Conheça obras de Volpi que serão expostas em São Paulo em 2014

A obra do pintor Alfredo Volpi (1896-1988) será tema de uma importante retrospectiva no ano que vem, na Galeria Almeida & Dale. A mostra vai coincidir com o lançamento do catálogo raisonée do artista, que está sendo preparado pela Base 7 - a mesma empresa responsável pelo catálogo de Tarsila do Amaral. Além disso, está sendo discutida a realização de uma exposição dedicada ao pintor no Museu Reina Sofia, de Madri.