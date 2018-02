CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo o Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Micrópolis

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé na Rua

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane -

Os Inimigos dos Banes (Parte 2)

21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional de Cinema na Cultura - Caos Calmo

23h45 Metrópolis

0h15 Manos e Minas

SBT (4)

6h00 Jornal do SBT - Manhã

8h00 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três é Demais

13h15 Chapolin

13h45 Chaves

14h30 Rosalinda

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Um Maluco no Pedaço

18h45 As Visões na Raven

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa do Ratinho

22h45 Cante se Puder

0h00 De Frente com Gabi

1h00 Jornal do SBT - Noite

1h45 Dois Homens e Meio/ Two and

a Half Men

2h15 Big Bang A Teoria/ The Big

Bang Theory

3h00 Tele Seriados I - A Lei de Harry/ Harry's Law

4h00 Jornal do SBT - Madrugada

5h00 Jornal do SBT - Madrugada/

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Prof.

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima Bernar

des

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

15h50 Sessão da Tarde - O Amor é

Cego

17h46 Globo Notícia

17h49 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

20h55 Salve Jorge

21h40 Big Brother Brasil 13

21h50 Futebol 2013 - Taça Libertado

res - Fluminense x Huachipato

0h00 Jornal da Globo

0h32 Programete Fórmula 1

0h34 Programa do Jô

2h05 The Good Guys

2h55 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h45 José do Egito

22h30 Balacobaco

23h15 Super Tela

1h30 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon/ Yugi-Oh Gx/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

18h05 Vídeo Mania

18h10 Betty, A Feia

19h30 TV Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Superpop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 Programa Amaury Jr.

1h30 Transição

2h00 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição das

10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos da Bola

14h15 Dragon Ball GT - Volte Goku!

Uub, o Furioso Lutador/ O Raio

Mortal de Uub

15h00 Futurama - De Volta ao Século

XX/ O Maior Não é o Melhor

15h50 iCarly - Saindo de Casa

16h15 Liga dos Campeões Da Uefa (av) - PSG x Valencia

18h40 Brasil Urgente

19h20 Jornal da Band

20h25 Momento da Sorte

20h28 Show da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - Bart Perdido/ 2

Garotos na Maior Fria

22h30 Sessão Especial

0h15 Agora é Tarde com Danilo

Gentili

1h15 Jornal da Noite

2h00 O Melhor da Liga

2h25 Claquete

3h25 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Picks

7h15 Programação Especial - CPM 22

8h00 Clássicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Programação Especial - Weezer

12h00 Top 10

13h00 Acesso MTV

14h00 Clássica

14h30 Rap

15h00 Rock

15h30 Alternativa

16h00 Brasileira

16h30 Pop

17h00 Programação Especial - Public

ENE

17h45 PC na TV

18h00 TOP 10 (Novo Formato)

19h00 Acesso MTV

20h00 Hard Times

20h30 Furo MTV

21h00 Picks

21h30 PC na TV

21h45 Infortúnio

22h00 Para Gostar de Música

23h00 Hard Times

23h30 Furo MTV

0h00 Skins

0h45 PC na TV

1h00 Acesso MTV

2h00 Programação Especial - CPM 22

3h00 Rap

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA (34)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 TV Cidadania - OAB / SP

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h05 Pequenos Robôs

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Meu Amigãozão

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga Corky

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Pequenos Robôs

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Meu Amigãozão

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - Primeira

Temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Nova Amazônia

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Coisas de Alice

19h00 Brilhante Futebol Clube

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 Caminhos da Democracia - De

Golbery a anistia

21h00 Repórter Brasil Noite

22h00 Os Protetores do Planeta 9

23h00 Sinfonia Fina - Segunda Tempo

rada

23h30 Direções - O Louco

0h30 Caminhos da Democracia - De

Golbery a anistia

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 África 5: Rinoceronte

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Problemas de Cria

15h00 As Travessias de Jeff Corwin:

Politicagem

16h00 Cães de Raça: Bichon Frisé

16h30 Cães de Raça: Flat-Coated

Retriever

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: É o Amor

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais: Especial

- Superpoderes

19h30 60 Encontros Mortais: Especial

- Vizinhos Mortais

20h00 Amor de Gato

21h00 Clones de Estimação

22h00 Clones de Estimação: Parte 2

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Last Resort

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Undercovers

CANAL BRASIL

11h20 Cascalho

13h10 Estúdio 66: Elton Medeiros

13h30 Clipe Brasil

14h30 Que Estranha Forma de Amar

16h15 Sobre Futebol e Barreiras

18h15 Evidente

18h45 MPB - Música Portuguesa

Brasileira: Terras em que Tudo

o que se Planta

19h00 Soldado de Deus

20h40 Projeto Sumir - Mitiaro - Parte 2 21h00 Curta na Tela: A Casa da Vó

Neyde

21h30 Sangue Latino - Fernando Pérez 22h00 Noel - Poeta da Vila

DISCOVERY

12h20 S.O.S. Construção: Sonho de

uma Vida

13h10 Sozinhos na Selva: Jason

Gardiner

14h00 À Prova de Tudo: Geórgia/Euro

pa Oriental

14h50 Desafio em Dose Dupla Brasil:

