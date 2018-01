CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Prof. - Revisão da

Semana

6h30 Brasil Eleitor

7h00 Via Legal

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

7h30 Cultura 360º

8h00 Quintal da Cultura

13h40 Pronto Atendimento

14h00 Educação Financeira

14h15 Matinê Cultura - O Cavalinho

Azul

16h00 Cultura Documentários - O Nu

Elouquente

17h00 Manos E Minas

18h00 Cultura Livre

18h30 O Milagre de Santa Luzia -

19h00 Sr. Brasil

20h00 Viola, Minha Viola

21h15 Jornal da Cultura (av)

21h45 Clássicos

23h15 Cine Brasil - Memórias

Póstumas

1h00 Cultura Livre (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

9h00 Bozo

12h45 Três É Demais

13h15 Chapolin

13h45 Chaves

14h15 Programa Raul Gil

18h30 Aventura Selvagem

19h20 Eu, a Patroa e as Crianças

19h45 SBT Brasil

20h30 Esquadrão da Moda

21h30 Supernanny

22h15 Cine Família - Fúria em Duas

Rodas

23h45 Cine Belas Artes - Loucademia

de Polícia 7: Missão em Moscou

1h15 Dois Homens e Meio / Two and

a Half Men

2h00 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Ataque de Risos I - Elas e Eu

3h30 Ataque de Risos II - Uma

Família Perdida no Meio

do Nada / The Middle

4h15 Ataque de Risos III - Um Maluco no Pedaço

5h00 Ataque de Risos IV - Arnold

GLOBO (5)

6h05 Globo Educação

6h25 Globo Ciência

6h45 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 Sítio do Picapau Amarelo

8h15 Turma da Mônica

8h35 TV Globinho

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h05 Caldeirão do Huck

18h25 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h15 Big Brother Brasil 13

22h45 Zorra Total

23h50 Supercine - O Preço da Traição

1h30 Altas Horas

3h38 Flash Big Brother Brasil 13

3h44 American Dad

4h05 Corujão

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

15h30 Cine Aventura - Babe o

Porquinho Alegre na Cidade

17h30 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

23h00 Legendários

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h55 Ultrafarma

7h55 Parceria

8h25 Movimento Pentecostal -

Helifly

8h55 Vitória em Cristo

10h00 Campeonato Paulista Série A2 - São Carlos x Catanduvense

12h00 Assembléia de Deus do Brás

13h00 Igreja Família Debaixo da Graça

13h30 TV Bereana

13h45 Parceria

14h00 Sábado Total

17h00 O Encantador De Cães

17h45 Parceria Rb Com

18h15 Polishop

18h45 Parceria

19h00 Companhia De Viagem

19h45 Amaury Jr. Show

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Feira Do Riso

23h00 Mega Senha

0h30 Saturday Night Live

2h00 Bola De Neve

2h30 Igreja Templária

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Igreja Templária

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Motors

13h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 Popcorn Tv

7h00 O Novo Amanhecer

7h00 Saude E Sexualidade

8h00 Infomercial - Galinha Morta

8h30 Seicho-No-Iê Na Tv

9h00 Infomercial

10h00 De Cara Com A Maturidade

11h00 Infomercial - Claro Tv

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

14h30 Sessão Livre -

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Show Da Fé

21h20 Mr. Bean

21h30 Acredite Se Quiser!

22h15 Top Cine - Dias de Destruição

0h00 Show Business

0h50 Cinema Na Madrugada

3h00 Família Soprano - Filme de

Família

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Programação Especial

8h30 Programação Especial

9h30 Programação Especial

11h00 Tá Quente

11h45 Faixa a Faixa

12h00 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

12h30 TocaI

13h15 Programação Especial

14h00 Programação Especial

15h30 Programação Especial

16h30 Programação Especial

17h15 Tá Quente

17h45 Faixa a Faixa

18h00 A Casa

19h00 A Casa

20h00 A Casa

21h00 A Casa

22h00 Verão MTV - A Festa

23h00 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

23h30 Faixa a Faixa

23h45 Programação Especial

0h30 Programação Especial

REDE VIDA (34)

8h00 Fazendo Esperança

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Campeonato Paulista A3 -

Itapirense x Barretos (av)

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 Ajuda a Igreja que Sofre

13h00 Frei Jorge da Paz com a Pala

vra do Senhor

13h30 SIMPI

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Kerigma

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av)

