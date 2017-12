Contos da criadora de Harry Potter serão leiloados

A escritora britânica J.K. Rowling, autora dos livros da série Harry Potter, escreveu uma série de contos de fadas desde a publicação de Harry Potter e as Relíquias da Morte. O livro de contos, The Tales of Beedie the Bard ("Os Contos de Beedie, o Bardo", em tradução literal), foi escrito à mão, terá apenas sete cópias e, segundo a escritora, não será publicado. As histórias são mencionadas em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Uma cópia será leiloada para angariar fundos para a organização beneficente da autora, The Children's Voice. As outras serão doadas pela escritora. Rowling disse que o livro foi uma "forma maravilhosa" de dizer adeus a Harry Potter. "As pessoas diziam que ia ser bom parar de escrever por um tempo, quando, na verdade, eu não tinha parado", afirmou. "Foi uma forma maravilhosa de dizer adeus, é como subir à tona após um mergulho profundo", acrescentou. Os contos de fadas, ilustrados pela própria Rowling, são as primeiras obras da escritora desde a publicação do último livro de Harry Potter, em julho. Na trama de Harry Potter e as Relíquias da Morte, as histórias de The Tales of Beedle the Bard são deixadas para a personagem Hermione pelo diretor da escola de Hogwarts, Albus Dumbledore. Em uma recente turnê pelos Estados Unidos, a autora revelou que o personagem Dumbledore é homossexual. Rowling disse que, na sua cabeça, sempre pensou no personagem dessa forma. "Ninguém me perguntou se ele já tinha amado ou se apaixonado por alguém", disse. "As pessoas estavam muito concentradas no que acontece com Harry, então nunca me perguntaram diretamente." "E como responder (a esta pergunta) provocaria uma obsessão com o que iria acontecer no livro sete, eu nunca falei sobre isso." O leilão de The Tales of Beedie the Bard será realizado no dia 13 de dezembro na Sotheby's, em Londres. O lance inicial é de cerca de US$ 62 mil, mas a expectativa é de que o livro alcance um preço muito mais alto. As vendas dos livros de Harry Potter chegaram a 325 milhões de cópias antes do lançamento do último livro da série. Quando foi publicado, Harry Potter e as Relíquias da Morte bateu recordes de vendas: mais de 11 milhões de cópias foram compradas em 24 horas. O livro foi publicado simultaneamente em mais de 90 países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.