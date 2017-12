Conjunto de 85 obras de Miró será leiloado em Londres

Associated Press

Um conjunto de 85 obras do artista catalão Joan Miró, adquiridas pelo governo português de um banco em problemas financeiros, serão vendidas por cerca de US$ 49 milhões em 2014.

O anúncio foi feito ontem pela casa de leilões Christie’s e, segundo seus representantes, "a coleção é uma das maiores e mais impressionantes ofertas de obras do artista". O lote inclui obras como Mulheres e Pássaros, de 1968, avaliada em valor entre US$ 6,5 milhões a US$ 11,5 milhões.

Também serão vendidas obras em papel e uma série de pinturas em madeira comprimida realizadas nos anos 1930. O leilão será realizado em Londres nos dias 4 e 5 de fevereiro.