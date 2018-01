Conheça as dietas de algumas estrelas para manter a boa forma

Para as estrelas seu próprio corpo é uma forma de exaltar a beleza além de ser um investimento, principalmente por viverem fazendo sacrifícios para buscar uma boa forma. Cada vez mais diversas celebridades seguem uma dieta vegetariana ou aproveitam de truques para aparecerem na mídia com o melhor corpo possível.No entanto, algumas das receitas seguidas por modelos e atrizes não devem ser seguidas já que nenhuma dieta extrema é saudável.

A modelo britânica Emily Ratajkowski, por exemplo, declarou que não faz exercício físico regularmente, somente segue dietas dolorosas. Em entrevista ao jornal "New York Times", a top model afirmou que o seu segredo para manter um corpo lindo é "açafrão e suco de beterraba". "É algo muito estilo Los Angeles", comentou Ratajkowski, que atualmente tem 11 milhões de seguidores, e acredita que "é importante se sentir bem com o que se come".

Antes de cada desfile, uma das mais conhecidas "angels" da Victoria's Secret, a brasileira Adriana Lima, segue uma dieta líquida, principalmente suco de laranja. A cantora australiana Kylie Minogue acredita que comer um pomelo, espécie de laranja, antes de cada refeição ajuda a queimar gordura mais rapidamente.

Já a atriz norte-americana Reese Witherspoon prefere alimentos homogeneizado no café da manhã e almoço, enquanto Nicole Kidman come três ovos cozidos.

A estrela Uma Thurman opta por uma "dieta crua" e não come alimentos cozidos. Por sua vez, Jennifer Aniston toma, em jejum, suco de limão, tradicional antioxidante, que acelera a queima de gorduras.

No entanto, a vencedora do Oscar Anne Hathaway deixou de ser vegetariana e começou a optar por uma dieta mais "carnívora", se limitando a ingestão de 500 calorias por dia a base de rabanete.

Já a atriz Renée Zellweger chupa gelo antes de suas refeições, enquanto a estrela Gwyneth Paltrow segue uma dieta macrobiótica, que restringe carne, ovos, leite de seu cardápio. (ANSA)