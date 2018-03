Conheça os dez personagens da peça ´Salmo 91´

Salmo 91, peça escrita por Dib Carneiro Neto, jornalista, dramaturgo e editor do Caderno 2, entra em cartaz, a partir de sábado, no Sesc Consolação. 1. Dadá (Pascoal da Conceição) Sobrevivente do massacre, tudo viu e tudo sabe. É atormentado por sentimentos como culpa, arrependimento e revolta. No presídio, tem fama de "corpo fechado" e gosta de repetir que já matou "bem uma meia dúzia de três ou quatro". No auge do desespero, clama pela mãe religiosa. Na qualidade de narrador do massacre do Carandiru, o personagem abre e fecha o espetáculo. Contesta o número oficial de mortos (111) e garante que morreram mais de 250 no dia do massacre. 2. Nego-Preto (Rodrigo Fregnan) Por ter sido traído por um parceiro de assalto, vive obcecado pela idéia de lealdade. Conhece bem as regras de convivência no presídio e, por isso, é o personagem que mais descreve à platéia o "modo de vida" dentro do Carandiru. Tem medo de enlouquecer na prisão e se esforça por acreditar na eficácia do sistema penitenciário, pois acaba de saber que seu filho é o mais novo "hóspede" da cadeia. Disfarça sua profunda amargura com um tom de paizão orgulhoso e confiante no futuro encarcerado do filho. 3. Charuto (Pedro Moutinho) Traficante, cumprindo pena pela segunda vez, não vê a hora de sair do presídio para matar o amigo que se envolveu com sua nega Rosirene. Grandalhão, forte, bem dotado, é figura que se afirma pela exibição da masculinidade. Personagem que simboliza a libido reclusa e sufocada dentro da penitenciária. Adora ficar repetindo que é macho. Tem febrões noturnos por culpa de um dedo da mão inflamado pela mordida de um rato de esgoto em sua cela. 4. Zizi Marli (Ando Camargo) Homossexual fragilizado, medroso e submisso, que fala de seu mundinho na clausura como se contasse um capítulo de telenovela. Divide o beliche da cela com um travesti, Margô Sueli, que, por sua vez, tem um "marido de cadeia", o ladrão Santão. Zizi é a doméstica da cela, que cuida da cozinha, lava, passa e faz toda a arrumação. Adora os ‘barracos’ que as amigas-travestis aprontam no presídio, mas está sempre de fora de tudo, como um (tele) espectador passivo. 5. Bolacha (Rodolfo Vaz) Personagem que representa a "lei" dentro do presídio, o defensor dos códigos. É o "encarregado geral" de seu pavilhão, o que significa que tem poder decisório de juiz nas contendas entre os presidiários. É sempre consultado, por exemplo, nas questões de vingança entre eles e precisa ter a cabeça fria para autorizar ou não os "serviços". Passa as noites em claro, matutando, e vive repetindo o bordão "É sem chance!", retirado de outro personagem do livro de Drauzio Varella. 6. Véio Valdo (Pascoal da Conceição) Negro em torno dos 70 anos, é o personagem mais desencantado e descrente das boas intenções da clausura. Já passou pelos piores castigos e vive ‘anestesiado’, querendo fugir de todo e qualquer contato humano dentro da penitenciária. Não acredita na chamada "reeducação" dos presos. "O Carandiru não é nada, não!", costuma dizer. Para ele, ficar sozinho é a única saída, é a estratégia certa num lugar onde não se pode confiar nem na própria sombra. 7. Edelso (Ando Camargo) Com passado de falso médico e roubo de carro, atua como enfermeiro na prisão e tem orgulho de sua função no Carandiru. Tem tanta prática como auxiliar do médico da penitenciária que quer sair da prisão e tentar de novo se dar bem como ‘falso’ médico. Sonha em montar seu próprio consultório. De forma divertida, com pitadas de ingenuidade e otimismo, o personagem entretém a platéia com suas histórias ligadas a um setor importantíssimo dentro de um Complexo como o do Carandiru: o atendimento médico no ambulatório. 8. Zé da Casa Verde (Rodrigo Fregnan) Negro safo, de uma vitalidade a toda prova, é o personagem que representa justamente a pulsação vital que faz da penitenciária um microcosmo efervescente. É o oposto da apatia de Véio Valdo, já que, mesmo fechado na prisão, acredita em toda a energia que ainda tem para gastar.Tem duas mulheres, ama as duas e tem de dar conta das duas, inclusive nos "dias de visita" em que ambas aparecem no Carandiru. Em seu sonho de macho ativo e provedor, um dia sai da cadeia, junta as duas famílias num só teto e as sustenta com um esquema bem organizado de assaltos. 9. Veronique (Rodolfo Vaz) É um travesti extrovertido, mas ao mesmo tempo muito amargo, sobretudo por ter consciência de sua decadência física. Enxertos de silicone de quinta categoria causaram inflamações sérias em seu corpo e dores insuportáveis. Simboliza o jogo de poder dentro da cadeia, na medida em que faz chantagem com os presidiários a quem "serve" com seus préstimos sexuais. "Se eu abro o bico, ó, reputação de malandro vai tudo pro esgoto", diz. Tem seqüelas de rejeição que vêm da infância, na relação com o irmão que o desprezava. Fica repetindo para si que é "muita amada" e "muito querida", mas sabe que não sobrevive sem suas chantagens. 10. Valente (Pedro Moutinho) Personagem que é síntese e retrato de todos aqueles presidiários que, dentro da cadeia, buscaram na religião exacerbada a solução para seus tormentos, medos e culpas. "Sinto Deus operando na minha existência", diz ele, que anda munido de uma Bíblia. Sempre matou sem dó a todos os que reagiam a seus assaltos e sua pena total é de 130 anos. Desde criança, morre de medo de tudo e disfarça essa fraqueza no próprio apelido que adotou (Valente).