Planície Inundada

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Despistando um Cão

Farejador

16h30 À Prova de Tudo: Guia de

Sobrevivência

17h20 Febre do Ouro: Golpe do destino 18h10 Monstros do Rio: Traíra Gigante

19h00 Sem Corte e Sem Censura: Luta pela Vida

19h50 Enigmas da Medicina: A Menina que Parou de Crescer

20h40 Enigmas da Medicina: O Menino de Olhar Estranho

21h30 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Poucos Minutos

de Vida

22h20 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Uma Segunda

Chance

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Campeonato Alemão: Borussia

Dortmund x Hannover

16h00 Show da Rodada do Espanhol

16h30 Futebol - ESPN Filmes - Os

Maiores Técnicos Do Futebol

Mundial - José Mourinho

17h00 Loucos por Futebol : Especial

Zico - 60 Anos

18h30 Mundo 2 Rodas

18h45 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

21h55 Uefa Champions League :

Oitavas de Final, Jogo de Volta

- Juventus x Celtic

23h55 Sportscenter (av)

FOX

12h00 Futurama

12h30 Futurama

13h00 The Walking Dead

14h00 O Sexto Dia

16h25 O Último Mestre do Ar

18h15 Showtime

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h00 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Sol

12h30 Faixa de Areia (Série) - Florianó

polis

13h00 Supernanny: Família Williams

13h59 Pílulas Spfw: Estilistas

14h00 The Ellen Degeneres Show

14h59 Pílulas Spfw: Moda Praia

15h00 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Ídolos

15h30 Boas-Vindas (Nascimento) -

Esperança

16h00 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Alexandre

16h30 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Sol

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Chegadas e Partidas

18h29 Pílulas Spfw: Maiôs

18h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Saidinha de Banco

19h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Coração Aperta

do

19h29 Pílulas Spfw: Estampas

19h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Hoje Tem Casamento? Tem,

Sim, Senhor!

19h59 Pílulas Spfw: Grafismos

20h00 Detox do Amor 2013: "A Diferen

ça Entre Homens e Mulheres"

20h59 Pílulas Spfw: Estilistas

21h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Hoje Tem Casamento? Tem,

Sim, Senhor!

21h30 Saia Justa 2013

22h29 Pílulas Spfw: Moda Praia

HBO

12h38 Assalto ao Carro Blindado

14h17 72 Horas

16h45 Cálculo Mortal

19h00 Enlightened

19h30 The Big C

20h10 Happy Feet 2: O Pinguim

22h00 Cada um tem a Gêmea que

Merece

MAX

11h45 Você Vai Conhecer o Homem

dos Seus Sonhos

13h30 O Dia Em Que Eu Não Nasci

15h05 Saída pela Loja de Presentes

16h35 Bróder

18h20 Biutiful

20h55 Real Humans

21h55 Real Humans

22h55 Destino São Paulo - Dia de

Independência

MAX PRIME

11h55 Vencer ou Morrer

13h35 Yas Island: Top Speed, Full

Emotion

14h00 Negócio Arriscado

15h45 Homem-Aranha 2

18h00 Destino São Paulo - Dia de

Independência

18h45 Destino São Paulo - Sereno

19h20 Soldado Universal - O Retorno

20h45 Zumbilândia

22h15 Jogo de Poder

MGM

12h30 O Tempo de Cada Um

14h10 Fargo - Uma Comédia de Erros

16h00 Sociedade Secreta

18h00 Meu Mundo em Perigo

19h55 Segredos Ocultos

22h00 Cassino

MULTISHOW

12h45 Papo De Mallandro

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Sem Destino

14h30 Contos do Rock

15h00 Bastidores

15h30 Experimente 2012

16h00 Two Door Cinema Club - Live At Isle Of Wight

16h30 As Gostosas e os Geeks

17h30 220 Volts

18h00 Meu Passado Me Condena

18h30 Big Brother Brasil 13

19h00 TVZ

21h00 Mundo Canibal

21h15 TVZ Faixa Bônus

21h50 Big Brother Brasil 13 - Ao Vivo

22h20 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 O Maior Festival Religioso do

Mundo

13h05 Fernando de Noronha - A Ilha

dos Tubarões

13h30 Aquanautas: Parcel do Manoel

Luís - Cemitério Submerso

13h55 A Colônia dos Huteritas: Univer

sidade, Nao!

