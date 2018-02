CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo o Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Bob, O Constru

tor: Corrida à Reta de Chegada

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé na Rua

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane -A

Tentação de Sarah Jane Smith

(Parte 1)

21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional de Cine

ma na Cultura - A Bela Junie

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários - O

Outro Lado de Hollywood

SBT (4)

6h00 Jornal do SBT - Manhã

8h00 Carrossel Animado com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 Chapolin

13h45 Chaves

14h30 Rosalinda

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Um Maluco no Pedaço

18h45 As Visões da Raven

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa do Ratinho

22h45 Tela de Sucessos - Um Verão

Para Toda Vida

1h00 Jornal do SBT - Noite

1h45 Dois Homens e Meio / Two And

a Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I - Estética / Nip

Tuck

4h15 Tele Seriados II - Fronteiras /

Fringe

5h00 Tele Seriados III - O Círulo

Secreto / The Secret Circle

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Prof.

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima Bernar

des

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

15h55 Sessão da Tarde - Encontro de

Amor

17h47 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

22h45 Globo Repórter

23h45 Jornal da Globo

0h18 Programete Fórmula 1

0h20 Prova do Crime

1h10 Corujão do Esporte

1h50 Corujão I

3h45 - Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h15 CSY: NY

22h15 Balacobaco

23h15 Câmera Record

0h15 Monk

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon / Yugi-Oh

Gx/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde é Sua

17h05 Igreja da Graça Nosso Progra

ma

18h05 TV Kids

18h45 Redetv Esporte

19h30 TV Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Tá Gravado

23h10 Operação de Risco

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 Programa Amaury Jr.

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Lar em Reforma

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição das

10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h30 Gazeta Motors

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos da Bola

14h15 Dragon Ball GT - Gohan E

Goten! Uma Luta Entre Irmãos/

Vegeta É Possuído

15h00 Futurama/ A Magia da Televi

são/ O Refrigerante Secreto

15h50 iCarly - O Beijo/ Cozinhando

com iCarly

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal da Band

20h25 Momento da Sorte

20h28 Show da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - Bart no Beisebol/ Bombeiros Ladrões

22h30 Pânico na Band - Reapresenta

ção

0h15 Agora É Tarde com Danilo

Gentili - Melhores Momentos

1h15 Jornal da Noite

2h00 Claquete

3h00 Um Tio da Pesada - Nada em

Comum

3h25 O Encantador de Cães

3h35 Popcorn TV

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Picks

8h00 Clássicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Tá Quente

11h45 Faixa a Faixa

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria

14h00 Verão MTV A Casa (Maratona)

18h00 TOP 10

19h00 Vai Pra Praia que o Pariu

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 A Festa

21h30 Faixa a Faixa

21h45 Faixa a Faixa

22h00 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria

22h30 Show MTV

23h15 Vai Pra Praia Que o Pariu

23h30 Faixa a Faixa

23h45 Vai Pra Praia Que o Pariu

0h00 A Festa

1h00 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria

1h30 Programação Especial - Clipes

Faixa a Faixa de Verão

2h15 Picks

3h00 Rap

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA (34)

8h00 Páginas Difíceis da Bíblia

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Missa de São Francisco das

Chagas (av) Canindé

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Redevida Visita

21h00 Ponto de Encontro Cultural

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente - SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h00 Batatinhas

10h05 Thomas e seus Amigos

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga Corky

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e seus amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - primeira

temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Diverso

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Galera do Surf - Temporada II

19h00 Brilhante Futebol Clube

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 3 a 1

21h00 Repórter Brasil Noite

22h00 Nova África

22h30 Cine Nacional - Corumbiara

0h15 Soy Louco Por Ti Cinema -

Oriana

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Veneno de Emergência

14h00 Animais em Risco - África do

Sul

15h00 Austin Stevens: Os Mais Perigo

sos - Em Busca da Mamba

Negra

16h00 Cães de Raça: Chesapeake Bay

Retriever

16h30 Cães de Raça: Bulmastif

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 Qual é, Bicho?: Quero Ser Gente 18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Bichos Malcriados: Criaturas

Espertas

21h00 O Encantador de Cães

22h00 Fobias Extremas

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 C.S.I. NY

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Era uma Vez no México

23h00 Ike: O Dia D

CANAL BRASIL

13h10 Estúdio 66: Gilson Peranzzetta

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical: Duofel Toca

Beatles - Ao Vivo

15h40 Pretérito Perfeito

17h05 Que Estranha Forma de Amar

18h45 Nada Tenho de Meu

19h00 Seleção Brasileira: Circular

20h45 Curta na Tela

21h00 Curta na Tela

21h30 O Som do Vinil: Pitty - Chiaros

curo

22h00 O Outro Lado da Rua

DISCOVERY

12h20 Feras da Engenharia: Túnel San Gotardo, Suíça

13h10 Desafio em Dose Dupla Brasil:

