CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo o Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino Funda

mental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal da Cultura

11h30 TV Cocoricó - Pensamento

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Incrível Ara

nha D'água

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé na Rua - O Bom É Bobo ou o

Bobo É Bom?

19h30 Caçadores de Mitos

20h15 As Aventuras de Sarah Jane - O Segredo das Estrelas (Parte 1)

21h00 Jornal da Cultura (av)

22h00 Roda Viva - Yoani Sánchez

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários -

Revolução da Arte Feminina

- 1ª Parte

0h45 Invenção do Contemporâneo -

Rituais de Identidade e Identida

des Rituais (Roberto Da Matta)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 Chapolin

13h45 Chaves

14h30 Rosalinda

15h45 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Um Maluco No Pedaço

18h45 As Visões Da Raven

19h20 Eu, A Patroa E As Crianças

19h45 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Amigos Da Onça

0h00 Sbt Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h30 Tele Seriados I A Garota Do

Blog / Gossip Girl

3h30 Tele Seriados II De Saia Justa /

Work It

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Prof.

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - O

Profeta

16h00 Sessão da Tarde - O Menino da

Porteira

17h47 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

22h50 Tela Quente. Filme: Controle

Absoluto

1h00 Jornal da Globo

1h30 Programete Fórmula 1

1h32 Sessão Brasil - Casa de Areia

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo no Ar

8h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Programa da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal da Record

21h15 CSI: NY

22h15 Balacobaco

23h15 Grimm

0h15 Roberto Justus +

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 TV Kids - Pokemon/ Yugi-Oh Gx/ Johnny Test

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

18h05 TV Kids

18h45 Redetv Esporte

19h30 TV Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

22h30 Superpop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 É Notícia

1h30 Vinho e Mesa

2h00 Igreja Universal

3h00 Igreja da Graça, Nosso Progra

ma

GAZETA (11)

6h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta Edição das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Vem Comigo

0h30 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

15h00 Futurama

15h50 Icarly

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons

22h30 Mulheres Ricas

23h45 O Mundo Segundo Os

Brasileiros

0h45 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h30 Família Soprano

3h30 O Encantador De Cães

3h40 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Programação Especial - Clipes

Faixa a Faixa de Verão

11h45 Faixa a Faixa

12h00 Top 10

13h00 Tocaí

13h30 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria

14h00 Verão MTV - A Casa ( Maratona)

18h00 TOP 10

19h00 Vai Pra Praia Que O Pariu

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Verão MTV - A Casa 21

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria

22h30 Tá Quente

23h15 Vai Pra Praia Que o Pariu

23h30 Faixa a Faixa

23h45 PC na Tv

0h00 Verão MTV - A Festa

1h00 Familia MTV - ConeCrewDireto

ria

1h30 Tá Quente

REDE VIDA (34)

8h00 Amor Exigente

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Gozoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Redevida Visita

21h00 Caminhos do Esporte

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

TV BRASIL (62)

10h00 Batatinhas

10h05 Thomas e seus Amigos

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga Corky

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mamma Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e seus amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf - primeira

temporada

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Rede Jovem Cidadania

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Espaço Dividido

19h00 Brilhante Futebol Clube

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 Brasilianas

21h00 Repórter Brasil Noite

TV SÉCULO 21

8h30 Inter Programa

8h35 Novena das Mãos Ensanguenta

das de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos Ensanguenta

das de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos Ensanguenta

das de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Vida e Saúde

20h55 Dica 21

21h05 Brasil Cristão

22h05 Diário de Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos Ensanguenta

das de Jesus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Veneno de Emergência

14h00 Animais em Risco - África do

Sul

15h00 Austin Stevens: Os Mais Perigo

sos: No Reino do Dragão

16h00 Estilista Canino: Grandes

Desafios

16h30 Estilista Canino: Crescendo e

Aprendendo

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 Qual é, Bicho?: A Viagem do

