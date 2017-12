Conheça os 10 melhores lugares para se viajar sozinho Não tem com quem sair de férias? Brigou com o seu amor e quer distância? A falta de companhia não é motivo para não viajar, segundo o site de viagens Igo Ugo, que compilou uma lista dos dez melhores lugares do mundo para conhecer sozinho. A lista foi compilada pela IgoUgo (www.igougo.com), que pertence à Travelocity, e não é endossada pela Reuters. 1. Viena. "Há vários anos faço uma viagem à Europa sozinha na primavera, geralmente movida por alguma fantasia. Um ano fiz caminhadas em Dartmoor, na Inglaterra; outro ano fui a Londres. A viagem deste ano foi a Viena, para curtir a oferta espantosa de concertos e óperas." 2. Rio de Janeiro. "Só eu: embora essa não seja a maneira mais óbvia de visitar a cidade, o Rio é recompensador para quem viaja sozinho." 3. Florença. "Foi uma das coisas mais malucas e instigantes que já fiz. Tudo foi muito intenso, e tenho memórias incríveis das pessoas e dos lugares. Florença tem o tamanho perfeito para ser conquistada por uma mulher sozinha." 4. Parque Nacional Volcán Baru, Panamá. "Uma viagem mais mental que física, para mim. Sozinha num país estrangeiro, subindo as encostas de um vulcão à noite, após um terremoto --foi uma experiência dura, mas muito válida." 5. Marselha, França. "A população jovem e multicultural cria um clima único. Marselha teve reputação ruim no passado, mas hoje é tão segura quanto a maioria das grandes cidades. Mesmo sendo mulher e estando sozinha, nunca me senti ameaçada." 6. Ayampe, Equador. "Minúscula aldeia de pescadores, foi perfeita para mim, isolada e bela, oferecendo a possibilidade de ter contato com os moradores locais e relaxar de fato." 7. Malta. "Todos os anos gosto de passar meu aniversário num lugar diferente. Este ano eu quis ir a um lugar que eu ainda não conhecia, um lugar onde pudesse passar só uma semana mas ter uma boa idéia de como é, e um lugar mais quente que Chicago no inverno. Além disso, que tivesse museus e sítios históricos e onde eu pudesse me sentir à vontade indo sozinha." 8. Puerto Vallarta, México. "Achei que viajar para um resort logo depois de me separar seria maluquice, até experimentar. Se você procura aventura ou um pouco de tempo só para você, experimente ir a Puerto Vallarta, uma jóia no Pacífico que faz bem à alma. Havia mais estudantes e solteiros lá, diferentemente dos casais em lua-de-mel que vão a Cancún." 9. Angkor, Camboja. "Curti conversar com os moradores locais, mesmo os monges. Eles são muito simpáticos e falam inglês bem. Fiz amizade com um morador que me levou a conhecer a noite em outras cidadezinhas." 10. Maldivas. "Saí de férias carregando meu coração partido e o livro 'Suaíli para pessoas de coração partido'. A beleza da ilha tocou minha alma, e os moradores sorriam timidamente para mim e perguntavam 'é sua primeira vez aqui?'."