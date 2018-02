CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Aniversário de

Alice

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé na Rua

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane -

Mulher Louca do Sótão (Parte 1) 21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Roda Viva - Roberto Freire

(Deputado e Presidente do PPS)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários - 1929:

A Quebra

1h00 Invenção do Contemporâneo

SBT (4)

6h00 Jornal do SBT - Manhã

8h00 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h30 Chapolin

14h00 Chaves

14h30 Rosalinda

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 As Visões da Raven

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa do Ratinho

22h45 Amigos da Onça

0h00 SBT Repórter

1h00 Jornal do SBT - Noite

1h45 Dois Homens e Meio/ Two and

a Half Men

2h15 Big Bang A Teoria/ The Big

Bang Theory

2h30 Tele Seriados I - A Garota Do

Blog/ Gossip Girl

3h30 Tele Seriados II - De Saia Justa/

Work It

4h00 Jornal do SBT - Madrugada

5h00 Jornal do SBT - Madrugada/

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Prof.

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima Bernar

des

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

16h05 Sessão da Tarde - Super-Herói -

O Filme

17h38 Globo Notícia

17h42 Malhação

18h10 Flor do Caribe

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

22h50 Tela Quente - A Verdade Nua e

Crua

0h40 Jornal da Globo

1h10 Programa do Jô

2h45 Sessão Brasil - Falsa Loura

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h15 CSI: NY

22h15 Balacobaco

23h15 Grimm

0h15 Roberto Justus +

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon/ Yugi-Oh Gx/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

18h00 Vídeo Mania

18h15 Betty, a Feia

19h30 TV Fama

20h55 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Superpop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 É Notícia

1h30 Vinho e Mesa

2h00 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h45 Gazeta Shopping

10h00 Ateliê na TV

10h15 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta Edição das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Vem Comigo

0h30 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos da Bola

14h15 Dragon Ball GT - Baby se

Transforma em Macaco Gigan

te/ Baby Possui o Dobro de Ki

de Goku

15h00 Futurama - Aposentadoria

Forçada/ Visita a Cidade Perdi

da

15h50 iCarly - Sam e os Concursos de

Beleza/ Enfurecendo Gibby

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal da Band

20h25 Momento da Sorte

20h28 Show da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - Queimaduras e

Abelhas/ Lisa, a Rainha do

Romance

22h30 Mulheres Ricas

23h45 O Mundo Segundo os Brasilei

ros

0h45 Jornal da Noite

1h30 Claquete

2h30 Família Soprano - A Vizinhança

do Sr. Rugerrios

3h30 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h15 Programação Especial - Bon

Jovi

8h00 Clássicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Programação Especial - Smiths

& Morrissey

12h00 Top 20 MTV

14h00 Clássica

14h30 Rap

15h00 Rock

15h30 Alternativa

16h00 Brasileira

16h30 Programação Especial - Justin

Timberlake & N'Sync

17h45 PC na TV

18h00 TOP 10 (Novo Formato)

19h00 Acesso MTV

20h00 Hard Times

20h30 Furo MTV

21h00 Picks

21h30 PC na TV

21h45 Infortunio

22h00 CatFish

23h00 Hard Times

23h30 Furo MTV

0h00 Skins

0h45 PV na TV

1h00 CatFish

2h00 Programação Especial - Smiths

& Morrissey

3h00 Rap

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA (34)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Gozoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Redevida Visita

