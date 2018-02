CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo o Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob o Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Becassine, a

Babá dos Sonhos

19h15 Pé na Rua

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane

21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Cartão Verde (av)

23h00 Provocações - Sergei (Cantor)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários -

Guerras Santas

1h00 Ensaio - Emílio Santiago (2ª

Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal do SBT - Manhã

8h00 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 Arnold

14h00 Chaves

14h30 Rosalinda

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 As Visões da Raven

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa do Ratinho

22h45 Cine Espetacular - Batman

Begins

1h30 Jornal do SBT - Noite

2h15 Dois Homens e Meio/ Two and a Half Men

2h30 Big Bang A Teoria/ The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I - História Fora

do Normal/ Unnatural History

3h30 Tele Seriados II - Cadê Você,

Chelsea ?/ Are You There,

Chelsea ?

4h00 Jornal do SBT - Madrugada

5h00 Jornal do SBT - Madrugada/

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Prof.

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima Bernar

des

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

16h00 Sessão da Tarde - Lado a Lado

17h48 Globo Notícia

17h03 Malhação

18h20 Flor do Caribe

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h05 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

23h40 Louco Por Elas

0h20 Jornal da Globo

0h55 Programa do Jô

2h25 Terra Nova

3h15 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h15 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h15 CSI: NY

22h15 Balacobaco

23h15 Grimm

0h15 CSI Miami

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon/ Yugi-Oh GX/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

18h00 Vídeo Mania

18h15 Betty, a Feia

19h30 TV Fama

20h55 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Feira do Riso

23h00 Luciana by Night

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 Programa Amaury Jr.

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h45 Gazeta Shopping

10h00 Ateliê na TV

10h15 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição

das 10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos da Bola

14h15 Dragon Ball GT - Goku Supera

os Poderes do Super Saiyajin 4/

Vegeta de Transforma num

Macaco Gigante

15h00 Futurama - O Futuro de Fry/ O

Sonho sem Fim

15h50 iCarly - O Ídolo/ O Outro Fred

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal da Band

20h25 Momento da Sorte

20h28 Show da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - O Diabo Veste

Nada/ Brincadeiras e Verde

22h30 The Walking Dead - Segredos

0h00 Agora É Tarde com Danilo

Gentili

1h00 Jornal ca Noite

1h45 Claquete

2h45 Família Soprano - A Glória de

um Mafioso

3h45 O Encantador de Cães

3h55 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Programação Especial - Queens of the Stone Age

8h00 Clássicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Programação Especial - Shakira 12h00 Top 10

13h00 Acesso MTV

14h00 Clássica

14h30 Rap

15h00 Rock

15h30 Alternativa

16h00 Brasileira

16h45 Programação Especial - Feliz

Aniversário - Steven Taylor

17h45 PC na TV

18h00 TOP 10

19h00 Acesso MTV

20h00 Awkward

20h30 Furo MTV

21h00 Picks

21h30 PC na TV

22h00 Infortúnio

22h30 Hermes e Renato - M. Momen

tos

23h00 Awkward

23h30 Furo MTV

0h00 MTV sem Vergonha

0h30 PC na TV

0h45 Infortúnio

1h15 Programação Especial - Rolling

Stones

2h45 RAP

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA(34)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Ponto de Encontro Cultural

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Frente a Frente (av) DF

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h00 Batatinhas

10h05 Pequenos Robôs

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Meu Amigãozão

11h10 Batatinhas

11h15 Cedric

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Escola Pra Cachorro

12h45 Batatinhas

12h50 Pingu

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Pequenos Robôs

14h20 Batatinhas

14h25 Contos de Tatonka

14h40 Batatinhas

14h45 Meu Amigãozão

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - Primeira

Temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Corto Maltese

19h00 O Trem da Ciência

19h30 Maratona Paratodos

20h00 Observatório da Imprensa

21h00 Repórter Brasil Noite

22h00 Samba na Gamboa

23h00 Arte do Artista

23h30 Oliver Twist

0h30 Observatório da Imprensa

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Templo de Símios: Excluídos

12h30 Templo de Símios: A Ira do

Deus Macaco

13h00 A Verdade Sobre os Leões:

Leões: O Fim do Caminho

14h00 Distrito Animal - Miami

15h00 Criaturas Esquisitas: O Lagarto

Invisível

16h00 No Reino dos Suricatos: Rivali

dade

16h30 No Reino dos Suricatos: O Peso

da Coroa

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: Os Sósias

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais: Namíbia

19h30 60 Encontros Mortais:

Namíbia 2

20h00 Bichos Vergonhosos

21h00 Um Animal Salvou Minha Vida:

Justin Rollins/Pali Boucher

22h00 Um Animal Salvou Minha Vida:

Patrick Major/Michael Bosch

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 NCIS

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Last Resort

22h00 Adoração

CANAL BRASIL

12h45 MPB - Música Portuguesa

Brasileira: Cabo Verde

13h00 Seewatchlook - O Que Você Vê

Quando Olha o Que Enxerga?

13h30 Clipe Brasil

14h30 Tanga - Deu no New York

Times?

