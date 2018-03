CONTINUIDADE NA BIENAL

O Conselho da Fundação Bienal de São Paulo vai se reunir na terça-feira, às 18 horas, para eleger o novo presidente diretor da instituição. Com o término da gestão do empresário Heitor Martins, eleito em 2009 e reeleito para segundo mandato, a entidade aposta na continuidade de seu trabalho. Martins indicou para o cargo o também empresário Luis Terepins, membro da diretoria da Bienal desde 2009. "A sucessão é mais do que lógica", afirma Julio Landmann, conselheiro da instituição. "Se tiver alguma oposição (na eleição), ficaria muito surpreso."

Segundo Landmann, Luis Terepins, sócio-fundador da construtora Even e da Têxtil Matec, "gosta de arte contemporânea" e tem como uma de suas principais defesas a importância do programa educativo da Bienal. "Em todas as reuniões do conselho, ele defende o educacional da instituição e acho que vai continuar com essa linha", diz.

Landmann, que já foi presidente da instituição (responsável por uma das mais importantes edições do evento, a 24.ª Bienal, de 1998), indicou, em 2009, o nome de Heitor Martins para o conselho da entidade quando a Fundação Bienal de São Paulo vivia o pesadelo de não ter quem aceitasse se candidatar ao posto. A gestão de Martins, sócio-diretor da McKinsey, empresa internacional de consultoria, foi marcada pela profissionalização da instituição, que promoveu duas edições do evento, a 29.ª e a 30.ª, respectivamente, em 2010 e 2012. "A gestão de Heitor foi excelente, com ela, a Bienal sobreviveu", analisa Landmann.

Contas. Entretanto, Luis Terepins, se eleito, vai encarar um grande problema: o bloqueio das contas da Fundação Bienal de São Paulo, promovido no início do ano passado pelo Ministério da Cultura (na gestão da ex-ministra Ana de Hollanda) devido a questionamentos da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre convênios firmados pela instituição entre 1999 e 2007. Oficialmente, a Bienal ainda não teve o desbloqueio integral de suas finanças. Está em negociações - que se mostram positivas -, com o Ministério da Cultura.

A realização da 30.ª Bienal, que teve 520 mil visitantes, só foi possível com a concessão de uma liminar pelo Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo. As atividades de 2012 e de 2013 foram inscritas como um programa da instituição que abarca as comemorações de seus 60 anos, como explicou Heitor Martins em entrevista concedida no fim do ano passado ao Estado. Dessa forma, a instituição pôde promover a captação de recursos como proponente de suas atividades para o período. Em setembro de 2012, quando a ministra da Cultura Marta Suplicy fez sua primeira visita oficial à Bienal de São Paulo para iniciar as negociações com a instituição, Terepins estava ao lado de Martins na ocasião.

A outra questão, mais próxima, é a realização da representação brasileira na 55.ª Bienal de Veneza, que será aberta em 1.º de junho. O projeto curatorial de Luis Pérez-Oramas para o Pavilhão Brasil em Veneza ainda não está concluído. Martins afirmou no ano passado que o orçamento da mostra seria de cerca de R$ 1 milhão, valor cedido pela Funarte.