21h00 Caminhos do Esporte

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h05 Pequenos Robôs

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Meu Amigãozão

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e Sua Melhor

Amiga Corky

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Pequenos Robôs

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Meu Amigãozão

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - Primeira

Temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Rede Jovem Cidadania

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Espaço Dividido

19h00 Brilhante Futebol Clube

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 Brasilianas

21h00 Repórter Brasil Noite

22h00 Roda Viva

23h30 Direções - Trago Comigo

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 S.O.S. Macacos

12h30 S.O.S. Macacos

13h00 Mar de Aventura: Tubarão-tigre

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Três Rabos

15h00 As Travessias de Jeff Corwin: O

Ataque do Leão

16h00 Cães de Raça: Boiadeiro Flan

dres

16h30 Cães de Raça: Whippet

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: O Bicho que

Inventa Moda

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Amor de Gato

21h00 Fobias Extremas

23h00 Fobias Extremas

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Criminal Minds

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 NCIS

22h00 Criminal Minds

CANAL BRASIL

11h30 Nelson Freire

13h30 Clipe Brasil

14h30 Romance do Vaqueiro Voador

15h55 Eurípedes Barsanulfo - Educa

dor e Médium

17h45 Anima Mundi Brasil: Amor e

Ódio

18h15 Cinejornal

18h45 Estúdio 66

19h00 Rua 6, Sem Número

20h45 As Chacretes: Cléo Toda Pura

21h00 Curta na Tela: A Verdadeira

História da Bailarina de Verme

lho

21h30 Espelho: Com Lázaro Ramos

22h00 O Tempo e o Lugar

DISCOVERY

12h20 Os Irmãos Howe: O Mini-Rip

13h10 Catástrofes Aéreas: Clima

Extremo

14h00 A Fúria dos Elementos: Terra

14h50 Egito Revelado: A Esfinge

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Engenharia Reversa

16h30 A Supercâmera: Cobras e Sumô 17h20 Febre do Ouro: Paixão

18h10 Monstros do Rio: O Lutador

Mongol

19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Heróis Improváveis

19h50 Perigo: Receitas Venenosas

20h40 Incrível: Nepal/ Índia/Filipinas/

Tailândia

21h30 Catástrofes Aéreas: Falha no

Sistema

22h20 Crer ou não crer: Ataque

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Campeonato Inglês: Liverpool x

Tottenham

16h00 Show da Rodada do Alemão 16h30 Abre o Jogo :

Campeonato Inglês Segunda

Divisão (av)

16h40 Campeonato Inglês - Segunda

Divisão: Burnley x Hull City (av)

18h45 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

20h30 O Brasil da Copa do Mundo

21h00 Linha de Passe: Mesa-Redonda

(av)

23h00 Sportscenter (av)

FOX

12h00 Futurama

12h30 Futurama

13h00 Futurama

13h30 The Walking Dead

14h30 Arquivo X - Eu Quero Acreditar

16h20 Homem de Ferro 2

18h30 A Era do Gelo

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h29 Pílulas Spfw: Grafismos

12h30 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Coração Aperta

do

13h00 Supernanny: Família Young

13h59 Pílulas Spfw: Estilistas

14h00 The Ellen Degeneres Show

14h59 Pílulas Spfw: Moda Praia

15h00 Viva Voz Verão 2013

15h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Helio Pelegrino e Marcia Muller

16h00 Marília Gabriela Entrevista

17h00 Brothers & Sisters

18h00 GNT Fashion (Moda) - Semana

de Moda de Milão

18h29 Pílulas Spfw: Maiôs

18h30 Vamos Combinar (Moda) -

Shorts

18h59 Pílulas Spfw: Estampas

19h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Hoje Tem Casamento? Tem,

Sim, Senhor!

19h30 Superbonita (Beleza) - Boca

Vermelha

20h00 O Estilo das Celebridades

20h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Ficou, Casou

21h00 Vamos Combinar (Moda) -

Legging

21h30 Superbonita (Beleza) - Sem

Tattoo

22h00 GNT Fashion

HBO

12h55 Anjos da Noite - O Despertar

14h30 As Aventuras de Tintim

16h25 Lanterna Verde

18h30 Festival de Cinema de Sundace

2013

19h00 Jogo de Poder

21h00 Parade's End

22h00 The Big C

MAX

12h40 O Dia Em Que Eu Não Nasci

14h20 Em Busca da Fé

16h20 Jason Becker: Not Dead Yet

18h00 Águas Turvas

20h10 O Estranho em Mim

22h00 Raiva

MAX PRIME

12h30 Mais uma Sexta-Feira em

Apuros

14h15 O Morto Vivo

16h20 Vencer ou Morrer

18h00 Destino São Paulo - Sereno

18h35 Destino São Paulo - O Banquete do Avô

19h20 Rápida Vingança

21h00 Hunted

22h00 Playoff

MGM

12h00 O Dia de Cada Um

13h45 Na Mira do Chefe

15h45 The Bachelor - O Noivo Perfeito 17h45 Be Cool - O Outro Nome do

Jogo

20h00 The Bachelor - O Noivo Perfeito 22h00 Perigo em Bangkok

MULTISHOW

12h30 220 volts

13h00 Em Busca da Balada Perfeita

13h15 Tira Onda: Vampeta

13h30 Vai Pra Onde?

