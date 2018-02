CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Prof. - Revisão da

Semana

6h30 Brasil Eleitor

7h00 Via Legal

7h30 Repórter Eco (2ª Exibição)

8h00 Quintal da Cultura

13h40 Pronto Atendimento

14h00 Educação Financeira

14h15 Matinê Cultura - A Ilha do

Terrível Rapaterra

16h00 Cultura Documentários - Bam

17h00 Manos e Minas

18h00 Cultura Livre

18h30 O Milagre de Santa Luzia -

Família Gonzaga (2ª Exibição)

19h00 Sr. Brasil

20h00 Viola, Minha Viola

21h15 Jornal da Cultura (av)

21h45 Clássicos - Orquestra Nacional

da Dinamarca

23h15 Cine Brasil - Feminices

0h30 Cultura Livre (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

9h00 Bozo

12h45 Três é Demais

13h15 Chapolin

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil

18h30 Aventura Selvagem

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Esquadrão da Moda

21h30 Supernanny

22h15 Cine Família - Zoando na Escola 23h45 Cine Belas Artes - O Especialis

ta

1h30 Dois Homens e Meio / Two and

a Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h30 Ataque de Risos I - Elas e Eu

3h15 Ataque de Risos II - Uma Famí

lia Perdida no Meio Do Nada/

The Middle

4h15 Ataque de Risos III - Um Maluco no Pedaço

5h00 Ataque de Risos IV - Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h45 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 Sítio do Picapau Amarelo

8h15 Turma da Mônica

8h35 TV Globinho

9h55 Basquete Masculino - Jogo das

Estrelas

11h40 TV Globinho

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h10 Caldeirão do Huck

18h20 Lado a Lado

19h05 SPTV - 2ª Edição

19h25 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h15 Big Brother Brasil 13

22h45 Zorra Total

23h45 Supercine - Querido John

1h40 Altas Horas

3h44 Flash Big Brother Brasil 13

3h50 American Dad

4h10 Corujão

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

16h00 Cine Aventura

18h00 O Melhor do Brasil

20h00 Jornal da Record

20h30 O Melhor do Brasil

23h00 Legendários

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

5h55 Ultrafarma

7h55 Espaço TV

8h25 Movimento Pentecostal -

Helifly

8h55 Vitória em Cristo

10h00 Campeonato Paulista Série A2 - Rio Claro x Grêmio Osasco

12h00 Assembléia de Deus do Brás

13h00 Igreja Família Debaixo da Graça

13h30 TV Bereana

14h00 Sábado Total

17h45 Parceria RB Com

18h15 Polishop

18h45 Parceria

19h00 Companhia de Viagem

19h45 Amaury Jr. Show

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Feira do Riso

23h00 Mega Senha

0h30 Saturday Night Live

2h00 Bola de Neve

2h30 Igreja Templária

3h00 Igreja da Graça - Nosso Lar

5h00 Greja Templária

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Motors

13h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Imóveis

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 Popcorn TV

7h00 Saúde e Sexualidade

7h30 Arte Brasil

8h00 Infomercial - Galinha Morta

8h30 Seicho-No-Iê Na TV

9h00 Infomercial - Fascynios

9h30 Lassie

10h00 De Cara com a Maturidade

11h00 Infomercial - Claro TV

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória em Cristo

13h00 Magazine da Liga Uefa

13h30 Zoo

13h45 Sessão Livre - José

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal da Band

20h25 Show da Fé

21h20 Mr. Bean

21h30 Acredite se Quiser!

22h10 Top Cine - O Dia da Destruição

0h00 Show Business

0h50 Cinema na Madrugada - O

Nome do Jogo

2h30 Família Soprano - Correndo

Atrás

3h30 Um Tio da Pesada - Vanessa

Compra um Carro

3h55 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria ( Maratona)

9h30 Programação Especial- Feliz

Aniversário, Lou Reed

10h15 Faixa a Faixa (maratona)

11h45 Programação Especial- Clipes

Faixa a Faixa de Verão

12h30 Programação Especial- Feliz

Aniversário - Jon Bon J

14h00 Verão MTV - A Casa (Maratona)

18h00 Tá Quente (Maratona)

21h00 A Festa

22h00 Faixa a Faixa (Maratona)

23h30 Programação Especial- Clipes

Faixa a Faixa de Verão

0h15 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria (Maratona)

2h45 A Festa

3h45 Programação Especial - Feliz

Aniversário, Lou Reed

4h30 Programação Especial - Jon

Bon J

6h00 Tá Quente

6h45 Picks

REDE VIDA (34)

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Campeonato Paulista A3 -

Batatais x Marília (av)

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 A Igreja Pelo Mundo

13h00 Frei Jorge da Paz com a Pala

vra do Senhor

13h30 SIMPI

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Kerigma

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 -

Comercial x Velo Clube (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Lauro Trevisan

22h00 Sílvio Brito em Família

22h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h30 Programa Especial

11h00 Papo de Mãe

12h00 Cinema Especial - O ladrão de

Hotzenplotz

13h30 Alto-Falante

14h00 Stadium

15h00 +Ação

15h30 Conhecendo Museus

16h00 Como e Por Quê?

