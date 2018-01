Conto de Machado de Assis vai virar especial na Record

A Record vai retomar o projeto 200 Anos de Literatura, que adapta para a TV contos de grandes escritores. O formato voltará ao ar com "Uns Braços", conto de Machado de Assis, que deve ir ao ar como especial de fim de ano, em dezembro.

Adaptado pela produtora Contém Conteúdo - que em 2008 fez a versão televisiva de "Os Óculos de Pedro Antão", também de Machado -, a atração será gravada em novembro. Com base em incentivo fiscal, a produção deve ser a primeira de mais quatro obras que a emissora ainda pretende adaptar. "Estamos dando o último tratamento no roteiro e devemos ter umas três semanas de gravações", conta Adolfo Rosenthal, roteirista e diretor do projeto.

Romance que envolve a paixão de um adolescente por uma mulher mais velha e casada, "Uns Braços" não trará estrelas da TV no elenco. A atriz de teatro Ana Peta viverá dona Severina, grande amor do jovem Inácio. A trama ainda terá um narrador oculto. "Acho um erro personificar o narrador, como foi feito em "Capitu", da Globo. O cara que deveria contar a história se transforma em um foco independente da trama. Confunde o espectador." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.