Caminho das Águas

14h00 À Prova de Tudo: Melhores

Momentos 2

14h50 Feras da Engenharia: O Rei dos

Navios de Carga

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Bola de Fogo Humana do CSI

16h30 O Escapista: A Ciência do Fogo

17h20 Febre do Ouro

18h10 Águias da Cidade: 24/7

19h00 Como Inventamos o Mundo:

Carros

19h50 À Prova de Tudo: Montana

20h40 Sozinhos na Selva: Tanya

Streeter/Amy Williams

21h30 Piranhas com Nigel Marven

22h20 Ciência Mágica: Bala de Canhão

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Copa da Alemanha: Quartas de

Final -VT - Bayern de Munique x Borussia Dortmund

16h00 Prévia do Campeonato Inglês

16h30 Prévia do Campeonato Alemão

17h00 ESPN Filmes: 30 for 30 - Benji

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

20h00 Campeonato Francês

22h00 Futebol no Mundo

23h00 Sportscenter (av)

0h00 Pontapé Inicial

FOX

12h00 Futurama

12h20 Futurama

12h40 Futurama

13h10 Futurama

13h40 The Walking Dead

14h40 O Grande Dave

16h20 O Pacto

18h00 O Homem que Copiava

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h00 Decora (Reality de Decoração) -

Fique à Vontade, a …

12h29 Pílulas Spfw

12h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Gui Mattos

13h00 Supernanny: Família Haines

13h59 Pílulas Spfw

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Decora (Reality de Decoração) -

Fique à Vontade, a …

15h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Banheiro

15h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Torta de Maçã

16h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Paulo Vilhena

16h29 Pílulas Spfw

16h30 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Restaurante em Casa 2

17h00 Brothers & Sisters

18h00 De Perto Com: Denzel Washing

ton

18h30 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Alexandre

19h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Gui Mattos

19h30 Chegadas e Partidas

19h59 Pílulas Spfw

20h00 Detox do Amor 2013: "Confiança é Tudo em uma …

20h59 Pílulas Spfw

21h00 Viva Voz Verão 2013

21h29 Pílulas Spfw

21h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Artigo 213

22h00 Mulheres de Aço (Reality) -

Saidinha de Banco

HBO

12h00 Procura-se um Amor - Que

Goste de Cachorros

13h49 Os Homens que Encaravam

Cabras

15h37 Moneyball - O Homem que

Mudou o Jogo

18h00 Destino São Paulo - O Banquete do Avô

18h45 Destino São Paulo - O Noivo do

Filho

19h25 The Hollywood News Report

19h55 Invasão do Mundo: Batalha de

Los Angeles

22h00 72 Horas

MAX

13h30 Corra Lola, Corra

14h55 Temple Grandin

16h55 Você Vai Conhecer o Homem

dos Seus Sonhos

18h40 Nada Pessoal

20h10 Contracorrente

22h00 Felicidade

MAX PRIME

13h50 Limite Vertical

16h00 Yas Island: Top Speed, Full

Emotion

16h25 Dotado para Brilhar

18h10 Em Carne Viva

20h15 O Guarda

22h00 Sangue e Honra

MGM

12h20 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

14h20 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

15h20 O Ano em que nos conhecemos

17h15 Habitantes da Escuridão

19h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

21h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

22h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

MULTISHOW

12h30 Sem Destino

13h00 Tá Gostando do Show?

13h30 220 Volts

14h00 Estranha Mente

14h30 Conexões Urbanas

15h00 Reclame

15h30 Planeta Atlântida RS: O Rappa

16h00 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção

17h00 Lugar Incomum

17h30 Vai Dançar

18h00 Em Busca da Balada Perfeita

19h00 Justin Bieber: Teen Idol

21h15 Mundo Canibal

21h30 Vai Dançar

22h00 Meu Passado Me Condena

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Domador de Cavalos: Pistolas

13h05 Fernando de Noronha - A Ilha

dos Tubarões

13h30 Aquanautas: Parcel do Manoel

Luís - Cemitério Submerso

13h55 Vida de Cigano: Kit DNA

14h45 Anatomia Rara: Músculos

15h35 Histórias Extraordinárias: Viver

sem Limites

16h25 Anatomia Rara: Sangue

17h15 Pesca Radical: Homem x Peixe

18h05 Aquanautas: Peixe-Boi - O

Gigante Ameaçado

18h30 Aquanautas: Mistério das

Profundezas

18h55 Santos Populares

19h45 Tabu: Romance entre Grades

20h35 Tabu: Sexualidade

21h25 Tabu: Animais de Estimação

22h15 Obsessões: Animais

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Once Upon A Time

16h00 Private Practice

17h00 Cougar Town

17h30 30 Rock

18h00 O Melhor Amigo da Noiva

20h00 C.S.I

21h00 American Idol

23h00 American Idol

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 Tá na Área (av)