16h15 O Viajante

18h15 Compositores Unidos - Roupa

Nova e Convidados

18h45 Projeto Sumir

19h00 Cafuné

20h45 Estúdio 66

21h00 Curta na Tela: Até o Sol Raia

21h12 Curta na Tela: 3.33

21h30 Larica Total

22h00 Seleção Brasileira: Augustas

0h15 Delírios de Um Anormal

DISCOVERY

12h20 Eco-Tech: Energia Renovável

13h10 Ciência Viva: O Que os Animais

Pensam

14h00 Pesca Mortal: A Ilha

14h50 Desafio em Dose Dupla 2:

Enterrado Vivo

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mergulho no Contêiner

de Lixo

16h30 A Internet: O Futuro Digital

17h20 Febre do Ouro: A Barreira da

Dor

18h10 Monstros do Rio: Arraia-gigante 19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Ataque de Urso Polar

19h50 Febre do Ouro

20h40 Desafio em Dose Dupla

21h30 Superespecial Bear Grylls: O

Melhor de À Prova de Tudo

22h20 Ouro Selvagem: Vizinhos

Armados

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Amistoso Internacional Sub-21:

Inglaterra x Áustria

16h00 X-Treme TV

16h10 O Brasil da Copa do Mundo

16h40 Eliminatórias Europeias para a

Copa do Mundo de 2014 -

Alemanha x Cazaquistão (av)

18h45 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

20h30 Loucos Por Futebol

21h30 X-Treme TV

21h45 X Games Tignes 2013 - Ski

Slopestyle Masculino

23h00 Sportscenter (av)

FOX

12h00 Futurama

12h30 Futurama

13h00 Futurama

13h30 The Walking Dead

14h30 O Pacto

16h15 Como Treinar o Seu Dragão

18h00 As Crônicas de Nárnia: A

Viagem do Peregrino da

Alvorada

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h00 GNT Fashion

12h30 Base Aliada (Maquiagem) -

Balada

12h45 Mulheres

13h00 Supernanny: Família Duan-Ahn

13h59 Pílulas Spfw

14h00 The Ellen Degeneres Show

14h59 Pílulas Spfw

15h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Enfim, Sim

15h30 Vamos Combinar (Moda) -

Vestidos

16h00 Superbonita (Beleza) - Melhores Amigas

16h30 GNT Fashion

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Renata

18h30 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Bullying

18h59 Pílulas Spfw

19h00 Boas-Vindas (Nascimento) -

Mudanças

19h29 Pílulas Spfw

19h30 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Detox

19h59 Pílulas Spfw

20h00 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Smith-

Clarks

20h30 Faixa de Areia (Série) - Búzios

21h00 Boas-Vindas (Nascimento) -

Superação

21h30 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Gormley-

Brickley

22h00 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Circulação

HBO

11h32 Festival de Cinema de Sundace

2013

12h04 Inverno da Alma

13h48 Game of Thrones S3 Season

Two Recap Show Vr Brasil

14h02 Crime Verdadeiro

16h15 A Casa dos Sonhos

18h00 Mulher de Fases - Um Fumante

e um Místico

18h30 Mulher de Fases - Um Rico

Mesmo e um Atleta

19h05 Santuário

21h00 Jogo de Poder

23h00 Sexo Urbano Especial: A Arte

do Sexo

MAX

11h10 Woodstock - 3 Dias de Paz,

Amor e Música - Versão do

Diretor

15h05 Les Chants de Mandrin

16h55 A Última Estação

19h00 Borgia

20h05 Pina

22h00 Um Quarto em Roma

MAX PRIME

12h55 O Homem Sem Sombra

14h55 Motorway

16h35 Yas Island: Top Speed, Full

Emotion

17h00 True Justice

18h00 True Justice

18h50 O Turista

20h40 Hunted: Behind The Scenes

21h00 Hunted

22h05 Vencer ou Morrer

MGM

11h45 O Garoto do Futuro

13h35 Hospital de Heróis

15h30 Vingança Virtual

17h15 iHeart Radio Music Festival

19h10 Invasão

19h40 Um Homem Bom

21h30 Action Zone

22h00 Perigo em Bangkok

MULTISHOW

12h30 Sensacionalista

13h00 Lugar Incomum

13h30 Experimente 2012 - Me And The

Plant e Maurício Pessoa

14h00 Mais X Favela

14h30 Pearl Jam - Austin City Limits

15h00 Embarcados

15h30 Meu Passado Me Condena

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Tá Gostando Do Show?

