h00 Sensei Sportv (Inédito)

23h30 Ufc 136 (Inédito)

3h00 Mundial De Ginástica

Artística (av)

TCM

12h00 MacGyver - Profissão: Perigo

13h00 Combate no Vietnã

14h00 Consciências Mortas

15h20 Todos os Irmãos Eram Valentes 17h00 Beleza Negra

18h30 Perseguição Mortal

20h10 Nico - Acima da Lei

21h00 A Última Tentação de Cristo

TELECINE ACTION

12h20 Portal da Morte: Evolução

14h05 Eles

15h35 Os Estranhos

17h10 Inimigos Públicos

19h45 Sr. & Sra. Smith

21h00 Lutador de Rua

22h50 D-Tox

TELECINE CULT

12h25 O Homem Invisível

13h50 Um Estranho Casal

15h50 Rio Violento

17h50 Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

19h45 Matador de Aluguel

21h00 Por um Punhado de Dólares

TELECINE PIPOCA

12h50 O Amor Acontece

14h50 Um Pedido de Natal

16h30 Jack e Chloe - Um Amor por

Acaso

18h00 O Fada do Dente

20h00 Cartas para Julieta

21h00 O Último Exorcismo

22h40 Amor sem Escalas

TELECINE PREMIUM

11h40 Amélia

13h45 Depois de Partir

15h50 O Fantástico Sr. Raposo

17h25 O Aprendiz de Vampiro

19h30 Wall Street - O Dinheiro Nunca

Dorme

21h00 Muita Calma Nessa Hora

22h45 Ela Dança, Eu Danço 3

TELECINE TOUCH

13h05 Bobby

15h15 Sob Suspeita

17h30 Ritmo Total

19h50 Escola da Vida

21h00 O Psicólogo

22h55 Elektra Luxx

TNT

11h35 Amor de Aluguel

13h45 Star Wars: Episódio I - A

Ameaça Fantasma

16h35 16 Quadras

18h45 London Live Special - Mika

19h25 O Ultimato Bourne

21h00 Velozes e Furiosos 4

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 The Cape 1ª Temp. Ep. 7

13h00 Rookie Blue 2ª Temp. Ep. 10

14h00 Click

16h00 Law & Order 10ª Temp. Ep. 1

17h00 Law & Order 10ª Temp. Ep. 2

18h00 Law & Order: Los Angeles 1ª

Temp. Ep. 18

19h00 The Good Wife 2ª Temp. Ep. 21

20h00 Eu os Declaro Marido e... Larry

21h30 House 7ª Temp. Ep. 4

22h30 House 7ª Temp. Ep. 5

WARNER

12h00 Two and a Half Men

12h30 Two and a Half Men

13h00 The Big Bang Theory

13h30 The Big Bang Theory

14h00 Friends

14h30 Friends

15h00 Os Heróis do Pedaço

17h00 Dois Vendedores Numa Fria

19h00 Licença para Casar

21h00 Zodíaco

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

12h30 Pokémon XII

13h00 Ben 10 Live Game Show

13h30 Ben 10

15h00 Votatoon

18h00 O Que há de novo Scooby Doo?

20h00 Chaves

20h30 Chapolin

21h00 Harry Potter e o Cálice de Fogo

DISCOVERY KIDS

12h00 Mister Maker

12h30 Super Why!