14h00 Elton John - 40th Anniversary

Of The Rocket Man

15h00 Altas Horas

17h00 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção de Domingo

18h00 Mais X Favela

18h30 Big Brother Brasil 13

19h00 TVZ

21h00 Mundo Canibal

21h20 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção

22h20 Sensacionalista

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 O Melhor Amigo do Cão

13h05 Missão Pet

13h55 Fui Amish

14h45 Drogas S/A: Havaí, O Paraíso

das Metanfetaminas

15h35 Drogas S/A: Heroína no Alasca

16h25 Tabu: Álcool

17h15 Pesca Radical: O Siluro Gigante

18h05 Missão Pet

18h55 Quem Matou Lincoln

20h35 Férias na Prisão: Em Nome do

Pai

21h25 Vida de Presidiário: Viciados

22h15 Drogas S/A: Os Reis da Droga

de Nova York

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 American Idol

17h00 Melissa & Joey

17h30 Man Up

18h00 Férias no Trailer

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I

22h00 Grey's Anatomy

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 Tá na Área (av)

19h00 Prêmio Laureus (av)

21h00 Bem, Amigos! (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Agora Seremos Felizes

16h00 Henrique V

18h15 O Magnata

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Enigma do Outro Mundo

TELECINE ACTION

12h40 Regras do Brooklyn

14h30 A Idade da Violência

16h25 A Maldição da Libélula

18h00 O Caçador de Dragões

19h55 Tropa de Elite 2 - O Inimigo

Agora é Outro

22h00 Pacto Secreto

TELECINE CULT

11h55 Metropolitan

13h25 Quanto Mais Quente Melhor

15h40 Bravura Indômita

17h40 Poesia

20h10 Sam Whiskey, o Proscrito

22h00 A Vida Marinha com Steve

Zissou

TELECINE PIPOCA

12h55 Kung Fu Panda 2

14h35 Gigantes de Aço

16h50 Anderson Silva: Como Água

18h20 Um Método Perigoso

20h10 Gritos de Horror - O Renasci

mento

22h00 Guerra é Guerra!

TELECINE PREMIUM

12h50 A Oitava Página

14h45 Um Novo Despertar

16h25 Os Segredos de Tanner Hall

18h05 Paraísos Artificiais

19h55 Contrabando

22h00 O Anjo do Desejo

TELECINE TOUCH

12h35 Os Amores de Johnny

14h15 Quiz Show - A Verdade dos

Bastidores

16h40 Nossa Vida Sem Grace

18h15 Antes que o Mundo Acabe

20h05 Não Me Abandone Jamais

22h00 Casamento às Avessas

TNT

11h55 O Amor Custa Caro

13h40 Simplesmente Complicado

15h45 Minhas Adoráveis Ex-Namora

das

17h35 V de Vingança

20h00 A Mulher Invisível

22h00 Votação TNT

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

16h55 Medical Detectives

17h25 Grimm

18h25 A Chave Mestra

20h15 Resident Evil 3: A Extinção

22h00 Beauty & The Beast

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Jurassic Park 3

16h00 Mike & Molly

16h30 2 Broke Girls

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 2 Broke Girls

22h00 Arrow

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XIV

12h30 Redakai

13h00 Ben 10

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Ben 10

16h00 Lanterna Verde

16h30 Transformers Prime

17h00 O Castigado

17h30 A CQ: Confusões ao Quadrado

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Historietas Assombradas

20h00 Ben 10: Omniverse

20h30 Dragões: Pilotos de Berk

21h00 Apenas um Show

21h15 Hora de Aventura

21h30 Level Up

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Cálice

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Transformers Rescue Bots

13h30 Rob, o Robô: Calafrios no

Espaço / Confusão na Cas a

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans: O Ataque do

Hominhoco Gigante

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Sono de

Inverno/O Médico de

15h30 Aventuras com os Kratts: Força de Canguru

16h00 Dino Dan: O Ovo Misterioso/ Um Osso Especial

16h30 Mike, o Cavaleiro: A Missão

Casa

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Entrega Especial

18h30 Jelly Jamm: O Aprendiz/Pulsei

ras Trapaceiras

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Da Garga

lhada /O Caso Das Garrafas

Plásticas

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha da Aranha

Marinheira

21h00 Toot & Puddle: O Espantalho /

Uma Aventura na Dinamarca

21h30 Backyardigans: O Samurai das

Tortas

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Austin & Ally

18h30 Austin & Ally

19h00 Violetta

20h00 Treinando o Papai

22h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Peter Punk

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

12h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 iCarly

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 As Tartarugas Ninjas

18h00 Power Rangers Samurai

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h30 iCarly: O Resgate de Carly

21h00 Miss XV

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV: Piratas vs Ninja vs

Robôs vs Caubóis

13h15 AnimaTV: Vivi Viravento

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Vai Dar Samba

17h45 AnimaTV: A Princesa de Cora

ção Gelado

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 A Borboleta sem Asas

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

Lázaro e Criolo no Espelho

C. Brasil / 21h30

Estreia da série Catfish

MTV / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Nilba e os

Desastronautas

Gloob / 11 h