17h00 Sem Destino

17h30 Planeta Atlântida RS: Planet

Hemp

18h00 Estranha Mente

18h30 Big Brother Brasil 13

19h00 TVZ

21h15 Mundo Canibal

21h30 Nalu Pelo Mundo

22h00 Férias No Rosa

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Gigantes da Natureza: Florestas de Borneo

13h05 Quem Matou Lincoln

14h45 Mayday! Desastres Aéreos:

Falha no Sistema de Pouso

15h35 Mayday! Desastres Aéreos:

Tragédia na História do Esporte 16h25 Mayday! Desastres Aéreos:

Queda na Floresta

17h15 Em Busca do Esturjão-Branco

18h05 Amizades Insólitas: Cães e

Animais Silvestres

18h55 A História de Jesus: Os Últimos

Dias

19h45 Odisséia dos Grandes Felinos

20h35 Presa Humana: Caçada por

Lobos

21h25 O Homem e as Feras: O Terrível Predador Alado

22h15 Mayday! Desastres Aéreos: A

Morte do Presidente Polonês

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 C.S.I

16h00 C.S.I. NY

17h00 Happy Endings

17h30 Rules of Engagement

18h00 A História de Brooke Ellison

20h00 C.S.I

21h00 Quase Famosos

23h30 Top Chef Just Desserts

SPORTV

7h30 SporTV News (av)

8h00 Eliminatórias para a Copa do

Mundo - Coreia x Qatar (av)

10h00 Redação SporTV (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena SporTV (av)

17h00 Eliminatórias para a Copa do

Mundo - França x Espanha (av)

19h30 Tá na Área (av)

20h30 Liga Paulista de Futsal - São

Paulo x Palmeiras (av)

22h30 SporTV News (av)

23h30 Eliminatórias para a Copa do

Mundo - México x EUA (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Nunca Fui Santa

15h40 Em Má Companhia

17h15 O Guerreiro Didi e a Ninja Lili

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Coração Selvagem

TELECINE ACTION

11h55 Hulk

14h20 Bater ou Correr em Londres

16h20 Portal da Morte: Evolução

18h00 16 Quadras

19h55 Identidade Paranormal

22h00 Fuga Pela Vida

TELECINE CULT

11h20 O Sétimo Selo

13h00 Anna Karenina

15h00 O Desaparecimento do Gato

16h35 A Espada do Valente

18h25 Sexy e Marginal

20h05 Quem é o Infiel?

22h00 El Traspatio

TELECINE PIPOCA

11h45 Atividade Paranormal 3

13h20 A Casa dos Fundos

15h00 Margaret

17h40 Missão: Impossível - Protocolo

Fantasma

20h05 O Retorno de Johnny English

22h00 Sete Dias com Marilyn

TELECINE PREMIUM

12h20 Um Método Perigoso

14h05 Compramos um Zoológico

16h20 Dylan Dog e as Criaturas da

Noite

18h15 O Despertar

20h20 Marte Precisa de Mães

22h00 Espelho, Espelho Meu

TELECINE TOUCH

12h05 Pronta para Amar

14h05 A Saga Crepúsculo: Eclipse

16h20 Tempestade no Deserto

18h20 Trabalho Sujo

20h05 De Repente é Amor

22h00 Secretariat - Uma História

Impossível

TNT

12h55 Maratona do Amor

14h45 Novidades no Amor

16h30 1911

18h20 Zuzu Angel

20h10 The Brit Awards 2013

22h00 007 - Quantum of Solace

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Chicago Fire

18h00 Law & Order SVU

19h00 Law & Order SVU

20h00 Law & Order SVU

21h00 Law & Order SVU

22h00 Chicago Fire

23h00 Elementary

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Ricky Bobby - A Toda

Velocidade

16h30 The Big Bang Theory

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 The Big Bang Theory

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Surpresas do Amor

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XIV

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Omniverse

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Ben 10

16h00 Lanterna Verde

16h30 Transformers Prime

17h00 O Castigado

17h30 A CQ: Confusões ao Quadrado

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Hora de Aventura

20h00 O Máskara

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Górgona de Ouro

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Transformers Rescue Bots

13h30 Rob, o Robô: Um Estranho no

Ninho/ Golfe Galáctico

14h00 Jelly Jamm: Vamos Dançar/

Dormindo com um Medroso

14h30 Backyardigans: Entrega

Especial

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Safári Listra

do/ Cachecol …

15h30 Aventuras com os Kratts: O Voo dos Polinizadores

16h00 Dino Dan: Dino Animado/

Teatro de Dinossauros

16h30 Mike, o Cavaleiro: A Paz e o

Silêncio

17h00 Hi-5 Austrália: Navegar

17h30 Super Why!: Rapunzel

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso das Semen

tes Estranhas

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: A Plantação do

Turbofeijão/ Ilha dos Coelhos

21h00 Toot & Puddle: O Show Deve

Continuar

21h30 Backyardigans: No Fundo do

Mar

22h00 Lazytown: Rápidos como

Foguete

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 O Cavaleiro Didi e a Princesa

Lili

19h00 Violetta

20h00 Soltando os Cachorros

22h00 Twitches: As Bruxinhas Gêmeas

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

12h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 iCarly: Pega Ladrão!

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 As Tartarugas Ninjas

18h00 Power Rangers Samurai

18h30 Big Time Rush

21h00 Miss XV

23h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV: A Princesa de Cora

ção Gelado

13h15 AnimaTV: Jaja Arara Rara

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Platz na Cidade

17h45 AnimaTV: Muída e Guarda-Chu

va

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 João e o Pé de Feijão

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

