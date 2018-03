CONTADORA DE HISTÓRIAS

Patrícia Andrade escreve tantos roteiros ao mesmo tempo que, se precisasse reservar um dia da semana para cada um, não conseguiria. A carioca de 46 anos é responsável por grandes produções como Gonzaga - De Pai pra Filho - que estreia hoje na Globo, às 23h20, em formato de minissérie-, é redatora final do Esquenta!, assinou O Canto da Sereia - escrito em parceria com George Moura -, exibido na semana passada, e já começou a trabalhar em uma peça e em outros filmes que ela ainda nem sabe quando chegarão aos cinemas.

Ela mesma pede um tempo para pensar ao ser questionada sobre tudo o que está escrevendo. "Estou fazendo um longa com o Nelson Motta, uma biografia da Elis Regina. Para o teatro, um musical sobre Cássia Eller. Para o cinema, também estou fazendo o tratamento de uma comédia do Calvito Leal, o primeiro longa dele. Estou vendo o novo projeto do Breno (Silveira), o que a gente vai fazer de filme agora. Além do Esquenta!, tenho uns projetos que vou apresentar para lá (TV Globo)", enumera, contando que levanta todos os dia às 6 horas e "às 7 já estou escrevendo".

A jornalista entrou para o rol do cinema nacional com o pé direito, com o campeão de bilheteria 2 Filhos de Francisco (2005), sua primeira parceria com Breno Silveira, que ela emplacou com muito custo depois de cair de paraquedas no projeto, na época em que dava expediente como diretora de conteúdo na Conspiração, produtora da qual o cineasta é um dos sócios.

"Um dia, o Leonardo Monteiro de Barros, da Conspiração, falou que o Zezé Di Camargo havia dito que a vida dele dava um filme. O Leo falou: 'Você não quer ir a São Paulo entrevistar o Zezé Di Camargo?' A minha ligação com o sertanejo não era zero, era -50. A Carol Kotscho (corroteirista do longa), que trabalhava na área comercial, em São Paulo, me acompanhou. Aí, ele começa a contar a história e eu achei incrível", relembra. Ao voltar para casa, escreveu um perfil de 17 páginas. "Aquilo ficou parado na Conspiração por um tempo porque ninguém queria fazer. Um belo dia, encontrei o Breno no corredor e perguntei se ele não queria fazer. Contei para ele em pé. Ele falou: 'É essa história? Acho que conheço essa dupla'. Aí, ele cantou uma música do Leandro e Leonardo. Assim, ele abraçou o filme", conta.

Em seguida, Patrícia firmou outros projetos com o diretor, como Era Uma Vez (2008) e À Beira do Caminho (2012). "Ela é minha grande parceira. Toda vez que tento estabelecer contato com roteiristas diferentes, a conversa fica um pouco truncada. Eu gosto de filmes que emocionam e a alma feminina tem muito a contribuir com isso", derrete-se Breno Silveira, que teve a ideia de levar a amiga ao set de seus filmes. "O formato de uma cena, às vezes, tem de mudar porque não está encaixando. No Gonzaga, ela ter ido ao Nordeste incorporou novas coisas ao roteiro. Dá uma espécie de liga, você sente que o filme está mais real, que não foi um filme escrito em uma sala, em outro lugar. A Patrícia, para mim, foi o encontro de uma alma gêmea."

O fato de ter tido sucesso logo de cara não a deixou preocupada em quebrar recordes de bilheteria. "Quando você vai fazer o segundo, não tem a boa história do primeiro. A boa história é o que alimenta todos nós", ensina Patrícia, que passou a ficar atenta a qualquer relato que ouve. "Eu anoto tudo. O Esquenta! me traz isso. São personagens tão diversos, os anônimos, principalmente, que eu não pensaria no meu dia a dia. Você vai descobrindo."

Na TV, a carioca também foi pé-quente. Ao ser chamada para integrar a equipe da atração comandada por Regina Casé aos domingos, o programa deixou de ter temporadas e deve ficar na grade da emissora até junho. "No Esquenta!, tudo acontece, mas é tudo roteirizado e pesquisado. É claro que tem muito do improviso da Regina. É um programa que me dá trabalho", confessa. O processo de criação para o dominical, às vezes, é confuso como a dinâmica da atração. "Com a Paula (Miller, a outra redatora), a gente se encontra em um apart-hotel que o Esquenta! tem ou conversa por Skype. A gente fica quatro horas on-line. Uma escreve e a outra fala. Meu marido diz que ela mora lá em casa. Ele entra no escritório e mando ele ficar quieto."

O trabalho com Regina Casé rendeu frutos no cinema. "Também escrevi o longa dela, que vai ser filmado este ano. Tem o título provisório de Saara. É a história da invasão do Oriente na Saara (a 25 de Março carioca), chineses e coreanos chegando com tudo a R$ 1,99. A Regina interpreta a vendedora de uma loja que começa a quebrar com a vinda deles", adianta.

Patrícia está se sentindo como uma caloura ao escrever para o teatro um musical sobre Cássia Eller. "Estou fazendo pesquisa sobre a vida dela, conversando com amigos e parceiros musicais. A Lan Lan vai ser diretora musical. Agora, a gente vai entrar com um pesquisador para amarrar a história. A atriz que fará a Cássia será escolhida em audição. É para o segundo semestre de 2013", avisa. "Vai ser também o primeiro projeto que o Chicão (filho de Cássia) assume. Ele está com 19 anos. Conversei com a Eugênia (parceira da cantora). Eles têm de ler aprovar."

Biografias. Por tratar constantemente de histórias reais, a roteirista tenta manter uma boa relação com as pessoas ligadas ao biografado. "É amigável, mas não tenho proximidade. Na hora de escrever, acho bom para não misturar as estações. Até hoje, ninguém reclamou. Para fazer biografia no Brasil, você está sempre se submetendo. Alguém lê o roteiro e aprova. No caso da Elis, os filhos vão ter de aprovar ", revela Patrícia, que não se incomoda com a interferência. "Até prefiro. Quando você está biografando, não vai querer destruir o mito. O importante é que a gente consiga tratar de uma forma respeitosa. Não estou a fim de sacanear ninguém. O chato é alguém vir te atrapalhar e dizer 'isso não'. Ninguém é tão bacana e ninguém é tão sacana. Tem que estar no caminho do meio. Não pode contar a história de alguém que tudo dê certo. Ninguém vai ver, é um saco essa história."

Uma das metas da carioca é pensar em outra grande figura para mostrar na telona. "A gente estava discutindo qual é o próximo longa. O Amir Klink é um projeto, mas não sei se vai agora. O Breno já tem o Éder Jofre e vontade de fazer o Lampião. Mas a gente está pensando em outra história para ser este filme. Queremos ver o que é mais popular."

Apesar da onda de longas de humor, Patrícia Andrade não se vê nesse filão. "Não sou muito boa de humor. Falo isso para todos os diretores. Sei fazer o básico". Ela acredita que vale a pena investir em histórias dramáticas. "Acho que a boa história conquista o público, seja ela o que for."