16h30 Diverso

17h00 Paratodos

17h30 Animania

18h00 Segue o Som

19h00 Comentário Geral

19h30 Revista do Cinema Brasileiro

20h00 Arte do Artista

20h30 Oncotô

21h00 Repórter Brasil Noite

21h30 Musicograma

22h30 Cine Nacional - A Queda

0h15 Curta TV

0h45 Oncotô

01h15 Comentário Geral

1h45 Segue o Som

2h45 DOC TV (música) - Saudades da

Minha Terra

3h45 Alto Falante

4h30 A Grande Música

5h30 Via Legal

6h00 Brasil Eleitor

6h30 Programação do dia seguinte

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Veneno de Emergência

14h00 Animais em Risco - África do

Sul

15h00 As Travessias de Jeff Corwin: O

Território do Aligátor

16h00 Cães de Raça: Wolfhound

Irlandês

16h30 Cães de Raça: Springer Spaniel

Inglês

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 Qual é, Bicho?: Respira Senão

Você Pira

18h30 Qual é, Bicho?: Baby Lino

19h00 Meu Gato Endiabrado

20h00 Com Água Até o Pescoço:

Família Nuclear

21h00 A Caverna

23h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Breaking Bad

15h00 In Plain Sight

16h00 Missing

17h00 The River

18h00 NCIS

19h00 O Xangô de Baker Street

21h30 Um Dia de Ontem

23h30 Undercover

CANAL BRASIL

12h00 Espelho: Carlos Alberto Caó

12h30 Zoombido: Altay Veloso

13h00 Maratona Curta na Tela

15h00 Assim na Tela Como no Céu

16h40 Mulatas - Bia

17h00 Faixa Musical: Por Uma MPB

com Mais Tesão

19h00 Nana Caymmi - Rio Sonata

20h35 As Chacretes: Vera Furacão

21h00 Cinejornal

21h30 Compositores Unidos - João

Bosco

22h00 Nelson Freire

DISCOVERY

12h20 À Prova de Tudo: Melhores

Momentos 2

13h10 Bizarrices: Unhas Humanas

13h35 Bizarrices: Galinha de Quatro

Pernas

14h00 À Prova de Tudo: Montana

14h50 Desafio em Dose Dupla 2:

No Calor do Deserto

15h40 Sozinhos na Selva

16h30 Fanáticos por Armas: Fortaleza

Flutuante

17h20 Febre do Ouro: Um Lugar

Melhor

18h10 Catástrofes Aéreas: Varig

19h00 Encontros com Extraterrestes:

A Mensagem

19h50 Encontros com Extraterrestes:

A Chegada

20h40 Assombrações: A Casa do Medo

21h30 Assombrações: Anjos e Demô

nios

22h20 Medicina de Peso: Primeiros

Passos

ESPN BRASIL

10:00 ESPN Brasil Especial

11:00 Prévia do Campeonato Inglês

11:30 Futebol no Mundo

12:25 Campeonato Alemão (av)

14:30 ESPN Filmes:

15:25 Campeonato Alemão (av)

17:30 ESPN Brasil Especial

20:30 Sportscenter (av)

