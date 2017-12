Continua misteriosa a seleção do <i>Big Brother Brasil</i> O processo de seleção do Big Brother Brasil é mesmo um mistério. Depois de abrir e fechar as inscrições para a sétima edição do reality show - que estréia em janeiro - sem muito alarde, a Globo não divulga o número de inscritos da atração. Foi assim na edição passada também. Tudo muito misterioso. Isso só reforça a série de boatos que dão conta de que os participantes são cartas marcadas da emissora e que as inscrições abertas ao público em geral são apenas marketing ou, no máximo, rendem vídeos hilários para o Fantástico.