19h00 Campeonato Paulista A2- Rio

Branco x Red Bull (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Lauro Trevisan

22h00 Especial André Rieu

22h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

6h00 Sintonia - Sertanejo, Gospel e

Pop

6h50 Encontro com a Vida

7h00 Sessão Animada

9h00 Petruccio Mello Show

10h00 Shop Show

11h00 In - Touch

11h30 Sintonia- MPB, Pop, Rock

12h00 Sessão Riso: O Gordo e o Magro 13h25 Os Três Patetas

14h00 Guia Brasil

14h30 O Elo Perdido

15h00 Zorro -ep. 21 - A captura do

Tornado

15h30 Os Monkees - ep. 24 - Ao modo

dos Monkees

16h00 Sessão Matinê: Falcão, O

Campeão dos Campeões

17h55 Semana da Presidenta

18h00 OnLine - Reprise

19h00 Controle Remoto - Reprise

21h00 Chip´s - ep. 06 - A Papinha

22h00 Boca Livre - Reprise

23h00 Cine Rede Brasil: Braddock 2 -

O Inicio da Missão

0h35 Companhia de Viagem

1h20 Petruccio Mello Show - Reprise

2h20 SeaQuest

3h20 Sessão Faroeste: A Volta do

Pistoleiro

5h10 O Gordo e o Magro

TV BRASIL (62)

10h00 Ser Saudável

10h30 Programa Especial

11h00 Papo de Mãe

12h00 TV é Ciência

12h30 Expedições

13h00 Alto-Falante

14h00 Stadium

15h00 +Ação

15h30 Conhecendo Museus

16h00 Como e Por Quê?

16h30 Diverso

17h00 Paratodos

17h30 Animania

18h00 Segue o Som

19h00 Comentário Geral

19h30 Revista do Cinema Brasileiro

20h00 Arte do Artista

20h30 Oncotô

21h00 Repórter Brasil Noite

21h30 Musicograma Dose Dupla

22h30 Cine Nacional - Revolução

de 30

0h30 Curta TV

1h00 Oncotô

1h30 Comentário Geral

2h00 Segue o Som

3h00 DOC TV (música) - Aldir Blanc:

Dois pra lá dois pra cá

4h00 Alto-Falante

TV SÉCULO 21

11h00 Sobriedade Sim

11h30 Receitas Bom Sabor

12h00 Pesca e Prosa

12h30 Dica 21

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h00 Vida e Saúde

14h00 Mulher. Com

16h30 Caixa de Ferramentas

16h45 Dica 21

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Terço dos Homens

18h45 O Mundo para o Salvador

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Evangeliza Show

20h30 Arena do Som

22h00 Novo Caminho

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

11h00 Jóqueis: A Largada

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Veneno de Emergência

14h00 Animais em Risco: Houston -

Mãe

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - Gigantes no Deserto 16h00 Estilista Canino: Quero Dinheiro 16h30 Estilista Canino: Família Unida

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 Qual é, Bicho?: Baby Lino

18h30 Qual é, Bicho?: Balada no Zoo

19h00 Meu Gato Endiabrado

20h00 Com Água Até o Pescoço

21h00 Sereias

AXN

11h00 C.S.I. NY

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Breaking Bad

15h00 In Plain Sight

16h00 Missing

17h00 The River

18h00 NCIS

19h00 Houve Uma Vez Dois Verões

20h30 Corpo

22h30 AXN FLIX

CANAL BRASIL

11h00 Evidente

11h30 Beyond Ipanema - Ondas

Brasileiras na Música: Um

Mundo Bossa Nova

12h00 Espelho: Wilson Moreira

12h30 Zoombido: Vicente Barreto

13h00 Maratona Curta na Tela

15h00 Uma Vida em Segredo

16h45 Estúdio 66: Rosa Passos

17h00 Faixa Musical: Mariene de

Castro - Ser de Luz

18h40 Curta na Tela: São Silvestre

19h00 Rock Brasília - Era de Ouro

21h00 Cinejornal

DISCOVERY

12h20 À Prova de Tudo: Fãs Contra

Bear

13h10 Bizarrices: Brincadeira com

Aranha

13h35 Bizarrices: Maquiadora Sinistra

14h00 À Prova de Tudo: Ilha do

Pacífico

14h50 Desafio em Dose Dupla 2:

Presos no Pântano

15h40 Sozinhos na Selva

16h30 Fanáticos por Armas: Canhão

17h20 Febre do Ouro: Dia do Juízo

18h10 Casal Selvagem: Tennessee

19h00 Rio de Janeiro: Segurança em

Jogo

19h50 O Corredor da Morte

20h40 O Submundo: Drogas Caseiras

21h30 O Submundo: Grandes Roubos

ESPN BRASIL

8:00 Aventuras com Renata Falzoni

8:10 Futebol no Mundo

9:10 Prévia do Campeonato Inglês

9:40 Campeonato Inglês : Fulham x

Stoke City (av)

11:45 Abre o Jogo : Campeonato

Inglês (av)

11:55 Campeonato Inglês : Queens

Park Rangers x Manchester

United (av)

14:00 Pós-Jogo : Campeonato Inglês

(av)

14:15 Campeonato Inglês - Segunda

Divisão : Middlesbrough x

Millwall (av)

16:15 X-Treme TV

16:30 Skate Paradise

16:45 Aventuras com Renata Falzoni

16:55 Rugby: Aviva - Premiership :

Leicester Tigers x Saracens (av)

19:00 ESPN Filmes: 30 for 30 -

There's no Place like Home

20:15 X-Treme TV

20:30 Sportscenter (av)

21:300 Pôquer Internacional : Fulltilt -

Pokerstars - Poker After Dark

#501

22:30 Histórias do Esporte

23:30 Sportscenter

0:30 Caravana do Esporte : Melhores Momentos de 2012 - Parte 3

FOX

11h00 The Listener

12h00 White Collar

13h00 Bones

14h00 Alguém como Você

15h30 MIB - Homens de Preto 2

17h00 As Crônicas de Spiderwick

18h30 Cazuza - O Tempo Não Pára

20h00 Linha do Tempo

22h00 Caso 39

GNT

11h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Edson Celulari

12h00 A Cozinha de Jamie: Austrália

13h00 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Peito de Frango com Laranja

13h15 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Solteiros Sem Noção

13h30 Decora (Reality de Decoração) -

A Vida é uma …

14h00 Mulheres Possíveis

14h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Sonho Realizado

15h00 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Desfile

15h30 Viva Voz Verão 2013

16h00 Alternativa - Saúde

16h30 Saia Justa: 100 Anos de

Vinícius de Moraes

17h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Thiago Bernardes

18h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Edson Celulari

18h30 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Restaurante em

Casa 1

19h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Thiago Bernardes

19h30 Alternativa - Saúde

20h00 Superbonita Verão (Beleza) -

Azul

20h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Desfile

21h00 Mulheres Possíveis

HBO

12h00 The Hollywood News Report

12h30 The Weight Of The Nation

13h45 Mad Men

14h45 Ethel

16h30 Cadê os Morgan?

18h20 Se Beber, Não Case! Parte 2

20h12 Um Parto de Viagem

22h00 Cada um tem a Gêmea que

Merece

MAX

13h45 O Retorno de Tamara

15h50 Em Busca da Fé

17h55 Rota Irlandesa

19h55 Real Humans

20h55 Vincere

MAX PRIME

12h55 O Paizão

14h35 Soldado Universal - O Retorno

16h05 Splice - A Nova Espécie

18h00 Mulher de Fases - Um

Açougueiro e um Devoto

18h30 Mulher de Fases - Um

Psiquiatra e um Surfista

19h00 30 Minutos ou Menos

20h30 Jogos Letais

22h15 Ultraje

MGM

11h45 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

13h45 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita: Após a Última Rosa

14h45 Invasão

15h15 Fargo - Uma Comédia de Erros

17h05 Jogos de Guerra - O Código

Mortal

19h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

21h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita: Após a Última Rosa

MULTISHOW

12h30 Experimente 2012

13h00 Especial Festival De Verão - Asa De Águia

13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 As Gostosas e os Geeks

15h00 TVZ Experimente

16h00 Papo De Mallandro

16h45 Tira Onda: Adriana Birolli

17h00 Meu Passado Me Condena

17h30 Estranha Mente

18h00 Especial Planeta Atlântida

19h00 Top TVZ

21h50 Bastidores

NAT.GEOGRAPHIC

11h25 Loucos Por Armas: Um Tiro,

Uma Vítima

12h15 Loucos Por Armas: Polícia,

Câmera, Ação

13h05 Access 360° World Heritage:

Cappadocia

13h55 Mega Máquinas: Bacardi

14h45 O Universo Submerso do Ártico

15h35 O DNA das Coisas

16h00 O DNA das Coisas

16h25 Loucos Por Armas: Um Tiro,

Uma Vítima

17h15 Nova Orleans

18h05 Missão Pet

18h55 A Colônia dos Huteritas:

Infringindo a Lei

19h45 Vivendo com os Amish

20h35 Traficantes: Vigilância

Constante

21h25 Viciados: Crack

SONY

11h30 Man Up

12h00 Happy Endings

12h30 Rules Of Engagement

13h00 America's Got Talent

15h00 American Idol

17h00 Once Upon A Time

18h00 Private Practice

19h00 Cazuza - O Tempo Não Pára

21h00 É Proibido Fumar

SPORTV

7h00 Copa Do Mundo De Luge -

Feminino 2ª Descida (av)

10h00 Lbf - Maranhão x Ourinhos (av)

13h00 Sulamericano De Rugby Sevens (av)

15h00 Tá Na Área (av)

16h00 Nbb - Basquete Cearense x

Flamengo (av)

18h30 Campeonato Carioca De

Futebol - Olaria x Flamengo (av)

20h30 Troca De Passes (av)

21h30 Superliga Masculina De Vôlei -

Cruzeiro x Rio De Janeiro (av)

0h00 Sportv News (av)

TCM

11h00 Arquivo X

12h00 Arquivo X

13h00 Ben-Hur

16h35 O Franco Atirador

20h00 Os Imperdoáveis

22h30 A Lista de Schindler

TELECINE ACTION

11h30 O Lutador (2006)

13h20 Skyline - A Invasão

15h00 Transformers

17h35 Shaolin

20h05 Os Mercenários

22h00 Tropa de Elite

TELECINE CULT

11h35 Um Salto Para a Felicidade

13h40 O Mundo Perdido

15h25 Aliens - O Resgate

17h55 Namorada de Aluguel

19h45 Monsieur Verdoux

22h00 Brilho Eterno de uma

Mente sem Lembranças

TELECINE PIPOCA

12h20 Os Três Mosqueteiros

14h20 Carros 2

16h15 Pequenos Espiões 4

17h50 Piratas do Caribe: Navegando

em Águas Misteriosas

20h25 As Aventuras de Agamenon, O

Repórter

22h00 Guerra é Guerra!

