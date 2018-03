Contreras discute cultura cubana

A cultura de Cuba é tema de debate hoje e no dia 30 em São Paulo. O evento Noites Cubanas, organizado pelo site Outras Palavras e pelo Espaço Cultural Latino-Americano (Ecla), terá em sua programação saraus poéticos, apresentação de músicas e discussões sobre jornalismo e literatura no país socialista. Os interessados poderão comparecer, às 21 horas, na R. Abolição, 244, com entrada a R$ 7, ou acompanhar pelo site www.livestream.com/outras palavras. Na próxima quinta-feira, o encontro terá a presença do escritor e poeta cubano Félix Contreras, que participará de debate, das 19h30 às 22h30, na sede da revista Viração (R. Augusta, 1239, 1.º andar).