CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo o Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob o Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Dora Salva as

Sereias/ Eugênio

19h15 Pé na Rua

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane

21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional de Cinema na Cultura - Mil Anos de Ora

ções

23h30 Metrópolis

0h00 Manos E Minas

SBT (4)

6h00 Jornal do SBT - Manhã

8h00 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 Arnold

14h00 Chaves

14h30 Rosalinda

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 As Visões da Raven

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa do Ratinho

22h45 Cante se Puder

0h00 De Frente com Gabi

1h00 Jornal do SBT - Noite

1h45 Dois Homens e Meio/ Two and a Half Men

2h15 Big Bang A Teoria/ The Big

Bang Theory

3h00 Tele Seriados I - A Lei De Harry/ Harry's Law

4h00 Jornal do SBT - Madrugada

5h00 Jornal do SBT - Madrugada/

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Prof.

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima Bernar

des

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

15h55 Sessão da Tarde - A Filha do

Presidente

17h48 Globo Notícia

17h03 Malhação

18h20 Flor do Caribe

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

20h55 Salve Jorge

21h40 Futebol 2013

0h00 Jornal da Globo

0h30 Programa do Jô

2h05 The Good Guys

2h55 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h15 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h30 José do Egito

22h30 Balacobaco

23h30 Super Tela

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon/ Yugi-Oh Gx/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

18h00 Vídeo Mania

18h15 Betty, a Feia

19h30 TV Fama

20h55 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Superpop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 Programa Amaury Jr.

1h30 Transição

2h00 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h45 Gazeta Shopping

10h00 Ateliê na TV

10h15 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição das

10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos da Bola

14h15 Dragon Ball GT - Fusão? O

Super Gogeta/ Goku se Alimen

ta da Esfera de 4 Estrelas

15h00 Futurama - O Universo Parale

lo/ A Volta da Paixão

15h50 iCarly - Os Sósias/ Quero Meu

Website de Volta

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal da Band

20h25 Momento da Sorte

20h28 Show da Fé

21h20 Pré-Jogo

21h30 Futebol 2013 - Paulista x São

Paulo (av)

0h00 Agora É Tarde com Danilo

Gentili

1h00 Jornal da Noite

1h45 Claquete

2h45 Família Soprano - Pine Barrens

3h45 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Picks

7h15 Programação Especial - Feliz

Aniversário Renato Russo

8h00 Clássicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Programação Especial - Black

Eyes Peas

12h00 Top 10

13h00 Acesso MTV

14h00 Clássica

14h30 Rap

15h00 Rock

15h30 Alternativa

16h00 Brasileira

16h30 Pop

17h00 Programação Especial - Feliz

Aniversário - Renato Russo

17h45 PC na TV

18h00 TOP 10

19h00 Acesso MTV

20h00 Awkward

20h30 Furo MTV

21h00 Picks

21h30 PC na TV

21h45 Infortunio

22h00 Para Gostar de Música

22h30 Hermes e Renato

23h30 Furo MTV

0h00 MTV Sem Vergonha

0h45 Para Gostar de Música

1h15 Programação Especial - Queens of the Stone Age

2h15 Picks

3h00 Rap

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA (34)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 TV Cidadania - OAB / SP

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h05 Pequenos Robôs

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Meu Amigãozão

11h10 Batatinhas

11h15 Cedric

11h30 Um Par Quase Perfeito

12h30 Escola pra Cachorro

12h45 Batatinhas

12h50 Pingu

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Pequenos Robôs

14h20 Batatinhas

14h25 Contos de Tatonka

14h40 Batatinhas

14h45 Meu Amigãozão

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - Primeira

Temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Nova Amazônia

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Coisas de Alice

19h00 O Trem da Ciência

19h30 Maratona Paratodos

20h00 Pantanal: Um Olhar Sobre o

Patrimônio Natural da Humani

dade

21h00 Repórter Brasil Noite

22h00 Os Protetores do Planeta

23h00 Sinfonia Fina - Segunda Tempo

rada

23h30 Oliver Twist

0h30 Pantanal: Um Olhar Sobre o

Patrimônio Natural da Humani

dade

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Templo de Símios: O Estranho

12h30 Templo de Símios: Chamas de

Rebelião

13h00 Caçadores de Elefantes

14h00 Distrito Animal - Miami

15h00 Criaturas Esquisitas: O Peixe

Frankenstein

16h00 No Reino dos Suricatos: O Fim

da Jornada

16h30 No Reino dos Suricatos: Um

Novo Dia

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: Hospital Animal

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 O Encantador de Cães: Oscar

20h00 O Encantador de Cães: Cricket,

Hemingway e Rigby

21h00 O Encantador de Cães: Scrout

22h00 Ataque Selvagem: Perigo

Inesperado

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Last Resort

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Undercover

CANAL BRASIL

11h25 A Viúva Valentina

13h00 Seewatchlook - O Que Você Vê

Quando Olha o Que Enxerga?

13h30 Clipe Brasil

14h30 Maneco, O Super Tio

16h15 Futuro do Pretérito: Tropicalis

mo Now!