TELECINE PREMIUM

12h40 Os Pinguins do Papai

14h25 Compramos um Zoológico

16h40 Anderson Silva: Como Água

18h10 Protegendo o Inimigo

20h20 Gato de Botas

22h00 A Invenção de Hugo Cabret

TELECINE TOUCH

12h20 De Repente é Amor

14h15 Sempre ao Seu Lado

16h00 Minhas Mães e Meu Pai

18h05 127 Horas

19h55 A Grande Virada

22h00 Amor e Outras Drogas

TNT

12h50 Armageddon

15h35 Missão Impossível 3

17h50 Minhas Adoráveis

Ex-Namoradas

19h40 A Lenda do Tesouro Perdido -

Livro dos Segredos

22h00 Batman - O Cavaleiro das

Trevas

UNIVERSAL CHANNEL

12h30 Nanny Mcphee - A Babá

Encantada

14h30 O Espanta Tubarões

16h00 Meu Malvado Favorito

18h00 Up All Night

18h30 Up All Night

19h00 House

20h00 Hancock

21h30 Homem-Aranha 3

WARNER

12h30 Por Trás Do Crime: Caça Aos

Gângsteres

13h00 Arrow

14h00 The Big Bang Theory

14h30 Two and a Half Men

15h00 Divinos Segredos

17h15 Rock Star

19h25 Quase Famosos

22h00 Tenacious D - Uma

Dupla Infernal

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Ben 10: Omniverse

12h30 Dragões: Pilotos de Berk

13h00 Apenas um Show

13h15 Mad TV

13h30 Level Up

14h00 Chaves - Animado

14h30 O Show dos Looney Tunes

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

15h30 Apenas um Show

16h00 Pokémon

16h30 Redakai

17h00 Ben 10: Omniverse

18h00 Votatoon

18h15 Votatoon

18h30 Votatoon

19h00 Votatoon

19h15 Votatoon

19h30 Votatoon 19

DISCOVERY KIDS

12h00 Angelina Ballerina: Os

Seguintes Passos

12h30 Backyardigans: O Poder da Flor

13h00 Mike, o Cavaleiro: O Grande

Desfile

13h30 Mike, o Cavaleiro: Galahad, o

Grande

14h00 Mister Maker

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica: Em Busca da Marca

Especial

15h00 Princesas do Mar: Arte/O

Desenho

15h30 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Maldição do

Templo de …

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: O Castelo de Areia/

Barulho Silencioso

17h00 Aventuras com os Kratts:

Mamãe Crocodilo

17h30 Milly e Molly: Vamos Acampar / Ladrão de Gato

18h00 Gaspard e Lisa: O Novo Papel

de Parede da Vitória

18h30 Princesinha: Eu Quero o Meu

Horácio

19h00 Icônicos: Você e Eu

19h30 Peixonauta: O Caso dos

Carneirinhos /O Caso do

Sumiço dos Grilos

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Uma Vaca

Encrencada/A Ilha do Avião

Baleia

21h00 Dino Dan: Aula de Defesa/O

y Ladrão da Merenda

DISNEY CHANNEL

13h00 Boa Sorte, Charlie!

13h30 Boa Sorte, Charlie!

14h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

14h30 Jessie

15h00 HDTV - Encantada

17h00 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

17h30 No Ritmo

18h00 Programa de Talentos

18h30 Jessie

19h00 Boa Sorte, Charlie!

19h30 Austin & Ally

20h00 Mouse-Câmera-Ação

22h00 Bolt - Supercão

DISNEY XD

13h30 Os Guerreiros Wasabi

14h00 Minha Babá é uma Vampira

14h30 Par de Reis

15h00 Ninjago

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

16h00 Randy Cunningham - Ninja

Total

16h15 Phineas e Ferb

16h30 Phineas e Ferb

17h00 O Cavaleiro Didi e a Princesa

Lili

18h00 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

20h30 Peter Punk

21h00 Minha Babá é uma Vampira

21h30 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 A Lenda de Korra

12h30 Kung Fu Panda

13h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

13h30 Robô e Monstro

14h00 Os Padrinhos Mágicos

14h30 Nicktoons

15h00 Nicktoons

15h30 Nicktoons

16h00 Nicktoons

16h30 Nicktoons

17h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

17h30 Life With Boys

18h00 iCarly

18h30 Fanboy e Chum Chum

19h00 T.U.F.F. Puppy

19h30 Planeta Sheen

20h00 Bob Esponja, Calça Quadrada

20h30 Nicktoons

21h00 Catdog

21h30 Os Pinguins de Madagascar

22h00 T.U.F.F. Puppy

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Zuzubalândia

12h05 Mistureba: Zuzubalândia

12h10 Mistureba: Os Reciclados

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

12h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

12h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 12h50 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 Mistureba: Anabel

13h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

13h20 Mistureba: Física Divertida

13h30 Mistureba: Detetives da Ciência

13h45 Mistureba: Juro que Vi

14h00 AnimaTV

14h15 AnimaTV

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

15h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: X-Tudo

15h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

16h00 Quintal da Cultura

18h00 Cine Rá Tim Bum

19h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

19h15 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

19h20 Hora Animada: Isso Disso

19h25 Hora Animada: O Papel das

Histórias

19h30 Hora Animada: Tchibum TV

19h40 Hora Animada: Trexci

19h45 Hora Animada: Show do Dj Cão

19h50 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

19h55 Hora Animada: Sidney

20h00 Mistureba: Zuzubalândia

20h05 Mistureba: Zuzubalândia

20h10 Mistureba: Os Reciclados

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

20h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

20h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h50 Mistureba: Cantigas de Roda

21h00 Mistureba: Anabel

21h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

21h20 Mistureba: Física Divertida

21h30 Mistureba: Detetives da Ciência

21h45 Mistureba: Juro que Vi

22h00 Melancia e Coco Verde

Música no

Hip Hop Mix

MixTV / 21 h

Zé Ramalho no Sobe o Som

TV Brasil / 2 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Série Nascidos para Matar

Invest. Disc. / 20 h