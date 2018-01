Contrato de Xuxa na Record é de três anos

Presidente da Ancine, Manoel Rangel anunciou na sexta, quase ao final da RioContentMarket, que o acordo Brasil-França na área do audiovisual se estenderá à produção de TV. Até aqui, a cooperação entre os dois países nesse terreno se restringia à produção de cinema.

Redentor 2. O encerramento do RioContentMarket teve direito à presença da bateria da Portela, com o samba que homenageia os 450 anos do Rio de Janeiro. O evento já tem data para 2016 e 2017, na segunda semana de março, no mesmo Windsor Barra.

Hoje tem estreia do novo CQC e amanhã, Rafinha Bastos retoma seu Agora é Tarde, tendo Valeska Popozuda como primeira convidada do ano. A cartunista Laerte, o piloto Rubens Barrichello, o cantor Otto, o ex-jogador Cafu e o sambista Neguinho da Beija-Flor estão confirmados para esses primeiros dias.

Raí integra o time de novos comentaristas, todos ex-jogadores, da ESPN. O grupo é tratado como "embaixadores da Libertadores nos canais ESPN" e inclui Marques, Iarley, Rincón e Sorín.

E Cao Hamburger foi convidado pela ESPN para fazer um documentário para o canal, sobre Olimpíadas. Será sua primeira incursão do diretor nesse universo. A edição fará parte da série Memória Olímpica, obra do canal.

Patricia Arquette, que na semana passada levou um Oscar para casa por sua interpretação em Boyhood, estreia nesta quarta, pela CBS, a série C.S.I. Cyber, ainda sem data para chegar aqui.

M. Night Shyamalan, cineasta indiano famoso pelo filme O Sexto Sentido, esteve no Brasil para participar da RioContentMarket e disse ao pessoal da FOX que estava encantado com o País. Bingo: prometeu voltar para coproduzir uma série aqui, com o canal.

Bob pai, Bob filho. Jayme Monjardim e seu Jayminho Matarazzo celebram o êxito do belo clipe apresentado na festa de lançamento de Sete Vidas, no Iate Clube do Rio. Um dos protagonistas da novela das 6 que estreia dia 9, dirigida pelo pai, o herdeiro comoveu a plateia presente.