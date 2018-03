Controle na mão

Jamie Oliver em início de carreira

Jamie Oliver, um garoto com dislexia, nunca foi bem na escola. Já com a culinária, criou intimidade desde cedo. Seus pais tinham um pub e Jamie, uma banda. Da escola de gastronomia em Westminster ao estrelato foi um pulo. Quando uma produtora viu o simpático estudante, que trabalhava em um restaurante, percebeu seu potencial e o convidou para fazer o programa Naked Chef, que estreou no Reino Unido em 1998.

Naked Chef teve apenas duas temporadas, mas rendeu a Jamie Oliver a fama e seus quatro primeiros livros de receitas: The Naked Chef, The Return of the Naked Chef, Happy Days with the Naked Chef e The Naked Chef Takes Off. Daí em diante, Jamie não parou mais e é hoje talvez o maior representante do tema na TV mundial. Sua banda até deu certo por um tempo, impulsionada pelo sucesso do chef. Mas logo Jamie ficou sem tempo para fazer música e escolheu a cozinha.

No Brasil, o GNT já exibiu várias séries protagonizadas pelo chef, mas, pela primeira vez traz os episódios que marcam o debut de Jamie Oliver. The Naked Chef estreia hoje no canal pago. No capítulo que abre a série, Oliver prepara um cordeiro assado e um caldo de frutos do mar.

MULTISHOW, 22 h

Bruno Mazzeo estreia 6ª fase de Cilada

Surpresas do coração. No episódio de hoje do programa Cilada, Bruno acorda e vê Débora (Débora Lamm) ao seu lado na cama. Ela conta que ele a pediu em casamento na noite anterior. Bruno, de ressaca, não entende o que está acontecendo, mas vai se acostumando à ideia. O público acompanha as consequências desse ato impensado, na visão de Bruno e de Débora. Essa é a sexta temporada da série de Bruno Mazzeo, que este ano fala sobre as ciladas que podem aparecer durante os encontros amorosos.

GLOBO, 16h15

Huck exibe semifinal do quadro Soletrando

Competição. O Caldeirão do Huck apresenta hoje a primeira semifinal do Soletrando, com os candidatos Daniel Nepomuceno, Leonardo Guimarães da Costa e Saphíria Shimizu. A 4.ª edição do quadro tem como jurados o professor Sérgio Nogueira e a escritora Thalita Rebouças. O vencedor receberá um troféu e uma bolsa de R$ 100 mil, que será administrada pela família do estudante. Ainda no programa do dia, Luciano Huck mostra sua busca por ondas gigantes no Havaí, com Carlos Burle e Maya Gabeira.

THE HISTORY CHANNEL. 22 h

Deuses mitológicos estão em nova série

Documentário. Série que estreia hoje, O Confronto dos Deuses investiga a história e as aspirações de figuras mitológicas das civilizações egípcia, grega e romana. As batalhas mais importantes vividas por deuses de diferentes mitologias são analisadas no documentário, que também resgata as crenças e os valores que uniam as civilizações. O episódio de estreia traz a história de Hércules, o semideus mais forte da mitologia grega, que, segundo recentes descobertas, pode ter sido inspirado em uma pessoa real.

A VIDA É UMA NOVELA

Clima de romance entre Rose e Alcino

Cama de Gato. Todo animado depois que conseguiu beijar Rose (Camila Pitanga) na cama de um hospital, Alcino (Carmo Dalla Vecchia) não mede esforços para conquistar de vez o coração da moça na novela das 6 da Globo. No capítulo de hoje, o empresário convida a amada para um romântico passeio de barco pela orla do Rio, que dura o dia todo. Já à noite, Alcino engata uma conversinha de assédio - "A lembrança do seu cheiro fazia eu me sentir vivo", diz - e, claro, lasca mais um beijo em Rose.