17h45 Estúdio 66: Arthur Dutra

18h00 As Chacretes: Gracinha Porte

lão

18h15 Evidente

18h45 MPB - Música Portuguesa

Brasileira: Amália Rodrigues

19h00 Stelinha

21h00 Curta na Tela: Bailão

21h17 Curta na Tela: O Natal do

Burrinho

21h30 Sangue Latino - Carlos Varela -

Parte 1

DISCOVERY

12h20 S.O.S. Construção: Problemas

Estruturais

13h10 Superespecial Bear Grylls: O

Melhor de À Prova de Tudo

14h00 Ouro Selvagem: Vizinhos

Armados

14h50 Desafio em Dose Dupla

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Fuga da Prisão com

Antiácido

16h30 À Prova de Tudo: Círculo Ártico

17h20 Febre do Ouro

18h10 Catástrofes Aéreas: LAPA

19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Ataque de Elefante

19h50 Enigmas da Medicina: O Menino que Não Parava de Comer

20h40 Enigmas da Medicina: A Menina que Perdeu a Pele

21h30 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Dois Canos

22h20 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Fatores de Perigo

ESPN BRASIL

9h00 Sportscenter Café da Manhã 10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Rugby: Aviva - Premiership -Vt - Saracens x Harlequins

16h00 Anthology: ESPN Filmes - Os

Grandes Nomes do Esporte -

Babe Ruth

16h30 Eliminatórias Européias para a

Copa de 2014 - Vt - França x

Espanha

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

21h55 Eliminatórias da Concacaf para

a Copa de 2014: México x

Estados Unidos

FOX

12h00 Futurama

12h30 Futurama

13h00 Futurama

13h30 Futurama

14h00 The Walking Dead

15h00 Assassino de Aluguel

16h45 Uma noite fora de série

18h30 Madagascar 2

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

22h30 As Viagens de Gulliver

GNT

12h00 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Circulação

12h30 Faixa de Areia (Série) - Búzios

13h00 Supernanny: Família Chapman

13h59 Pílulas Spfw

14h00 The Ellen Degeneres Show

14h59 Pílulas Spfw

15h00 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Bullying

15h30 Boas-Vindas (Nascimento) -

Superação

16h00 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Renata

16h30 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Circulação

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Viver com Fé (Religião) - Fé no

Compartilhar

18h29 Pílulas Spfw

18h30 Mulheres de Aço (Reality) - O

Caminho da Salvação

18h59 Pílulas Spfw

19h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Hora de Voltar

19h29 Pílulas Spfw

19h30 Viva Voz Verão (Variedades) -

Paralamas do Sucesso

19h59 Pílulas Spfw

20h00 Novas Famílias

20h30 Viver com Fé

20h59 Pílulas Spfw

21h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Enfim, Sim

21h29 Pílulas Spfw

21h30 Saia Justa 2013

22h30 Paixão Bandida

HBO

12h47 Game of Thrones S3 Season

Two Recap Show

13h05 Liz & Dick

14h45 Festival de Cinema de Sundace

2013

15h15 Legião

17h00 A Paixão

17h35 A Paixão

18h15 About Face - Supermodelos

Antes e Agora

19h35 The Big C

20h05 Game of Thrones S3 Season

Two Recap Show

20h23 Anjos da Noite - O Despertar

22h00 Anônimo

MAX

11h50 A Noite Americana

14h00 Quatro Leões

15h55 Coco Antes de Chanel

18h00 Inquietos

19h40 Real Humans

20h50 Borgia

22h00 Borgia

MAX PRIME

11h50 A Isca

13h55 Desconhecido

15h55 O Ritual

17h55 Destino São Paulo - O Noivo do

Filho

18h30 Destino São Paulo - O Par

Perdido

19h10 Hard Boiled Sweets

20h35 Yas Island: Top Speed, Full

Emotion

21h00 Hunted

22h05 Zumbilândia

MGM

12h55 Flyboys

15h30 Um Homem Bom

17h20 Treze dias que Abalaram o

Mundo

20h00 Na Mira do Chefe

22h00 U-571 - A Batalha do Atlântico

MULTISHOW

12h30 Em Busca da Balada Perfeita

12h45 Papo De Mallandro

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Sem Destino

14h30 Férias No Rosa

15h00 Bastidores

15h30 Experimente 2012 - Me And The

Plant e Maurício Pessoa

16h00 Pearl Jam - Austin City Limits

16h30 As Gostosas e os Geeks

17h30 220 Volts

18h00 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção

19h00 TVZ

21h15 Mundo Canibal

21h30 Vai Pra Onde?

