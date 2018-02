Contra o cinismo

O português de sotaque carregado é às vezes interrompido por um termo em inglês ou alemão. Mas o maestro Christoph König não esconde a felicidade de estar no Porto, onde desde 2008 é diretor da Sinfônica da Casa da Música, centro cultural recém-construído que, segundo ele, ajudou a reinventar a vida musical da cidade. "É chato falar, mas precisa ser dito. Em especial na Europa Central, mas também em outros lugares, o que mais vemos são orquestras cansadas, cínicas até. Aqui, não, há uma alegria no fazer musical, no palco e na plateia. Isso é precioso."

König e sua orquestra estão no Brasil para uma série de apresentações. Hoje, tocam no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão; amanhã, no Teatro Municipal Paulínia; segunda e terça, fazem na Sala São Paulo concertos pela temporada da Sociedade de Cultura Artística. Tocam a Sinfonia n.º 5 de Mahler e Almourol, de Francisco Lacerda. "Queríamos mostrar algo que fosse bastante representativo da música portuguesa atual, mas é difícil achar algo que a resuma. Assim, optamos pela peça de Lacerda, muito querida da orquestra e de nosso público."

König tem trajetória semelhante à dos maestros da antiga. Começou a carreira no interior da Alemanha, tocando piano em casas de óperas nas quais aos poucos foi dando os primeiros passos como maestro, antes de enfim assumir a batuta e começar a rodar a Europa. Trabalhou na Suécia antes de chegar a Portugal. "O que mais chamou minha atenção aqui foi o potencial, ainda que ele não estivesse totalmente desenvolvido", diz ele, por telefone, do Porto, antes de embarcar ao Brasil. "O que faltava era apenas um pouco de ordem e disciplina para que chegássemos a uma conclusão sobre que tipo de orquestra queríamos ser."

König critica grupos que se dizem especialistas "nesse ou naquele repertório". "Não somos os melhores em nada e nem precisamos ser. O que queremos é abraçar o maior leque possível de obras, de todos os períodos e estilos, flertando até com a música popular e o jazz, por que não? Essa dinâmica mantém vivo o prazer de fazer música e faz com que nossas plateias estejam sempre cheias, em especial com jovens. Não é fácil encontrar isso pela Europa hoje."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a tática tem dado certo, o público brasileiro poderá conferir a partir de hoje. Mahler, diz König, é um veículo ideal. "Não podemos trabalhar em cima de ideias preconcebidas. Como maestro, acredito sempre no frescor da música e no poder dela de mexer com a plateia. Não importa se é uma obra muito tocada ou gravada. É no momento do concerto que ela ganha vida."