21:30 ESPN Brasil Especial

22:00 Loucos por Futebol

FOX

12h30 X-Men - O Filme

14h20 X-Men 2

16h35 X-Men 3: O Confronto

Final

18h30 New Girl

18h55 Glee

19h40 The New Normal

20h00 As Branquelas

22h00 À Procura da Felicidade

GNT

12h00 A Cozinha de Jamie: Austrália

12h59 Pílulas Spfw: Moda Praia 2

13h00 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Torta de Maçã

13h15 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Banheiro

13h30 Decora (Reality de Decoração) -

"Fique à Vontade, a …

14h00 Mulheres Possíveis (Variedades) - Viagem

14h30 Chuva de Arroz (Casamento) - O Amor Pode Estar ao Lado

14h59 Pílulas Spfw: Divas

15h00 O Estilo das Celebridades

15h30 Viva Voz Verão (Variedades) -

Marcelo Camelo

16h00 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Preguiça

16h30 Saia Justa Verão: As Verdades

Que Ela Não Diz

17h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Gui Mattos

18h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Paulo Vilhena

18h30 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Restaurante em Casa 2

19h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Gui Mattos

19h29 Pílulas Spfw: Moda Praia

19h30 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Preguiça

20h00 Superbonita Verão (Beleza) -

Laranja

20h30 O Estilo das Celebridades

21h00 Mulheres Possíveis (Variedades) - Viagem

21h30 Viva Voz Verão (Variedades) -

Marcelo Camelo

23h30 A História de Ingrid Betancourt

HBO

12h00 The Hollywood News Report

12h30 The Weight Of The Nation

13h45 Mad Men

15h15 Santuário

17h15 Tróia

20h11 Resident Evil 4: Recomeço

22h00 Anjos da Morte - O Despertar

MAX

11h10 A Fonte das Mulheres

13h25 Micmacs - Um Plano Complica

do

15h20 Sr. Ninguém

18h05 A Matter Of Taste: Serving Up

Paul Liebrandt

19h20 Real Humans

20h25 Biutiful

22h55 Mulher de Fases - Um Psiquia

tra e um Surfista

MAX PRIME

11h55 Goodnight Faz Justiça

13h30 O Implacável

15h20 Hunted: Behind The Scenes

15h35 Falcão Negro em Perigo

18h10 Mulher de Fases - Um Psiquia

tra e um Surfista

18h45 Destino São Paulo - Dia de

Independência

19h35 Gantz - Perfect Answer

22h00 The Heineken Kidnapping

MGM

11h45 No Tempo das Borboletas

13h35 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

15h35 Invasão

16h05 The Learning Curve

18h05 Um Beijo Roubado

20h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

22h00 Guerra dos Mundos

MULTISHOW

12h30 Experimente 2012

13h00 Especial Festival De Verão 13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 As Gostosas e os Geeks

15h00 TVZ Experimente

16h00 Papo De Mallandro

16h45 Tira Onda: Adriana Birolli

17h00 Meu Passado Me Condena

17h30 Estranha Mente

18h00 Especial Planeta Atlântida

18h30 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

19h00 Top TVZ

21h50 Bastidores

22h20 Vai Pra Onde?

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Tabu: Vícios Extremos

13h05 Inventos Modernos

13h30 Inventos Modernos

13h55 Mega Máquinas: Segredos da

Coca-Cola

14h45 Salvando a Pirâmide Mais

Antiga do Egito

16h25 Os Fantasmas do Terceiro

Reich

17h15 Os Esquadrões do Holocausto

18h05 Missão Pet

18h55 O Garoto de Meia Tonelada

19h45 O Garoto de Meia Tonelada

20h35 O Garoto de Meia Tonelada

21h25 Em Busca da Onça-Pintada

22h15 Puma: Um Hábil Predador

SONY

12h00 Happy Endings

12h30 Rules of Engagement

13h00 America's Got Talent

14h00 Parks And Recreation

14h30 Community

15h00 American Idol

17h00 Once Upon A Time

18h00 Private Practice

19h00 De Passagem

20h30 Dias e Noites

22h30 Cougar Town

SPORTV

10h00 NBB - Jogo das Estrelas (av)

13h00 Campeonato Francês de Fute

bol - Reims x PSG (av)

15h00 Tá na Área (av)

16h00 Superliga Feminina de Vôlei -

Rio do Sul x Rio de Janeiro (av)

18h00 Futebol Campeão (av)

18h30 Campeonato Paulista de

Futebol - Linense x Ponte Preta (av)

20h30 Troca de Passes (av)

21h40 UFC - Silva x Stann (Card

Preliminar) (av)

0h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Arquivo X

14h50 Onde Começa o Inferno

17h20 Rollerball - Os Gladiadores do

Futuro

19h45 Highlander - O Guerreiro

Imortal

22h00 As Pontes de Madison

TELECINE ACTION

12h20 Killshot - Tiro Certo

14h05 O Sobrevivente (1987)

15h55 Fim dos Dias

18h05 Assalto ao Banco Central

20h00 Santos e Pecadores

22h00 O Gângster

TELECINE CULT

12h40 O Equilibrista

14h25 Califórnia, Terra do Ouro

16h25 Os Comancheros

18h20 Atravessando a Ponte: O Som

de Istambul

20h10 Trapaceiros

22h00 O Garoto

TELECINE PIPOCA

12h25 Apenas Uma Noite

14h05 Os Pequeninos

15h50 A Condenação

17h50 Marte Precisa de Mães

19h40 Capitão América: O Primeiro

Vingador

22h00 O Zelador Animal

TELECINE PREMIUM

11h40 Boa Sorte, Charlie!: É Natal!

13h15 Surpresa de Natal

14h50 O Preço do Amanhã

16h40 A Conspiração

18h25 Perdido Pra Cachorro 2

20h05 Guerra é Guerra!

