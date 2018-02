CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo o Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Wallace &

Gromit: As Calças Erradas/ Dia

de Folga/ Juro Que Vi: O Saci

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé na Rua

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane

21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Cartão Verde (av)

23h00 Provocações - Ana Haddad

(Professora Universitária)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários -

Projeto 949 - A Odisseia de Um

Submarino Nuclear

1h00 Móbile (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal do SBT - Manhã

8h00 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 Chapolin

13h45 Chaves

14h30 Rosalinda

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Um Maluco no Pedaço

18h45 As Visões da Raven

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa do Ratinho

22h45 Cine Espetacular - Python

0h45 Jornal do SBT - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h30 Tele Seriados I - História Fora

do Normal/ Unnatural History

3h15 Tele Seriados II - Cadê Você,

Chelsea?/ Are You There,

Chelsea?

4h00 Jornal do SBT - Madrugada

5h00 Jornal do SBT - Madrugada/

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima Bernar

des

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

15h55 Sessão da Tarde - Jogo da

Vida

17h47 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV TV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

23h35 Louco Por Elas

0h15 Jornal da Globo

0h49 Programete Fórmula 1

0h51 Programa do Jô

2h25 Terra Nova

3h10 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h15 CSI: NY

22h15 Balacobaco

23h15 Grimm

0h15 CSI Miami

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon/ Yugi-Oh Gx/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

18h00 Vídeo Mania

18h10 Betty, A Feia

19h30 TV Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Feira do Riso

23h00 Luciana By Night

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 Programa Amaury Jr.

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição das

10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball GT - Goku Desapa

rece?/ A Destruição De Goku?

15h00 Futurama - O Acasalamento/

Quero Meu Corpo De Volta

15h50 iCarly - Sob Nova Direção/ O

Amor Perdido De Lembert

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal da Band

20h25 Momento da Sorte

20h28 Show da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - O Massacre do

Depoimento de Kent/ Sexo,

Espiões E Raspas Idiotas

22h30 The Walking Dead - Salve o

Último

23h45 Roma - Cesárion

0h45 Agora É Tarde com Danilo

Gentili

1h45 Jornal da Noite

2h30 Claquete

3h30 O Encantador De Cães

3h40 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Programação Especial - Madon

na 80

8h00 Clássicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Programação Especial - Bon

Jovi

12h00 Top 10

13h00 Acesso MTV

14h00 Clássica

14h30 Rap

15h00 Rock

15h30 Alternativa

16h00 Brasileira

16h30 Pop

17h00 Programação Especial - CMP22

17h45 PC na TV

18h00 TOP 10

19h00 Acesso MTV

20h00 Hard Times

20h30 Furo MTV

21h00 Picks

21h30 PC na TV

21h45 Infortunio

22h00 Programação Especial - Madon

na 80

23h00 Hard Times

23h30 Furo MTV

0h00 Skins

0h45 PC na TV

1h00 Acesso MTV

2h00 Programação Especial - Public

Ene

3h00 Rap

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA (34)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Ponto de Encontro Cultural

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Frente a Frente (av) DF

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h05 Pequenos Robôs

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Meu Amigãozão

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga Corky

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Pequenos Robôs

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Meu Amigãozão

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - Primeira

Temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Corto Maltese

19h00 Brilhante Futebol Clube

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 Observatório da Imprensa

21h00 Repórter Brasil Noite

22h00 Samba na Gamboa

23h00 Arte do Artista

23h30 Direções - O Louco

0h30 Observatório da Imprensa

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 África 5: Elefante

14h00 Animais em Risco: Phoenix - O

Cachorro de três patas

15h00 As Travessias de Jeff Corwin:

Na Pele do Crocodilo

16h00 Cães de Raça: Boiadeiro Bernês

16h30 Cães de Raça: Cão Montanhês

dos Pirineus

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 Qual é, Bicho?: Soltando o Gogó 18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais: Bahamas 19h30 60 Encontros Mortais: Brasil -

Roraima

20h00 Meu Cão Ideal: Familia Lafarga

20h30 Meu Cão Ideal: Familia Baserga

Urgorri

21h00 A Guerra dos Bichos

22h00 A Guerra dos Bichos

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 NCIS

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Last Resort

22h00 Quebrando a Banca

CANAL BRASIL

11h50 A Grande Feira

13h30 Clipe Brasil

14h30 Divaldo Franco - Humanista e

Médium Espírita

16h10 A Causa Secreta

17h45 Jogos da Paixão

18h15 Compositores Unidos - João

Bosco

18h45 Projeto Sumir - Mitiaro - Parte 2 19h00 Nelson Freire

21h00 Curta na Tela: Satori Uso

21h30 Larica Total - Faixa de Gaza

22h00 Seleção Brasileira: Dia de Preto

DISCOVERY

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Campeonato Inglês -VT- Chel

sea x West Bromwich

16h00 Show da Rodada do Inglês

16h30 Rugby: Aviva - Premiership -VT-

Bath x Gloucester

18h30 Skate Paradise

18h45 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

20h30 Uefa Champions League :

