Consumo de mídias motiva Dossiê MTV O consumo de mídias e o modo como os jovens lidam com TV, rádio, jornais, mobile e web são o foco do Dossiê Universo Jovem MTV 5. A 5ª edição do estudo que melhor mapeia comportamento jovem no País será conhecida em novembro. "A mudança de comportamento do consumidor, com a chegada da classe C ao mercado, obriga as empresas a rever fórmulas para entender os diferentes tipos de consumidores", diz Cecília Novaes, sócia-diretora da empresa Aartedamarca, que pilota o estudo em parceria com o setor de pesquisas da MTV Brasil. Para ela, o crescimento econômico do País trouxe grupos de consumidores diversificados de todas as idades - em especial, jovens.