22h00 John Carter - Entre Dois Mun

dos

TELECINE TOUCH

12h25 Ironias do Amor

14h15 Greta

16h00 Nunca Sem Minha Filha

18h00 De Coração Partido

19h50 Secretariat - Uma História

Impossível

22h00 Sombras de um Desejo

TNT

11h55 Menores Desacompanhados

13h30 Quatro Amigas e um Jeans

Viajante

15h40 Hollywood One on One

16h10 Coração de Tinta - O Livro

Mágico

18h05 Simplesmente Complicado

20h10 Carga Explosiva 3

22h00 007 - Quantum of Solace

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 The Good Wife

13h00 Flashpoint

14h00 Flashpoint

15h00 House

16h00 Legalmente Loira 2

18h00 Up All Night

18h30 Up All Night

19h00 House

20h00 Motoqueiro Fantasma

22h00 King Kong

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 Arrow

14h00 The Big Bang Theory

14h55 Os Vigaristas

17h15 RocknRolla - A Grande Roubada

19h35 O Exterminador do Futuro 3:

Rebelião das Máquinas

22h00 007 - Quantum of Solace

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Ben 10: Omniverse

12h30 Dragões: Pilotos de Berk

13h00 Apenas um Show

13h15 Hora de Aventura

13h30 Level Up

14h00 Legend Of Chima

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

15h30 El Chavo Animado

16h00 Pokémon XIV

16h30 Max Steel

17h00 Ben 10: Omniverse

18h00 Apenas um Show

18h15 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Votatoon

19h00 Hora de Aventura

19h15 Votatoon

19h30 Scooby-Doo! Mistério S/A

19h55 Freddy Frogface

21h30 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 O Show dos Looney Tunes

DISCOVERY KIDS

12h00 Angelina Ballerina: Os Seguin

tes Passos

12h30 Backyardigans: Sigam a Pena

13h00 Mike, o Cavaleiro: Mike, o

Cavaleiro, e a Torta de Gulosei

ma Troll

13h30 Mike, o Cavaleiro: O Favor

Indeciso

14h00 Mister Maker: Pé na Estrada

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica: Feita Para o Sucesso

15h00 Princesas do Mar: A Tempesta

de/Medo Do Palco

15h30 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Arte Pop

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: Dino Ataque/Nada

Além do Dente

17h00 Aventuras com os Kratts: A

Cidade dos Aardvarks

17h30 Milly e Molly

18h00 Gaspard e Lisa: Gaspard, o

Grande/O Vaso Preferido

18h30 Princesinha: Eu Quero Ser

Veterinária

19h00 Icônicos: A Zézé Conserta

19h30 Peixonauta: O Caso Dos Grave

tos Desaparecidos /O Caso Da

Grande Chuva

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais

21h00 Dino Dan: Dino Armadilha/O

Espinossauro Malvado

21h30 Hi-5

22h00 Backyardigans

DISNEY CHANNEL

11h00 Harriet, A Espiã: Guerra dos

Blogs

13h00 Boa Sorte, Charlie!

13h30 Boa Sorte, Charlie!

14h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

14h30 Violetta

15h00 Violetta

19h30 The U-Mix Show

20h00 Toy Story

22h00 Treinando o Papai

DISNEY XD

12h00 Phineas e Ferb

12h30 Phineas e Ferb

13h00 Phineas e Ferb

13h30 Os Guerreiros Wasabi

14h00 Minha Babá é uma Vampira

14h30 Par de Reis

15h00 Ninjago

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Randy Cunningham - Ninja

Total

16h15 Phineas e Ferb

16h30 Phineas e Ferb

17h00 Zathura - Uma Aventura

Espacial

19h00 Peter Punk

19h30 Peter Punk

20h00 Minha Babá é uma Vampira

20h30 Lab Rats

21h00 Ninjago

21h30 Os Padrinhos Mágicos

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Os Pinguins de Madagascar

12h30 A Lenda de Korra: O Dia Seguin

te

13h00 Power Rangers Samurai

13h30 Supah Ninjas

14h00 Drake & Josh

14h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

15h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

15h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

16h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

17h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

17h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

18h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

18h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

19h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

19h30 Big Time Rush

20h00 Brilhante Victória

20h30 iCarly

21h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

21h30 Os Pinguins de Madagascar

22h00 Grachi Especial: Quero meus 16

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV: A Princesa de Cora

ção Gelado

13h15 AnimaTV: Jaja Arara Rara

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: X-Tudo

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Cine Rá Tim Bum

18h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

18h15 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

18h20 Hora Animada: Isso Disso

18h25 Hora Animada: O Papel das

Histórias

18h30 Hora Animada: Tchibum TV

18h40 Hora Animada: TREXCI

18h45 Hora Animada: Show do Dj Cão

18h50 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

18h55 Hora Animada: Sidney

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Teatro Rá-tim-Bum

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Thiago Lacerda no Cinejornal

C. Brasil / 21 h

Doc. Milagre

de Mandela

History / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Arte e Sexo no Penetra

Sexy Hot / 20 h