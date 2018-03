Conhecimento vem de emprego em Museu

Ele começou a se tornar conhecido no começo dos anos 1990 e, embora também tenha estudado em escola de artes, se considera um autodidata. Classificado como escultor, LeDray trabalha principalmente com cerâmica, tecido e ossos. Toda a sua meticulosa criação é feita à mão e em miniatura e, o que é mais surpreendente, sem nenhuma ajuda de assistentes.

Nascido em Seattle em 1960, LeDray se transferiu para Nova York, onde hoje vive e trabalha. Ele recebeu, entre outros, o Louis Comfort Tiffany Foundation Award (1993) e o American Award, da American Academy of Arts and Letters. Os seus trabalhos estão em exibição nos acervos do Museum of Modern Art, de Nova York; Whitney Museum of American Art; The Museum of Fine Arts, de Boston; e no San Francisco Museum of Modern Art. Retrospectiva de 25 anos de carreira, Workworkworkworkwork deixa o Whitney Museum em 13 de fevereiro para ficar em cartaz no Museum of Fine Arts, de Houston, entre 8 de maio e 11 de setembro.