Lobato

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Amor de Gato

21h00 O Encantador de Cães: Kiko

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Criminal Minds

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 NCIS

CANAL BRASIL

11h00 Zico na Rede

12h05 Andarilho

13h30 Clipe Brasil

14h30 Cala a Boca, Etelvina

16h05 Projeto Sumir - A Travessia

Bagan-Mitiaro

16h20 Tônica Dominante

17h45 Anima Mundi Brasil: Universo

Masculino

18h15 HDTV - Cinejornal

18h45 Estúdio 66

19h00 Central do Brasil

21h00 Curta na Tela: Othelo

21h08 Curta na Tela: Elke

21h30 Espelho - Com Lázaro Ramos

DISCOVERY

12h20 Os Irmãos Howe: Rover Subter

râneo

13h10 Catástrofes Aéreas: Terrorismo

14h00 A Fúria dos Elementos: Ar

14h50 Egito Revelado: A Múmia que

Grita

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Força de Impacto

16h30 A Supercâmera: Metallica

17h20 Febre do Ouro: Ouro, Armas e

Ursos

18h10 Monstros do Rio: Bagre do

Congo

19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Heróis e Terror

19h50 Perigo: Receitas Venenosas

20h40 Incrível: China/Hong Kong/Viet

nã

21h30 Catástrofes Aéreas

ESPN BRASIL

9h30 Futebol no Mundo

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição (av)

14h00 Campeonato Alemao Perfis :

Franch Ribéry/ David Alaba

14h30 Show da Rodada do Alemão

14h55 Campeonato Turco : Galatasa

ray x Orduspor (av)

17h00 Caravana do Esporte : Melhores Momentos de 2012 - Parte 3

18h00 Show da Rodada do Alemão

18h30 Bate-Bola : 2ª Edição (av)

20h00 Histórias do Esporte

21h00 Linha de Passe : Mesa-Redonda

(av)

23h00 Sportscenter (av)

0h00 Linha de Passe: Mesa-Redonda

FOX

12h00 Bones

13h00 A Feiticeira

14h45 Pequenos Invasores

16h30 Dois Vendedores Numa Fria

18h00 Linha do Tempo

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

GNT

11h00 Mulheres de Aço (Reality) -

Artigo 213

11h30 Marília Gabriela Entrevista:

Astrid Fontenelle

12h30 Chegadas e Partidas

13h00 Supernanny: Família Nitti

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Viva Voz Verão 2013

15h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Gui Mattos

16h00 Marília Gabriela Entrevista:

Astrid Fontenelle

17h00 Brothers & Sisters

18h00 GNT Fashion

18h30 Vamos Combinar (Moda) -

Roupa Justa

19h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Sonho Realizado

19h30 Superbonita Verão (Beleza) -

Azul

20h00 O Estilo das Celebridades

20h30 Chuva de Arroz (Casamento) - O Amor Pode Estar ao Lado

21h00 Vamos Combinar (Moda) -

Estampas

HBO

11h30 Quanto mais Grana Melhor

13h05 A Casa dos Sonhos

14h45 A Garota

16h21 A Mulher de Preto

18h05 Witness

19h10 O Turista

21h05 Animais Políticos

MAX

12h30 Uma Amizade sem Fronteiras

14h10 Bird

16h55 Passione

18h30 Bonsai

20h15 Jean - Michel Basquiat: The

Radiant Child

22h00 Mr. Nice

MAX PRIME

11h40 71 - No Meio do Fogo

13h50 Salão do Automóvel de Gene

bra 2012

14h30 Negócio Arriscado

16h20 Comando de Elite

18h00 Mulher de Fases - Um Psiquia

tra e um Surfista

18h35 (Fdp)

19h15 Mais uma Sexta-Feira em

Apuros

21h00 Hunted

22h05 Segundo em Comando

MGM

11h50 U-571 - A Batalha do Atlântico

14h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

16h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita: Após a Última Rosa

17h00 Outono em Nova York

19h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

21h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita: Após a Última Rosa

22h00 Guerra dos Mundos

MULTISHOW

12h30 220 Volts

13h00 Estranha Mente

13h30 Vai Pra Onde?

14h00 Papo De Mallandro

14h45 Tira Onda: Minotauro

15h00 Altas Horas

17h00 Big Brother Brasil 13 - A Elimina

ção de Domingo

18h00 London Live Shorts: Jessie J.

18h15 Big Brother Brasil 13

19h00 TVZ

21h00 Mundo Canibal

21h20 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação

22h20 Sensacionalista

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 O Melhor Amigo do Cão

13h05 Missão Pet

13h55 Fui Amish

14h45 Drogas S/A: Metanfetamina

15h35 Traficantes: Cocaína no Casaco

16h25 Viciados: Metanfetamina

17h15 O Mestre da Pesca: Esturjão-

Branco

18h05 Missão Pet

18h55 Capitais do Delito: Barcelona

19h45 Férias na Prisão: Perdida em

Tóquio

20h35 Férias na Prisão: O Mágico

Traficante

21h25 Mães Prisioneiras

22h15 Viciados: Alcool

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 American Idol

17h00 Melissa & Joey

17h30 Man Up

18h00 Sintonia de Amor

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I

22h00 Grey's Anatomy

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 Tá Na Área (av)

