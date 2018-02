Conjuntos maiores de experiência

Nas últimas décadas o mundo invisível aplicou pressão crescente para que nossa humanidade fosse consciente de conjuntos existenciais maiores e mais sofisticados, como o meio ambiente, a democracia ou a espiritualidade. Ainda engatinhamos, reconhecemos nosso vínculo e participação nesses conjuntos, mas raramente despertamos e o primeiro pensamento do dia é pertencer ao planeta, a um país ou ao mundo espiritual. Existimos encerrados em bolhas autocentradas, de limitada visão, de estreito pensamento. Assim, oportunidades como a de hoje, na Terra Brasilis, são encaradas como pão e circo apenas. Porém, a escolha que você fizer será também sua responsabilidade porque, apesar da limitada visão, o conjunto é maior, mais complexo e sofisticado.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Promova a mudança radical de rumo, você nasceu neste planeta para estar presente nos momentos e situações em que o radicalismo seja necessário. Nada deve seguir a inércia do passado, tudo pode e deve ser mudado.

TOURO 21-4 a 20-5

Tudo que promover a desunião deverá ser abolido, porque o destino de nos-sa humanidade é a comunhão, a tolerância das diferenças em nome do bem comum. Quem for contrário a esse destino faz um mal a toda a espécie.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Toda vitória é passageira e qualquer derrota é transitória, as coisas mudam continuamente entre o céu e a Terra. De que lado ficar? Do lado dos aparentemente vitoriosos ou do coração, que informa outros rumos? Você saberá.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Permanecer dentro dos mesmos assuntos e interesses seria ficar aquém das possibilidades que se desenharam agora. É propício mudar de rumo, é favorável que você invente novos empreendimentos e faça tudo diferente do habitual.

LEÃO 22-7 a 22-8

Por que sua alma deveria agarrar-se a certezas quando a dúvida já foi inserida? Não seria mais sábio dar lugar a essa dúvida e aproveitar assim a mudança dos ventos misteriosos do destino? Esta é a decisão.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Dúvidas e questionamentos são próprios da mente que pensa por si mesma. Certezas são próprias da mente que se entrega à indolência e permite que a onda da maioria a carregue. Você quer pensar por si ou seguir a onda normal?

LIBRA 23-9 a 22-10

Nada garante que as decisões sejam as melhores possíveis, por isso a necessidade básica de manter uma brecha aberta na mente, uma inclinação a se preservar o mais flexível possível para aproveitar a mudança dos ventos.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Escolha a dignidade, pois, ainda que esta seja derrotada, a situação seria temporária, muito menos temporária do que a vitória da indecência. Fique do lado da verdadeira vitória, da dignidade, do fundo do coração.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

No íntimo do coração há certezas que contrariam todas as razões que você arvorou nos últimos tempos.

E agora? O que será melhor fazer? Seguir em frente de acordo com as razões ou aproveitar e mudar tudo de uma vez?

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Contrariar a onda da maioria pareceria insensato, mas se ninguém fizesse isso, nossa civilização se repetiria incessantemente e nunca evoluiria. Exponha suas ideias com absoluta franqueza, buscando a verdade.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Exerça sua influência, sua estrela brilha muito e por isso sua responsabilidade é maior do que a das pessoas comuns. Exerça sua influência, fale a respeito dos seus ideais e sonhos. Somente assim valerá a pena viver.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sacrificar tudo em nome dos sonhos é fundamental. Sabe por quê? A razão é única e singela: sem seus sonhos sua vida não valeria a pena, você não seria você, seria apenas um personagem vazio, como tantos outros.