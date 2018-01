Conselheiros do Masp participam de reunião no museu O Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo (Masp) está reunido desde as 17 horas no edificio do museu, na Avenida Paulista. Os conselheiros debatem a crise recente da instituição, que levou ao corte de luz pela AES Eletropaulo, em maio, e também a possibilidade de troca na direção do museu (é presidido há 12 anos pelo arquiteto Julio Neves). "Acho que não vai mudar nada, porque ninguém vai querer pegar esse abacaxi", disse uma conselheira, que não deu o nome. "Tenho andando afastado. Hoje é que vamos saber o que está acontecendo", disse Alex Periscinoto. "Está tudo normal", afirmou o cirurgião Adib Jatene, ao chegar ao Masp para a reunião, em resposta à questão se a reunião traria mudanças na condução do museu. Ele foi recebido no vão livre pelo presidente Julio Neves e a diretora Beatriz Pimenta Camargo. A seguir, chegou Andrea Calabi. "Vamos ver", afirmou Calabi. O último a entrar no museu foi Pedro Cury. A imprensa não tem acesso à reunião, nem às dependências do museu.