Oitavas de Final, Jogo de Volta

- Borussia Dortmund x Shakh

tar Donetsk

22h30 Show da Rodada do Inglês

23h00 Show da Rodada do Alemão

23h30 Sportscenter (av)

FOX

12h00 Futurama

12h30 Futurama

12h45 Futurama

13h15 Futurama

13h45 The Walking Dead

14h45 Stealth - Ameaça Invisível

16h45 Pequenos Invasores

18h15 O Fada do Dente

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h00 GNT Fashion

12h30 Base Aliada (Maquiagem) -

Bofes

12h45 Mulheres

13h00 Supernanny: Família Goins

13h59 Pílulas Spfw: Estampas

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Hoje Tem Casamento? Tem,

Sim, Senhor!

15h30 Vamos Combinar (Moda) -

Shorts

16h00 Superbonita (Beleza) - Boca

Vermelha

16h30 GNT Fashion

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Viver com Fé (Histórias de

Superação) - Fé na Dualidade

18h30 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Ídolos

19h00 Boas-Vindas (Nascimento) -

Amor e Paixão

19h30 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Preguiça

19h59 Pílulas Spfw: Grafismos

20h00 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Bates

20h29 Pílulas Spfw: Estilistas

20h30 Faixa de Areia (Série) - Alagoas

21h00 Boas-Vindas (Nascimento) -

Esperança

21h30 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Williams

22h00 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Sol

HBO

12h05 Antes do Pôr-do-Sol

13h33 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 1

16h06 As Aventuras de Tintim

18h00 Destino São Paulo - O Noivo do

Filho

18h43 Destino São Paulo - O Par

Perdido

19h35 Anjos da Noite - O Despertar

21h15 Professora Sem Classe

23h00 Sexo Urbano Especial: Sexo

Cosmopolita

MAX

12h50 Sea Shadow

14h40 O Detetive Bengali

16h30 Uma Amizade sem Fronteiras

18h15 El Premio

20h15 Besouro

22h00 Gorbaciof

23h30 Felicidade

MAX PRIME

13h40 A Era dos Dragões

15h20 O Guarda

17h05 True Justice

18h00 True Justice

18h55 30 Minutos ou Menos

20h25 O Albergue 3

22h00 Lucky Luke

23h50 Hot, Sexy Singles

MGM

13h00 Um Casal mais que Perfeito

15h05 Forças do Destino

17h05 Até que os Parentes nos Sepa

rem

19h00 Invasão

19h30 Sociedade Secreta

21h30 Action Zone

22h00 O Lutador

MULTISHOW

12h30 Sensacionalista

13h00 Lugar Incomum

13h30 Experimente 2012

14h00 Contos do Rock

14h30 Two Door Cinema Club - Live At Isle Of Wight

15h00 Vai Dançar

15h30 Meu Passado Me Condena

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Tá Gostando Do Show?

17h00 Sem Destino

17h30 Planeta Atlântida RS: SOJA

18h00 Estranha Mente

18h30 Big Brother Brasil 13

19h00 TVZ

21h15 Mundo Canibal

21h30 Nalu Pelo Mundo

22h00 Contos do Rock

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Gigantes da Natureza: Hipopóta

mo

13h05 Amizades Insólitas: O Outro

Melhor Amigo do Homem

13h55 Vivendo com os Amish

14h45 A Vida Secreta dos Apóstolos

15h35 Segredos da Bíblia: Os Rivais de Jesus

16h25 Segredos da Bíblia: Apocalipse

17h15 Pesca Radical: O Peixe Vampiro

18h05 Amizades Insólitas: Melhores

Momentos

18h55 O Papa Bento XVI

19h45 Em Busca da Onça-Pintada

20h35 Presa Humana: Leopardos

Assassinos

21h25 O Homem e as Feras: O Mons

tro do Rio Amazonas

22h15 Mayday! Desastres Aéreos: A

Caminho de Singapura

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 C.S.I

16h00 Grey's Anatomy

17h00 Happy Endings

17h30 Rules Of Engagement

18h00 Connie e Carla - As Rainhas da

Noite

20h00 C.S.I

21h00 Resident Evil: O Hóspede

Maldito

23h00 Top Chef

SPORTV

09h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

15h30 Mundial de Esqui Estilo Livre -

Voss, Noruega (av)