14h45 Tabu: Aparências Extremas

15h35 Tabu: Colecionadores Extremos 16h25 Tabu: Transgênero

17h15 Pesca Radical: Criaturas das

Profundezas

18h05 Aquanautas: Atol das Rocas -

Um Berçário de Vida

18h30 Aquanautas: Abrolhos - Imensi

dão Inexplorada

18h55 Bastidores: Pregadores Mirins

19h45 A Outra Face da Cirurgia

Plástica

20h35 Ganesh: O Menino Elefante

21h25 Tabu: Funerais Bizarros

22h15 Tabu: Síndromes Estranhas

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 American Idol

16h00 Top Chef

17h00 Parks And Recreation

17h30 Community

18h00 Wimbledon - O Jogo do Amor

20h00 C.S.I

21h00 The Client List

22h00 Revenge

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação SPORTV (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 SPORTV News (av)

14h00 Arena SPORTV (av)

16h30 Liga Paulista de Futsal - São

Paulo x Aabb (av)

18h30 Liga Paulista de Futsal - Corin

thians x Araçariguama (av)

20h30 Tá na Área (av)

22h00 Taça Libertadores da América - Fluminense x Huachipato (av)

0h00 SPORTV News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Alô, Dolly

16h30 A Águia Pousou

18h40 Hollywood's Top Ten:

Lights, Camera, Action

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Despertar de um Pesadelo

3h20 Intriga Internacional

TELECINE ACTION

11h05 Comando Delta 2 - Conexão

Colômbia

13h00 Solomon Kane - O Caçador de

Demônios

14h50 Quarentena

16h30 Apenas a Verdade

18h05 Vingança Implacável

19h55 Brigada 49

22h00 Os Reis da Rua 2

TELECINE CULT

12h10 Jornada nas Estrelas 4: A Volta para Casa

14h20 Buffalo Bill

16h00 Segredos do Coração

18h00 Olhos Azuis

20h00 Dick Tracy

22h00 Sangue do Meu Sangue

TELECINE PIPOCA

11h20 Não Sei Como Ela Consegue

13h00 O Enviado

14h50 O Reino do Golfe

16h30 O Homem do Futuro

18h25 Intrusos

20h15 Não Se Preocupe, Nada Vai Dar

Certo!

22h00 John Carter - Entre Dois Mun

dos

TELECINE PREMIUM

12h35 Na Mira dos Assassinos

14h10 Margaret

16h50 Gato de Botas

18h25 A Instituição

20h10 Sete Dias com Marilyn

22h00 Protegendo o Inimigo

TELECINE TOUCH

12h25 Caminhoneira

14h10 Incertezas

16h10 Para Sempre Vencedor

18h10 Traídos pelo Destino

20h00 A Duquesa

22h00 Pronta para Amar

TNT

12h20 A Máfia Volta ao Divã

14h05 Premonições

15h50 Coração de Tinta - O Livro

Mágico

17h45 Simplesmente Complicado

19h50 O Traidor

22h00 Fúria em Duas Rodas

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Up All Night

17h30 Up All Night

18h00 Emma

20h15 Orgulho e Preconceito

22h30 Encontro Marcado

WARNER

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Hairspray - Em Busca da Fama

16h30 Inside The Following - Por Trás

das Câmeras

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 Two And a Half Men

21h30 Two And a Half Men

22h00 Person Of Interest

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XIV

12h30 Redakai

13h00 Ben 10

14h30 Oggy & The Cockroaches

15h00 Ben 10

16h00 Lanterna Verde

16h30 Transformers Prime

17h00 O Castigado

17h30 A CQ: Confusões ao Quadrado

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Hora de Aventura

20h00 Lanterna Verde: Primeiro Voo

21h30 Drama Total: A Vingança da

Ilha

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Piratas Abandona

dos/ Ilha da Manga Bamba

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Transformers Rescue Bots

13h30 Rob, o Robô: Mostrar e Compar

tilhar

14h00 Jelly Jamm: Um Mundo cor-de-

rosa/Natureza Selvagem

14h30 Backyardigans: Sigam a Pena

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts:

Irmãos Basilisco

16h00 Dino Dan: Dino Ataque/Nada

Além do Dente

16h30 Mike, o Cavaleiro: Mike, o

Cavaleiro, e a Torta de Gulosei

ma Troll

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Ataque do Chuck

Gigante/ Soku-Kun

18h30 Jelly Jamm: O Detetive dos

Sons/Rita Perde a Princesa

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso dos Carneiri

nhos /O Caso do Sumiço dos

Grilos

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Dia do Mecana

Coala / Ilha do Papagaio Pintor

21h00 Toot & Puddle: Como Fazer

uma Horta

21h30 Backyardigans

22h00 Lazytown: Duelo de Dança

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Jessie

18h30 Jessie

19h00 Violetta

20h00 O Diário da Princesa 2

22h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Randy Cunningham - Ninja

Total

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

12h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 As Tartarugas Ninjas: Garota

Nova na Cidade

18h00 Power Rangers Samurai

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h30 iCarly

21h00 Miss XV

22h00 Big Time Rush

22h30 Drake & Josh

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV: Bolota e Chumbrega

13h15 AnimaTV: Abílio e Traquitana e

Hiperion

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Hiperion

17h45 AnimaTV: Historietas Assombra

das

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Rapunzel

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

Novo episódio de Revenge

Sony / 22 h

Inspector

George Gently

+Globosat / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Tabu especial

funerais

NatGeo / 21h30