18h30 Superliga Feminina De Vôlei -

Sesi x Praia Clube (av)

21h00 Bem, Amigos! (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Scaramouche

16h05 El Dorado

18h20 Chega de Saudade

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Um Dia de Fúria

TELECINE ACTION

12h25 A Floresta Negra

14h05 Tropa de Elite

16h10 Tropa de Elite 2 - O Inimigo

Agora é Outro

18h15 A Última Chance

20h10 Pura Adrenalina

22h00 Fenômenos Paranormais

TELECINE CULT

11h25 Piaf - Um Hino ao Amor

13h50 Em Busca do Ouro

15h10 Cenas em um Shopping

16h45 Beijos Proibidos

18h25 Agarra-me se Puderes

20h15 A um Passo da Morte

22h00 Dogville

TELECINE PIPOCA

12h25 Anti-Heróis

14h10 Missão: Impossível - Protocolo

Fantasma

16h30 Columbus Circle

18h05 Um Dia

20h05 As Donas da Noite

22h00 Cavalo de Guerra

TELECINE PREMIUM

12h20 Protegendo o Inimigo

14h25 O Quebra-Nozes - A História

Real

16h20 Gato de Botas

17h55 Billi Pig

19h40 A Invenção de Hugo Cabret

22h00 Flores do Oriente

TELECINE TOUCH

12h05 De Emily Brontë: O Morro dos

Ventos Uivantes

14h05 Focus

16h05 A Grande Virada

18h00 Chico Xavier

20h20 Garotas Sem Rumo

22h00 Coração de Guerreiro

TNT

12h55 Simplesmente Complicado

15h00 HDTV - Se Beber, Não Case!

16h50 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

19h55 Linha de Passe

22h00 Votação TNT

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Grimm

18h00 Entrando numa Fria

20h00 Entrando Numa Fria Maior

Ainda com a Família

22h00 Beauty & The Beast

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Sim Senhor

16h00 Mike & Molly

16h30 2 Broke Girls

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 2 Broke Girls

22h00 Arrow

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Força Alienígena

13h30 Ben 10

14h00 Hora de Aventura

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

15h30 Apenas um Show

16h00 O Espetacular Homem-Aranha

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Ben 10: Omniverse

20h30 Dragões: Pilotos de Berk

21h00 Apenas um Show

21h15 Mad TV

21h30 Level Up

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Grande Atum

Branco

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Banda do Foguete/

Confusão das Cores

14h00 Jelly Jamm: O Aprendiz/Pulsei

ras Trapaceiras

14h30 Backyardigans: Pablor e os

Lobinhos

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: A Árvore …

15h30 Aventuras com os Kratts: A

Viagem das Borboletas

16h00 Dino Dan: Dinozoológico/Polícia e Dinossauros

16h30 Mike, o Cavaleiro: Galahad, o

Grande

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Chuck Atômico

18h30 Jelly Jamm: O Jardineiro

Instantâneo/A Festa da Mina

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do Super-Zi

co/ O Caso do Amarelo

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha dos Mecana

Pombos-Correio / Arremesso de Galinhas

21h00 Toot & Puddle: A Lenda de

Pocket Hollow / O Mistério

21h30 Backyardigans

22h00 Lazytown: Disfarçado

DISNEY CHANNEL

11h00 O Cavaleiro Didi e a Princesa

Lili

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Austin & Ally

18h30 Austin & Ally

19h00 Violetta

20h00 Toy Story 2

22h00 Jessie

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Os Pinguins de Madagascar

12h30 Kung Fu Panda

13h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

14h00 O Clube das Winx

14h30 Julie e os Fantasmas

15h00 Mistério de Anubis

15h30 Big Time Rush

16h00 Brilhante Victória

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

17h30 Os Pinguins de Madagascar

18h00 Kung Fu Panda

18h30 Tartarugas Ninjas

19h00 Drake & Josh

19h30 Big Time Rush

20h00 iCarly

20h30 Bob Esponja, Calça Quadrada

21h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

21h30 iCarly

22h00 Brilhante Victória

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os Ecoturisti

nhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os Desastro

nautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 O Armário Mágico

22h15 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

Click em nova temporada

Gloob / 18h45

Episódio inédito Private Practice

Sony / 23 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Maratona de

A Casa

MTV / 14 h