18h30 Superliga Feminina de Vôlei -

Minas x Osasco (av)

21h00 Superliga Feminina de Vôlei -

Praia Clube x Sesi (av)

23h00 Sportv News (av)

1h00 Pesagem UFC - Siva x Stann

(av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Desencanto

15h30 O Indomado

17h30 O Voo da Fênix

20h00 Bonanza

21h00 Os Três Patetas

22h00 Louca Obsessão

TELECINE ACTION

12h20 Verdade ou Consequência

14h05 A Epidemia

15h55 Morte Negra

17h45 Espelhos do Medo

19h50 Alpha Dog

22h00 A Tribo

TELECINE CULT

12h25 Se Meu Fusca Falasse

14h25 Chuck Berry - O Mito do Rock

16h35 Gainsbourg - O Homem Que

Amava as Mulheres

18h45 O Grande Golpe

20h25 Tempos de Paz

22h00 Projeto Secreto - Macacos

TELECINE PIPOCA

12h40 Judy Moody em Férias Incríveis

14h20 Café com Amor

16h10 Redenção

18h30 2 Coelhos

20h25 Sem Lei

22h00 Os Muppets

TELECINE PREMIUM

12h50 O Ursinho Pooh

14h05 Vivendo no Limite

15h50 Plano de Fuga

17h30 Espelho, Espelho Meu

19h30 X-Men: Primeira Classe

22h00 Diário de um Jornalista Bêbado

TELECINE TOUCH

12h50 O Despertar de uma Paixão

15h05 Um Cara Quase Perfeito

16h50 Meu Namorado do Futuro

18h15 E Se O Amor Acontece?

20h00 Cisne Negro

22h00 Time dos Sonhos

TNT

12h15 Harry Potter e o Cálice de Fogo

15h05 Quatro Amigas e um Jeans

Viajante

17h15 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

20h20 Surpresas do Amor

22h00 Carga Explosiva 3

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Beauty & The Beast

18h00 Universal Curtas

19h00 Law & Order SVU

20h15 As Férias da Minha Vida

22h15 Legalmente Loira 2

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 A Feiticeira

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Xuxa e o Tesouro da Cidade

Perdida

20h00 The Big Bang Theory

22h00 The Big Bang Theory

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Omniverse

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Hora de Aventura

15h15 O Incrível Mundo de Gumball

15h30 Mad TV

15h45 Apenas um Show

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Monster High

21h30 Senhor Young

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Górgona de Ouro

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Múmia Engraçada/

Algumas Melhorias

14h00 Jelly Jamm: Mentira Voadora/O Balanço da Mina

14h30 Backyardigans: Os Quatro

Incríveis!

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts: O

Dique do Castor

16h00 Dino Dan: Festa de Dinossau

ros/Pronto para Voar

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Grande

Desfile

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: Pequeno Polegar

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Onde Há uma Roda

18h30 Jelly Jamm: Jogo Surpresa/No

Ritmo do Jammbo

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do Desapa

recimento do Pedro

20h00 O Pequeno Príncipe

20h30 O Pequeno Príncipe: O Planeta

do Tempo Parte 2

21h00 Toot & Puddle: O Velho e o

Novo / Aventuras nas Il has

Galápagos

21h30 Backyardigans

22h00 Lazytown: Caramelado

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 No Ritmo

18h30 No Ritmo

19h00 Violetta

20h00 Os Fantasmas de Scrooge

22h00 The U-Mix Show

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Querida, Encolhi as Crianças

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Randy Cunningham - Ninja

Total

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Querida, Encolhi as Crianças

NICKELODEON

12h00 Os Pinguins de Madagascar

12h30 Kung Fu Panda

13h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

14h00 O Clube das Winx

14h30 Julie e os Fantasmas

15h00 Mistério de Anubis

15h30 Big Time Rush

16h00 Brilhante Victória

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

17h30 Os Pinguins de Madagascar

18h00 Kung Fu Panda

18h30 Power Rangers Samurai

19h00 Drake & Josh

19h30 Big Time Rush

20h00 iCarly

20h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

21h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

21h30 iCarly

22h00 Brilhante Victória

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Rapunzel

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

Novo episódio

de Numb3rs

A&E / 21 h

Justin Bieber London Live

Bis / 21 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Queer Eye For a Straight Guy

Fox Life / 18h45