22h30 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 O Tesouro Escondido

13h05 Fernando de Noronha - A Ilha

dos Tubarões

13h30 Aquanautas: Parcel do Manoel

Luís - Cemitério Submerso

13h55 A Colônia dos Huteritas: O

Repúdio

14h45 Tabu: Funerais Bizarros

15h35 Tabu: Síndromes Estranhas

16h25 A Verdade de Cada Um: Crack

17h15 Monstros Pré-Históricos: O

Monstro Europeu

18h05 Aquanautas: Atol das Rocas -

Um Berçário de Vida

18h30 Aquanautas: Abrolhos - Imensi

dão Inexplorada

18h55 A História de Jesus: O Profeta

19h45 Histórias Extraordinárias: Ossos de Cristal

20h35 Histórias Extraordinárias: Viver

sem Limites

21h25 Eu Decido: Doação de Órgãos

22h15 A Verdade de Cada Um: Consu

mo

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 American Idol

17h00 Parks And Recreation

17h30 Community

18h00 Acampamento do Papai

20h00 C.S.I

21h00 The Client List

22h00 Revenge

23h00 Acampamento do Papai

SPORTV

9h00 SporTV News (av)

10h00 Redação SporTV (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 SporTV News (av)

14h00 Arena SporTV (av)

18h00 Tá na Área (av)

19h30 Campeonato Paulista de

Futebol - Mirassol x Palmeiras

(av)

0h00 SporTV News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Homem do Terno Cinzento

16h45 Butch Cassidy

18h40 Hollywood's Top Ten:

Deixe as Luzes Acesas

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 A Morte lhe Cai Bem

TELECINE ACTION

12h40 O Último Sentinela

14h25 A Ira do Yeti

16h05 Nocaute

17h50 Vivendo no Limite

20h05 Acima de Qualquer Suspeita

22h00 13 - O Jogador

23h40 Missão Quase Impossível

TELECINE CULT

12h55 A Babá

14h40 Pistoleiro sem Destino

16h20 As Mulheres Do 6º Andar

18h10 Os Espertinhos

19h55 Caché

22h00 Os Saltimbancos

23h55 Os Segredos do Código

TELECINE PIPOCA

12h45 Bel Ami - O Sedutor

14h35 Edwin Boyd: A Lenda do Crime

16h30 Motoqueiro Fantasma: Espírito

de Vingança

18h15 Os Agentes do Destino

20h10 Paraísos Artificiais

22h00 À Beira do Abismo

23h50 Os Segredos de Tanner Hall

TELECINE PREMIUM

13h15 Do Além

14h55 Confiar

16h50 Roubo nas Alturas

18h40 Uma Vida Melhor

20h30 Filha do Mal

22h00 Guerra é Guerra!

23h50 Reencontrando a Felicidade

TELECINE TOUCH

12h25 Tesouro Perdido

14h20 Um Caminho para Recomeçar

16h00 Inconcebível

18h00 De-Lovely - Vida e Amores de

Cole Porter

20h20 Eu Odeio o Dia dos Namorados

22h00 O Amor Não Tira Férias

TNT

12h25 Novidades no Amor

14h10 V de Vingança

16h35 King Kong

20h00 007 - Quantum of Solace

22h00 A Última Cartada

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Up All Night

17h30 Up All Night

18h00 U-571 - A Batalha do Atlântico

20h05 Jurassic Park: Parque dos

Dinossauros

22h20 Jurassic Park: O Mundo Perdido

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Surpresas do Amor

16h00 The Middle

16h30 Two And a Half Men

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 Two And a Half Men

21h30 Two And a Half Men

22h00 Person Of Interest

22h50 Redentor

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XIV

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Omniverse

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Ben 10

16h00 Lanterna Verde

16h30 Transformers Prime

17h00 O Castigado

17h30 A CQ: Confusões ao Quadrado

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Hora de Aventura

20h00 Zoando na Escola

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Grande Atum

Branco

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Transformers Rescue Bots

13h30 Rob, o Robô: O Mistério da Mea

14h00 Jelly Jamm: O Mistério das

Árvores/ O Inventor

14h30 Backyardigans: A Competição

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Trabalho de

Equipe/O Rei do …

15h30 Aventuras com os Kratts:

Bandidos Mascarados

16h00 Dino Dan: Grande Pescaria/

Dino Rastros

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Grande

Galope

17h00 Hi-5 Austrália: Na Praia

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Das Flores

Pálidas/ O Caso Do Chumbo

Feliz

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Uma Vaca Encren

cada/ A Ilha do Avião Baleia

21h00 Toot & Puddle: O Velho e o

Novo/ Aventuras nas Il has

Galápagos

21h30 Backyardigans: Últimas Notí

cias

22h00 Lazytown: O Gênio Preguiçoso

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Stan, o Cão Blogueiro

18h30 Stan, o Cão Blogueiro

19h00 Violetta

20h00 16 Desejos

22h00 Programa de Proteção para

Princesas

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Randy Cunningham - Ninja

Total

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

12h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 iCarly

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 As Tartarugas Ninjas: Cabeça

de Metal

18h00 Kids' Choice Awards 2013 19h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h30 iCarly

21h00 Miss XV

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV: Jaja Arara Rara

13h15 AnimaTV: Platz na Cidade

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Muída e Guarda-Chu

va

17h45 AnimaTV: Bolota e Chumbrega

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Melancia e Coco Verde

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

Private Chefs of Beverly Hills

Fox Life / 20h15

De Frente

com Gabi

SBT / 0 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Música na

Mochila

Bis / 19 h