13h00 Sid, o Pequeno Cientista

13h30 Toot & Puddle: O Acampamen

to na Floresta/ Uma Aventura

nos Alpes

14h00 Babar e as Aventuras de Badou

14h30 Dinotrem: Igor Iguanodonte / A

Linda Não Consegue Dormir

15h00 Octonautas: Os Cavalos-

marinhos / As Anêmonas

Inim igas

15h30 Jelly Jamm

16h00 Garota Supersábia: Vovó É

Prefeita / Tobias, o Bon zinho

16h30 Dino Dan

17h00 Aventuras com os Kratts:

Soltem os Rinocerontes

17h30 Milly e Molly: Segunda-feira /

Tia Odete

18h00 Gaspard e Lisa: Amigos até de

Bicicleta

18h30 Princesinha: Eu Quero o Meu

Horácio

19h00 WordWorld: Frog e a Banda/

Forma-palavra

19h30 Peixonauta: O Caso do Tremor

no Parque

20h00 Mister Maker

20h30 Mecanimais

21h00 Dino Dan: Dino Armadilha/O

Espinossauro Malvado

21h30 Hi-5 Austrália

22h00 Backyardigans: A Lenda das

Irmãs Vulcão

DISNEY CHANNEL

12h30 Adolepeixes

13h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

13h30 Hannah Montana

14h00 Sunny Entre Estrelas

14h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

15h00 Programa de Proteção para

Princesas

17h00 Sunny Entre Estrelas

17h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h00 Hannah Montana

18h30 Sem Sentido

19h10 Programa de Talentos

19h35 No Ritmo

20h00 Hannah Montana - O Filme

22h00 Confissões de uma Adolescente em Crise

DISNEY XD

12h00 Kid vs. Kat

12h30 Peter Punk

13h00 Pucca

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Uma Banda Lá em Casa

15h00 Par de Reis

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Phineas e Ferb

16h30 Zeke e Luther

17h00 HDTV - Operação Babá

19h00 Os Padrinhos Mágicos

19h30 Kid vs. Kat

20h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

20h30 Par de Reis

21h00 Zeke e Luther

21h30 Uma Banda Lá em Casa

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 I-Carly

12h30 I-Carly

13h00 I-Carly

13h30 Fanboy e Chum Chum

14h00 Os Padrinhos Mágicos

15h00 Os Padrinhos Mágicos

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Os Padrinhos Mágicos

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Os Padrinhos Mágicos

17h30 Os Padrinhos Mágicos

18h00 Os Padrinhos Mágicos: Cresça,

Timmy Turner

18h30 Os Padrinhos Mágicos: Cresça,

Timmy Turner

19h00 Os Padrinhos Mágicos: Cresça,

Timmy Turner

19h30 Brilhante Victória

20h00 Big Time Rush

20h30 Brilhante Victória

21h00 Big Time Rush

21h30 Brilhante Victória

22h00 Manual de Sobrevivência

Escolar do Ned

TV RÁ TIM BUM

12h00 Teatro Rá-Tim-Bum

12h50 Cantigas de Roda

13h00 Juro Que Vi

13h10 O Papel Das Histórias

13h20 Os Reciclados

13h30 Sidney

13h40 Detetives da Ciência

13h55 Física Divertida

14h10 TREXCI

14h20 Nilba e os Desastronautas

14h30 A Mansão Maluca do Professor

Ambrósio

14h45 Como Cuidar do Seu Melhor

Amigo: Coelho

15h00 Traçando Arte

15h10 Glub Glub

15h40 Qual é, Bicho?

16h10 Escola pra Cachorro: Cabeça

de Cone

16h45 Castelo Rá Tim Bum

17h15 Ilha Rá Tim Bum

17h45 Baú de Histórias

18h15 Cocoricó

18h30 Vila Sésamo

19h00 TREXCI

19h10 Nilba e os Desastronautas

19h20 Física Divertida

19h30 Como Cuidar do Seu Melhor

Amigo: Hamster

19h45 Traçando Arte

20h00 Sidney

20h05 A Mansão Maluca do Professor

Ambrósio

20h15 Cocoricó Nova Temporada

20h30 Escola pra Cachorro: A Lâmpa

da Mágica

21h00 Teatro Rá-Tim-Bum

22h00 Cambalhota

Projeto Fashion: 5º episódio

Band/ 22h20

Marcelo Serrado no Altas Horas

Globo/ 2h13

Novo desenho: Caco e Dado

Cultura / 11h10