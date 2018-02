Consciência comum

Não foram as notícias sobre política brasileira - e outros fatos desconcertantes - que chocaram a artista francesa Marine Hugonnier quando, há seis meses, ela começou a coletar exemplares originais das primeiras capas de jornais do Brasil, inclusive, o Estado, desde a década de 1960. "Chocante foi a dificuldade de encontrar os jornais. A relação com o passado, aqui, é muito diferente da Europa", diz Marine, que exibe na Galeria Fortes Vilaça a mostra Common Consciousness (Consciência Coletiva). "Percebo, no Brasil, uma sociedade jovem ligada com o futuro", ela continua.

Na exposição, primeira individual da artista em São Paulo, estão emolduradas páginas de jornais brasileiros dos anos 1960 tendo, cada uma delas, suas imagens cobertas por recortes geométricos coloridos (a base é a paleta Kodak, usada na reprodução fotomecânica que, na impressão, formalizam as fotografias). "Assim o público pensa a possibilidade da imagem", afirma Marine Hugonnier, parisiense de 42 anos, que vive em Londres. A escolha das cores nas obras, ela conta, é estética e o marco da criação de uma "história comum do Brasil" por meio dessas colagens é a inauguração de Brasília, em 1961.

A cada semana, ao longo da exposição, serão trocados os conjuntos de obras exibidas, seguindo década a década flashes de fatos do Brasil e do mundo por intermédio dos jornais. "Na mostra estão todos os exemplares que conseguimos encontrar no mercado", informa Marine, que contou com a ajuda de uma assistente em São Paulo para fazer essa pesquisa. Curioso saber que os anos 60 estão representados por 12 obras; a década de 1970, por 9; as de 1980 e 90, por apenas 6 cada uma; os anos 2000, por 26; e de 2010, 36.

É uma série conceitual, mas, ao mesmo tempo, como diz a artista, o trabalho abre espaço para a imaginação - e memória. "É muito anacrônico", afirma Marine, que joga com a questão do tempo. O visitante não terá, por exemplo, a possibilidade de ver a totalidade do período representado pela artista - mas mesmo que tenha uma visão fragmentada e aleatória, paradoxalmente, é possível imaginar uma certa totalidade. Common Consciousness faz parte da série Art for Modern Architecture, baseada em jornais impressos e já exibida em diversas instituições do mundo e na 52.ª Bienal de Veneza, em 2007.

Transamazônica

O Brasil é ainda tema de filme de 2006 realizado pela artista na região da Transamazônica. Seu interesse foi o encontro da estrada com a floresta, a questão da "modernidade dissolvida", diz.

Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, 3032-7066. 10 h/ 19 h (sáb., 10 h/ 18 h; fecha dom. e 2ª). Até 13/8.