Conheça os dez finalistas do Prêmio Portugal Telecom Um dos principais prêmios de literatura brasileira, o Portugal Telecom, anunciou hoje a lista em ordem alfabética com os nomes dos dez finalistas escolhidos em votação secreta por um júri composto por jurados de todo o país. Só no dia 20 de novembro serão conhecidos os três vencedores do prêmio. A escolha será feita por uma comissão de cinco jurados: Antonio Carlos Secchin, Cristóvão Tezza, Luiz Costa Lima, Luzilá Gonçalves e Marcus Accioly. O Antinarciso - Mário Sabino - Record Cachorros do Céu - Wilson Bueno - Planeta Cinzas do Norte - Miltom Hatoum - Companhia das Letras Duas Praças - Ricardo Lísias - Editora Globo A História dos Ossos - Alberto Martins - Editora 34 Margem de Manobra - Cláudia Roquette Pinto - Aeroplano O Mundo Inimigo - Luiz Ruffato - Record Parte Alguma - Nelson Ascher - Companhia das Letras Quase Uma Arte - Paula Glenadel - Cosac Naify A Vida Agarrada - Claudia Ahimsa - Edição da autora