18h00 Tá na Área (av)

19h00 Superliga Feminina de Vôlei -

Osasco x Minas ou Campinas x

Pinheiros (av)

21h00 Superliga Feminina de Vôlei -

Rio de Janeiro x Rio do Sul (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Conspiração de Silêncio

15h30 A Rosa Púrpura do Cairo

17h00 O Passado

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Até o Limite da Honra

TELECINE ACTION

13h10 Por um Triz

15h10 Morte na Fronteira

16h45 Caçados

18h20 Corpo Fechado

20h20 Reféns

22h00 Santos ou Soldados

23h40 Gritos Mortais

TELECINE CULT

12h45 Miss Broadway

14h05 E Agora Brilha o Sol

16h25 Amália - O Filme

18h35 Uma Noite de Aventuras

20h30 Isto Não é um Filme

22h00 As Flores de Kirkuk

TELECINE PIPOCA

12h50 Sem Saída

14h45 Passado Sob Suspeita

16h30 Uma Noiva para Harry

18h15 Reencontrando a Felicidade

19h55 Super 8

22h00 Uma Vida Melhor

23h50 Motoqueiro Fantasma: Espírito

de Vingança

TELECINE PREMIUM

12h10 As Faces de Helen

14h20 As Aventuras de Agamenon, O

Repórter

15h50 Os Descendentes

17h55 Planeta dos Macacos: A Origem

19h55 A Perseguição

22h00 Eu Sou o Número Quatro

TELECINE TOUCH

12h30 A Grande Virada

14h25 Água para Elefantes

16h35 Um Toque de Felicidade

18h15 A Quarta Guerra

20h00 Bruna Surfistinha

22h00 Cisne Negro

TNT

11h35 Os Donos da Noite

13h40 Licença para Seduzir

15h10 Eu Odeio o Dia dos Namorados

16h55 Premonições

18h40 Mais uma Vez Amor

20h20 Carros Usados, Vendedores

Pirados!

22h00 O Pior Trabalho do Mundo

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Chicago Fire

18h00 Law & Order SVU

19h00 Law & Order SVU

20h00 Law & Order SVU

21h00 Law & Order SVU

22h00 Chicago Fire

WARNER

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Dizem Por Aí¿

16h00 Mike & Molly

16h30 The Big Bang Theory

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two And a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 The Big Bang Theory

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Força Policial

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon XIV

12h30 Redakai

13h00 Ben 10

14h30 Oggy & The Cockroaches

15h00 Ben 10

16h00 Lanterna Verde

16h30 Transformers Prime

17h00 O Castigado

17h30 A CQ: Confusões ao Quadrado

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Hora de Aventura

20h00 Firebreather - O Lança Fogo

21h30 Drama Total: A Vingança da

Ilha

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Arranjo da …

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Transformers Rescue Bots

13h30 Rob, o Robô: Robô Gigante /

Mãos à Obra

14h00 Jelly Jamm: O Pianista /O

Super-herói

14h30 Backyardigans: A Fuga

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts:

Missão Polvo

16h00 Dino Dan: Mini Dino/Três

Pequenos Paleontólogos

16h30 Mike, o Cavaleiro: Mike O

Cavaleiro e o Grande Resgate

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: A Bela e a Fera

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: A Festa na Praia /

Esconde-Esconde

18h30 Jelly Jamm: O Mistério das

Árvores/O Inventor

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Das Flores

Pálidas / O Caso Do Chumbo

Feliz

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: A Ilha do Tigre

Cavaleiro / Ilha do Mecana

Falcão

21h00 Toot & Puddle: A Bailarina / A

Música da Floresta

21h30 Backyardigans

22h00 Lazytown: Sua Majestade

DISNEY CHANNEL

12h20 Eco-Tech: Mundo Reciclável

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

12h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 As Tartarugas Ninjas: Ele veio

das Profundezas

18h00 Power Rangers Samurai

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h30 iCarly

21h00 Miss XV

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV: Muída e Guarda-Chu

va

13h15 AnimaTV: Bolota e Chumbrega

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Abílio e Traquitana e

Hiperion

17h45 AnimaTV: Hiperion

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Planeta Sbrufs

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

22h25 Hora Animada: Traçando Arte

Entrevistas no Arte do Artista

TV Brasil / 23 h

Lenine fala em

A Máquina

Gazeta / 23h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Música e arte

no Dose Tripla

MixTV / 22h30