Conrad recorre de condenação

A Conrad Editora vai recorrer de decisão da juíza Cláudia Thome Toni, da 2.ª Vara Cível de Pinheiros, que condenou a editora no dia 30 por plágio. A juíza considerou legítima a reivindicação do dramaturgo César Vieira (codinome do advogado Idibal Pivetta), que viu semelhanças entre sua peça João Cândido do Brasil - A Revolta da Chibata, de 2001, e o álbum Chibata - João Cândido e a Revolta Que Abalou o Brasil, da Conrad, lançada em 2008.

"A nossa posição é que não houve o plágio", disse ontem o advogado da Conrad, Roberto Romano. Ele considera que a juíza "simplificou demais a questão", que acredita complexa, e crê que a decisão, de primeira instância, poderá ser reformada. Um dos pontos questionados é acerca da responsabilidade da editora na questão, já que o contrato com os autores (Hemetério Rufino Cardoso Neto e Olintho Gadelha Neto) previa a inteira responsabilização desses pelo conteúdo da publicação.

A juíza Cláudia Thome Toni colocou a editora no polo ativo da ação, pois entendeu que a companhia teria responsabilidade solidária porque teria sido "bastante negligente ao deixar de pesquisar no mercado a existência de obras semelhantes, com o fim de evitar o plágio".

Na sua peça, Pivetta misturou ficção com fatos históricos, criando personagens, lugares e circunstâncias. Ele estranhou quando suas criações reapareceram no álbum da Conrad. O autor pedia indenização de até 200 salários mínimos, mas a juíza arbitrou 40 salários mínimos (R$ 21,8 mil). Também condenou a editora a recolher exemplares e interromper distribuição, mas negou o pedido de se publicar a sentença em jornais de grande circulação.

"Não se trata aqui de mera cópia de trechos, como os réus mencionam em sua contestação, mas de reprodução fiel de ideias, detalhes, desenrolar de fatos e trechos muito particulares da obra do autor", diz a sentença. "A indenização por danos morais é devida, pois não há dúvidas dos transtornos causados ao autor, nem mesmo da lesão à sua honra e imagem."