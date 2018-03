Conhece bambuco? Vem da Colômbia O violonista Lucas Saboya é um dos integrantes do trio Palos y Cuerdas, formado em 1995 na região andina da Colômbia. Em dezembro de 2009 eles impressionaram o público do 1.º Festival Choro Jazz Jericoacoara, no Ceará, não só pela profundidade da música que tocam e pelo alto profissionalismo, mas por revelar uma incrível semelhança de seus ritmos típicos com elementos da música brasileira, como a toada, o rasqueado e o choro. Combinando violão, bandola e triple, eles trouxeram a beleza da guavina, do bambuco e do pasillo, com influências do jazz e da música clássica. Depois de três álbuns com o trio, Lucas lançou o CD-solo Intemperante, no mesmo estilo. Nas próximas edições esta coluna vai publicar sugestões de leitores. Se você conhece alguma novidade bacana da música do mundo, que seja incomum, envie a sugestão para ser avaliada pela equipe do Caderno 2 + Música para o e-mail: musica.mundo@grupoestado.com.br.