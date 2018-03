Consumidores preveem influência anos 70 na Semana de Moda de NY

Os norte-americanos estão comprando mais, porém continuam cautelosos após a pior crise financeira em décadas, disseram compradores das lojas de departamento Barneys, Neiman Marcus e Nordstrom.

A alta dos preços das commodities, especialmente do algodão, provavelmente vai se refletir em custos mais altos das roupas neste ano, disseram especialistas.

A Semana de Moda de Nova York começou na quinta-feira, e 89 estilistas vão expor suas coleções de outono/inverno 2011. Em seguida haverá as semanas da moda de Londres, Paris e Milão.

Os gastos dos consumidores, responsáveis por 70 por cento da economia norte-americana, ainda não se recuperaram da crise, na medida em que o desemprego continua em 9 por cento e muitos enfrentam dívidas pessoais altas.

Mas, muitos consumidores estão preparados para gastar outra vez, disse a vice-presidente executiva da consultoria de moda varejista Tobe, Catherine Moellering.

"A noção de demanda reprimida é real, e os consumidores sentem que merecem comprar. Eles andam se contendo, e agora estão prontos para sair às compras."

Entre as tendências que os compradores preveem ver nas passarelas de Nova York na próxima semana estão calças longas de cintura alta, saias pregueadas até o joelho ou abaixo do joelho, e tecidos de noite, como veludo e cetim de seda, usados durante o dia.

"Vamos ver um clima anos 1970, com calças mais largas e blusas fluidas", disse a compradora principal da Barneys, Daniella Vitale. "Ainda existe um clima minimalista iniciado pela (grife francesa) Celine."

A crescente influência dos anos 1970 acontece após uma retrospectiva do falecido estilista francês Yves Saint Laurent em Paris no ano passado.

Para Ken Downing, diretor de moda da Neiman Marcus, as cores do outono-inverno 2011 devem ser mais profundas, abrangendo todas as tonalidades de vermelho, desde vermelho vivo até o bordô e ameixa. "Pense vinho e rosas", disse ele.

Especialistas também preveem várias tonalidades de verde e acham que o branco de inverno tomará o lugar do camelo como tom neutro principal.

"Estamos vendo um clima de otimismo renovado entre nossos clientes e os estilistas americanos", disse Gregg Andrews, diretor de moda da Nordstrom.